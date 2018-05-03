Путешествие на поезде с маленьким ребенком — серьезное испытание для родителей. Помимо обычных повседневных трудностей, приходится строго следить за соблюдением правил РЖД по перевозке детей. Мы расскажем, с какого возраста нужно покупать билет на поезд ребенку, как его правильно оформить и какие нюансы учесть при покупке.

Основные правила перевозки детей на поезде

Ребенок не может ездить на поезде без посадочного талона.

Со скольки лет покупать билет ребенку на поезд?

Детский билет на поезд: до какого возраста его можно купить?

До скольки лет бесплатный проезд в поезде для ребенка?

Сколько стоит детский билет на поезд?

Пакет необходимых документов для ребенка

Поездка на поезде с детьми имеет свои особенности, которые важно учитывать сопровождающим. Прежде всего, при оформлении проездного документа через железнодорожную кассу можно уточнить интересующие подробности на месте. Например, нужен ли билет на поезд ребенку 2 года? При покупке билета онлайн такой возможности нет и вся ответственность ложится на вас. Поэтому рекомендуем сначала позвонить в службу поддержки РЖД, чтобы избежать проблем при посадке в вагон. Во-вторых, ребенку любого возраста положено иметь посадочный талон — без него вам не разрешат ехать. В-третьих, стоимость детских билетов ниже стоимости проездных документов для взрослых, а до определенного возраста ребенка они и вовсе выдаются бесплатно. Также для школьников действуют скидки, но получить льготу можно только на протяжении учебного года при покупке билета через кассу вокзала.РЖД использует возрастную классификацию для детей-пассажиров по годам:Возраст ребенка рассчитывается на дату поездки. Если ребенок отмечает день рождения в пути, билет продадут по предыдущей стоимости.Как узнать, до скольки лет детский билет на поезд можно купить? Все просто — если ребенку нет 10 лет, то покупается детский проездной. Взрослый билет оформляется детям старше 10 лет. Его стоимость рассчитывается по полному тарифу. Однако для школьников на протяжении учебного года действуют скидки.Многих родителей волнует вопрос: «Дети до скольки лет ездят на поезде бесплатно?». Билет на поезд для ребенка до 5 лет не оплачивается,если малыш занимает одно место с сопровождающим. Помните, что каждый взрослый пассажир имеет право взять с собой на место лишь одного ребенка. Если вы ездите с двумя или более детьми младше 5 лет, один ребенок может ехать бесплатно, а остальным придется покупать билет. Если ребенку от 5 до 10 лет, требуется купить ему отдельный билет по льготной цене. Исключение — вагоны класса «Люкс», в которых детям до 10 лет предоставляется бесплатный проезд. По территории России дети до 10 лет могут путешествовать только под присмотром любого взрослого человека. Получать письменное разрешение на поездку от родителей не требуется.Для комфортного путешествия рекомендуем покупать каждому ребенку свой билет на отдельное место — это обойдется недорого. Стоимость детских проездных документов рассчитывается по специальному тарифу и составляет 30-50% от цены взрослого билета.Если путешественнику не исполнилось 14 лет, для поездки на поезде по России требуется оригинал или нотариально заверенная копия свидетельства о рождении. Пассажир в возрасте от 14 лет должен иметь при себе паспорт. Ребенок младше 10 лет не может ездить в поезде один. Без сопровождения его можно отправить только в учебное заведение, а сам факт подтвердить нужной справкой.Если вы отправляетесь с ребенком в другую страну, ему нужно оформить личный загранпаспорт или вписать его в ваш документ. Главное условие — наличие фото ребенка в вашем загранпаспорте. При посадке проводник тщательно проверит документы, поэтому не забудьте взять все бумаги, иначе рискуете остаться на перроне. Процедура оформления ЖД билетов в разных государствах различается. Страны СНГ действуют по единой схеме, а члены ЕС — нет. Например, в Финляндии дети до 6 лет могут ездить бесплатно, а на подростков до 17 лет действуют детские тарифы. Но приобрести проездной отдельно на ребенка нельзя — его продают только вместе со взрослым билетом. В Европе бесплатный проезд предусмотрен для малышей, которым еще не исполнилось 4 года, а детский тариф распространяется на детей до 12 лет. Чтобы избежать проблем, заранее ознакомьтесь с правилами страны, в которую едете.