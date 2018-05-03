Поезд «Мордовия» впервые отправился в путь из Саранска в Москву в 1966 году. Однако свой фирменный статус и название он получил лишь спустя почти 30 лет — в 1995 году. За прошедшие годы состав только улучшился, полностью обновив вагоны и интерьер. Теперь «Мордовия» — визитная карточка одноименной Республики.
Маршрут
Скорый пассажирский поезд «Мордовия» ежедневно курсирует по маршруту Саранск — Москва и обратно. Отправляется состав с железнодорожного вокзала Саранска под № 041Й и прибывает на станцию Москва-Казанская. В обратном направлении из столицы поезд меняет нумерацию на 042Й.
Расписание движения
Фирменный поезд «Мордовия» проходит по маршруту расстояние в 627 км почти за 10 часов. В пути он останавливается на 7 станциях, в том числе в городе Рязань. Самая длительная стоянка — на станции Рузаевка (12 минут). Время следования в пути:
от Саранска до Москвы — 9 часов 17 минут;
от Москвы до Саранска — 9 часов 33 минуты.
Ознакомиться с действующим расписанием ночного поезда «Мордовия» на 2019 год можно в таблице (время отправления и прибытия — местное):
Состав фирменного поезда «Мордовия» полностью укомплектован современными вагонами компаний ФПК и ТКС (повышенного комфорта): Люкс, СВ, купейные, плацкартные, штабной с местами для инвалида и сопровождающего, вагоне-ресторан. Все вагоны изготовлены из экологически чистых материалов и оборудованы электрическими розетками 220В, биотуалетами, электронными табло для информирования пассажиров в дороге, есть Wi-Fi.
Класс обслуживания
Вагоны поезда «Мордовия» — это современный интерьер в теплых тонах, высококлассный сервис и вежливый персонал. Для комфортабельного путешествия здесь есть все — свежее постельное белье в индивидуальной упаковке, гигиенические наборы, чистая вода из кулера, пресса, настольные игры, щетка для одежды или обуви, разносная торговля. У проводников можно приобрести сувениры, ароматную выпечку, горячие напитки или газированную воду и соки.
Скоротать время в приятной компании за чашечкой свежесваренного кофе или полноценного ужина можно в уютном вагоне-ресторане. Обслуживание и меню — по высшему разряду: наваристые супы, сытные вторые блюда, свежие салаты и закуски, разнообразные десерты и напитки.
Краткая характеристика вагонов и класса обслуживания представлена в таблице:
Тип вагона
Характеристика
Сервис и услуги
Люкс
нижний мягкий диван
верхняя спальная полка
душевая кабина
умывальник
биотуалет
телевизор
рацион питания
напитки
постельное белье
полотенце, халат, тапочки
санитарно-гигиенический и дорожный наборы
пресса
рацион питания
постельное белье
санитарно-гигиенический набор
пресса
Плацкарт
аналогичен плацкартным вагонам в других поездах
постельное белье
Стоимость билетов
Поезд «Мордовия» участвует в программе динамического ценообразования. Стоимость билетов ежедневно варьируется и зависит от количества распроданных мест на конкретную дату. На цену поездки также влияет тип выбранного вагона и стоимость дополнительных услуг.
Стоимость билетов в вагоне:
плацкарт — от 1800 рублей;
купе — от 2600 рублей;
купе (комфорт) — от 2600 рублей;
СВ — 5000 рублей;
СВ (бизнес) — 5600 рублей;
Люкс — от 10 038 рублей.
