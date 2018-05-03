«Жигули» — скорый фирменный пассажирский поезд РЖД, курсирующий по маршруту Самара — Москва с 1964 года. Изначально состав назывался «Девятка», и лишь позже переименован в «Жигули» в честь горного массива Самарской губернии. Фирменный поезд пользуется большим спросом и перевозит более 20 000 путешественников ежемесячно.
Маршрут поезда «Жигули»
Состав ежедневно следует по маршруту Самара — Москва — Самара. Отправляется поезд со станции Самара под номером 009Й и на Казанский вокзал столицы. В обратном направлении поезд «Жигули» отправляется под номером 010Й. По пути состав делает остановки в трех городах: Сызрань, Рузаевка, Рязань.
Расписание движения поезда «Жигули»
Расстояние между двумя конечными станциями составляет 1044 км. Фирменный поезд «Жигули» проезжает его за 13 часов 3 минуты, развивая скорость до 120 км/ч. Состав отправляется вечером и прибывает рано утром (как из Самары, так и из Москвы).
«Жигули»: расписание поезда 10 Москва — Самара
В таблице представлено актуальное расписание поезда 10 «Жигули» Москва — Самара. Время указано московское.
Пассажиры с ограниченными физическими возможностями также могут устроиться в поезде в специальном просторном купе (штабной вагон № 6). Для желающих перекусить в пути открыт вагон-ресторан.
Сервис и обслуживание в поезде «Жигули»
Все вагоны фирменного состава оборудованы биотуалетами, микроволновыми печами, розетками 220 В в каждом купе, Wi-Fi. Пассажиры могут рассчитывать на:
застеленное спальное место;
просмотр фильмов и телепередач;
медикаменты и средства первой помощи.
Ниже представлен перечень услуг, включенных в стоимость билета для разных типов вагонов:
Тип вагона
Сервис и услуги
«Люкс»
телевизор и DVD-проигрыватель
кондиционер
беспроводной интернет
отдельный туалет, умывальник и душевая кабина в каждом купе
новое постельное белье, полотенце, халат
СВ
кондиционер
кулер
питание (заказ блюд из фиксированного меню в вагоне бизнес-класса)
свежая пресса
дорожный гигиенический набор
настольные игры
щетки для чистки одежды и обуви
Купе
кулер
питание (в вагонах повышенной комфортности)
свежая пресса
дорожный гигиенический набор
настольные игры
щетки для чистки одежды и обуви
За дополнительную плату можно заказать блюда из вагона-ресторана с доставкой в купе, приобрести у проводника сувенирную продукцию, печатные издания и средства гигиены.
Стоимость билетов на фирменный поезд «Жигули»
Стоимость билетов по направлению Самара — Москва — Самара зависит от спроса на рейс и типа вагона. Соответственно, чем выше спрос, тем дороже поездка.
Билет на поезд «Жигули» обойдется в стандартное купе — от 3197 рублей, в спальный вагон — от 7973 рублей. Дороже всего стоят места в вагон класса «Люкс» — от 15 839 рублей. Если планировать поездку заблаговременно, то можно сэкономить на билете. Например, получить 30% скидку на верхние места в купейном вагоне.
Продажа билетов стартует за 90 дней до отправления фирменного поезда «Жигули».
Четвертый вагон скоростного поезда «Сапсан» относится к классу «Экономический». Как и другие вагоны фирменного
Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:
Ф.И.О.; пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф,
номер бонусной карты (при наличии).
Останется оплатить посадочный талон банковской картой
или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый
посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться
электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен
предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети.
Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите
проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности.
Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности.
При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего
этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета,
должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны
на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие
детям путешествовать одним:
для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах
по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70%
от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет,
то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу
оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без
предоставления отдельного места.
На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет.
До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику.
Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса.
Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого
комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся
только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны
ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять.
Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после
предъявления следующих документов:
назвав кассиру 14-значный номер заказа;
предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен.
Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.
В купе, уже давно, не предоставляется: свежая пресса, дорожный гигиенический набор, настольные игры, щетки для чистки одежды и обуви.