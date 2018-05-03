«Россия» — первый фирменный поезд нашей страны, соединяющий столицу с Дальним Востоком. Состав впервые отправился в путь с перрона Ярославского вокзала Москвы в 1966 году и сразу приобрел популярность у пассажиров. Путешествие на главном поезде страны проходит по территории восьми железных дорог России и через шесть часовых поясов.
Вагоны фирменного поезда «Россия» легко узнать — они окрашены в цвет Российского флага. В сентябре 2016 года два состава получили тематическое оформление в рамках акции по защите амурских тигров и дальневосточных леопардов — на них изображены эти исчезающие виды.
Маршрут
Фирменный поезд «Россия» курсирует по самому протяженному пассажирскому маршруту в мире и преодолевает расстояние в 9288 км. Он начинает свой путь с Ярославского вокзала Москвы и завершает на вокзале Владивостока.
В дороге можно наглядно изучить географию нашей Родины. По маршруту Москва — Владивосток фирменный поезд «Россия» проходит через 11 областей, 5 краев, одну автономную область и одну республику, пересекает 16 крупных рек от Волги до Амура и Уссури.
Поезд следует круглогодично через один день:
из Москвы под номером 002Щ — по нечетным числам,
из Владивостока под номером 001М — по четным числам.
Нумерация вагонов указывается с «головы» состава при отправлении из столицы, с «хвоста» — при отправлении из Владивостока.
Расписание движения
Фирменный поезд «Россия» проходит расстояние между конечными станциями за 6 суток. Время следования в пути:
из Москвы до Владивостока — 6 суток 22 минуты;
из Владивостока до Москвы — 6 суток 2 часа 3 минуты.
По дороге поезд делает остановки в крупнейших городах страны: Нижнем Новгороде, Тюмени, Омске, Новосибирске, Красноярске, Иркутске, Чите, Уссурийске. Самая длинная остановка — на станции Чита (50 минут).
Актуальное расписание поезда «Россия» представлено в таблице (время отправления и прибытия местное):
Состав состоит только из современных вагонов, оборудованных биотуалетами, кондиционерами, розетками и электронными табло.
Класс обслуживания
В вагонах фирменного поезда «Россия» предусмотрено всё, что может понадобиться пассажирам в длительное поездке: холодильники, микроволновые печи, электрические плитки, душевые кабины, бытовые комнаты с феном, утюгом и гладильной доской. А если куплен билет с питанием, то горячий завтрак, обед и ужин доставят прямо в купе.
Каждая дверь купе снабжена электронным замком, который открывается специальной картой с микрочипом. Также для безопасности пассажиров в вагонах установлены видеонаблюдение и автоматическая пожарная сигнализация.
завтрак или ужин на выбор
постельное белье, полотенце, тапочки
дорожный гигиенический набор
печатные издания
Купе
2 нижние и 2 верхние полки шириной 70 см с откидным столиком
карта-ключ
телевизор
электрическая розетка
кнопка вызова проводника
питание
постельное белье
дорожный гигиенический набор
печатные издания
Плацкарт
аналогичен плацкартным вагонам в других поездах
постельное белье (за отдельную плату)
Вагон-ресторан
современный дизайн
широкий выбор горячих блюд, закусок, салатов, десертов
горячие и прохладительные напитки
заказ блюд с доставкой в купе
Стоимость билетов
Цена поездки по данному направлению зависит от спроса на рейс, типа вагона и даты покупки билета. Например, стоимость билетов на фирменный поезд «Россия» № 001М Владивосток — Москва составляет:
плацкарт — от 12 700 рублей;
купе — от 18 400 рублей;
штабной — от 12 400 рублей (места для инвалида и сопровождающего);
СВ — от 38 000 рублей.
Купить билет на фирменный поезд «Россия» можно в жд кассе или на povagonam.ru.
Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура
покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут.
Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:
Ф.И.О.; пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф,
номер бонусной карты (при наличии).
Останется оплатить посадочный талон банковской картой
или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый
посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться
электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен
предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети.
Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите
проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности.
Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности.
При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего
этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета,
должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны
на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие
детям путешествовать одним:
для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах
по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70%
от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет,
то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу
оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без
предоставления отдельного места.
На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет.
До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику.
Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса.
Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого
комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся
только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны
ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять.
Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после
предъявления следующих документов:
назвав кассиру 14-значный номер заказа;
предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен.
Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.
Отзывы пассажиров: 3
Весной будущего года я хочу с друзьями путешествовать по маршруту поезда Россия, останавливаться в крупных городах на 2-3 дня и потом продолжить путешествие. Можно ли покупать один билет на такое путешествие или надо покупать билеты на каждый отрезок пути?
Можно , выйти на станции на 2-3 дня , сначало оформить билет в кассе на след посадку . Законом это разрешается .
Информация уже устарела - теперь поезд 1/2 перестал быть фирменным и курсирует из Москвы ежедневно в 00:35, а в 23:45 курсирует поезд 61/62 уже московского формирования также до Владивостока- но не ежедневно....