ОАО «РЖД» в сентябре 2019 года планирует провести модернизацию второго пути перегона Большая Вишера – Малая Вишера, а также сменить стрелочные переводы на станциях Торфяное и Решетниково. Поэтому в связи с производством работ компания внесла изменения в расписание электропоездов «Сапсан» с 9 по 19 сентября 2019 года. Так, не будут курсировать следующие «Сапсаны»: Отправлением из Санкт-Петербурга

№ 761 Санкт-Петербург – Москва — 14, 15 сентября;

№ 763 Санкт-Петербург – Москва — 14, 15 сентября;

№ 765 Санкт-Петербург – Москва — с 9 по 18 сентября.

Отправлением из Москвы

№ 762 Москва – Санкт-Петербург — 14, 15 сентября;

№ 764 Москва – Санкт-Петербург — 14, 15 сентября;

№ 766 Москва – Санкт-Петербург — с 9 по 18 сентября.

№ поезда Время отправления Время прибытия Остановки 751 05:30 9:03 (+3 минуты) Без остановок 757 09:20 (+20 минут) 13:25 (+27 минут) Бологое, Тверь 759 09:30 (+20 минут) 13:35 (+30 минут) Окуловка, Угловка, Вышний Волочек 767 14:13 (-47 минут) 18:13 (-32 минуты) Окуловка, Вышний Волочек 769 14:23 (-47 минут) 18:25 (-24 минуты) Чудово, Тверь 779 21:00 0:37 (+2 мин) Тверь

№ поезда Время отправления Время прибытия Остановки 758 05:05 13:25 (+5 минут) Дзержинск, Владимир, Тверь, Чудово, Окуловка

№ поезда Время отправления Время прибытия Остановки 752 05:55 (+10 минут) 09:38 (+23 минуты) Без остановок 754 06:50 10:52 (+7 минут) Тверь, Бологое 756 07:00 11:10 (+6 минут) Тверь, Вышний Волочек, Окуловка, Угловка, Чудово 760 09:40 13:25 (+5 минут) Вышний Волочек, Бологое, Угловка 768 16:05 (+35 минут) 20:04 (+48 минут) Бологое, Чудово 770 16:15 (+35 минут) 20:14 (+46 минут) Тверь, Вышний Волочек, Угловка 772 17:42 (+12 минут) 21:38 (+22 минуты) Бологое, Чудово 774 17:52 (+12 минут) 20:00 (+25 минут) Тверь, Бологое 776 19:30 23:40 (+15 минут) Тверь, Бологое 778 19:42 (+ 2 минуты) 23:52 (+8 минут) Тверь, Вышний Волочек, Окуловка, Угловка, Чудово 780 21:00 00:47 (+12 минут) Тверь

Также обратите внимание на изменения в расписании движения поездов по маршрутус 9 по 18 сентября. Уважаемые пассажиры, внимательно планируйте поездки на «Сапсане» с 9 по 19 сентября!