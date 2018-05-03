Многие учащиеся получают образование вдали от родного дома. Чтобы повидаться с семьей, приходится проделать не малый путь, поэтому особенно востребованы льготы на ЖД билеты. Однако такая материальная поддержка предоставляется только во время учебного года. Давайте рассмотрим, по какой стоимости могут купить жд билет на поезд студенты и школьники, а также что нужно для получения льготы.
Есть ли скидка студентам на ЖД билеты?Учащиеся российских вузов могут купить железнодорожный билет с 25% скидкой. Они также могут воспользоваться льготой на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении. Билет на электричку студентам и аспирантам очных отделений учебных учреждений высшего и среднего профессионального образования обойдется за полцены — 50% от действующего тарифа в период с 1 сентября по 15 июня.
РЖД: скидки студентам в 2018 году по бонусной программеСтуденты и аспиранты очных отделений вузов страны могут воспользоваться программой лояльности «РЖД-бонус» и приобрести билет на поезд по упрощенной схеме. Скидка на жд билеты студентам предоставляется на проезд в купейных вагонах поездов дальнего следования АО «ФПК». Воспользоваться 25% скидкой могут учащиеся вузов в возрасте от 16 до 25 лет. Для оформления льготы необходимо отправить запрос на присвоение статуса «Студент» и скан справки на бланке учебного заведения, подтверждающий факт обучения. Запрос направляется через форму обратной связи в личном кабинете на сайте программы «РЖД-бонус» — обращаться в профком вуза теперь не нужно. Однако перевозчик вправе проверить подлинность справки.
Билет со студенческой скидкой может быть оформлен только на имя владельца бонусной карты.
Есть ли скидки для школьников на жд билеты?Да, школьникам и воспитанникам общеобразовательных учреждений России предусмотрена 50% скидка на железнодорожный билет. Она предоставляется детям от 10 до 18 лет на проезд в общих и плацкартных вагонах, а также в вагоны с местами для сидения скорых и пассажирских поездов дальнего следования во внутригосударственном сообщении и пригородных электричек. При проезде в общих, плацкартных вагонах и вагонах с местами для сидения фирменных скорых и фирменных пассажирских поездах оплачивается 50% стоимость проезда в обычном скором или пассажирском поезде и разница между стоимостью проезда в фирменном скором или фирменном пассажирском поезде и стоимостью проезда в обычном скором или пассажирском поезде.
Период предоставления льготы школьникам — с 1 января по 31 мая, с 1 сентября по 31 декабря. В летнее время оплачивается полная стоимость билета.Купить электронный билет по льготному тарифу на сайте можно ребенку, возраст которого не превышает 18 лет на момент отправления поезда. Для пассажиров старше 18 лет проездные документы оформляются в билетной кассе. Специальные тарифы предусмотрены в том числе для проезда организованных групп школьников. Чтобы купить ЖД билет со скидкой, нужна справка из образовательного учреждения. При ее отсутствии посадка в поезд не производится. Скидки школьникам на ЖД билеты не предоставляются на проезд в скоростных и высокоскоростных поездах 701-788 нумерации.
Справка учащегося или воспитанника очной формы обучения предъявляется при посадке на поезд — билет покупается без нее.
Что значит с 16 до 25 лет? Мне 28 и я студентка магистратуры. И почему только на купейные? Кому какая выгода? Я учусь в Красноярске, живу в Челябинске. Купе стоит 7000, 25 % скидка и того билет 5250. Плацкарт нижний 3166. Где логика?
вот в этом и логика. халявы в рф нет) вроде 28 лет, а все еще верите в сказки
Здравствуйте, мой сын учится в Волгограде в колледже, ему 16 лет.Весь июнь у него экзамены. Домой ехать в ХМАО, он уже не может воспользоваться льготой студента?
Почему на электричку для студентов 50% только до 15 июля!!! Очьнки только сессию сдают с 21 по 28 июня, потом практика у многих до конца июля!!! Платить по полной??? Не ужели поправки в закон нельзя сделать о том, что при предъявлении справки с учебного завеления что студент учится в том числе и в летний период сохранить льготу!!!
Мне тоже не понятно почему до 25. Мне 27, дискриминация по возрасту!!!
Почему при покупке билета имеет значение место регистрации? Дочь студентка, учится во Владимире. Регистрацию не меняли (зарегистрирована в другом субъекте). При покупке билета отказывают в скидке по студенческому, т.к. прописана в др. Области. Система не понятна. Когда обратно билет покупаешь надо менять место регистрации, если из одной области уехал в другую?
В кассе г.Сыктывкара отказали в льготе на проезд по студенческому билету.Приобретала билет на 2 января 2020г.Для кого льгота есть и какие документы надо предоставлять?
Ой, какая офигенная скидка, спасибо ржд(сарказм*). Живу на ДВ, то есть поездов таких как невский экспресс здесь просто нет. То есть придется довольствоааться только скидкой на купе? Ага, всего то мне студенту придется заплатить 5000 за одну только поездку. Великолепно!
Нам тоже отказали в скидке на билет из Новокузнецка в Красноярск. Дочери 16 лет. Почему?
На каком основании отказали в скидке в 16 лет? До 18 лет при предъявлении справки школьника скидка 50% на проезд в плацкартных вагонах и сидячих. Постоянно покупаем через официальный сайт РЖД, там даже когда вводишь данные ребенка, открывается окошечко, где нужно поставить галочку школьник. С 15 лет дочь учится в колледже, справку уже показывали с колледжа.
Люди возмущаются на возраст ограничения скидок студентам. А меня больше поражает, что это скидка практически ничего не даёт! Вы почему студентам льготы сделали? Потому что доходы студента скромны и ему сложно купить билет. Но кому хватило ума сделать скидку только на дорогущее купе, которое со скидкой такое же как дорогущий плацкарт! Зла не хватает.
Тоже поддерживаю, чтоб продлить льготы для студентов. Практика до середины августа. И что, в такой ситуации покупать полный билет? Если нет возможности платить 400 р в день. Несправедливо студентов приравнивать к школьникам.
Если ребёнку 17 лет, он учится в колледже какия скидки положена на проезд на поезде