Фирменный поезд «Сыктывкар» круглогодично курсирует по маршруту Сыктывкар — Москва — Сыктывкар. Состав отправляется с железнодорожного вокзала города Сыктывкара, а прибывает на Ярославский вокзал Москвы. С перрона начальной станции поезд уходит под номером 034М дважды в неделю — в среду и субботу, в обратном направлении из столицы — под номером 034Я в четверг и воскресенье.По маршруту Москва — Сыктывкар фирменный поезд преодолевает расстояние в 1412 км в среднем за сутки. Время следования в пути:В дороге поезд делает остановки на 19 станциях, включая крупные города: Котлас, Вологда, Ярославль, Ростов. Самая длительная стоянка — на станции Данилов (42 минуты). Актуальное расписание фирменного поезда «Сыктывкар» представлено в таблице (время отправления и прибытия — местное):Состав поезда «Сыктывкар» включает вагоны повышенной комфортности эконом-класса:В каждом вагоне фирменного поезда № 034 установлены современные биотуалеты, энергосберегающие светильники, электронные информационные табло, розетки, кондиционеры, пластиковые окна.Поезд «Сыктывкар» — это комфортабельный состав с современным дизайном. Пассажиров обслуживает опытная бригада сыктывкарского резерва проводников. Все сотрудники — квалифицированные специалисты, которые имеют большой стаж работы, прошли аттестацию и успешно сдали экзамены. В дороге каждый пассажир может насладиться обедом или ужином в вагоне-ресторане. Список меню обширен: от горячих супов и вторых блюд до сладких десертов и ароматного кофе. Также можно купить сувенирную продукцию, напитки или кондитерские изделия у проводников. Людям с ограниченными возможностями и пассажирам с детьми предоставляется бесплатная услуга доставки пищи в купе. Характеристика и предоставляемый сервис в вагонах поезда «Сыктывкар» представлены в таблице:Купить билет на фирменный поезд «Сыктывкар» можно за 90 дней до отправки. Их стоимость формируется по системе динамического ценообразования и зависит от спроса на конкретный рейс, даты покупки билета и типа вагона. Примерная цена билетов:Узнать информацию о наличии свободных мест и купить билет на поезд «Сыктывкар» можно в кассах дальнего следования РЖД или онлайн на нашем сайте.