«Тамбов» — скорый пассажирский поезд, соединяющий города Тамбов и Москва. Почетный статус «фирменный» состав получил в 1994 году и по сей день его не утратил, перевозя пассажиров до столицы и обратно в максимально комфортных условиях. Ранее поезд включал только старые зеленые вагоны, сейчас почти все они заменены на современные, в серо-красных цветах РЖД.

Маршрут

Расписание движения

из Тамбова до Москвы — 9 часов 4 минуты;

из Москвы до Тамбова — 9 часов 30 минут.

Схема подвижного состава

1 спальный (СВ);

5 купейных;

10 плацкартных;

2 штабных (с местами для инвалида и сопровождающего);

1 вагон-ресторан.

Класс обслуживания

Тип вагона Характеристика Сервис и услуги СВ нижний мягкий диван верхняя спальная полка откидной столик телевизор душевая кабина умывальник горячее питание постельное белье полотенца, тапочки санитарно-гигиенический набор пресса Купе 2 верхние и 2 нижние полки откидной столик защитные планки на полках индивидуальные светильники рацион питания постельное белье полотенца санитарно-гигиенический набор пресса Плацкарт аналогичен плацкартам в других поездах постельное белье полотенце

Стоимость билетов

плацкарт — от 1700 рублей;

купе — от 1600 рублей;

СВ — от 5100 рублей.

Состав ежедневно курсирует по маршруту Тамбов — Москва — Тамбов. Пункт отправления — станция Тамбов-1, с которой поезд отбывает под номером 031В. Прибывает фирменный состав на Павелецкий вокзал столицы и уходит обратно уже под номером 031Ч.Между двумя конечными станциями ночной поезд «Тамбов» преодолевает расстояние в 476 км. Время следования в пути:Следуя по маршруту, поезд № 031В останавливается на 6 станциях. Самая длительная остановка — на станции Мичуринск-Уральский (29 минут). В таблице представлено расписание поезда «Тамбов» на 2019 год (время отправления и прибытия — местное):В состав фирменного поезда «Тамбов» входят вагоны:Все вагоны — современные и принадлежат ФПК. Они оборудованы биотуалетами, розетками, информационными электронными табло, энергосберегающими светильниками и пластиковыми окнами.Для перевозки пассажиров в фирменном поезде «Тамбов» используются только современные комфортабельные вагоны, изготовленные из экологически чистых материалов. В дороге предоставляется первоклассный сервис и услуги: белоснежное постельное белье и полотенца, санитарно-гигиенический набор, печатные издания, питание и напитки. Скоротать время в пути за чашечкой кофе, просто перекусить или полноценно поужинать можно в вагоне-ресторане. В меню есть ароматные супы, свежие салаты и закуски, вторые блюда, десерты и разнообразные напитки. Пассажирам, любящим уединение, проводник организует доставку блюд прямо в купе. Краткая характеристика вагонов и услуг, входящих в стоимость билета, представлена в таблице:Продажа билетов на фирменный поезд «Тамбов» стартует за 90 дней до отправления. Их стоимость постоянно варьируется и напрямую зависит от спроса на рейс, типа вагона и даты покупки проездного документа. Цена билета составляет в вагон:Узнать точную информацию о наличии свободных мест и купить жд билет на фирменный поезд сообщением Тамбов — Москва можно в кассах дальнего следования РЖД или онлайн на нашем сайте.