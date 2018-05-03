«Полярная стрела» — скорый пассажирский поезд, курсирующий по российским железным дорогам между городом Лабытнанги (ЯНАО) и столицей. Свое название состав получил не случайно, поскольку город Лабытнанги находится рядом с северным полярным кругом. «Полярная стрела» — молодой поезд, статус фирменного присвоен ему лишь в 2004 году. Однако уже через три года он занял почетное второе место на всероссийском конкурсе фирменных поездов.
Поезд «Полярная стрела»: маршрут
Состав дважды в неделю отправляется с Ярославского вокзала Москвы, а из города Лабытнанги — со станции с аналогичным названием. Поезд «Полярная стрела» проходит по маршруту расстояние в 2406 километров. Время следования в пути:
от Москвы до Лабытнанги — 44 часа 9 минут;
от Лабытнанги до Москвы — 44 часа 56 минут.
Рейсы фирменного поезда «Полярная стрела» из столицы — по вторникам и пятницам, из Лабытнанги — по понедельникам и пятницам. Летом же по данному направлению поезд следует по определенным числам.
Поезд «Полярная стрела»: расписание движения состава
Состав «Полярной стрелы» отправляется из Москвы под номером 022Я, из Лабытнанги — 021Н. В пути поезд делает 30 остановок. Самая продолжительная на станции Котлас — 50 минут.
В таблице представлено актуальное расписание поезда «Полярная стрела» (время местное):
Фирменный поезд «Полярная стрела» предлагает пассажирам повышенный уровень комфорта и включает:
1 спальный вагон (СВ);
4 купейных вагона;
3 плацкартных вагона;
1 штабной вагон с местом для инвалидов;
1 вагон-ресторан.
Каждый вагон фирменного поезда оборудован биотуалетами, энергосберегающими светильниками, электронными панелями для информирования пассажиров.
Сервис и обслуживание в поезде «Полярная стрела»
В таблице представлена краткая характеристика вагонов фирменного поезда «Полярная стрела»:
Тип вагона
Характеристика
Сервис и услуги
СВ
телевизор
электрическая розетка
горячий ужин или завтрак (на выбор) и напитки
постельное белье, полотенца, тапочки
гигиенический дорожный набор
свежая пресса
Купе
2 верхние и 2 нижние полки шириной 70 см с защитными планками и откидным столиком
питание
комплект постельного белья
гигиенический дорожный набор
свежая пресса
Вагон-ресторан порадует пассажиров огромным выбором блюд и напитков. Через проводника можно заказать доставку пищи прямо в купе.
Стоимость билетов на фирменный поезд «Полярная стрела»
Цена билетов на «Полярную стрелу» напрямую зависит от спроса на рейс и типа вагона. Учтите, что чем популярнее направление, тем дороже стоит билет.
Стоимость билетов на «Полярную стрелу» по маршруту Москва — Лабытнанги составляет:
плацкарт — от 3477 рублей;
купе — от 6000 рублей;
СВ — от 13 089 рублей.
Оформить проездной можно в железнодорожной кассе РЖД или онлайн на нашем сайте (без комиссий и переплат). Если запланировать поездку заранее и приобрести билет за 90 дней до отправления состава, можно сэкономить до 30% на поездке.
«Ласточка» — скоростные электропоезда ЭС1 и ЭС2Г, которые используются для пригородных, городских и региональных пассажирских перевозок. Данное семейство пассажирских электропоездов было специально создано по заказу ОАО «Российские железные дороги» немецкой компанией «Siemens AG». В частности, ЭС1 были произведены в г. Крефельд (Германия) на одноименном заводе конгломерата, а ЭС2Г — в г. Верхняя Пышма (Свердловская область) на заводе «Уральские локомотивы». Серии ЭС1П и ЭС2ГП также собирались в России по лицензии Siemens
Услуги для пассажиров поездов "Ласточка" Поезда "Ласточка" предлагают пассажирам различные уровни комфорта: от базового до бизнес-класса. В зависимости от выбранного вагона, доступны такие услуги, как кожаные кресла с регулировкой, мобильный бар, розетки для зарядки устройств, дорожные и детские наборы, пресса, а также гардероб и доступ к Медицентру. Пассажиры бизнес-класса также получают питание и возможность выбора меню. Дополнительно предоставлена информация о телефонах камер хранения забытых вещей на станциях Санкт-Петербург, Бологое и Великий Новгород.
Четвертый вагон скоростного поезда «Сапсан» относится к классу «Экономический». Как и другие вагоны фирменного
Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура
покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут.
Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:
Ф.И.О.; пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф,
номер бонусной карты (при наличии).
Останется оплатить посадочный талон банковской картой
или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый
посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться
электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен
предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети.
Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите
проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности.
Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности.
При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего
этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета,
должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны
на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие
детям путешествовать одним:
для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах
по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70%
от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет,
то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу
оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без
предоставления отдельного места.
На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет.
До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику.
Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса.
Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого
комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся
только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны
ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять.
Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после
предъявления следующих документов:
назвав кассиру 14-значный номер заказа;
предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен.
Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.