В поезде «Сапсан» сообщением Санкт-Петербург — Москва в воскресенье, 4 августа, произошел пожар. Причиной возгорания стал человек, забравшийся на крышу состава. Как выяснилось, зацепившийся за крышу «Сапсана» мужчина погиб. По факту возгорания Следственный комитет начал проверку. Следователи выяснили, что погибший молодой человек — житель Подмосковья 2001 года рождения. При себе у него было снаряжение зацепера. Как сообщила официальный представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, зацепер сел на поезд «Сапсан» в Твери и был без друзей. дальнейшем он забрался на крышу поезда «Сапсан» сообщением Санкт-Петербург — Москва. Произошло искрение в токоприемнике, из-за чего и начался пожар. Возгорание удалось быстро ликвидировать, даже без эвакуации пассажиров.
Вам также может быть интересно
На днях вступило в силу Постановление правительства РФ, которое разрешает перевозку грудных детей в
«Ласточка» — скоростные электропоезда ЭС1 и ЭС2Г, которые используются для пригородных, городских и региональных пассажирских перевозок. Данное семейство пассажирских электропоездов было специально создано по заказу ОАО «Российские железные дороги» немецкой компанией «Siemens AG». В частности, ЭС1 были произведены в г. Крефельд (Германия) на одноименном заводе конгломерата, а ЭС2Г — в г. Верхняя Пышма (Свердловская область) на заводе «Уральские локомотивы». Серии ЭС1П и ЭС2ГП также собирались в России по лицензии Siemens
Расписание движения скоростного поезда «Сапсан» включает более 10 ежедневных рейсов между двумя столицами и
«Сапсан» — высокоскоростной поезд, произведенный немецкой компанией «Siemens». Он развивает скорость до 250 км/ч
Услуги для пассажиров поездов "Ласточка" Поезда "Ласточка" предлагают пассажирам различные уровни комфорта: от базового до бизнес-класса. В зависимости от выбранного вагона, доступны такие услуги, как кожаные кресла с регулировкой, мобильный бар, розетки для зарядки устройств, дорожные и детские наборы, пресса, а также гардероб и доступ к Медицентру. Пассажиры бизнес-класса также получают питание и возможность выбора меню. Дополнительно предоставлена информация о телефонах камер хранения забытых вещей на станциях Санкт-Петербург, Бологое и Великий Новгород.
«Сапсан» — комфортабельный скоростной поезд, предлагающий пассажирам высококлассное обслуживание. Отличительной чертой «Сапсана» является вагон
Вагон № 10 относится к классу «Эконом +» и отличается от обычного экономического конструктивными
В скоростном поезде «Сапсан» вагон № 2 относится к бизнес-классу. В стоимость билета сразу
Вагоны эконом-класса скоростного поезда «Сапсан» наиболее востребованные. Именно в них путешествует большинство пассажиров между
Четвертый вагон скоростного поезда «Сапсан» относится к классу «Экономический». Как и другие вагоны фирменного