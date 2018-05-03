Сегодня с Крымским полуостровом не существует железнодорожного сообщения. Поэтому единственно возможный способ доехать из Москвы в Крым на поезде — с пересадкой, продолжив поездку на автобусе через Крымский мост.
МаршрутНа текущий желающим насладиться красотами Крыма приходится путешествовать на поезде с пересадкой. Сейчас работают 6 прямых маршрутов: Москва — Симферополь, Санкт-Петербург — Севастополь, Санкт-Петербург — Евпатория, Кисловодск — Симферополь и два маршрута Екатеринбург — Симферополь (первый через Казань, второй через Челябинск и Волгоград). Также автобусы следуют напрямую от железнодорожного вокзала до пункта назначения. Их графики специально состыкованы с поездами.
Единый билет Москва — КрымКомпании РЖД и Единая транспортная дирекция предоставляют пассажирам специальную услугу — Единый билет. Он предусматривает перевозку из Москвы в Крым сначала по железной дороге, а затем автобусом через Крымский мост. Стоимость Единого билета включает две цены: на поезд и на автобус. Пассажиры доезжают до Краснодара или Анапы, а затем с железнодорожного вокзала пересаживаются на автобус нужного направления. Единый билет из Москвы до Крыма доступен с 30 апреля по 30 сентября (включительно). Купить его можно за 90 дней до отправления поезда. В остальное время года можно приобрести только два отдельных билета на поезд и автобус.
Как купить Единый билет?Единый билет продается на официальном сайте РЖД. В форме следует указать начальный и конечный пункт назначения (один из городов Крыма), пройти по ссылке «маршруты с пересадками» и последовательно купить два билета: на поезд (с местом) и на автобус (без места). Оба оплаченных билета нужно распечатать и взять в дорогу.
Сколько ехать на поезде?Добраться из Москвы до Крыма на поезде РЖД с пересадкой можно почти за двое суток: Время в пути зависит от того, до какой железнодорожной станции вы планируете ехать — Краснодар или Анапа.
Стоимость билета на поездПоскольку на поезд Москва — Крым цена билета формируется по системе динамического ценообразования, то можно лишь указать предварительную стоимость поездки. Все зависит от даты покупки, спроса на конкретный рейс и оставшегося времени до отправления.
|Маршрут
|Тип вагона
|Цена (руб.)
|Москва — Симферополь
|Плацкарт
|от 4 300
|Купе
|от 9 000
|СВ
|от 20 000
|Люкс
|от 20 800
