В скоростном поезде «Сапсан» вагон № 6 имеет особое значение. Часть его приспособлена для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями. По своей комфортабельности он не уступает другим вагонам эконом-класса — места оборудованы мягкими креслами с возможностью регулировки положения, опорами для ног и кнопкой вызова проводника.

Схема мест в вагоне № 6

Схема вагона № 6 (с местами для инвалидов)

Услуги в вагоне № 6

Фото вагона № 6

Первые места в шестом вагоне располагаются ближе к началу состава при движении «Сапсана» в сторону Санкт-Петербурга. Если поезд следует в Москву, то нумерация мест меняется в обратном направлении. Вагон № 6 оборудован на 60 посадочных мест. Сиденья в вагоне — с тканевой обивкой, каждого есть индивидуальное освещение, откидной или приоконный столик. Крупные сумки пассажиры вагона № 6 могут разместить в специальном месте для багажа, а верхнюю одежду — в гардеробе. Также над каждым креслом есть полочка для мелочей и сумочек. Места 59 и 60 предназначены для инвалидов, рядом есть свободное пространство для размещения колясок с надежным креплением. Столик у сиденья — откидной, чтобы его ножки не мешали проходу инвалидной коляски. В шестом вагоне установлены два современных биотуалета, один из которых оборудован поручнями для пассажиров с ограниченными возможностями. Для матерей с грудными детьми предусмотрен пеленальный столик.Вагон № 6 скоростного поезда «Сапсан» относится к классу обслуживания 2C (эконом-класс). Пассажиры бесплатно могут воспользоваться информационно-развлекательной системой, аудио и видео трансляциями. Вагон № 6 оборудован несколькими розетками для подзарядки мобильных устройств (ноутбука, планшета или телефона). Курить в шестом вагоне запрещено. Он снабжен противопожарными датчиками, которые при наличии дыма автоматически дают сигнал на остановку поезда «Сапсан». Интернет в вагоне № 6 платный — 149 рублей. Оплатить Wi-Fi можно наличными, банковской или специально купленной в поезде карточкой. Абоненты Мегафона могут заплатить со счета мобильного телефона. Также за отдельную плату доступны услуги: мобильного бара, бистро, заказа такси, бронирования экскурсий, мини-офис, продажа жд и авиабилетов, «Сапсан Shop». Пассажиры с ограниченными возможностями могут вызвать проводника и заказать напитки или еду из вагона-бистро с доставкой.