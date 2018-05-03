«Невский экспресс» — скоростной пассажирский поезд РЖД, доставляющий пассажиров из Москвы в Санкт-Петербург. Фирменный состав введен в эксплуатацию в 2001 году. До этого по аналогичному маршруту курсировал электропоезд ЭР200, в котором все вагоны, кроме головных, были моторными. Современный «Невский экспресс» ведет электровоз, позволяя развивать составу огромную скорость.
Маршрут поезда «Невский экспресс»Состав курсирует по маршруту Москва — Санкт-Петербург и обратно без остановок. Поезд развивает скорость до 200 км/ч и преодолевает расстояние между станциями в 650 километров за 4 часа 39 минут. Поезд «Невский экспресс» ходит ежедневно круглый год. Однако по субботам нет отправлений из Санкт-Петербурга, а по воскресеньям — из Москвы.
Расписание поезда «Невский экспресс»Скоростной поезд «Невский экспресс» — дневной состав. На своем пути поезд не делает остановок. Отправляется поезд «Невский экспресс» Москва — Санкт-Петербург с Ленинградского вокзала столицы под номером 748А и прибывает на Московский вокзал Санкт-Петербурга. В обратном направлении номер поезда изменяется на 747А.
|№ поезда
|Направление
|Отправление
|Прибытие
|№ 747А
|Санкт-Петербург — Москва
|13:10
|17:15
|№ 748А
|Москва — Санкт-Петербург
|13:40
|17:45
Схема подвижного состава «Невского экспресса»«Невский экспресс» — фирменный поезд с с современным дизайном. Он включает только вагоны с сидячими местами:
- класса А;
- класса В;
- эконом-класса.