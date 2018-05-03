«Волга» — скорый фирменный поезд РЖД под номерами 059А/059Г. Поезд назван в честь одной из крупнейших рек России — Волги. В месте ее слияния с Окой расположен город Нижний Новгород, где и был сформирован состав в 1976 году. Сегодня «Волга» — один из самых популярных фирменных поездов Горьковской железной дороги.
Маршрут фирменного поезда «Волга»
Состав ежедневно курсирует по маршруту Нижний Новгород — Санкт-Петербург — Нижний Новгород. Поезд «Волга» по данному направлению проходит через Нижегородскую, Владимирскую, Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области.
Фирменный поезд «Волга» Нижний Новгород — Санкт-Петербург преодолевает расстояние в 1102 км. В пути он останавливается в нескольких крупных городах: Дзержинск, Владимир, Москва (Курский вокзал), Тверь.
Время следования:
из Нижнего Новгорода до Санкт-Петербурга — 8 часов 21 минуту;
из Санкт-Петербурга до Нижнего Новгорода — 6 часов 55 минут.
Расписание движения поездов «Волга»
С вокзала Нижнего Новгорода движется состав под номером 059Г, из Питера — № 059А. Ниже представлено актуальное расписание поезда «Волга» (время московское).
Расписание поезда «Волга» Нижний Новгород — Санкт-Петербург (№ 059Г)
Станции
Прибытие
Остановки
Отправление
Нижний Новгород - Московская
19:06
Дзержинск
19:35
2 м
19:37
Ильино
20:00
2 м
20:02
Ковров-1
21:07
4 м
21:11
Владимир Пасс.
21:53
5 м
21:58
Москва — Курская
00:29
15 м
00:44
Тверь
02:38
2 м
02:40
Бологое — Московское
04:30
1 м
04:31
Окуловка
05:19
1 м
05:20
Малая Вишера
06:22
2 м
06:24
Санкт - Петербург - Главная
09:05
Расписание поезда «Волга» Санкт-Петербург — Нижний Новгород (№ 059А)
Станции
Прибытие
Остановки
Отправление
Санкт - Петербург - Главная
19:15
Малая Вишера
20:50
2 м
20:52
Окуловка
21:40
1 м
21:41
Уголовка
21:55
1 м
21:56
Бологое — Московское
22:31
14 м
22:45
Тверь
00:14
2 м
00:16
Москва — Курская
02:10
15 м
02:25
Владимир Пасс.
04:28
5 м
04:33
Ковров-1
05:27
4 м
05:31
Ильино
06:43
2 м
06:45
Дзержинск
07:07
2 м
07:09
Нижний Новгород - Московская
07:42
Поезд «Волга» Санкт-петербург — Нижний Новгород: схема состава
Фирменный поезд «Волга» потерял свой синий раскрас, теперь он укомплектован современными серыми вагонами с логотипом РЖД:
СВ бизнес-класса;
купе, включая эконом-класс;
плацкарт;
штабной вагон для инвалидов;
вагон-ресторан.
Фирменный поезд «Волга»: сервис и услуги
Поезд «Волга» Санкт-Петербург — Нижний Новгород имеет вагоны нового модельного ряда, оснащенные современными кондиционерами и вакуумными туалетами. Для пассажиров купейных и спальных вагонов предоставляется бесплатное питание. В пути за личную безопасность пассажиров отвечают сотрудники полиции.
В каждом вагоне есть аптечка для оказания первой помощи, щетки для чистки обуви и одежды, настольные игры, посуда, памятка для пассажиров, а в купе бизнес-класса еще и видео установка. Штабной вагон оборудован бытовым купе и библиотекой.
Вагон-ресторан предлагает пассажирам разнообразное меню, включая диетические и детские блюда. Официант доставит питание прямо в купе. В вагонах бизнес-класса на выбор предоставляется ланч-бокс или горячий завтрак/ужин.
Стоимость билетов на поезд «Волга»
Поезда по данному направлению участвуют в программе динамического ценообразования. Если на рейс высокий спрос, то и высокие цены на билеты. Самые дешевые билеты можно приобрести в январе и феврале.
Продажа билетов начинается за 90 дней до отправления фирменного поезда «Волга». Билет в плацкартный вагон стоит от 2007 рублей, в купе — от 3186 рублей, в спальный вагон — от 6746 рублей. Если позаботиться о покупке жд билетов заранее, получится неплохо сэкономить.
Купить билет на поезд «Волга» можно:
в железнодорожных кассах дальнего следования;
«Ласточка» — скоростные электропоезда ЭС1 и ЭС2Г, которые используются для пригородных, городских и региональных пассажирских перевозок. Данное семейство пассажирских электропоездов было специально создано по заказу ОАО «Российские железные дороги» немецкой компанией «Siemens AG». В частности, ЭС1 были произведены в г. Крефельд (Германия) на одноименном заводе конгломерата, а ЭС2Г — в г. Верхняя Пышма (Свердловская область) на заводе «Уральские локомотивы». Серии ЭС1П и ЭС2ГП также собирались в России по лицензии Siemens
Услуги для пассажиров поездов "Ласточка" Поезда "Ласточка" предлагают пассажирам различные уровни комфорта: от базового до бизнес-класса. В зависимости от выбранного вагона, доступны такие услуги, как кожаные кресла с регулировкой, мобильный бар, розетки для зарядки устройств, дорожные и детские наборы, пресса, а также гардероб и доступ к Медицентру. Пассажиры бизнес-класса также получают питание и возможность выбора меню. Дополнительно предоставлена информация о телефонах камер хранения забытых вещей на станциях Санкт-Петербург, Бологое и Великий Новгород.
Четвертый вагон скоростного поезда «Сапсан» относится к классу «Экономический». Как и другие вагоны фирменного
Отзывы пассажиров: 1
Какой двоечник писал эту белиберду? Из Питера в Нижний за 6ч. 55мин. 1100 км?