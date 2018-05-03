«Смена — А. Бетанкур» — скорый фирменный поезд Северо-Западного филиала АО «Федеральная пассажирская компания». Название «Смена» состав получил в честь 65-летия советской молодежной газеты. И это не случайно, так как проводники поезда — студенты Петербургского государственного университета путей сообщения (ПГУПС). В ноябре 2009 года в честь 200-летия ПГУПС поезд получил второе имя в честь первого ректора университета А. Бетанкура.
Маршрут поезда «Смена — А. Бетанкур»Поезд «Смена — А. Бетанкур» — двухэтажный состав, который курсирует по маршруту Санкт-Петербург — Москва — Санкт-Петербург. Современный фирменный состав развивает скорость до 210 км/ч. Он проезжает расстояние между двумя столицами в 650 километров за 8 часов 11 минут. Фирменный поезд «Смена — А. Бетанкур» следует из Москвы под номером 026А, в обратном направлении — 025А. В пути состав делает всего 1 остановку — на станции города Тверь.
Расписание поезда «Смена — А. Бетанкур»Из Москвы поезд отправляется с Ленинградского вокзала, из Петербурга — с Московского вокзала. В таблице представлено актуальное расписание фирменного поезда «Смена — А. Бетанкур» сообщением Санкт-Петербург — Москва — Санкт-Петербург (время местное):
|Поезд № 025А
|Станция
|Прибытие
|Остановка
|Отправление
|Спб-Главный
|21:55
|Тверь
|03:39
|2 мин
|03:41
|Москва Окт.
|06:06
|Поезд № 026А
|Станция
|Прибытие
|Остановка
|Отправление
|Москва Окт.
|21:50
|Тверь
|23:51
|2 мин
|23:53
|Спб-Главный
|06:06
Поезд «Смена — А. Бетанкур»: схема подвижного состава10 декабря 2017 года в состав поезда включены двухэтажные вагоны. Если поезд идет из Москвы, нумерация начинается с хвостового, а если из Питера — с головного вагона. Фирменный поезд «Смена — А. Бетанкур» включает:
- двухэтажный спальный вагон (32 места);
- двухэтажные купейные вагоны (по 64 места в каждом);
- штабной вагон с местом для лиц с ограниченными возможностями (50 мест);
- вагон-ресторан (48 мест).
Схема спальных вагонов (СВ)
Схема стандартных купейных вагонов
Схема штабного вагона
Схема вагона-ресторана
Поезд «Смена — А. Бетанкур»: класс обслуживанияВагоны фирменного поезда № 025/026 оборудованы по последнему слову техники:
- кондиционеры и система отопления;
- современные биотуалеты, которыми можно пользоваться во время стоянки;
- удобные лестницы с поручнями;
- энергосберегающие светильники;
- система круглосуточного видеонаблюдения;
- шумо- и теплоизолирующие стеклопакеты.
Стоимость билетов на фирменный поезд «Смена — А. Бетанкур»Цена билетов формируется по системе динамического образования и напрямую зависит от спроса на рейс. Также на стоимость влияет дата покупки билета и тип вагона. Билет на фирменный поезд «Смена — А. Бетанкур— по маршруту Санкт-Петербург — Москва обойдется:
- штабной вагон — от 1859 рублей;
- купе — от 2102 рубля;
- СВ — от 4253 рублей.