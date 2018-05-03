Седьмой вагон высокоскоростного поезда «Сапсан» относится к классу «Экономический» (как и № 17 в сдвоенном составе). Несмотря на бюджетное название, салон вагона № 7 оборудован удобными креслами для комфортабельной поездки, розетками для подзарядки мобильных устройств и современными биотуалетами.

Схема мест в вагоне № 7

Нумерация мест в седьмом вагоне начинается с головы состава при следовании поезда в сторону Санкт‑Петербурга. Выбрать уютное место в вагоне № 7 просто: нечетные располагаются у окна, четные — у прохода. Салон просторный и вмещает 66 посадочных мест. Кресла имеют тканевую обивку и подголовник со сменным чехлом. Даже при дальней поездке пассажиры не почувствуют усталости благодаря опоре для ног, регулируемой спинке и подлокотникам, которыми оборудовано каждое мягкое сиденье в вагоне № 7. Мелкие вещи и небольшие сумки пассажиры могут положить на верхнюю полку, а тяжелые и громоздкие чемоданы сдать в багажное отделение. Для одежды между сиденьями расположены крючки, зимой же теплую верхнюю одежду можно разместить в гардеробе.Вагон № 7 скоростного поезда «Сапсан» относится ко второму классу обслуживания (2С). У каждого кресла есть индивидуальное освещение, аудиомодуль, откидной или приоконный столик. Все сервисные услуги в седьмом вагоне — платные. Воспользоваться Wi-Fi на борту скоростного поезда «Сапсан» можно за 149 рублей. Оплатить интернет можно наличными или банковской картой. В вагоне № 7 работает мобильный бар с холодными закусками и напитками. Плотно пообедать, выпить горячего чая или просто посидеть за бокалом вина можно в бистро (вагон № 5). Для пассажиров вагона эконом-класса также доступны за дополнительную плату мини-офис, услуга заказа такси и бронирования экскурсий, сувенирный магазин и свежая пресса.