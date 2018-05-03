«Сыктывкар» — скорый пассажирский поезд РЖД, который впервые отправился в путь в 2006 году. Он курсирует между двумя столицами — России и Республики Коми. Изначально все вагоны фирменного поезда были окрашены в темно-зеленый цвет с надписью «Сыктывкар». Однако в 2010 году старый состав преобразился — вагоны заменили на новые в корпоративных цветах РЖД.
Маршрут
Фирменный поезд «Сыктывкар» круглогодично курсирует по маршруту Сыктывкар — Москва — Сыктывкар. Состав отправляется с железнодорожного вокзала города Сыктывкара, а прибывает на Ярославский вокзал Москвы. С перрона начальной станции поезд уходит под номером 034М дважды в неделю — в среду и субботу, в обратном направлении из столицы — под номером 034Я в четверг и воскресенье.
Расписание движения
По маршруту Москва — Сыктывкар фирменный поезд преодолевает расстояние в 1412 км в среднем за сутки. Время следования в пути:
от Сыктывкара до Москвы — 1 сутки 1 час 4 минуты;
из Москвы до Сыктывкара — 1 сутки 35 минут.
В дороге поезд делает остановки на 19 станциях, включая крупные города: Котлас, Вологда, Ярославль, Ростов. Самая длительная стоянка — на станции Данилов (42 минуты).
Актуальное расписание фирменного поезда «Сыктывкар» представлено в таблице (время отправления и прибытия — местное):
Состав поезда «Сыктывкар» включает вагоны повышенной комфортности эконом-класса:
7 купейных;
8 плацкартных;
1 штабной (с местами для инвалида и сопровождающего);
1 вагон-ресторан.
В каждом вагоне фирменного поезда № 034 установлены современные биотуалеты, энергосберегающие светильники, электронные информационные табло, розетки, кондиционеры, пластиковые окна.
Класс обслуживания
Поезд «Сыктывкар» — это комфортабельный состав с современным дизайном. Пассажиров обслуживает опытная бригада сыктывкарского резерва проводников. Все сотрудники — квалифицированные специалисты, которые имеют большой стаж работы, прошли аттестацию и успешно сдали экзамены.
В дороге каждый пассажир может насладиться обедом или ужином в вагоне-ресторане. Список меню обширен: от горячих супов и вторых блюд до сладких десертов и ароматного кофе. Также можно купить сувенирную продукцию, напитки или кондитерские изделия у проводников. Людям с ограниченными возможностями и пассажирам с детьми предоставляется бесплатная услуга доставки пищи в купе.
Характеристика и предоставляемый сервис в вагонах поезда «Сыктывкар» представлены в таблице:
Тип вагона
Характеристика
Сервис и услуги
Купе
2 верхние и 2 нижние полки
индивидуальные светильники
откидной столик
защитные планки на полках
рацион питания
комплект постельного белья
2 полотенца
санитарно-гигиенический набор
свежая пресса
Плацкарт
аналогичен плацкартам в других поездах
комплект постельного белья
полотенце
Стоимость билетов
Купить билет на фирменный поезд «Сыктывкар» можно за 90 дней до отправки. Их стоимость формируется по системе динамического ценообразования и зависит от спроса на конкретный рейс, даты покупки билета и типа вагона.
Примерная цена билетов:
плацкарт — от 2200 рублей;
купе — от 4000 рублей.
