Крымский полуостров отделяет от остальной территории России Керченский пролив, поэтому сесть на поезд Петербург — Крым не получится — нет прямого железнодорожного сообщения.
Маршрут
До недавнего времени маршруты в города Крыма проходили только через паромную переправу. Однако открытие Крымского моста в 2018 году изменило ситуацию. Теперь добраться из Санкт-Петербурга в Крым можно без использования парома:
- сначала — на поезде до железнодорожной станции Краснодара или Анапы;
- затем — на автобусе до Керчи, Феодосии, Симферополя, Севастополя, Евпатории, Ялты или Судака.
Рейсы поездов и следующих в Крым автобусов специально состыкованы по времени отправления. Посадка на автобусы происходит рядом со зданием железнодорожного вокзала.
Единый билет Санкт-Петербург — Крым
ОАО «РЖД» и АНО «Единая транспортная дирекция» предлагают пассажирам, желающим посетить города Крыма, приобрести Единый билет. Эта услуга предусматривает перевозку сначала по железной дороге, а затем автобусом через Крымский мост.
Единый билет в Крым состоит из двух частей: билета на поезд и талона на автобус. Трансфер осуществляется автобусом от жд вокзала Краснодара или Анапы до выбранного города на территории Крыма.
Единый билет доступен с 30 апреля по 30 сентября (включительно). Купить единый билет из Санкт-Петербурга до Крыма можно за 90 дней до отправления поезда. В остальное время года можно приобрести только два отдельных билета на поезд и автобус.
Продажа Единого билета Санкт-Петербург — Крым стартует 31 января 2019 года.
Сколько стоит Единый билет?
Стоимость Единого билета складывается из цены поезда до Анапы/Краснодара и автобуса до одного из городов Крыма. Поскольку цена билета на поезд формируется по системе динамического ценообразования и напрямую зависит от спроса на рейс, дешевле всего он стоит при открытии продаж.
Цена на поезд из Санкт-Петербурга до Анапы и Краснодара
|Маршрут
|Тип вагона
|Цена (руб.)
|Санкт-Петербург — Краснодар
|Плацкарт
|от 3200
|Купе
|от 4300
|СВ
|от 9200
|Санкт-Петербург — Анапа
|Плацкарт
|от 4200
|Купе
|от 4700
В разделе «Направления» можно подробнее узнать о всех поездах, следующих по направлению Санкт-Петербург — Анапа
и Санкт-Петербург — Краснодар
.
Цена на автобус из Анапы и Краснодара до Крыма
|Маршрут
|Цена (руб.)
|Анапа — Симферополь
|590
|Анапа — Севастополь
|690
|Анапа — Евпатория
|690
|Анапа — Ялта
|700
|Анапа — Феодосия
|460
|Анапа — Судак
|540
|Анапа — Керчь
|380
|Краснодар — Симферополь
|710
|Краснодар — Севастополь
|810
|Краснодар — Евпатория
|810
|Краснодар — Ялта
|820
|Краснодар — Феодосия
|590
|Краснодар — Судак
|660
|Краснодар — Керчь
|560
В Едином билете места указаны только для поезда, для автобуса рассадка свободная. Даже если вы опоздаете с поезда на автобус, то можете сесть на другой, следующий в течение текущего дня.
Как купить Единый билет?
Приобрести Единый билет можно на официальном сайте РЖД. Укажите в форме конечный пункт один из городов Крыма и пройдите по ссылке «маршруты с пересадками». Вам предложат последовательно купить два билета: на поезд (с местом) и на автобус (без места). Оба оплаченных билета нужно распечатать и взять в дорогу.
Если не хотите больше суток ехать на поезде до Анапы или Краснодара, можно воспользоваться самолетом и значительно сократить время путешествия до Крыма (до 2,5 часов).
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Отзывы пассажиров:
Здравствуйте, у меня не комментарий а вопрос, из Санкт-Петербург в Крым действуют детские билеты?
Здравствуйте, Олеся. На поезда дальнего следования действуют специальные детские тарифы. Дети до 5 лет без занятия отдельного места (1 ребенок на 1 пассажира) едет бесплатно, но обязательно стоит оформить билет. Если ребенок до 5 лет при проезде в поезде занимает отдельное место, на него оформляется билет в соответствии со специальным тарифом (тариф для детей от 5 до 10 лет). В вагонах класса «Люкс» возможен бесплатный проезд одного ребенка до 5 лет и одного ребенка до 10 лет вне зависимости от количества проезжающих взрослых. Подробнее о стоимости детских билетов на поезда дальнего следования можно узнать в разделе «Справочная» — «Билеты для ребенка».
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, есть ли прямой поезд от Крыма до Санкт-Петербурга и обратно. Сколько стоит билет взрослым, пенсионерам, детям 6 и 12 лет. Сколько часов занимает дорога?
Настоятельно рекомендую прочитать статью, ведь для вас стараемся найти и изложить информацию максимально доступно и понятно, а вы даже не соизволите прочесть. Обидно знаете ли