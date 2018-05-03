«Ямал» — фирменный пассажирский поезд, курсирующий между географической и газовой столицами нашей родины — Москвой и Новым Уренгоем. В переводе с ненецкого языка «Ямал» означает «край земли», за которым находится Северный ледовитый океан. Первый состав «Ямала» отправился в путь 15 января 2003 года, а уже в 2004 году был признан лучшим фирменным поездом ОАО «Сибирская пассажирская компания».
Поезд «Ямал» Москва — Новый Уренгой: маршрут
Фирменный поезд следует по маршруту Новый Уренгой — Москва — Новый Уренгой через день. На своем пути он проходит через несколько крупных городов: Тюмень, Екатеринбург, Пермь и др.
На участке «Москва — Пермь — Москва» он чередуется с фирменным поездом № 083Е/084М «Северный Урал», а на участке «Екатеринбург — Новый Уренгой — Екатеринбург» — с пассажирским поездом № 309Е/310Е.
С 10 декабря 2017 года «Ямал» находится в общем обороте со скорым фирменным поездом № 007/008 «Кама», курсирующим по маршруту Пермь — Москва — Пермь.
Фирменный поезд «Ямал»: расписание движения
Фирменный поезд «Ямал» проходит расстояние между конечными станциями в 3647 километров. Время следования в пути:
от Нового Уренгоя до Москвы — 67 часов 22 минуты;
от Москвы до Нового Уренгоя — 63 часа 10 минут.
Состав отправляется из Нового Уренгоя под номером 011Е и прибывает на Ярославский вокзал столицы. В обратном направлении поезд уходит из Москвы под номером 012Я. По пути поезд «Ямал» делает остановки на 48 станциях, самая длительная — на станции Чусовская (56 минут).
Поезд «Ямал» Новый Уренгой — Москва: схема подвижного состава
Фирменный поезд «Ямал» — современный состав РЖД, который включает:
плацкартные вагоны;
купейные вагоны;
спальный вагон (СВ);
штабной вагон для пассажиров с ограниченными возможностями;
вагон-ресторан.
Все вагоны поезда «Ямал» оборудованы современными биотуалетами, энергосберегающими светильниками, электронными табло для информирования пассажиров.
Сервис и обслуживание в поезде «Ямал»
В таблице представлена краткая характеристика вагонов фирменного поезда «Ямал»:
Тип вагона
Характеристика
Сервис и услуги
СВ
2 нижние полки с защитными планками и откидным столиком
горячее питание и напитки на выбор
постельное белье, полотенца
гигиенический дорожный набор
свежая пресса
Купе
2 верхние и 2 нижние полки шириной 70 см с защитными планками и откидным столиком
питание
постельное белье, полотенца
гигиенический дорожный набор
пресса
В вагоне-ресторане пассажирам предложат разнообразное меню на завтрак/обед/ужин, закуски, горячие и прохладительные напитки. Из купе через проводника можно заказать доставку блюд на место. Также в поезде осуществляется разносная торговля.
Стоимость билетов на фирменный поезд «Ямал»
Стоимость билетов по направлению Новый Уренгой — Москва зависит от типа вагона спроса на рейс: чем он выше, тем дороже билет. Максимума цена на жд билеты достигает в летние месяцы, а минимума — в январе.
Цена на билет в плацкартный вагон поезда «Ямал» составляет от 4923 руб., в купе — от 6544 руб., в СВ — 14 302 руб. Купить билеты по маршруту Новый Уренгой — Москва и обратно можно за 90 дней до отправления фирменного поезда «Ямал».
«Ласточка» — скоростные электропоезда ЭС1 и ЭС2Г, которые используются для пригородных, городских и региональных пассажирских перевозок. Данное семейство пассажирских электропоездов было специально создано по заказу ОАО «Российские железные дороги» немецкой компанией «Siemens AG». В частности, ЭС1 были произведены в г. Крефельд (Германия) на одноименном заводе конгломерата, а ЭС2Г — в г. Верхняя Пышма (Свердловская область) на заводе «Уральские локомотивы». Серии ЭС1П и ЭС2ГП также собирались в России по лицензии Siemens
Услуги для пассажиров поездов "Ласточка" Поезда "Ласточка" предлагают пассажирам различные уровни комфорта: от базового до бизнес-класса. В зависимости от выбранного вагона, доступны такие услуги, как кожаные кресла с регулировкой, мобильный бар, розетки для зарядки устройств, дорожные и детские наборы, пресса, а также гардероб и доступ к Медицентру. Пассажиры бизнес-класса также получают питание и возможность выбора меню. Дополнительно предоставлена информация о телефонах камер хранения забытых вещей на станциях Санкт-Петербург, Бологое и Великий Новгород.
Четвертый вагон скоростного поезда «Сапсан» относится к классу «Экономический». Как и другие вагоны фирменного
Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:
Ф.И.О.; пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф,
номер бонусной карты (при наличии).
Останется оплатить посадочный талон банковской картой
или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый
посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться
электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен
предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети.
Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите
проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности.
Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности.
При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего
этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета,
должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны
на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие
детям путешествовать одним:
для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах
по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70%
от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет,
то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу
оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без
предоставления отдельного места.
На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет.
До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику.
Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса.
Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого
комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся
только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны
ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять.
Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после
предъявления следующих документов:
назвав кассиру 14-значный номер заказа;
предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен.
Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.