Каждый пассажир может оформить услугу дополнительного питания с разнообразным меню. Мы расскажем, что входит в состав стандартного предоплаченного питания и сколько стоит завтрак, обед и ужин в поезде.

Питание стандарт РЖД: что входит?

Стандартный завтрак в купе

С горячей кашей

С омлетом

Стандартный обед в купе

Салат из б/к капусты с зеленью, суп-лапша куриная, свинина тушеная с овощами, рис отварной. Кондитерское изделие, белый и ржаной хлеба. Из горячих напитков можно выбрать чай или кофе со сливками. Салат «Витаминный», щи из б/к капусты с курицей и сметаной, поджарка из курицы, макароны отварные. Кондитерское изделие, хлеб белый или ржаной. Из горячих напитков предложат чай или кофе со сливками.

Стандартный ужин в купе

Салат из моркови с яблоком и сметаной, филе куриное тушеное в сливочном соусе, каша гречневая. Кондитерское изделие, хлеб ржаной и пшеничный, чай или кофе. Салат из б/к капусты с огурцом, сосиска отварная с картофельным пюре. Кондитерское изделие, хлеб ржаной и пшеничный, чай или кофе.

Где можно узнать о стандартном предоплаченном питании?

зайдите в личный кабинет и нажмите на ссылку «Питание: Завтрак-Стандарт»; укажите нужный вам тип меню.

РЖД услуга дополнительного питания: что это?

полный пансион (завтрак, обед, ужин); полупансион (завтрак, ужин); только завтрак или обед, или ужин, с возможностью выбора из меню.

Стоимость питания в поезде РЖД

Тип вагона / тип питания Люкс СВ Купейный Плацкартный Сидячий Завтрак 522 руб. 479 руб. 346 руб. 293 руб. 267 руб. Обед 764 руб. 657 руб. 520 руб. 435 руб. 394 руб. Ужин 601 руб. 547 руб. 415 руб. 332 руб. 331 руб.

Гарантированное питание в поезде дальнего следования РЖД состоит из стандартных завтраков, бизнес-ланчей и ужинов. Услуга оплачивается сразу при покупке железнодорожного билета. Готовят питание для перевозчика фабрики-кухни, которые работают по договору аутсорсинга. Они поставляют готовые блюда сразу в пассажирские поезда по заявке РЖД. Вся еда упакована в специальную защитную тару, которая обеспечивает ее свежесть и сохранность.Что предложат пассажиру — горячий завтрак или ужин — зависит от длительности поездки, а также времени отбытия и прибытия состава. Если длительность поездки превышает 24 часа, пассажиру предоставляется обед. Подаются завтраки и ужины в поездах в определенное время: завтрак — с 7:00 до 12:00, ужин — с 16:00 до 22:00. Если в стоимость билета входит обед, то он подается с 12:00 до 16:00. Вместе со стандартным гарантированным питанием пассажир бесплатно может получить минеральную воду, столовую посуду, приборы и бумажные салфетки.Пассажир может выбрать один из двух вариантов предоплаченного стандартного завтрака:Предлагаются по два вида молочной каши — как правило, овсяная или рисовая с курогой. Дополнительно предложат нарезку из сыра, хлеб ржаной и пшеничный, чай, кофе и сливки.Данный вариант включает горячий омлет с овощами и сыром, а также мясную нарезку и хлеб (пшеничный, ржаной). На выбор предложат черный чай или кофе со сливками (подаются отдельно).Стандартный обед в поезде РЖД включает также два варианта:Пассажир может выбрать один из двух вариантов ужина на поезде РЖД:В вагонах бизнес-классах в меню дополнительно включаются десерт, 3 вида безалкогольных напитков, 2 вида минеральной воды, 6 типов алкогольной продукции по 2 наименования каждый и 2 вида пива.Если вы купили билет на поезд, то сразу оплачиваете стандартное питание. Однако его можно изменить на другой. Выбрать тип меню можно за 72 часа до отправления состава через личный кабинет на официальном сайте РЖД. Выбрать свой рацион питания на поезда «Сапсан» и «Ласточка» можно не позднее, чем за 48 часов до отправления поезда. Как выбрать тип питания:Заказать еду можно у проводника сразу же после посадки в поезд.Услуга дополнительного питания заказывается на все время рейса. Ее можно оформить в билетных кассах или на сайте РЖД, а также в пути у проводника. Оформить заказ на дополнительное питание в ЖД кассе можно к ранее купленному билету, но не позднее, чем за 3 дня до отправления поезда. Если заказываете дополнительное питание у проводника, то выбор меню может быть ограничен. На выбор предоставляется три режима питания:Меню включает в себя разнообразные блюда, в том числе вегетарианские и для детей. Количество рационов питания, необходимое пассажиру на весь маршрут следования, рассчитывается автоматически по количеству дней проезда в поезде.Гарантированное питание сразу входит в стоимость ЖД билета. Отказаться от него можно до оплаты проездного документа. Дополнительное питание оплачивается отдельно. Стоимость зависит от типа вагона и меню. Отказаться от услуги можно в билетной кассе или на сайте ОАО «РЖД» максимум за 24 часа до отправления поезда. При отказе от услуги дополнительного питания или оформлении новой услуги комиссионный сбор с пассажира не взимается.