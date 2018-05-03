Каждый пассажир может оформить услугу дополнительного питания с разнообразным меню. Мы расскажем, что входит в состав стандартного предоплаченного питания и сколько стоит завтрак, обед и ужин в поезде.
Питание стандарт РЖД: что входит?Гарантированное питание в поезде дальнего следования РЖД состоит из стандартных завтраков, бизнес-ланчей и ужинов. Услуга оплачивается сразу при покупке железнодорожного билета. Готовят питание для перевозчика фабрики-кухни, которые работают по договору аутсорсинга. Они поставляют готовые блюда сразу в пассажирские поезда по заявке РЖД. Вся еда упакована в специальную защитную тару, которая обеспечивает ее свежесть и сохранность.
Подачу обеда, ужина и завтрака можно заказать в купе или получить их в вагоне-ресторане.Что предложат пассажиру — горячий завтрак или ужин — зависит от длительности поездки, а также времени отбытия и прибытия состава. Если длительность поездки превышает 24 часа, пассажиру предоставляется обед. Подаются завтраки и ужины в поездах в определенное время: завтрак — с 7:00 до 12:00, ужин — с 16:00 до 22:00. Если в стоимость билета входит обед, то он подается с 12:00 до 16:00. Вместе со стандартным гарантированным питанием пассажир бесплатно может получить минеральную воду, столовую посуду, приборы и бумажные салфетки.
Периодически меню гарантированного питания РЖД обновляется.
Стандартный завтрак в купеПассажир может выбрать один из двух вариантов предоплаченного стандартного завтрака:
- С горячей кашей
- С омлетом
Стандартный завтрак в поезде РЖД — омлет или молочная каша с фруктами.
Стандартный обед в купеСтандартный обед в поезде РЖД включает также два варианта:
- Салат из б/к капусты с зеленью, суп-лапша куриная, свинина тушеная с овощами, рис отварной. Кондитерское изделие, белый и ржаной хлеба. Из горячих напитков можно выбрать чай или кофе со сливками.
- Салат «Витаминный», щи из б/к капусты с курицей и сметаной, поджарка из курицы, макароны отварные. Кондитерское изделие, хлеб белый или ржаной. Из горячих напитков предложат чай или кофе со сливками.
Стандартный бизнес-ланч состоит из трех блюд: салата, супа и второго.
Стандартный ужин в купеПассажир может выбрать один из двух вариантов ужина на поезде РЖД:
- Салат из моркови с яблоком и сметаной, филе куриное тушеное в сливочном соусе, каша гречневая. Кондитерское изделие, хлеб ржаной и пшеничный, чай или кофе.
- Салат из б/к капусты с огурцом, сосиска отварная с картофельным пюре. Кондитерское изделие, хлеб ржаной и пшеничный, чай или кофе.
Стандартный ужин в поезде РЖД состоит из двух блюд, на выбор предложат чай или кофе.
Где можно узнать о стандартном предоплаченном питании?Если вы купили билет на поезд, то сразу оплачиваете стандартное питание. Однако его можно изменить на другой. Выбрать тип меню можно за 72 часа до отправления состава через личный кабинет на официальном сайте РЖД. Выбрать свой рацион питания на поезда «Сапсан» и «Ласточка» можно не позднее, чем за 48 часов до отправления поезда. Как выбрать тип питания:
- зайдите в личный кабинет и нажмите на ссылку «Питание: Завтрак-Стандарт»;
- укажите нужный вам тип меню.
РЖД услуга дополнительного питания: что это?Услуга дополнительного питания заказывается на все время рейса. Ее можно оформить в билетных кассах или на сайте РЖД, а также в пути у проводника. Оформить заказ на дополнительное питание в ЖД кассе можно к ранее купленному билету, но не позднее, чем за 3 дня до отправления поезда. Если заказываете дополнительное питание у проводника, то выбор меню может быть ограничен. На выбор предоставляется три режима питания:
- полный пансион (завтрак, обед, ужин);
- полупансион (завтрак, ужин);
- только завтрак или обед, или ужин, с возможностью выбора из меню.
При оформлении услуги дополнительного питания, режим питания пассажир определяет самостоятельно.
Стоимость питания в поезде РЖДГарантированное питание сразу входит в стоимость ЖД билета. Отказаться от него можно до оплаты проездного документа. Дополнительное питание оплачивается отдельно. Стоимость зависит от типа вагона и меню. Отказаться от услуги можно в билетной кассе или на сайте ОАО «РЖД» максимум за 24 часа до отправления поезда. При отказе от услуги дополнительного питания или оформлении новой услуги комиссионный сбор с пассажира не взимается.
|Тип вагона / тип питания
|Люкс
|СВ
|Купейный
|Плацкартный
|Сидячий
|Завтрак
|522 руб.
|479 руб.
|346 руб.
|293 руб.
|267 руб.
|Обед
|764 руб.
|657 руб.
|520 руб.
|435 руб.
|394 руб.
|Ужин
|601 руб.
|547 руб.
|415 руб.
|332 руб.
|331 руб.
Отзывы пассажиров: 133
Ехали 4 дня, в купе, разносили еду с вагона ресторана, цены норм, каша рисовая 350гр 100руб.
Искренне удивляюсь тем кто ест еду в поезде! Один раз попробовала и очень пожалела. За мои 520 рэ - мне подали такое ... Солянка (за 300 на минуточку рублей) имела запах как в самой последней столовке и соответствующим содержанием. А блинчики со сметаной за 220 - сами маленькие, а сметана далеко не первой свежести!
Вам видимо повезло, Мы ехали в купе 23 часа, питание было включено в стоимость, однако в самом поезде проводник сказал, что питание отменено в связи с ковидом и не дали ничего, а деньги за услугу были заплачены. Вот это настоящий сервис!
Как можно узнать граммовку завтрака, обеда, ужина? И что делать если булочка, хлеб будет с плесенью или испорченная еда? Кто за это отвечает? И могу я попросить что бы мне это заменили?
Насчет граммов точно не скажу, но порции очень маленькие, для взрослого человека это не обед. Мы ехали всей семьей в сапсане, заказали покушать. Наелись только дети, мы с мужем остались голодные. Дозаказывать не стали, потому что еда там очень дорогая. Да и смысл? все равно принесли бы опять эти горе порции
Ехали в поезде Москва-Мурманск из Санкт-Петербурга в Петрозаводск 28.03.2019 в купейном вагоне. Был предложен обед, который состоял только из второго блюда. На сайте указано, что еще должен был быть салат, суп и чай/кофе. Официант сказал, что в обед входит только второе блюло. Уточните, пожалуйста, информация на сайте верна?
Такие вот "блокадно-ленинградские" маленькие порции, что перед иностранцами стыдно. Неужели в России до сих пор голод и отсутствует продовольствие? Пластика больше, чем еды. Сервис бессовестный. На 3 тысячи рублей в Петербурге "повар Марио" доставит вам на дом готовых блюд на неделю и забьет ими ваш холодильник. Учитесь, рвачи!
Почему стоимость ужина в плацкарте в поезде 070ЧА 28.06.2019 продается по стоимости вагона люкс 550 рублей. При стоимости обеда в 306 рублей. У вас на сайте стоит цена 270 рублей?????
Фирменный поезд Санкт-Петербург -Москва. Питание входит в стоимость билета в обязательном порядке. По факту дают бутылку воды 250 гр и тульский пряник! Лучше бы уже называли это гарантированным питанием!
Ехал на 034са 12 06 2019 ,сходили на ужин с детьми дочьке 3.5 г, порция так мала что ребенок ненаелся за 316 р купе что говорить о взрослом ,сосиска пюре чай печенье два обрезка от огурца и помидора ,позор...
Сейчас еду, купили билеты с обедом впервые. Ну что могу сказать, все отлично!! Не ожидала. Все вкусно. Теперь будем брать билеты дальнего следования с питанием только,чем есть Доширак. Порции достаточные для среднестатистического человека.
Поезд Кисловодск--Новокузнецк №60. Ехал с Саратова до Омска, 1.07.2019. Опять обманывают с питанием. На официальном сайте ржд написано, что в стандартное питание, которое у меня было оплачено, входит либо завтрак либо ужин (горячий). Плюс, так как ехать мне больше 24 часов, то мне положен ещё обед (с первым со вторым, компотом и т. д.). Но на деле, пледлагали только один приём пищи. Пришел официант уточнить в какое время я буду есть в вагоне- ресторане, обедать либо ужинать, НО обед от ужина при этом ничем не отличался. На вопрос почему не предоставляют ещё и обед (ехать больше 24 часов) ответ- потому что в меню нет такого. (причём тут ваше меню и обязательная норма довольствия??...) После предоставления мной информации с сайта ржд о том, что они обязаны предоставить мне помимо завтрака (ужина), ещё и обед, ответ был, что мол это ошибка, то что вам положено это дополнительное питание за отдельную плату...!!!Официальный сайт, все доступно понятно написано. Почти 2 суток ехать и один приём пищи!? Вы для кого это все на сайте пишете!? В общем нет слов, все как всегда в...
Такая же ситуация.Тот же поезд.Саратов-Новосибирск.
Все меняется. Год назад в поезде Лотос Москва-Астрахань, в купе был на столах поёк ( бутылка воды, печенье и т.д), а теперь предлагают купить. А горячее питание предлагали на выбор, сейчас вопрос будет ли оно вообще. Жалко, что по этому направлению, уровень обслуживания становится все ниже.
Покупала билет на сайте РЖД ,поезд 008 Новосибирск-Владивосток, по маршруту Новосибирск-Ачинск, 28.06.2019г, вагон 11, место 11. Была удивлена, что мне навязали дополнительные услуги без моего согласия в виде питания, печатной продукции и сан-гиг.принадлежностей.Возмутило это всех пассажиров моего купе, так как ни кто не заказывал дополнительные услуги. Про питание отдельно, в 00-30 ночи принесли сухой паек, который включал в себя колбасу копченную несколько мизерных кусочков в вакуумной упаковке, упаковка печенья из 2шт, бутылка воды 0,25 и набор пластиковых принадлежностей(вилка, ложка, нож, салфетка). Как сочетается печенье с копченной колбасой, не понятно?Утром, на выбор предложили из вагона-ресторана гречку с котлетой или рис с курицей.Мой выбор -гречка с котлетой. "Котлета" на вкус приготовлена из гнилого лука и хлеба, была выкинута....Чай нужно было приобрести за дополнительную плату 50 руб.Вероятно, повара на то и рассчитывают, пассажир поздно сел в поезд и рано вышел...когда жаловаться???Вагон повышенной комфортности, как они себя заявляют, нет розетки в купе зарядить телефон.Туалет маленький и грязный.Проводники ходят без специальной одежды. За билет уплачено 3573 руб за ночь.Очень возмущена.Солидная организация РЖД и такое безобразие творится.
Ехала в июне в поезде Иркутск - Адлер. Заказала на двоих с ребенком 6 лет дополнительное питание. Было все вкусно. Один обед хватил нам на двоих. Второй отдали соседям. Порции большие. Советую. Вкусно и удобно.
Ехала из Екатеринбурга в Питер. Не успела с собой купить еды, решила покушать в вагоне ресторане. Цены капец бешеные. За маленькую тарелку супа с меня попросили почти 200 рублей. Ладно купила я этот суп, поела, а вечером мне стало плохо. напрашивается вопрос: если продают за такие бешеные деньги, то неужели нельзя хотя бы качество еды нормальное сделать?
В эту историю верю охотнее. На картинках всегда все красиво. По факту приносят месиво, мало, холодное и невкусно. И я бы не сказал, что дешево за такую еду, еще и в одноразовых боксах. Кстати, в последнее путешествие после странных котлет тоже подташнивало и мутило.
Ужин за 300-400 рублей - пюре, сосиски и капустно-огуречный салат? Прям совсем не запаривались с меню, я немного в шоке. Да и вообще предложение, мягко говоря, скудное, а цены, как мне кажется, слишком завышенные
Анна, в Сапсане такая же паршивая и недешёвая еда. Горе-сэндвич стоит как нормальный бизнес-ланч в простеньком кафе. Причем там бизнес от эконома особо не отличается. Выбирайте опцию "взять с собой". Многие коллеги именно так выходят из положения, когда мотаются между Питером и Москвой.
Едем поездом 247 Анапа-Санкт-Петербург, к билету взяли услугу по питанию( завтрак, обед, ужин) . Первый завтрак удивил своей подачей( был омлет, если это можно назвать им, просто перемешанные яица и брошены в контейнер как собакам, вид был настолько ужасный), обед был сносным, ужин тоже пережили.На следующий день снова порадовал завтрак, должна была быть рисовая каша, но повар решил не мучаться, просто кинули в контейнер вчерашний рис, залили молоком, жутко насластили и добавили масло, эти куски нужно было разбивать ложкой, причем одноразовую посуду принесли не в отдельных упаковках как до этого а просто ложки без пакета , наверное решили сэкономить! Ждем обеда..
Ехали в СВ из Перми в Екатеринбург. В билете было указано, что питание включено, но проводник сказала, что на таких малых расстояниях питание не предоставляют, т.к. посадка поздно, выход рано утром - вот так..
КУПИЛИ БИЛЕТ ЗА 25 ТЫС РУБ КУПЕ, ТАЙШЕТ - ВЛАДИВОСТОК. ЕХАТЬ 79 ЧАС. ЭТО КАКОЙ-ТО УЖАС. ВАГОН ТРЯСЕТ, ДЕРГАЕТ. ТЕЛЕВИЗОР ПОЧТИ НИ О ЧЕМ СТАРЫЙ И НЕ ПОКАЗЫВАЕТ. КОНДИЦИОНЕР РАБОТАЕТ НЕ ЗАВИСИМО ОТ ЖЕЛАНИЯ ПАССАЖИРА, ВСЕ ЧЕМ ПАХНЕТ В ТУАЛЕТЕ ПАХНЕТ В КУПЕ, ТУАЛЕТ МАЛЕНЬКИЙ. В РАКОВИНЕ НЕ УДОБНО ДАЖЕ РУКИ МЫТЬ, НЕ ТО ЧТО ЛИЦО. пРО ПИТАНИЕ И ГОВОРИТЬ НЕ ХОЧЕТСЯ. 700 С ЛИШНИМ РУБ. РИС С КУРИЦЕЙ 150ГР. КОЛБАСА. ПАЧКА ПЕЧЕНЬЯ ИЗ 4 МАЛЕНЬКИХ ПЕЧЕНЮШЕК, 200 ГР ВОДЫ. БУЛОЧКА. гДЕ ТАКИЕ ЦЕНЫ ВЗЯЛИ?в ДУШЕ ПОМЫТЬСЯ 150Р. тАК И НЕ ПОНЯЛИ ЗА ЧТО ОТДАЛИ ПО 25 Т.Р ЗА БИЛЕТ, ЗА КАКОЙ СЕРВИС. 21 ВЕК НА ДВОРЕ, А ЦЕНЫ КОСМИЧЕСКИЕ. бИЛЕТЫ ТОЛЬКО ЕСТЬ ТАКИЕ. СТЫДНО ЗА РЖД.
Хотел посмотреть отзывы Вот что значит госОрганизация ни одного ответа на негатив
Вероятно представители РЖД ответственные за это не посещают данный сайт. Мы бы с большим удовольствием организовали им (РЖД) возможность отвечать на скопившийся здесь негатив.
Ну если подавать тухлую еду и продавать ее в три раза дороже - это называется забота о своих пассажирах, то я жираф. Ехала из Москвы до Екатеринбурга. Решила в пути не злоупотреблять дошираками, потому как желудок каждый раз ругается после того, как его поем, пошла в вагон ресторан. С таким ценником спустя сутки путешествия можно разориться. Так, помимо того, что дорого еда еще и некачественная. Мясо очень странно пахло. Я его откусила пару раз и выбросила. Наслышана кстати, в каких условиях готовят в этих вагонах ресторанах. Полная антисанитария. Теперь сама все увидела своими глазами, не врут.
Цены конские! А еда сильно сомнительная и слишком простая - никаких тебе изысков. При таком раскладе, можно нормально на станции поесть какой-то. Тем более этими порциями не наестся даже ребенок
Цены там на 30-50% выше от нормального меню (например по меню солянка обычно стоит 150 рублей - в моем вагоне она была 290 руб.). Та же история с ценами на соки и снэки. Ладно бы еще было вкусно, но так нет, такое чувство, что у них все месяцами там лежит где-то.
Купили билет с питанием стандарт по маршруту Абакан-Москва. На сайте написано , что в категорию «стандарт» входит «гарантированное питание завтраки-обеды и ужины». Но в поезде сказали, что категория билета включает в себя только ОДНО (!!!) питание на все время маршрута . Это обман на сайте или ошибка сотрудников поезда?
Добрый вечер еду в поезде ,070 ча ,6 вагон 36 место,купе ,знаете честно говоря не могу понять купила билет с Перми до Иркутска ,в билете написано 1у ,стандартное питание (,принесли вчера вечером рис с курицей ,вода,сервилат,булочка и крекер )обалдеть и это стоит 705 рублей : :?если бы знала ,то не брала на сайте совсем другая цена:
Не знаю, где как, а в Сапсане ценник на еду не меньше, чем в приличном кафе, да и порции едва побольше, чем в ресторане молекулярной кухни. Только поезд не ресторан, ни сервиса, ни атмосферы, ни красивой посуды. Да и вкус на такую цену не тянет, бефстроганов с пюрешкой - химоза жуткая, лучше б картошку от Ролтон развел, хоть дешевле бы обошлось, раз эдак в 10
Отдать 500 рэ за один обед, чтобы тебя кормили морковкой и капустой - уму не постижимо! Но было бы это свежим и понятным - кто, где и как это готовил! А то по всем этим пунктам огромные вопросы. Похоже кто-то не слабо на этом гребет в личный карман.
ДОРОГО! ОЧЕНЬ ДОРОГО! и не понятно за ЧТО? с ребенком ехали к бабушке в Саратов и так намучились, что даже вспоминать не хочется! Котлеты, салат, морс - все отвратительное, дочке просто побоялась давать, а заплатили по полной программе.
Много раз каталась на отдых на поездах, всегда брала свою еду. Один день можно но своей еде, а дальше и на станциях можно и так прикупить. Да и честно говоря никогда не бывала в вагонах ресторанах. А тут ездила на Сапсане и прекрасная дама с тележкой проезжала мимо и я решилась попробовать эту вагонную еду. Зря! Порции откровенно маленькие, на вкус так себе, запах весьма подозрительный. Стоимость еды вообще не обоснована завышена.
Это же уму непостижимо! Брать такие деньги за среднестатистический обед?! В районе 400 рублей содрать с меня за какой-то маленький среднего качества салат, бутерброд и чай? Это перебор.
Мы ехали на поезде 081 Улан-Удэ-Моска! Еда которая входит в стоимость проезда это рис с курицей и ещё что-то!!! Это просто жуть, как за это можно вообще брать деньги??? Это вонучее что то, подобие риса, курицы (((( А в вагоне «ресторане» Суп куриный с лапшой 250 руб ( лапша там ролтан, но яичная, а в пачках) про остальное молчу ((( блин так стремно рестораном не назвать!!!!
«Как правило» - хорошее дополнение… А ничего, что это питание практически несъедобно? Вот то, которое дополнительное, в бело-красных упаковках, такая химоза жуткая… От нее живот потом болит
В обычных поездах всегда беру еду с собой, а вот в сапсане решила заказать из меню. Если честно, не понравилось ничего из моего обеда там. Борщ оказался совсем жидкий, почти без мяса. Блины вышли достаточно дорого, хотя есть нечего порция маленькая. Лучше бы и тут с собой еду взяла.
Питание в вагоне-ресторане очень дорогое: кофе 150р., суп-480, салат-420!!!Булочки крайне низкого качества (собственного неизвестного производства), йогурт - "дешевый эконом", "горячее" утром подается почти что холодным.
Не понимаю, как за такое питание можно ставить такие цены?! Ездила к подруге в мск на сапсане, решила перекусить. Взяла какой-то обычный бутерброд и кофе. Кофе очень низкого качества, я пью дома растворимый и мой гораздо вкусней. Бутер так вообще никакой. Как будто он завалявшийся что ли, вот еще не сухарик и не испортился, а привкус уже появился.
Блины были просто отвратные! Безвкусные, холодные и очень маленькие. Не наелся совершенно, но больше экспериментировать с сапсановским меню не стал, нормально поел уже только в городе.
Дорого и не вкусно! Брала курицу и кофе на обед. Курица совершенно сухая, кофе простой дешевый разводимый. Если к Сапсану еще более менее можно привыкнуть и поехать на нем, то рисковать своим желудком с такой едой вообще не советую.
Не советую покупать дополнительно питание в поезде. Не стоят такие обеды своих денег. Порции действительно маленькие и могут попасться несвежие овощи. Тоже столкнулась с такой проблемой, теперь беру еду с собой в поездках
«Стоимость зависит от типа вагона и меню» - вот и интересно, насколько отличие именно по блюдам, ведь в цене разница ощутимая. И еще хотелось бы пожаловаться на еду в скоростных поездах: подают черт знает что. Состав страшно читать – одни консерванты, есть особо нечего там, сервис постольку-поскольку (разогрев в микроволновке), зато стоимость, будто в настоящий ресторан сходил.
Питаться в поездах невозможно! Ездила к маме в Питер, решила перекусить, так мало того что порции просто на птенца, так еще и цены задрали как за полноценное блюдо и совершенно не вкусно.
Меня питание в Сапсане не впечатлило совершенно. Не ожидала, что в таком хорошем поезде могут так плохо кормить. Разве можно подавать пассажирам несвежие блюда? Да еще и брать такие деньги за эти обеды, если их вообще можно так назвать.
Еду в поезде 100,купе,Москва-Владивосток.Уплачено за 2 суток.питание стандарт.1 раз за весь период.только ужин.не знаю,почему,но ни завтраков,ни обедов никто не предлагал.объяснили,что завтраки отменили.а заплатила я за билет с полным питанием,и еду более 24 часов.так что сервис в этом отношении нулевой,опять обман сплошной.не ведитесь,не тратьте зря деньги.кстати,и туалет тоже далек от совершенства,грязный,мокрый.вот и купе ?
Еду заказывала в поезде однажды, когда ехала на Сапсане. Очень пожалела потом. По-моему порции гораздо меньше, чем указано в меню по граммам. Да и не очень вкусно. Жаль было столько денег потратить на неудачный обед
В правилах сказано если длительность поездки 24 часа будет предложено завтрак , обед и ужин мы едем 37 часов и нам подали только завтрак и всё! Дальше мы должны голодать? Что значит - питание «стандарт»? За полторасуток один завтрак - это нормально?!!!
Да питание и порции очень дорогие бывает всякое в поездах дальнего следования. А кушать хочется всегда. Я редко хожу в вагон ресторан,отравления не было никогда. Я как-то отравилась своей курицей больше не беру мясное, поем в вагон ресторане, спасу себя пусть и дорого
Такую еду можно есть только с большой голодухи! Нормальный человек, к кои себя причисляю, есть это не станет. Обидно, что за такое низкое качество еще берут немалые деньги.
Иногда что-то лучше не делать, чем делать плохо! Это на сто процентов относиться к организации питания в РЖД!!! Даже в Сапсане - еду есть не возможно, хотя вроде как для состоятельных людей сделано! Все что купили - все выкинули в мусор.
Еда не оч даже в сапсанах. Во-первых цены там кусаются, как псы бойцовские, во-вторых качество ну совсем плохенькое. Даже блюда выдаются в пластиковых контейнерах! Покупала рыбу, которая мне обошлась больше 500 рублей. Рыбки положили малюсенький кусочек, даже я с весом 49 кг не наелась этой крохой. Абсолютное несоответствие цены и размера порций.
А мне повезло, 73 поезд Тюмень-Спб. Очень вкусный горячий гуляш , с морковочкой, вкуснотища. Приятный сюрприз. И обслуживание на высоте. Благодарю!
Очень, очень не довольна! Прочитала меню - волосы встали дыбом: сникерс - 100 рэ, детская творожная запеканочка 270 рэ, закуска из языка с овощами - 450рэ!!!! Решила шикануть взяла блинчики с яблоком за 200 - на вкус отвратительные!
Мы не ели, не рискнула я) Мы выходили на длинных станциях в магазины в вокзалах и брали там перекусы, на завтрак брала растворимую кашу ребенку. А вот наши соседи в купе ели в вагон-ресторане, сказали, что там выбора вообще нет, а что есть невкусное и дорогое.
Завтрак за те деньги не о чем! Мужу таких 5 надо, чтоб наесться. В итоге купили у проводницы несколько Дошираков еще. На обед порции тоже крохотные - для ребенка со средним аппетитом.
Ездить на поездах я люблю и всегда предпочитаю проехаться на них, нежели лететь на самолете. Но каждый раз меня убивает питание. В крайний раз ездил в Москву на Сапсане. Цены на еду для меня непонятно высокие, а качество такое себе. Третьесортный перекус в пластиковых контейнерах, а порции очень маленькие. Салата просто кот наплакал, овощей мало, да и они явно не первой свежести. Котлеты больше отдавали бумагой или хлебом, а не нормальным мясом, а у морса был очень кислый запах. Такое себе удовольствие. Периодически покупаю обеды или перекусы в надежде, что хотя бы что-то исправилось, но нет. Уже который год они исправно портят мне аппетит.
Садясь в поезд ты не можешь однозначно рассчитывать, что будет возможность поесть за разумные деньги, потому что там очень дорого! В долгую дорогу лучше брать с собой какие-то продукты, а не покупать там вечную курицу за 500 рублей.
В обычных поездах я как-то всегда сама еду брала, а в Сапсан сын купил билет сразу с питанием, ну я и попробовала. Ничего выдающегося, обедом даже не наесться. А я знаю какие билеты дорогие, жалко что сын столько денег отдал за билет с едой.
Примерно 2 месяца назад ехала в поезде. Заходила в "вагон-ресторан". Там никого нет!И персонал сидят в окно смотрят! Цены конечно огромные! Почему не могут для людей нормально сделать? Заходили бы и ели у вас, если недорого и вкусно. А то за билет отдаешь деньги нормальные и потом обед в вагон-ресторане как билет выходит, лучше с собой тогда брать еду или на остановках покупать что-то.
Ой, да какие фоточки то красивенькие. Молодцы, постарались, ничего не скажешь. Лучше б в жизни так старались. Ездила на хваленом сапсане до Москвы. Мне подали резиновый кусок свинины, да еще и за несоизмеримо высокую цену (салат, горячее и кофе у меня вышло примерно на тысячу рублей!) Совесть не мучает так пассажиров кормить?
А нам повезло... Поляная Стрела Лабытнанги-Москва, питание вкусное , порции хорошие, да один раз в сутки ужин или завтрак на выбор, но нам и тут повезло, мы с собакой выкупаем все купе, поэтому и завтрак и ужин наши)
А в скоростных поездах разве не тот же поставщик? Там еда совсем не так выглядит. Когда к родственникам ездили, брали предзаказ – нам воду с булкой принесли. А на обратном пути решили в буфет пойти – там выбор большой, но очень дорого и несъедобно.
У меня негативный опыт питания в поездах связан с сапсаном. Питание не было у меня включено в билет, но есть очень хотелось поэтому я заказала еду уже в поезде. Суп, салат и кофе обошлись в круглую сумму, но сама еда при этом была низкого качества. Суп жирный и пересоленный, салат наоборот пресный получился. Не ожидала такого сервиса от сапсана
Не предела возмущению! в сапсане кормят как в столовке да еще в пласкововых коробках. Заказ - принесли еле теплым, на вид и вкус просто отвратительно. Кроме кофе больше ничего заказывать не буду!
В вагоне-ресторане полная антисанитария. Все ходили там чихали и кашляли, это как раз до карантина было. С горем пополам мы взяли себе 2 котлетки, 2 салата и гарниры. Прошли к кассе, а там бац и неожиданно уже на 1000 руб закупились. Неожиданность в цене конечно напрягает, не приятный сюрприз получился.
Очень хорошо, подробно расписано, спасибо! Но немного непонятно. На фото довольно привлекательные блюда, но мы когда в последний раз ехали на Сапсане, там предлагалось совсем не такое. В таких пластиковых емкостях овальных, под очень тяжело снимающейся пленкой. Помню, что были кисло пахнущие сосиски странного цвета и треугольнички со вкусом картона. Особенно обидно, что стоило дорого, как в ресторане. Откуда оно в буфетах? Как получить вот то, что на фотках?
Поезд Анапа-Москва, купэ. Заказал ужин 333 рубля, мне принесли: - приборы в отдельной упаковке - четвертинку огурца - четвертинку помидора - ложку макарон с кусочком мяса - ржанопшеничная булочка 40гр. - сок 200гр Куда жаловаться?! Позор это мягко сказано, сок с булочкой не ел... Это 2020 год, в любой шаурмячной за такие деньги накормят сытнее, вкуснее и полезнее. Ни в коем случаее не кормите детей этой дрянью.
На дворе 21 век, а в российских поездах до сих пор совдеп. Причем что это старые добрые рждешные вагоны, что навороченные сапсаны. Ехала я из Москвы в Петербург. Очень важно было добраться быстро. поэтому решила ехать на сапсане. Думаю: "Едет 4 часа, выглядит красиво. Ну не сказка а?" Далеко не сказочка оказалась. Начиная от вонючих забитых туалетов, заканчивая отвратительной стрепней в буфете да еще и за такие огромные деньги.
Я вот никак не пойму такой момент, почему в скоростных поездах питание совсем другое? По предзаказу, независимо от времени суток приносят какой-то скудный паек из сока, воды и бутера (причем, там больше булки, и в серединке что-то размазано для запаха, тончайшие ломтики вялого огурца, курица едва намеком). Крайне были удивлены, получив на ужин такие скудные харчи, причем, по такой же цене, как тут за ужин указано. А в чем разница, почему нельзя и там полноценный прием пищи обеспечить? Про еду в буфете не заикаюсь даже, там какой-то пищевой мусор по цене ресторанных изысков.
За питанием в поездах вообще никто не следит. Я в сапсане покупала себе в буфете салат и курицу и мне после этого было ужасно плохо. Вообще мясо было очень странное на вкус, будто немного прокисшее. И обошлась мне эта чистка желудка в 700 рублей!
Ну как сказать заботится… Включать питание и заботится у РЖД вещи не связанные. Скорее наоборот… Это гарантированное – такая отрава ниочемная. А то, что в буфетах – еще и стоит как в ресторанах, вот только условия и кухня не лучше, чем в ларьке на вокзале. Так что лучше с собой взять или потерпеть.
Ужасное качество продукции, все не свежее, выставляют еде недельной давности! Суп - настоящая противная баланда, тефтели (или это была котлета?) воняли просто каким-то старьем непонятного происхождения. Салат из капусты - один сплошной уксус, как будто сбивали вонь старой капусты.
Еду в поезде 23.09.20г, 015 Санкт Петербург-Москва, класс 2Э ( который предполагает питание, по описанию на сайте РЖД). Но по факту ничего не предоставляется. Клиента вводят в заблуждение. Обратите на это внимание, при покупке билета.
Я не знаю для кого такие цены и такая еда в поездах...По мне так дешевле, вкуснее и "комплекснее" заварить Доширак и закусить свежим огурчиком. Как-то раз случайно купила билет с питанием и была удивлена - принесли ланчбокс с очень сомнительной и почти безвкусной едой. Ощущение, что не в поезде еду, а в больнице нахожусь в кишечном отделении с соответствующим меню
Салат в вагон ресторане вышел более чем за 500 руб, ну как бы витаминный салат из овощей за такую цену как по мне, так это слишком. Мясное блюдо было перемороженное и безвкусное. Суп - кислый, в нем был отдельно бульен и нарезанное мясо явно взятое из другого блюда.
Персонал в вагон-ресторане, к сожалению, вел себя довольно непрофессионально, путался и противоречил друг другу. Наблюдали, как блюда просто стояли на стойке и остывали, прежде чем нам их принесли за стол. Многого из меню просто не было, пришлось кушать, что было. При этом цены сильно выше среднего. Даже если не думать о цене, выбор не шибко велик, ничего толком не привлекало.
Пришла пообедать в вагон-ресторан, заказала себе куриный суп, а он оказался без куры (разбавили бульонными кубиками). Как оказалось, вся еда подогретая, а не приготовленная. И за это просят немалые деньги.
Были голодные очень и пошли в вагон ресторан покушать. И все, что заказали было невозможно есть, еда не только невкусная, но и не свежая оказалась. После этого случая брезгаю там есть
Питание в Сапсане самое позорное! Ни где мне еще не предлагали сухой кусок хлеба с просвечивающим ломтиком сыра вместо сандвича! Кофе тоже отвратный - самый дешевый по качеству, кислит и чуть теплый... Цены при этом далеко не низкие
В сапсанах есть не советую. Там продают несвежую еду. Я покупала курицу с овощами, мясо очень странно пахло. Когда попробовала все стало сразу понятно - оно испорченное. Предъявила претензии сотрудникам вагона-ресторана они мне отказались возвращать деньги, предложили обменять. Но вторая порция была такой же.
Почему в Ласточках питание такое дорогое? Если покупать билет с питанием, он стоит в три раза дороже. И дают при этом непонятно что - жидкий суп и булочку
Не ешьте в поезде - здоровее будите! После обеда из курицы с картофельным пюре заработал изжогу и расстройство желудка. Просто удивительно как компания относится к свои клиентам!
Давно не ем ничего в Сапсане. Был очень печальный опыт отравления местной едой - с виду безобидными блинчиками и кофе, уж не знаю что именно, но чуть дело до больницы не дошло. Так что если голодна - беру с собой перекус и больше не рискую.
Не понимаю почему в поездах такое отвратительное питание, даже в Спасане (хотя казалось бы не для бедных людей сделано)? Прокисшее картофельное пюре и неразжевываеймое мясо - это позор! В самолете все нормально - неужели нельзя поменять что-то уверена, что технологии одни и те же.
Брать билет с включенной едой - это бред, я считаю. Ни удовольствия, ни насыщения. Лучше шаурму на вокзале съесть - хотя бы вкусно. Да и дешевле в несколько раз по деньгам выходит. А лучше берите еду из дома - точно все будет ок)
Предупреждаю всех! Еда в Сапсане - дорого и небезопасно. Подтверждено личным опытом - почти 500рэ за кафе с блинчиками, а в итоге расстройство желудка.
В вагоне-ресторане очень грязно и неприятно. Взяла себе котлетки с рисом, салат, кофе, шоколад. При расчете мой заказ обошелся более 1200 рублей. Считаю что такая цена для нормального ресторан может быть и нормальной, но не для этого безобразия на колесах!
конечно цены на питание в сапсанах сильной завышены. И я могла бы это понять, если бы кормили хорошо. Но блюда здесь похожи скорее на ассортимент не самой лучшей столовой, чем на меню элитного поезда. И на вкус чаще всего еда тоже не очень. Поэтому хотелось бы, чтобы над качеством рациона поработали. Или цены снизили в конце концов
Сел в поезд Таврия от Лиски до Симферополя. Ехать сутки. Купе с питанием. 10 утра заходит проводница и спрашивает, что я буду ужинать. Вот и всё питание. Раз в сутки. Достала эта Россия.
Набор на ужин очень слабенький. И почему-то почти безвкусный. Конечно, в этом можно было бы заподозрить коронавирус, но вот незадача - остальная еда (не из поезда) по вкусу такая как обычно. Сложилось впечатление, что железнодорожный рацион делают без раскладок поварских, просто на угад
Еда в поездах РЖД никакая! Официально это заявляю после недавней поездки в купе до Ростова-на-Дону. Принесли ланчбоксы с мизерной порцией макарон, безвкусной курицы и увядшего еще вчера салата. До сих пор спрашиваю, что это было.
Осталась крайне недовольна едой в «Сапсанах». Мне не советовали знакомые заказывать заранее, говорят, там только бутерброд с печеньем. Решила в дороге из бистро взять, тем более меню такое красивое, аппетитное. Ценник кусается, конечно, но я думала, что это хотя бы оправдается качеством. Не оправдалось… Блюда еще с такими названиями красивыми, ресторанными, но и на вид, и на вкус больше походили на витринный муляж: симпатично, но не съедобно. Даже пахнет как-то не как еда. Не смогла поесть, потом привкус во рту долго перебивала. Когда я плачу такие деньги за сервис, хочется, чтобы он соответствовал во всем. А не вот такое.
Прочитав эту новость, я искренне удивилась тому, что здесь написано. Не стыдно вам врать, господа? В ноябре ездила на поезде Москва-Сочи и решила попробовать обед. Вот как не ела в поездах, так и не буду есть. Мне за 300 рублей принесли половинку сосиски и немного сухой гречки. К этой роскоши принесли чай и булочку с изюмом. Из всего решилась выпить чаю и съесть сдобу. Вопросы к организации питания: столько отрицательных комментариев, менять вы что-нибудь собираетесь?
Заботится? Ну, странноватая забота, на медвежью услугу больше похоже. Ехала на экспрессе «Сапсан» из Москвы в Санкт-Петербург, на вокзал бежать пришлось сразу после работы. Заранее не заказывала, так как знала, что в поезде кормят за отдельную плату. Попросила меню. Очень дорого, конечно, решила хотя бы перекусить наскоряк, остановила выбор на круассане. Сам круассан оказался сухим без соуса или каких-то добавок, а то, что названо мясом (курица), так вообще, только название, не более того. Больше огурца, но какого-то вялого, с кислым привкусом. Было грустно, так как хороший поезд, современный, все для людей. Но еда просто ужасная, не вкусная, за такие деньги, как в ресторане.
Хм. Пытаюсь найти информацию о питании в поездах, вот вижу эту статью и ничего не понимаю. Брала билет на скоростной с предзаказанным питанием, выбор был только обычное, веган и детское. Никаких там блюд, или завтрак-обед, ничего. Поезд ехал в вечер, я как-то рассчитывала на ужин. А принесли паек из воды и круасана. По цене комплексного обеда с горячим-супом-салатом. Я не поняла такого подвоха, решила дозаказать еще по меню. В итоге не смогла доесть эту гадость. Какая-то кислятина ватная, по цене как два комплексных обеда. Короче, заплатила втридорого, и так нормально и не поела. И где вот в Сапсанах все описанное? Даже не близко, трата денег в пустую.
Это все, конечно, здорово, но еду подают в пластиковой, пористой упаковке. При этом всю эту красоту разогревают в микроволновой печи. Последний раз ездил в Воронеж и заказал себе "мясо по-французски". Помимо того, что мясо было просто отвратительно жестким, так на сыре уже давно формировалась другая цивилизации, а вкус у блюда был металлическим, как будто оно пролежало несколько дней в фольге. За такие цены просто неуместно продавать такую некачественную еду.
фраза о поезде Северная Пальмира "В стоимость билета включено и питание, но только один раз, есть меню по выбору." НЕ соответствует действительности!!! В билет НЕ входит питание даже один раз, только за доп. плату
Вопросов много, конечно, и по обслуживанию, и по чистоте, и по отношению персонала к пассажирам. Больше всего возмущает еда. Вы вообще, где видела бутерброд за 400 рублей с плесенью? Я вот видела. В скоростном поезде СПб-Мск.
Если говорить про питание в обычных поездах, претензий нет. Покупала у проводников кофе и печенье, нормальный перекус. А вот если говорить о питании в Сапсанах, там даже кофе не очень. И конечно он гораздо дороже, чем в обычном поезде. Выпечка черствая, непонятно откуда такие цены
Не советую тратить деньги на питание в сапсане. Кормят там отвратительно, прямо портит этот момент впечатление от поездов. Билеты и так дорогие, а если еще и еду брать, это вообще деньги на ветер.
да, кормят вообще не очень в сапсанах. Не ожидала от таких хороших поездов такого низкого уровня сервиса
58 поезд. Отравился. Сейчас купил 2 билета "туда-обратно" на сайте rzd.ru - отказаться от питания НЕЛЬЗЯ. Интерфейс не позволяет выбирать и тем более отказываться.
Ах, это чудесное чувство отравления, когда тебе еще 10 часов трястись в поезде. Товарищи с РЖД, пожалуйста, ну не можете вы предоставить качественное питание, уберите его вообще. Питание включено в стоимость, но я готов заплатить сверху за опцию "не травить" раз в стандартный пакет это не входит.
Поезд Пермь-Краснодар пишут в билете,что питание входит в стоимость. По итогу 2,5 суток в пути еду принесли один раз. Кошмар, зачем спрашивается вводить людей в заблуждения.
Сапсан "Москва-Санкт-Петербург". Питание ужасное. Почему все пересоленное и сухое? В сэндвиче под огурчиком и листиком салата пряталась плесень. Я люблю сыры с плесенью, конечно, но не на российском же! Кофе никакой. Зато цена впечатляет
Дорого, дорого, дорого, дорого. И очень не вкусно, да фиг с ним не вкусно, больше смущает свежесть этих шедевров. Если подождать, то бутерброд возможно заговорит. Это просто так абсурдно, что хочется смеяться. Персонал заведомо знает о ситуации и с невозмутимым видом приносят вам «это» и берет за «это» денег. В общем, рисковать больше не буду, перехвачу по пути на вокзал что-нибудь в другой раз.
Ехала Сапсаном неделю назад, не успела перекусить перед поездкой и очень обрадовалась, когда в вагоне предложили еду. Но радость эта длилась недолго. Сначала расстроил ценник, ну ладно думаю шиканем.... шиканем оказалось скудным бутером с небольшим куском сыра, судя по виду блокадных времен. можно было бы подумать, что это чья-то неудачная шутка, но менять бутерброд или возвращать за него деньги мне отказали.Осталась без денег, еды и настроения на всю поездку.
Было бы все не так плохо, если бы кормили по ценам и следили за санитарией. Недавно ездила в Нижний, так мне попались тушеные овощи с мухой и сухой рис. Не понимаю, продукция совсем, что ли не проверяется? РЖД так может совсем пассажиров потерять. Вот, скажите, зачем мне трястись несколько часов в поезде, где еда с «бонусами» и весь вагон пахнет «общественных туалетом»?
Уже просто невозможно ездить на этих скоростных поездах. Такое ощущение, что с каждым разом все хуже и хуже. Я езжу по работе каждую неделю, так запах из туалета, простите, уже просто шлейфом за сапсаном тянется. Питание как было отвратительным, так оно и осталось. В ответ на твои комментарии тебе просто кивают с улыбкой взбешенной гиены и ничего не меняется. Как достучаться до РЖД? Видимо остается писать только такие комментарии.
Каждый раз расстраиваюсь, когда вижу «буфетчиц» с передвигающимся «волшебным магазинчиков несвежей продукции РЖД». К сожалению, это вам не первая часть Поттера, где были волшебные лягушки и море сладостей. Да, живых лягушек нет, зато есть вполне живущие микроорганизмы в виде плесени, белого налета и гнили. Приятного мало, так что я не удивлюсь, если скоро из «натурального» кофе на меня кто-то нападет.
Я все прекрасно понимаю, но не понимаю… почему сэндвич в передвижном «буфете» в «Ласточке» стоит 250 рублей. Ладно, я понимаю, но, почему, если пассажир говорит о том, что он заплесневелый и что на нем зарождается новая жизнь, в ответ получает «добрые» слова типо «Какой есть, такой и дали», «Вы сами его выбрали». Делайте с этим хоть что-то. Год от года ничего не меняется.
Сейчас уже хотят убрать эти вагоны-рестораны и все заменить готовой едой. Очень надеюсь, что не такой же, как в сапсанах. Она там жуть какая дорогая, и такая же несъедобная. А вот по предзаказу с билетом доступны какие-то странные наборы, которые в лучшем случае подойдут для завтрака – там печенье, скверный круасан и напитки. И даже не выбрать, не узнать, что там, просто тратишь 300 ру непойми на что.
Вам вот не хватает массового детского отравления!? Сколько можно так относится к своим пассажирам, люди вам доверяли до последнего. Какие-то не понятные акции, у которых очень много ограничений, погоды вам не сделают. С каждым днем все больше и больше комментариев и вот что я вам скажу… ваше питание, ув. РЖД, не обошло и меня стороной. Если долго не можешь сходить в туалет, то тушеные овощи и подобие курицы в сливочном соусе – отличное слабительное.
Нифига ваша тара защитная не обеспечивает свежесть и сохранность блюд. Такое г..но в Сапсане получила, что даже перекреститься не поможет перед едой. Во-первых, омлет был уже с запахом протухших яиц, во-вторых кофе был таким мерзким, что его пить невозможно было.
Написано, что «компания РЖД заботится о своих пассажирах». Я так не скажу. Если бы заботились, такую еду не подсовывали бы. Это даже не еда – это помои, вот и все. Попробуйте сами ваши максимально пожухшие листья салата, курицу и сыр с плесенью (не той плесенью, что благородная, а той, что есть невозможно) и скажите, как такое можно продавать?
Мне кажется, бесплатное питание в советских столовках не было таким хреновым как еда в Сапсане. Это кошмар просто. Как можно подавать такую отвратительную жижу и называть её суп? В нем ничего нет, реально одна жидкость, а во-вторых, запах помойки. Буэ просто.
Совет простой: не покупайте еду в вагонах, лучше возьмите из дома. Если нет возможности, то заскочите перед поездом в какие-нибудь рестораны быстрого питания. Причин несколько: порции маленькие, блюда дорогие, качество отставляет желать лучшего, вкус мерзотный, а свежесть питания – тут вообще один большой вопрос, ответа на который нет. Последствия употребления обеда от РЖД: ох, лучше вам и не знать. Это была самая долгая поездка в моей жизни.
Конечно, ждать от еды из поезда ресторанного уровня не стоит. но хотелось бы чтобы она была хотя бы свежая и съедобная, а пока ржд обеспечить такое не может.
Ужасное питание в вагонах ресторанах. Раньше был вокруг них флер дорожной романтики, а сейчас скорее поедим доширак с кофе 3 в 1, чем потрачу кучу денег за возможность травануться.
На картинках-то всё красиво, а вот в жизни – есть не станешь. Я как открыла «лоточек» обомлела: запах протухшей еды потом на всё купе стоял, стыдно было пассажирам в глаза смотреть. Кто ж знал? Пришлось выкинуть и ехать голодной, потому что проводница развела руками и сказала, что больше нет, или, если хочется есть, дорога мне в вагон ресторан.
Не знаю о ком заботиться РЖД, но в плане питания точно не о пассажирах. Иначе как объяснить несвежую еду, еду низкого качества, бутерброды с плесенью еще и за такие деньги... Это же не единичные случае, а постоянная проблема. Когда уже она решится?
Расписано тут все очень красиво, вот только по факту совсем не так замечательно. Дважды ездила с питанием, и каждый раз приходилось выкидывать все что дали, потому что есть это не просто невозможно, но скорее всего даже опасно для здоровья. Еда здесь явно не первой свежести подается или хранится с нарушениями. В общем лучше отказаться от такого питания сразу и немного
Хотелось бы подробнее узнать про вагоны-рестораны в свете последних новостей. Говорят, отменят их, и будет как в «Сапсанах», готовая еда. А она там жуть какая невкусная и дорогая. Очень не хотелось бы…
Мне кажется, информация или устаревшая, или неполная. К тому же про питание в «Сапсанах» ни слова. Там меню меняют кажется то ли раз в квартал, то ли что, я не поняла. И даже подачу немного поменяли. Но что удивительно, сколько лет езжу, не меняется низкое качество. Очень надеялся, что в этом году что-то изменится к лучшему… Но нет, на картонке все тот же изготовитель, блюдо новое – и такое же невкусное и с неаппетитным запахом.
Да ну, какая глупость, сколько не езжу, с едой всегда какая-то беда. а на вид и близко нет к этим картинкам. колбаса если есть то уже с растаявшим жиром и слипшаяся, греча раз недоваренная была, сидела хрустела. Недавно в сапсане несвежий бутерброд с подсохшим сыром принесли. Это вообще не дело.
Мало того, что мне так и не дали обед, хотя я ехал больше 24 часов и, судя по описанию на сайте, он должен был быть, так ещё и то, что у них называется ужином, съесть не смог. Вялые овощи и котлета, которая на вкус и запах явно несвежая. В следующий раз еду буду брать с собой.
Добраться от Питера до Москвы за 4 часика – очень удобно, быстро и комфортно. Но вот питание, конечно, подводит. К сожалению, у пассажиров не всегда есть время что-то купить перед поездом, поэтому они покупают у РЖД. Проводники же приносят какое-то недоразумение, которое страшно есть, честно говоря. Запах и вкус еды не предвещают ничего хорошего для желудка и кишечника
Когда я была маленькой, мой дедушка часто ездил в командировки и всегда привозил питание из поезда в пластиковой упаковке (может, помните такие?). Я так этому была рада! А вот сейчас, когда выросла и вижу нынешнее питание от РЖД, очень грустно. Есть же невозможно! Ну вот чем мы так провинились, расскажите? Отвратительная еда((((
Возвращались из командировки на поезд садились около 3х ночи и не было варианта позавтракать, решили попробовать местную кухню. Хуже еды я не ел даже в армии. Заказали суп, омлет, какие то бутерброды и кофе. Суп - странное дурнопахнущее вариво, вроде как чувствуются нотки мяса, но его самого не наблюдалось, 3-4 кусочка картофеля и какой то осадок (скорее всего специи) на дне тарелки, сели по 2-3 ложки и поняли что вкус не отстает от невзрачного вида. Омлет - полужелеобразная субстанция вибрирующая в такт вибрации вагона, есть не стали. Кофе - это отдельная история, запах отличный, вкус как у самого дешманского кофе из полиэтиленового пакета. Бутерброды - хлеб в них пахнет затхлостью (как после пяти дней проведенных в пакете), а вот колбаса и сыр КАК НЕ СТРАНО оказались вполне себе вкусными. И да, за все эти явства на двоих мы заплатили больше тысячи рублей. Вывод сделали следующий что после 3х дней проведенных в пути необходимо заказывать еду с доставкой прямо на вокзал в крупных городах, а еще лучше летать на самолете (выходит дешевле особенно для организации), ехали 3 суток, когда можно было долететь за одни и не платить мне и коллеге командировочные. РЖД у меня к вам проснулись настоящие и искренние чувства, Я ВАС НЕНАВИЖУ.
21апреля, поезд 027 из Семфирополя. СВ-вагон, питание оплачено...Просто мрак. Ни салфеток, ни хлеба. Заказали обед: капля холодной солянки и пюре с подливой, где плавали три кусочка мяса и грибок 1000р. И тоже без хлеба и салфеток. Официантка Екатерина сказала, что так положено, а про стандарт питания РЖД не слышала...