С 7 октября по 19 декабря будут действовать специальные тарифы в рамках акции «Бархатный сезон». Такое предложение распространяется на поезда дальнего следования формирования АО «ФПК», курсирующих в сообщении с Адлером, Анапой и Новороссийском. Желающие отправиться в путешествие на юг в октябре-декабре 2019 года могут купить билеты в плацкартные вагоны со скидками до 40%, а билеты в купейные вагоны — по специальному тарифу «1 рубль за 1 километр пути». Пассажиры могут оформить проездной документ от 120 до 32 суток до отправления по тарифу «1 рубль за 1 километр пути». Предложение не распространяется на купе для пассажиров с ограниченными возможностями, т.е. купить билет можно только на основной маршрут поезда. Скидка в размере 40% действует на все места в плацкартных вагонах, за исключением нижних с 1 по 35. Условие покупки билета на юг в «бархатный сезон» — от 120 до 32 суток до отправления поезда. Скидка не применяется к сервисным сборам (постельное белье, питание и т.д.). Продажа билетов в рамках акции уже открыта. Купить их можно как в железнодорожных кассах, так и онлайн. Полный список поездов, включенных в акцию, можно посмотреть на сайте РЖД в разделе «Акции (специальные тарифы)».