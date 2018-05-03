Фирменный поезд «Янтарь» является визитной карточкой Калининградской области. Он был создан в 1961 году и по сегодняшний день сохранил особый стиль, олицетворяющий море и балтийское побережье. «Янтарь» — уникальный фирменный состав, позволяющий пассажирам путешествовать через Литву по упрощенному проездному документу. Они могут получить визовую поддержку при транзитном проезде из Калининградской области и обратно прямо на поезде.
Маршрут поезда «Янтарь» Калининград — МоскваФирменный поезд «Янтарь» под номером 029Ч/030Ч принадлежит АО «Федеральная пассажирская компания». Он курсирует круглый год по маршруту: Калининград — Москва — Калининград. Состав ежедневно отправляется с Белорусского вокзала столицы и прибывает на Южный вокзал Калининграда. Поезд «Янтарь» Калининград — Москва по пути останавливается на 13 станциях. Самые длительные остановки (по 40 мин) — на станциях Гудогай, Кяна, Кибартай, Чернышевское.
Поезд «Янтарь» по направлению Москва — Калининград три раза пересекает государственную границу.
Поезд «Янтарь» Калининград — Москва: расписание, остановкиПоезд «Янтарь» № 29Ч отправляется из столицы, в обратном направлении номер состава меняется на 30Ч. Состав проходит по маршруту Калининград — Москва расстояние в 1286 километров. Время следования в пути:
- из Москвы до Калининграда — 20 часов 4 минуты;
- из Калининграда до Москвы — 18 часов 52 минуты.
|Поезд № 030Ч Калининград — Москва
|Страна
|Станции
|Прибытие
|Остановки
|Отправление
|Россия
|Калининград
|14:18
|Черняховск
|15:16
|3 м
|15:19
|Чернышевское
|16:00
|40 м
|16:40
|Литва
|Кибартай
|15:46
|45 м
|16:31
|Вильнюс Центр.
|18:53
|17 м
|19:10
|Кяна
|19:47
|40 м
|20:27
|Беларуссия
|Гудогай
|21:46
|40 м
|22:26
|Молодечно
|23:20
|2 м
|23:22
|Минск
|00:24
|14 м
|00:38
|Орша Центр.
|03:00
|24 м
|03:24
|Россия
|Смоленск Центр.
|04:37
|5 м
|04:42
|Вязьма
|06:23
|3 м
|06:26
|Гагарин
|07:08
|2 м
|07:10
|Москва
|09:10