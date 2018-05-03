Как добраться из Санкт-Петербурга в Крым на поезде?

Крымский полуостров отделяет от остальной территории России Керченский пролив, поэтому сесть на поезд Петербург — Крым не получится — нет прямого железнодорожного сообщения.

Маршрут

До недавнего времени маршруты в города Крыма проходили только через паромную переправу. Однако открытие Крымского моста в 2018 году изменило ситуацию. Теперь добраться из Санкт-Петербурга в Крым можно без использования парома:
  • сначала — на поезде до железнодорожной станции Краснодара или Анапы;
  • затем — на автобусе до Керчи, Феодосии, Симферополя, Севастополя, Евпатории, Ялты или Судака.
Рейсы поездов и следующих в Крым автобусов специально состыкованы по времени отправления. Посадка на автобусы происходит рядом со зданием железнодорожного вокзала.

Единый билет Санкт-Петербург — Крым

ОАО «РЖД» и АНО «Единая транспортная дирекция» предлагают пассажирам, желающим посетить города Крыма, приобрести Единый билет. Эта услуга предусматривает перевозку сначала по железной дороге, а затем автобусом через Крымский мост. Единый билет в Крым состоит из двух частей: билета на поезд и талона на автобус. Трансфер осуществляется автобусом от жд вокзала Краснодара или Анапы до выбранного города на территории Крыма. Единый билет доступен с 30 апреля по 30 сентября (включительно). Купить единый билет из Санкт-Петербурга до Крыма можно за 90 дней до отправления поезда. В остальное время года можно приобрести только два отдельных билета на поезд и автобус.
Продажа Единого билета Санкт-Петербург — Крым стартует 31 января 2019 года.

Сколько стоит Единый билет?

Стоимость Единого билета складывается из цены поезда до Анапы/Краснодара и автобуса до одного из городов Крыма. Поскольку цена билета на поезд формируется по системе динамического ценообразования и напрямую зависит от спроса на рейс, дешевле всего он стоит при открытии продаж.

Цена на поезд из Санкт-Петербурга до Анапы и Краснодара

Маршрут Тип вагона Цена (руб.)
Санкт-Петербург — Краснодар Плацкарт от 3200
Купе от 4300
СВ от 9200
Санкт-Петербург — Анапа Плацкарт от 4200
Купе от 4700
В разделе «Направления» можно подробнее узнать о всех поездах, следующих по направлению Санкт-Петербург — Анапа и Санкт-Петербург — Краснодар.

Цена на автобус из Анапы и Краснодара до Крыма

Маршрут Цена (руб.)
Анапа — Симферополь 590
Анапа — Севастополь 690
Анапа — Евпатория 690
Анапа — Ялта 700
Анапа — Феодосия 460
Анапа — Судак 540
Анапа — Керчь 380
Краснодар — Симферополь 710
Краснодар — Севастополь 810
Краснодар — Евпатория 810
Краснодар — Ялта 820
Краснодар — Феодосия 590
Краснодар — Судак 660
Краснодар — Керчь 560
В Едином билете места указаны только для поезда, для автобуса рассадка свободная. Даже если вы опоздаете с поезда на автобус, то можете сесть на другой, следующий в течение текущего дня.

Как купить Единый билет?

Приобрести Единый билет можно на официальном сайте РЖД. Укажите в форме конечный пункт один из городов Крыма и пройдите по ссылке «маршруты с пересадками». Вам предложат последовательно купить два билета: на поезд (с местом) и на автобус (без места). Оба оплаченных билета нужно распечатать и взять в дорогу.
Если не хотите больше суток ехать на поезде до Анапы или Краснодара, можно воспользоваться самолетом и значительно сократить время путешествия до Крыма (до 2,5 часов).

Отзывы пассажиров: 5

  1. Олеся

    Здравствуйте, у меня не комментарий а вопрос, из Санкт-Петербург в Крым действуют детские билеты?

  2. Проводник

    Здравствуйте, Олеся. На поезда дальнего следования действуют специальные детские тарифы. Дети до 5 лет без занятия отдельного места (1 ребенок на 1 пассажира) едет бесплатно, но обязательно стоит оформить билет. Если ребенок до 5 лет при проезде в поезде занимает отдельное место, на него оформляется билет в соответствии со специальным тарифом (тариф для детей от 5 до 10 лет). В вагонах класса «Люкс» возможен бесплатный проезд одного ребенка до 5 лет и одного ребенка до 10 лет вне зависимости от количества проезжающих взрослых. Подробнее о стоимости детских билетов на поезда дальнего следования можно узнать в разделе «Справочная» — «Билеты для ребенка».

  3. Ольга

    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, есть ли прямой поезд от Крыма до Санкт-Петербурга и обратно. Сколько стоит билет взрослым, пенсионерам, детям 6 и 12 лет. Сколько часов занимает дорога?

  4. Юра

    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, есть ли прямой поезд от Крыма до Санкт-Петербурга и обратно. Сколько стоит билет взрослым, пенсионерам, детям 6 и 12 лет. Сколько часов занимает дорога? О Источник: https://povagonam.ru/spravka/kak-dobratsya-iz-sankt-peterburga-v-krym-na-poezde/#/

    1. Проводник

      Настоятельно рекомендую прочитать статью, ведь для вас стараемся найти и изложить информацию максимально доступно и понятно, а вы даже не соизволите прочесть. Обидно знаете ли

