В скоростном поезде «Сапсан» номером 8 отмечен вагон эконом-класса. Салон вагона похож на борт самолета с сидячими местами: тихий, уютный с мягкими креслами для комфортного путешествия. Несмотря на недорогую цену билета в вагон № 8, по своим характеристикам он в разы превосходит вагоны эконом-класса обычных поездов.

Схема мест в вагоне № 8

Услуги в вагоне № 8

Фото вагона № 8

Первые места в восьмом вагоне располагаются ближе к голове состава при движении поезда по направлению в Санкт-Петербург. Как и другие вагоны эконом-класса, вагон № 8 оборудован современным биотуалетом, двумя отделениями для крупного багажа и гардеробной. Вагон № 8 рассчитан на 66 пассажиров. Все кресла обиты тканью и имеют спинку с регулировкой положения, опору для ног, съемный подголовник, удобные подлокотники, раскладной столик, индивидуальное освещение и аудиомодуль. В дороге пассажиры могут посмотреть телевизор, установленный возле потолка, или просто послушать музыку по радио. Наушники входят в стоимость билета и расположены у каждого кресла.Восьмой вагон относится к классу обслуживания 2С. Бесплатных сервисных услуг в нем нет: питание, интернет, напитки и пресса покупаются отдельно. Перекусить или выпить чашечку горячего чая/кофе можно в бистро, а купить прохладительные напитки, снеки и чипсы — в мобильном баре. Цены на еду и напитки недорогие, поэтому голодным никто не останется. Интернет в вагоне № 8 стоит 149 рублей, оплачивается наличными или банковской картой. Также для пассажиров эконом-класса доступен магазин сувениров и мини-офис (находятся в вагоне № 6) — можно копировать, печатать, обрабатывать изображения, сканировать и отправлять документы по e-mail. В вагоне № 8 имеется несколько розеток для подзарядки мобильных устройств (ноутбука, планшета или телефона). За дополнительную плату проводник скоростного поезда «Сапсан» закажет экскурсию в Москве, Санкт-Петербурге или Нижнем Новогороде, вызовет такси, продаст билеты на поезд или самолет.