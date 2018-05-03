Поезд «Ульяновск» — скорый фирменный пассажирский состав, соединяющий столицу России с административным центром Ульяновской области. Статус фирменного поезд получил в 1993 году и сегодня является визитной карточкой одноименного города.
Маршрут
Фирменный поезд «Ульяновск» — ночной и следует по маршруту Ульяновск — Москва ежедневно круглый год. В настоящее время он курсирует в одном обороте с фирменным поездом № 58 «Марий Эл» сообщением Йошкар-Ола — Москва. Отправляется поезд со станции Ульяновск-Центральный под номером 021Й и прибывает на Казанский вокзал столицы. В обратном направлении состав меняет нумерацию на 022Й.
Расписание движения
Поезд Ульяновск — Москва № 21 — фирменный состав, который ежедневно преодолевает расстояние в 873 км между конечными станциями. Время следования в пути:
из Ульяновска до Москвы — 13 часов 19 минут;
из Москвы до Ульяновска — 13 часов 52 минуты.
Маршрут его следования проходит через территории Ульяновской, Пензенской, Рязанской, Московской областей и республики Мордовия. По дороге поезд останавливается на 7 станциях, включая города Рязань и Сасово. Самая длительная стоянка — на станции Инза (28 минут).
Ознакомиться с расписанием поезда «Ульяновск» на 2019 год можно в таблице (время отправления и прибытия — местное):
В состав «Ульяновска» входят современные вагоны компаний ФПК и ТКС (повышенного комфорта): спальные, купейные, штабной с местами для инвалида и сопровождающего, плацкартные и уютный вагон-ресторан. Все вагоны изготовлены по новым стандартам: установлены пластиковые окна, есть кондиционеры и биотуалеты, розетки и электронное табло для информирования пассажиров в дороге.
Класс обслуживания
Поездка на фирменном поезде — это комфортное место, вежливый персонал и предоставляемые услуги. В зависимости от того, какой вагон выбран для путешествия, будут предоставлены определенные услуги и сервис. Из таблицы можно узнать, что входит в стоимость билета для различных вагонов поезда «Ульяновск»:
Также в поезде осуществляется разносная торговля. У проводника можно купить свежую выпечку, горячие и прохладительные напитки, печатные издания и сувениры, доступ к интернету.
Стоимость билетов
Билеты на фирменный поезд «Ульяновск» продаются за 90 дней до отправления в кассах дальнего следования РЖД и онлайн. Цена на них постоянно меняется, поскольку зависит от спроса на рейс, класса обслуживания и даты покупки (чем раньше, тем дешевле).
Стоимость билета в вагон:
плацкарт — от 2400 рублей;
купе — от 3600 рублей;
купе (комфорт) — от 3800 рублей;
СВ — от 7000 рублей;
СВ (бизнес-класс) — от 8000 рублей
Ознакомиться с актуальной информацией о стоимости билетов, найти подходящее место и приобрести проездной документ на поезд «Ульяновск» можно за пару минут на нашем сайте. Все просто, быстро и надежно.
