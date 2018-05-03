Многим известна программа лояльности «РЖД Бонус». Она действует с июля 2012 года, и сегодня уже насчитывает более 4,3 млн участников. Пользователи программы могут накапливать премиальные баллы за поездки в поездах АО «ФПК» (дочерняя компания РЖД), а также в «Сапсане» и «Аллегро». Однако до недавнего времени премиальные баллы можно было потратить на покупку билетов в поезда, курсирующих по территории нашей страны. С июля 2019 года компания решила расширить данный список. Теперь участники «РЖД Бонус» также могут оформить премиальные билеты на поезда международного сообщения. Оформить проездной документ можно на поезда формирования АО «ФПК», следующих в Европу и страны СНГ. Но есть исключения — на маршруты, соединяющие Россию с Монголией, Китаем и Северной Кореей, данная функция не распространяется. При этом оплатить премиальными баллами можно лишь часть билета, а именно участок маршрута, который проходит по территории Российской Федерации. Проезд по территории зарубежных стран оплачивается деньгами. Оформить премиальный билет можно на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Купить премиальный билет». Для пассажиров с ограниченными возможностями купить такой билет можно только в привокзальных кассах.