Поезд «Самара» — скорый пассажирский состав РЖД, получивший статус фирменного в 2005 году. За столь непродолжительный срок поезд стал визитной карточкой города, с комфортом доставляя пассажиров из Самары в северную столицу России и обратно.
Маршрут
Фирменный поезд следует по маршруту Самара — Санкт-Петербург — Самара через день по нечетным числам. В путь он отправляется с железнодорожного вокзала Самары и прибывает на станцию Санкт-Петербург — Главный. Из начального пункта отправления состав уходит под номером 107Й, а обратно из северной столицы — 107Ж.
Маршрут поезда «Самара» проходит по территории Самарской, Ульяновской, Пензенской, Рязанской, Московской, Тверской, Новгородской, Ленинградской областей и республики Мордовия. В пути он останавливается в крупных городах: Сызрань, Кузнецк, Пенза, Рязань, Москва, Тверь. Сама длительная стоянка — на станции Пенза-1 (45 минут).
Расписание движения
По маршруту Самара — Петербург поезд № 107Й проходит расстояние в 1846 км и делает остановки на 21 станции. Время следования в пути фирменного состава:
из Самары в Санкт-Петербург — 1 сутки 7 часов 15 минут;
из Санкт-Петербурга в Самару — 1 сутки 7 часов 29 минут.
Актуальное расписанием поезда на 2019 год представлено в таблице (время отправления и прибытия — местное):
В состав фирменного поезда «Самара» входят современные вагоны повышенного комфорта в корпоративной расцветке РЖД: спальные (СВ), купейные, плацкартные и штабной для людей с ограниченными возможностями. В каждом вагоне установлены пластиковые окна, система кондиционирования, биотуалеты, электронные панели для информирования пассажиров и розетки 220В.
Класс обслуживания
Поезда «Самара» — это не только современные комфортабельные вагоны, но и квалифицированная бригада специалистов, которые предоставляют пассажирам первоклассный сервис. Из таблицы можно узнать, что входит в стоимость билета для различных типов вагонов фирменного состава:
Тип вагона
Характеристика
Сервис и услуги
СВ
мягкий диван
верхняя спальная полка
телевизор
душевая кабина
умывальник
розетка 220В
рацион питания
напитки
постельное белье
полотенца, тапочки
санитарно-гигиенический набор
пресса
рацион питания
постельное белье
полотенца
санитарно-гигиенический набор
пресса
Плацкарт
аналогичен плацкартным вагонам в других поездах
постельное белье
Ресторан
современный дизайн
богатое меню: салаты, горячие первые и вторые блюда, десерты, напитки
доставка пищи в купе
В дороге у проводников можно приобрести горячий чай, свежесваренный кофе, свежую ароматную выпечку, сувениры для родных и близких. В каждом вагоне установлены кулеры с чистой питьевой водой, а скоротать время можно за дружеским соревнованием в настольной игре или чтением прессы.
Стоимость билетов
Поезд «Самара» входит в программу динамического ценообразования — стоимость жд билетов постоянно варьируется и зависит от количества свободных мест на конкретную дату. На цену поездки также влияет тип выбранного вагона и класс обслуживания.
Стоимость билетов в вагоне:
плацкарт — от 4100 рублей;
купе — от 5800 рублей;
СВ — 11 500 рублей.
Білеты на фирменный поезд «Самара» продаются за 90 дней до его отправления. Купить жд билет можно в кассе дальнего следования на вокзале или онлайн на нашем сайте — официальном партнере РЖД.
Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура
покупки займет всего пару минут.
Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:
Ф.И.О.; пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф,
номер бонусной карты (при наличии).
Останется оплатить посадочный талон банковской картой
или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый
посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться
электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен
предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети.
Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите
проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности.
Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности.
При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего
этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета,
должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны
на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие
детям путешествовать одним:
для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах
по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70%
от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет,
то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу
оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без
предоставления отдельного места.
На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет.
До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику.
Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса.
Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого
комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся
только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны
ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять.
Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после
предъявления следующих документов:
назвав кассиру 14-значный номер заказа;
предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен.
Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.