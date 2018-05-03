Двухэтажные вагоны РЖД

Всего как несколько лет на российских железных дорогах появились двухэтажные вагоны, но они уже приобрели популярность среди пассажиров. Двухэтажные поезда РЖД ходят в основном в южном направлении из Москвы и Санкт-Петербурга. Давайте рассмотрим, чем они отличаются от обычных составов и так ли дорого стоит билет в новый вагон.

Что представляет из себя 2-х этажный поезд?

В этом составе нет плацкарта — только купе и СВ. В обычном купейном вагоне 36 мест, а в новом двухэтажном 64 спальных места. СВ же вмещает 30 человек вместо 18. Также в новом составе есть штабные купейные вагоны на 50 мест, а в одноэтажных вагонах таких мест всего 18-24. Вагоны состоят из 4-местных или 2-местных изолированных купе, расположенных на двух этажах. Купе застеклены стеклопакетами и имеют: спальное место, стол, зеркала, полочки для мелких вещей, светильники, лестницы для подъема на верхнее место. Они оборудованы двумя розетками для подключения электробритв, мобильных и других устройств мощностью не более 100 Вт. В 2-местном купе (СВ) у каждого посадочного места установлен ЖК-дисплей для просмотра видеопрограмм.
Открыть купе в двухэтажном вагоне можно с помощью индивидуального магнитного ключа-карты.
Все новые вагоны оборудованы тремя биотуалетами, которыми можно пользоваться во время остановки поезда. Также РЖД учли особые потребности людей с ограниченными возможностями, предоставив им специальные купе и подъемники для колясок (в штабном вагоне). Позаботились и об остальных пассажирах — все лестницы оборудованы крепкими поручнями, есть системами кондиционирования воздуха и отопления для комфортного микроклимата.

Маршрут двухэтажных поездов

Первые двухэтажные вагоны курсировали только в южном направлении, в основном из Москвы и Санкт-Петербурга.
Номер поезда Маршрут
фирменный № 642/641 Ростов-на-Дону — Адлер
фирменный № 003/004 Кисловодск — Москва (только из Кисловодска, в обратном направлении идет одноэтажный состав)
фирменный № 23/24 Москва — Казань
фирменный № 5/6 и № 25/26 Москва — Санкт-Петербург
фирменный № 103/104 Москва — Адлер
фирменный № 738/737 и № 740Ж/739Ж Москва — Воронеж
пассажирский № 49/50 Москва — Самара
фирменный № 35/36 Санкт-Петербург — Адлер
пассажирский № 26/25 Москва — Ижевск

Стоимость проезда в двухэтажном вагоне

Пассажирских мест в одном двухэтажном вагоне больше, чем в обычном одноэтажном. Соответственно цена на жд билеты должна быть меньше. Так ли это? РЖД использует динамическую систему ценообразования. Например, если смотреть билеты на двухэтажный состав на пятницу, то они будут дороже, чем на понедельник или другой будний день. Стоит учесть, что по мере заполнения мест и в случае высокого спроса на конкретную дату, тариф несколько увеличится. Например, билет на пятницу из Москвы в Казань в купе стоит от 4726 рублей. Если же покупать белит на тот же поезд в понедельник, он обойдется дешевле.

Какие услуги доступны в двухэтажном поезде?

В стоимость проезда включены: постельное белье и питьевая вода. В купе проводники застилают только верхние спальные места, в СВ — все. Пассажирам предложат санитарно-гигиенический набор улучшенного качества. Есть дополнительные услуги за отдельную плату: чай, пресса, кондитерские изделия, сувениры и прочие товары. Всем известно, что курить в поездах запрещено. Поэтому проводники легально продают электронные сигареты для курящих пассажиров, которыми можно пользоваться в коридоре.

Преимущества и недостатки двухэтажных вагонов

Новый тип вагонов имеет весомые плюсы:
  • наименьшее время в пути и удобный график движения для большего количества пассажиров;
  • пониженная стоимость билетов на купе и СВ за счет увеличения количества мест в вагоне;
  • экологичная эксплуатация — энергоснабжение осуществляется от электровоза, а вагоны созданы с использованием новых технологий, оборудования и материалов.
Однако есть и минусы. Во-первых, проводников всего двое, а пассажиров в двухэтажном вагоне больше на 28 человек. Поэтому чай принесут медленнее, чем в плацкарте. Да и посадка в вагон длится дольше. Во-вторых, в новых вагонах нет багажной полки над входом. Весь багаж приходится размещать под нижними полками. Естественно, разместить все вещи не получится. В-третьих, посетить уборную или взять кипяток можно только на первом этаже. Поэтому пассажирам, желающим выпить чаю или освежиться, придется спускаться на первый этаж. Это не совсем удобно, да и риск получить травму в движущемся составе весьма велик. И все же, при указанных недостатках, двухэтажные поезда РЖД весьма комфортабельны и учитывают потребности всех пассажиров, даже с ограниченными возможностями.

85 762
Отзывы пассажиров: 8

  1. Игорь

    Кому нравятся такие ущербные вагоны, ездите в них, сколько влезет. И уж не позорьте себя комментариями весомой полезности в наличии красивой кнопки в туалете, работы замков от карточек, раздельного сбора мусора, который потом опять вместе сваливают, наличии вай-фая и т.п. В пространство одного вагона запихали два. Как Вы думаете, будет? Если в Вашей квартире сделать второй ярус и людей туда запустить? Совсем ликвидировали места для багажа, титан, проводников осталось, столько же, туалет добавили только один, причём, все расположены на первом этаже. Вспомните, как в обычном, нормальном вагоне Вы идете ночью в туалет по прямой, не зная за что ухватиться и какие бывают сутолоки в проходах при посадке и не только. Здесь тоже самое, только с применением крутых, узких лестниц. Посмотреть в окна можно только перегнувшись пополам. Окна первого этажа на уровне платформы. Знаете, когда-то давно некоторые квартиры были расположены в полуподвальных помещениях, и люди, которые там жили, наблюдали в окна ноги прохожих. Здесь что-то вроде этого. Хотя, если вас всю поездку интересует только пялиться в любимый смартфон, может, тогда вообще никуда не ехать, а дома с ним сидеть? Нижние полки 20 см от пола. Вы сидели когда-нибудь на деревенском толчке, когда колени на уровне груди? На верхие полки нельзя ни залезть, ни слезть, без риска удариться головой о низкий потолок, ни сидеть на них, само собой. Душегубка, скотовоз, быдловоз. Узко, неудобно, плохо, мерзко, гадко, ущербно. Билеты, кстати, не дешевле, а, как правило, дороже, чем в обычный, нормальный, полноценный вагон. РЖД, естественно, выгодно. Отобрали удобства, комфорт, социальные блага и завоевания. Удивительно, что никто из граждан не обращается в суды по подобным вопросам. Но есть способ проще и эффективнее - никому не покупать билеты в такие вагоны.

    1. Сергей

      Я Сейчас в Адлере.С Москвы ехал в двухэтажном вагоне на втором этаже в СВ. Понравилось очень .А к тем кто считает вагон ущербным у меня вопрос.Вы господа незажрались?

  2. марина

    Мы ехали. Какая-красота! Очень остались довольны. чистота и все очень удобно. Все для людей! Комфортно было ехать

  3. Маргарита

    Мы ехали из Сочи в Питер. на 1 этаже. Очень даже хорошо, для нас был единственный минус кондиционер, дул дико .... Соглашусь , что плохо то , что убрали титан. Бедная проводница то и дело сидела караулила эти чайники. Потому что на такое количество пассажиров чайник и термопот... это сами понимаете... А так чисто, красиво. в окно смотреть нормально, на втором этаже слегка пригибаешься но не критично. Хорошие удобные диваны.

  4. Алексей

    Супер вагоны! Чистота, цены умеренные, биотуалеты, душ возможен! Идёт быстро. Ижевск-Москва отличный состав!

  5. Людмила

    Полностью согласна с Игорем. Сделали скотовозку, лишь бы с людей больше денег содрать за рейс. Пришло же в башку кому-то спроектировать такое кургузое убожество, как двухэтажный вагон, в котором ни развенуться, ни в туалет сходить, ни кипятку для чая себе налить, во, дожили, а по коридору человек с ростом под два метра может перемещаться только на четвереньках, причем, на верхней полке может разместиться только ребенок или китаец. Алчные мозговые уроды, иначе проектировщиков и заказчиков этих, с позволения сказать, вагонов и не назвать. Я сама проработала инженером-конструктором на машиностроительном заводе тридцать лет и вот хотелось бы спросить, по каким ГОСТам, нормам и правилам проектировалось внутреннее обустройство вагона, в котором могут перемещаться и спать только лилипуты? Слов нет, как говорят, одни буквы. Не хочется грубостей писать.

  6. Злобная Тварь

    Динамическое ценообразование, угу. Был паровоз, с сидячими местами по 800-900. А теперь только купе за 2к с лишком. Офигенно.

  7. ИринаИриновна

    Предстоит отпуск, хотели ехать на двухэтажном в февр 2022. Только на двухэтажном и хотели всей семьёй. А теперь сомнения берут. Либо настолько плохо сделали, либо пишут люди озлобленные на жизнь, не принимающие новое, либо настолько плохо все... Попробуем. Отпишемся.

