Скидки на ЖД билеты студентам

Многие учащиеся получают образование вдали от родного дома. Чтобы повидаться с семьей, приходится проделать не малый путь, поэтому особенно востребованы льготы на ЖД билеты. Однако такая материальная поддержка предоставляется только во время учебного года. Давайте рассмотрим, по какой стоимости могут купить жд билет на поезд студенты и школьники, а также что нужно для получения льготы.

Есть ли скидка студентам на ЖД билеты?

Учащиеся российских вузов могут купить железнодорожный билет с 25% скидкой. Они также могут воспользоваться льготой на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении. Билет на электричку студентам и аспирантам очных отделений учебных учреждений высшего и среднего профессионального образования обойдется за полцены — 50% от действующего тарифа в период с 1 сентября по 15 июня.
Студенты могут купить жд билет на электричку с 50% скидкой, а на поезда дальнего следования, курсирующие по территории России — с 25%.

РЖД: скидки студентам в 2018 году по бонусной программе

Студенты и аспиранты очных отделений вузов страны могут воспользоваться программой лояльности «РЖД-бонус» и приобрести билет на поезд по упрощенной схеме. Скидка на жд билеты студентам предоставляется на проезд в купейных вагонах поездов дальнего следования АО «ФПК». Воспользоваться 25% скидкой могут учащиеся вузов в возрасте от 16 до 25 лет. Для оформления льготы необходимо отправить запрос на присвоение статуса «Студент» и скан справки на бланке учебного заведения, подтверждающий факт обучения. Запрос направляется через форму обратной связи в личном кабинете на сайте программы «РЖД-бонус» — обращаться в профком вуза теперь не нужно. Однако перевозчик вправе проверить подлинность справки.
Билет со студенческой скидкой может быть оформлен только на имя владельца бонусной карты.

Есть ли скидки для школьников на жд билеты?

Да, школьникам и воспитанникам общеобразовательных учреждений России предусмотрена 50% скидка на железнодорожный билет. Она предоставляется детям от 10 до 18 лет на проезд в общих и плацкартных вагонах, а также в вагоны с местами для сидения скорых и пассажирских поездов дальнего следования во внутригосударственном сообщении и пригородных электричек. При проезде в общих, плацкартных вагонах и вагонах с местами для сидения фирменных скорых и фирменных пассажирских поездах оплачивается 50% стоимость проезда в обычном скором или пассажирском поезде и разница между стоимостью проезда в фирменном скором или фирменном пассажирском поезде и стоимостью проезда в обычном скором или пассажирском поезде.
Период предоставления льготы школьникам — с 1 января по 31 мая, с 1 сентября по 31 декабря. В летнее время оплачивается полная стоимость билета.
Купить электронный билет по льготному тарифу на сайте можно ребенку, возраст которого не превышает 18 лет на момент отправления поезда. Для пассажиров старше 18 лет проездные документы оформляются в билетной кассе. Специальные тарифы предусмотрены в том числе для проезда организованных групп школьников. Чтобы купить ЖД билет со скидкой, нужна справка из образовательного учреждения. При ее отсутствии посадка в поезд не производится. Скидки школьникам на ЖД билеты не предоставляются на проезд в скоростных и высокоскоростных поездах 701-788 нумерации.
Справка учащегося или воспитанника очной формы обучения предъявляется при посадке на поезд — билет покупается без нее.

Вам также может быть интересно
Младенцев до 1 месяца разрешено перевозить в поездах без свидетельства о рождении
0 1 959
На днях вступило в силу Постановление правительства РФ, которое разрешает перевозку грудных детей в
О поезде
0 1 586
«Ласточка» — скоростные электропоезда ЭС1 и ЭС2Г, которые используются для пригородных, городских и региональных пассажирских перевозок. Данное семейство пассажирских электропоездов было специально создано по заказу ОАО «Российские железные дороги» немецкой компанией «Siemens AG». В частности, ЭС1 были произведены в г. Крефельд (Германия) на одноименном заводе конгломерата, а ЭС2Г — в г. Верхняя Пышма (Свердловская область) на заводе «Уральские локомотивы». Серии ЭС1П и ЭС2ГП также собирались в России по лицензии Siemens
Расписание движения поезда «Сапсан»
0 2 328
Расписание движения скоростного поезда «Сапсан» включает более 10 ежедневных рейсов между двумя столицами и
«Сапсан»: схема вагонов, расположение мест и направление движения
0 1 686
«Сапсан» — высокоскоростной поезд, произведенный немецкой компанией «Siemens». Он развивает скорость до 250 км/ч
Услуги в поезде
0 1 373
Услуги для пассажиров поездов "Ласточка" Поезда "Ласточка" предлагают пассажирам различные уровни комфорта: от базового до бизнес-класса. В зависимости от выбранного вагона, доступны такие услуги, как кожаные кресла с регулировкой, мобильный бар, розетки для зарядки устройств, дорожные и детские наборы, пресса, а также гардероб и доступ к Медицентру. Пассажиры бизнес-класса также получают питание и возможность выбора меню. Дополнительно предоставлена информация о телефонах камер хранения забытых вещей на станциях Санкт-Петербург, Бологое и Великий Новгород.
Вагон № 1 (первый класс) поезда «Сапсан»
0 1 617
«Сапсан» — комфортабельный скоростной поезд, предлагающий пассажирам высококлассное обслуживание. Отличительной чертой «Сапсана» является вагон
Вагон № 10 (эконом+ класс) поезда «Сапсан»
0 3 046
Вагон № 10 относится к классу «Эконом +» и отличается от обычного экономического конструктивными
Вагон № 2 (бизнес-класс) поезда «Сапсан»
0 1 503
В скоростном поезде «Сапсан» вагон № 2 относится к бизнес-классу. В стоимость билета сразу
Вагон № 3 (эконом-класс) поезда «Сапсан»
0 1 191
Вагоны эконом-класса скоростного поезда «Сапсан» наиболее востребованные. Именно в них путешествует большинство пассажиров между
Вагон № 4 (эконом-класс) поезда «Сапсан»
0 1 369
Четвертый вагон скоростного поезда «Сапсан» относится к классу «Экономический». Как и другие вагоны фирменного

  1. Татьяна

    Что значит с 16 до 25 лет? Мне 28 и я студентка магистратуры. И почему только на купейные? Кому какая выгода? Я учусь в Красноярске, живу в Челябинске. Купе стоит 7000, 25 % скидка и того билет 5250. Плацкарт нижний 3166. Где логика?

    1. ник

      вот в этом и логика. халявы в рф нет) вроде 28 лет, а все еще верите в сказки

  2. Вера

    Здравствуйте, мой сын учится в Волгограде в колледже, ему 16 лет.Весь июнь у него экзамены. Домой ехать в ХМАО, он уже не может воспользоваться льготой студента?

  3. Ольга

    Почему на электричку для студентов 50% только до 15 июля!!! Очьнки только сессию сдают с 21 по 28 июня, потом практика у многих до конца июля!!! Платить по полной??? Не ужели поправки в закон нельзя сделать о том, что при предъявлении справки с учебного завеления что студент учится в том числе и в летний период сохранить льготу!!!

  4. Анастасия

    Мне тоже не понятно почему до 25. Мне 27, дискриминация по возрасту!!!

  5. Ольга

    Почему при покупке билета имеет значение место регистрации? Дочь студентка, учится во Владимире. Регистрацию не меняли (зарегистрирована в другом субъекте). При покупке билета отказывают в скидке по студенческому, т.к. прописана в др. Области. Система не понятна. Когда обратно билет покупаешь надо менять место регистрации, если из одной области уехал в другую?

  6. Наталья

    В кассе г.Сыктывкара отказали в льготе на проезд по студенческому билету.Приобретала билет на 2 января 2020г.Для кого льгота есть и какие документы надо предоставлять?

  7. Анна

    Ой, какая офигенная скидка, спасибо ржд(сарказм*). Живу на ДВ, то есть поездов таких как невский экспресс здесь просто нет. То есть придется довольствоааться только скидкой на купе? Ага, всего то мне студенту придется заплатить 5000 за одну только поездку. Великолепно!

  8. Кристина

    Нам тоже отказали в скидке на билет из Новокузнецка в Красноярск. Дочери 16 лет. Почему?

    1. Елена

      На каком основании отказали в скидке в 16 лет? До 18 лет при предъявлении справки школьника скидка 50% на проезд в плацкартных вагонах и сидячих. Постоянно покупаем через официальный сайт РЖД, там даже когда вводишь данные ребенка, открывается окошечко, где нужно поставить галочку школьник. С 15 лет дочь учится в колледже, справку уже показывали с колледжа.

  9. Елена

    Люди возмущаются на возраст ограничения скидок студентам. А меня больше поражает, что это скидка практически ничего не даёт! Вы почему студентам льготы сделали? Потому что доходы студента скромны и ему сложно купить билет. Но кому хватило ума сделать скидку только на дорогущее купе, которое со скидкой такое же как дорогущий плацкарт! Зла не хватает.

  10. Анастасия

    Тоже поддерживаю, чтоб продлить льготы для студентов. Практика до середины августа. И что, в такой ситуации покупать полный билет? Если нет возможности платить 400 р в день. Несправедливо студентов приравнивать к школьникам.

  11. Наталья

    Если ребёнку 17 лет, он учится в колледже какия скидки положена на проезд на поезде

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
