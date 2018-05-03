Приобрести билет на поезд можно только по документу, удостоверяющему вашу личность. Как правило, это паспорт или свидетельство о рождении. Этот же документ нужно показать проводнику при посадке, иначе на поезд не пустят. Однако ЖД билеты обычно оформляются за три месяца до поездки. За это время в удостоверяющих личность документах могут произойти изменения. Мы расскажем, что делать в подобной ситуации.
Просроченный паспортЗамена российского паспорта производится при достижении гражданином 20 и 45 лет. Он сохраняет актуальность в течении месяца с момента именин. Соответственно, сесть на поезд по старому паспорту можно в том случае, если после дня рождения не прошел 30-дневный срок.
Старый паспорт действителен на протяжении 1 месяца.
Покупка билета при замене паспортаКупить билет на поезд без паспорта можно по временному удостоверению личности. Такой документ выдается при замене или потере паспорта. Приобрести проездной документ можно только в кассе вокзала, онлайн-бронирование недоступно. Если билет куплен на старый паспорт, воспользоваться временным удостоверением личности можно при условии, что данные этого паспорта прописаны на временном бланке.
Купить ЖД билет без паспорта через интернет не получится.
Бронирование ЖД билета при смене фамилииЕсли оформили проездной на старую фамилию, а на момент поездки уже получили паспорт с новыми данными, достаточно предъявить проводнику новый паспорт вместе со свидетельством о заключении/расторжении брака. Если на момент поездки новый паспорт еще не получен, подойдет справка из МВД. Она подтвердит, что ваш главный документ находится на замене.
Сменили фамилию — предоставьте проводнику брачное свидетельство.
При замене загранпаспортаЧтобы совершить поездку по билету, оформленному на старый загранпаспорт, нужно предъявить:
- старый паспорт — для посадки в вагон;
- новый паспорт — для пересечения границы.
Подойдет ли удостоверенная нотариусом копия паспорта для посадки в поезд?Нет, по такой бумаге сесть в поезд не удастся. Необходим оригинал удостоверяющего вашу личность документа.
Подойдет ли другой документ для того, чтобы сесть в поезд?Посадка в поезд производится после предъявления проводнику билета и документа, на данные которого он был оформлен. Если вы брали проездной по паспорту, то заменить его, например, водительскими правами, не получится.
Посадка осуществляется при наличии документа, на который вы оформляли билет.
Отзывы пассажиров: 8
Добрый день. Я поменяла паспорт по достижении 45 лет. Руководитель купил билет в командировку по старым данным паспорта. Что делать в этой ситуации? В новом паспорте стоит отметка о раннее выданном паспорте с номером документа.
Здравствуйте, начальник купил мне билет по старому паспорту,а я уже поменял по 45летию отметка стоит что у меня паспорт был такой,скажите я смогу уехать теперь с этим билетом?
Добрый день, по действующим правилам вы сможете уехать по данному билету.
Ребенка 14 лет не пустили в поезд , который направляется в г.Калининград, т.к. билет был куплен по-старому загран.паспорту. Паспорта были предъявлены проводнику оба (новый и старый). При оформлении загран.паспорта в ОВД мне сказали, что проблем при пересечении границы по новому паспорту не будет. В чем моя ошибка?
Добрый день. Подскажите пожалуйста, билет жд куплен по паспорту. Потом паспорт отдали для оформления временной регистрации и дали справку. Пустят ли в поезд?
Здравствуйте, ребенок порвал паспорт где фото, фотографии фотография и данные не задеты. Подскажите пустят ли в поезд при посадке?
Подскажите пожалуйста, нужно ли менять купленые билеты ребёнку, из за смены свидельства о рождении. Билеты оформлены на старое свидетельство о рождении.
Интересно, когда была написана эта статья? 10 лет назад? Актуализировать не судьба? В настоящее время (апрель 2022 года) срок действия старого паспорта после наступления 20 или 45 лет составляет 90 суток! А не 1 месяц, как написано в статье!