Билеты для ребенка

Билеты для ребенка

Путешествие на поезде с маленьким ребенком — серьезное испытание для родителей. Помимо обычных повседневных трудностей, приходится строго следить за соблюдением правил РЖД по перевозке детей. Мы расскажем, с какого возраста нужно покупать билет на поезд ребенку, как его правильно оформить и какие нюансы учесть при покупке.

Основные правила перевозки детей на поезде

Поездка на поезде с детьми имеет свои особенности, которые важно учитывать сопровождающим. Прежде всего, при оформлении проездного документа через железнодорожную кассу можно уточнить интересующие подробности на месте. Например, нужен ли билет на поезд ребенку 2 года? При покупке билета онлайн такой возможности нет и вся ответственность ложится на вас. Поэтому рекомендуем сначала позвонить в службу поддержки РЖД, чтобы избежать проблем при посадке в вагон. Во-вторых, ребенку любого возраста положено иметь посадочный талон — без него вам не разрешат ехать. В-третьих, стоимость детских билетов ниже стоимости проездных документов для взрослых, а до определенного возраста ребенка они и вовсе выдаются бесплатно. Также для школьников действуют скидки, но получить льготу можно только на протяжении учебного года при покупке билета через кассу вокзала.
Ребенок не может ездить на поезде без посадочного талона.

Со скольки лет покупать билет ребенку на поезд?

РЖД использует возрастную классификацию для детей-пассажиров по годам:
  • с рождения до 5 лет — это малыши, которым на момент поездки нет полных пяти лет;
  • от 5 до 10 лет — включает ребят, которым как минимум пять лет, но еще нет десяти;
  • взрослые — дети, которым исполнилось полных десять лет.
Возраст ребенка рассчитывается на дату поездки. Если ребенок отмечает день рождения в пути, билет продадут по предыдущей стоимости.

Детский билет на поезд: до какого возраста его можно купить?

Как узнать, до скольки лет детский билет на поезд можно купить? Все просто — если ребенку нет 10 лет, то покупается детский проездной. Взрослый билет оформляется детям старше 10 лет. Его стоимость рассчитывается по полному тарифу. Однако для школьников на протяжении учебного года действуют скидки.
Детский билет продают детям до 10 лет. Если ребенок старше, придется покупать взрослый проездной документ.

До скольки лет бесплатный проезд в поезде для ребенка?

Правила проезда на поезде с ребёнком: в каких случаях нужно оформлять билет, когда ребёнка можно везти бесплатно? Многих родителей волнует вопрос: «Дети до скольки лет ездят на поезде бесплатно?». Билет на поезд для ребенка до 5 лет не оплачивается,если малыш занимает одно место с сопровождающим. Помните, что каждый взрослый пассажир имеет право взять с собой на место лишь одного ребенка. Если вы ездите с двумя или более детьми младше 5 лет, один ребенок может ехать бесплатно, а остальным придется покупать билет. Если ребенку от 5 до 10 лет, требуется купить ему отдельный билет по льготной цене. Исключение — вагоны класса «Люкс», в которых детям до 10 лет предоставляется бесплатный проезд. По территории России дети до 10 лет могут путешествовать только под присмотром любого взрослого человека. Получать письменное разрешение на поездку от родителей не требуется.
Дети до 5 лет ездят на поезде бесплатно, далее на покупку билета предоставляется льгота.

Сколько стоит детский билет на поезд?

Для комфортного путешествия рекомендуем покупать каждому ребенку свой билет на отдельное место — это обойдется недорого. Стоимость детских проездных документов рассчитывается по специальному тарифу и составляет 30-50% от цены взрослого билета.

Пакет необходимых документов для ребенка

Если путешественнику не исполнилось 14 лет, для поездки на поезде по России требуется оригинал или нотариально заверенная копия свидетельства о рождении. Пассажир в возрасте от 14 лет должен иметь при себе паспорт. Ребенок младше 10 лет не может ездить в поезде один. Без сопровождения его можно отправить только в учебное заведение, а сам факт подтвердить нужной справкой.
Для проезда ребенка на железнодорожном транспорте в возрасте до 14 лет нужно свидетельство о рождении, после 14 лет — паспорт.
Если вы отправляетесь с ребенком в другую страну, ему нужно оформить личный загранпаспорт или вписать его в ваш документ. Главное условие — наличие фото ребенка в вашем загранпаспорте. При посадке проводник тщательно проверит документы, поэтому не забудьте взять все бумаги, иначе рискуете остаться на перроне. Процедура оформления ЖД билетов в разных государствах различается. Страны СНГ действуют по единой схеме, а члены ЕС — нет. Например, в Финляндии дети до 6 лет могут ездить бесплатно, а на подростков до 17 лет действуют детские тарифы. Но приобрести проездной отдельно на ребенка нельзя — его продают только вместе со взрослым билетом. В Европе бесплатный проезд предусмотрен для малышей, которым еще не исполнилось 4 года, а детский тариф распространяется на детей до 12 лет. Чтобы избежать проблем, заранее ознакомьтесь с правилами страны, в которую едете.
Помните, что ребенок не может пересечь границу без письменного согласия родителей.

Вам также может быть интересно
Младенцев до 1 месяца разрешено перевозить в поездах без свидетельства о рождении
0 1 959
На днях вступило в силу Постановление правительства РФ, которое разрешает перевозку грудных детей в
О поезде
0 1 585
«Ласточка» — скоростные электропоезда ЭС1 и ЭС2Г, которые используются для пригородных, городских и региональных пассажирских перевозок. Данное семейство пассажирских электропоездов было специально создано по заказу ОАО «Российские железные дороги» немецкой компанией «Siemens AG». В частности, ЭС1 были произведены в г. Крефельд (Германия) на одноименном заводе конгломерата, а ЭС2Г — в г. Верхняя Пышма (Свердловская область) на заводе «Уральские локомотивы». Серии ЭС1П и ЭС2ГП также собирались в России по лицензии Siemens
Расписание движения поезда «Сапсан»
0 2 327
Расписание движения скоростного поезда «Сапсан» включает более 10 ежедневных рейсов между двумя столицами и
«Сапсан»: схема вагонов, расположение мест и направление движения
0 1 685
«Сапсан» — высокоскоростной поезд, произведенный немецкой компанией «Siemens». Он развивает скорость до 250 км/ч
Услуги в поезде
0 1 373
Услуги для пассажиров поездов "Ласточка" Поезда "Ласточка" предлагают пассажирам различные уровни комфорта: от базового до бизнес-класса. В зависимости от выбранного вагона, доступны такие услуги, как кожаные кресла с регулировкой, мобильный бар, розетки для зарядки устройств, дорожные и детские наборы, пресса, а также гардероб и доступ к Медицентру. Пассажиры бизнес-класса также получают питание и возможность выбора меню. Дополнительно предоставлена информация о телефонах камер хранения забытых вещей на станциях Санкт-Петербург, Бологое и Великий Новгород.
Вагон № 1 (первый класс) поезда «Сапсан»
0 1 617
«Сапсан» — комфортабельный скоростной поезд, предлагающий пассажирам высококлассное обслуживание. Отличительной чертой «Сапсана» является вагон
Вагон № 10 (эконом+ класс) поезда «Сапсан»
0 3 046
Вагон № 10 относится к классу «Эконом +» и отличается от обычного экономического конструктивными
Вагон № 2 (бизнес-класс) поезда «Сапсан»
0 1 503
В скоростном поезде «Сапсан» вагон № 2 относится к бизнес-классу. В стоимость билета сразу
Вагон № 3 (эконом-класс) поезда «Сапсан»
0 1 191
Вагоны эконом-класса скоростного поезда «Сапсан» наиболее востребованные. Именно в них путешествует большинство пассажиров между
Вагон № 4 (эконом-класс) поезда «Сапсан»
0 1 369
Четвертый вагон скоростного поезда «Сапсан» относится к классу «Экономический». Как и другие вагоны фирменного

Отзывы пассажиров: 4

  1. Людмила

    Здравствуйте! Могу ля я купить детский билет на ребенка старше 5-ти лет без места? Так как место в вагоне свободное только одно? То есть можем ли мы с ребенком ехать на одном месте?Оплатив детский билет?

    Ответить
  2. Елкна

    .Сколько стоит билет на ребенка 9лет Краснолар Новосбирск 27сентября и Новосибирск Хабаровск 30сентября

    Ответить
  3. Татьяна

    сколько будет стоить билет на ребенка 5 лет, от г. Петропавловск, до г. Невинномысск?

    Ответить
  4. Марина

    Добрый день. Подскажите, ребенку 5,6 лет, он может попасть в категорию "без места", или это уже считается как детское место с отдельным местом по скидке?

    Ответить
Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
