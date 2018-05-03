Всего как несколько лет на российских железных дорогах появились двухэтажные вагоны, но они уже приобрели популярность среди пассажиров. Двухэтажные поезда РЖД ходят в основном в южном направлении из Москвы и Санкт-Петербурга. Давайте рассмотрим, чем они отличаются от обычных составов и так ли дорого стоит билет в новый вагон.

Что представляет из себя 2-х этажный поезд?

Открыть купе в двухэтажном вагоне можно с помощью индивидуального магнитного ключа-карты.

Маршрут двухэтажных поездов

Номер поезда Маршрут фирменный № 642/641 Ростов-на-Дону — Адлер фирменный № 003/004 Кисловодск — Москва (только из Кисловодска, в обратном направлении идет одноэтажный состав) фирменный № 23/24 Москва — Казань фирменный № 5/6 и № 25/26 Москва — Санкт-Петербург фирменный № 103/104 Москва — Адлер фирменный № 738/737 и № 740Ж/739Ж Москва — Воронеж пассажирский № 49/50 Москва — Самара фирменный № 35/36 Санкт-Петербург — Адлер пассажирский № 26/25 Москва — Ижевск

Стоимость проезда в двухэтажном вагоне

Какие услуги доступны в двухэтажном поезде?

Преимущества и недостатки двухэтажных вагонов

В этом составе нет плацкарта — только купе и СВ. В обычном купейном вагоне 36 мест, а в новом двухэтажном 64 спальных места. СВ же вмещает 30 человек вместо 18. Также в новом составе есть штабные купейные вагоны на 50 мест, а в одноэтажных вагонах таких мест всего 18-24. Вагоны состоят из 4-местных или 2-местных изолированных купе, расположенных на двух этажах. Купе застеклены стеклопакетами и имеют: спальное место, стол, зеркала, полочки для мелких вещей, светильники, лестницы для подъема на верхнее место. Они оборудованы двумя розетками для подключения электробритв, мобильных и других устройств мощностью не более 100 Вт. В 2-местном купе (СВ) у каждого посадочного места установлен ЖК-дисплей для просмотра видеопрограмм.Все новые вагоны оборудованы тремя биотуалетами, которыми можно пользоваться во время остановки поезда. Также РЖД учли особые потребности людей с ограниченными возможностями, предоставив им специальные купе и подъемники для колясок (в штабном вагоне). Позаботились и об остальных пассажирах — все лестницы оборудованы крепкими поручнями, есть системами кондиционирования воздуха и отопления для комфортного микроклимата.Первые двухэтажные вагоны курсировали только в южном направлении, в основном из Москвы и Санкт-Петербурга.Пассажирских мест в одном двухэтажном вагоне больше, чем в обычном одноэтажном. Соответственно цена на жд билеты должна быть меньше. Так ли это? РЖД использует динамическую систему ценообразования. Например, если смотреть билеты на двухэтажный состав на пятницу, то они будут дороже, чем на понедельник или другой будний день. Стоит учесть, что по мере заполнения мест и в случае высокого спроса на конкретную дату, тариф несколько увеличится. Например, билет на пятницу из Москвы в Казань в купе стоит от 4726 рублей.Если же покупать белит на тот же поезд в понедельник, он обойдется дешевле.В стоимость проезда включены: постельное белье и питьевая вода. В купе проводники застилают только верхние спальные места, в СВ — все. Пассажирам предложат санитарно-гигиенический набор улучшенного качества. Есть дополнительные услуги за отдельную плату: чай, пресса, кондитерские изделия, сувениры и прочие товары. Всем известно, что курить в поездах запрещено. Поэтому проводники легально продают электронные сигареты для курящих пассажиров, которыми можно пользоваться в коридоре.Новый тип вагонов имеет весомые плюсы:Однако есть и минусы. Во-первых, проводников всего двое, а пассажиров в двухэтажном вагоне больше на 28 человек. Поэтому чай принесут медленнее, чем в плацкарте. Да и посадка в вагон длится дольше. Во-вторых, в новых вагонах нет багажной полки над входом. Весь багаж приходится размещать под нижними полками. Естественно, разместить все вещи не получится. В-третьих, посетить уборную или взять кипяток можно только на первом этаже. Поэтому пассажирам, желающим выпить чаю или освежиться, придется спускаться на первый этаж. Это не совсем удобно, да и риск получить травму в движущемся составе весьма велик. И все же, при указанных недостатках, двухэтажные поезда РЖД весьма комфортабельны и учитывают потребности всех пассажиров, даже с ограниченными возможностями.