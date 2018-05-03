Поезд Пенза — Москва «Сура» — фирменный состав РЖД, который отправился в свой первый рейс в далеком 1966 году. За последние 40 лет он стал визитной карточкой города Пензы, а в новом тысячелетии полностью обновил свой состав. Сейчас «Сура» — это комфортабельный поезд, позволяющий пассажирам с современными удобствами добраться из Пензы в столицу и обратно.
Маршрут
Скорый ночной поезд «Сура» ежедневно курсирует по направлению Пенза — Москва и обратно. Пассажирский состав отправляется вечером со станции Пенза-1 и прибывает рано утром на Казанский вокзал столицы. С начальной станции состав уходит под номером 052М, а в обратном направлении из столицы изменят номер на 052Й.
Расписание движения
Фирменный поезд № 052 преодолевает расстояние между двумя конечными станциями в 743 км. Время следования в пути:
от Пензы до Москвы — 10 часов 48 минут;
от Москвы до Пензы — 10 часов 55 минут.
Маршрут следования поезда проходит по территории Пензенской, Рязанской и Московской областей, Республики Мордовия. По дороге состав останавливается на трех станциях: Рузаевка, Торбеево, Рязань. Самая продолжительная стоянка — в Торбеево (15 минут).
В таблице представлено расписание движения фирменного поезда «Сура» на 2019 год (время отправления и прибытия — местное):
В состав поезда «Сура» входят только современные вагоны, изготовленные из экологически чистых и жаропрочных материалов. Вагоны принадлежат компаниям ФПК и ТКС (повышенной комфортности): класса «Люкс», СВ, купейные, плацкартные и вагон-ресторан. Все они оборудованы кондиционерами, биотуалетами, электронными табло и розетками. Для людей с ограниченными возможностями в штабном вагоне оборудовано специальное купе.
Класс обслуживания
Фирменный поезд «Сура» не случайно приобрел свой статус и стал любимцем жителей Пензы: уютный интерьер, вежливый персонал и первоклассный сервис оставят только самые приятные воспоминания о поездке. Комфортное путешествия на данном поезде обеспечено каждому пассажиру. Проводники предложат свежее постельное белье, чистые белоснежные полотенца, дорожные гигиенические наборы, прессу и настольные игры.
Полноценно пообедать в хорошей компании или просто перекусить можно в вагоне-ресторане. Обслуживание и меню — первоклассные: широкий выбор горячих супов и вторых блюд, закусок и салатов, свежей выпечки и десертов, прохладительных и согревающих напитков. Также доступна услуга разносной торговли: сувенирная и кондитерская продукция, печатные издания, интернет.
Краткая характеристика вагонов и класса обслуживания представлена в таблице:
Тип вагона
Характеристика
Сервис и услуги
Люкс
нижний мягкий диван
верхняя спальная полка
душевая кабина
умывальник
биотуалет
телевизор
рацион питания
постельное белье
санитарно-гигиенический набор
пресса
Плацкарт
аналогичен плацкартным вагонам в других поездах
постельное белье
Стоимость билетов
Цена билетов на поезд «Сура» ежедневно варьируется и зависит от количества распроданных мест на конкретную дату. На стоимость поездки также влияет тип выбранного вагона и стоимость дополнительных услуг.
Стоимость билетов в вагоне:
плацкарт — от 2250 рублей;
купе — от 3200 рублей;
купе (комфорт) — от 3400 рублей;
СВ — 6100 рублей;
СВ (бизнес) — 7000 рублей;
Люкс — от 12 300 рублей.
Купить билеты на фирменный поезд «Сура» сообщением Пенза — Москва можно в кассе дальнего следования на вокзале или онлайн на нашем сайте за 90 дней до отправления.
Я не понимаю,почему не могу найти поездСура,нормальный!!!!!Никому не нравится 2хэтажный!!!!!Кто это придумал?!Кто несёт ответственность?Где вагоны св в этом поезде?! Хотите ввести новый состав,прекрасно,только зачем убираете фирменный,который все любят с 1966года?Мы все привыкли к расписанию этого поезда и комфорту.Никто не спросил и заменил нам Суру на не понять что,хотите ездить на 2х.этажных,так и пожалуйста!!!Почему нас заставляете?!Куда нужно жаловаться?!