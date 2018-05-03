Возврат ЖД билетов

Возврат ЖД билетов

Проездной документ на поезд лучше покупать заранее — это известно всем. Однако запланированная поездка может неожиданно сорваться из-за болезни или других форс-мажоров. Означает ли это, что вы теряете уплаченные деньги, а купленный билет нельзя сдать обратно в кассу? Нет, не означает. Давайте рассмотрим основные правила возврата билетов на поезда.

Можно ли сдать билет на поезд?

Многие пассажиры, которые приобрели билет, но не могут отправиться в путешествие, интересуются: «Можно ли сдать билет ЖД обратно?». Приказ Минтранса РФ четко гласит, что проездной документ разрешается вернуть ЖД оператору до отправления состава. Размер возмещения зависит от даты сдачи билета. Чем меньше дней осталось до поездки, тем меньшую сумму вам вернут.
Сумма возврата зависит от даты сдачи билета.

Как сдать электронный билет на поезд, купленный через интернет?

Оформление проездных документов онлайн — относительно новая опция, поэтому не все пассажиры знают, как сдать купленный ЖД билет через интернет. На нашем сайте вы можете не только забронировать поездку и купить билет на поезд, но и оформить возврат. Деньги вернутся на карту, с которой вы оплачивали заказ. Возврат можно оформить двумя способами:
  1. Через личный кабинет
Способ доступен, если вы сделали заказ, но не прошли регистрацию и авторизацию на сайте.
  1. Через железнодорожную кассу
Если регистрация завершена, придется ехать на вокзал в пункт отправления состава и сдавать билет в железнодорожную кассу. При покупке нескольких билетов, можно вернуть их все или только часть. После завершения процедуры на привязанный мобильный номер придет сообщение с суммой, способом и датой получения средств. Если вам требуется подтверждение возврата билетов, система сформирует все необходимые для бухгалтерии документы. Вам останется скачать с сайта квитанцию и распечатать на принтере.
Максимальный срок возврата ж/д билета после авторизации — 1 час до отправления состава.

Как сдать билеты, купленные в кассе?

Вернуть бумажный билет можно только через кассу на вокзале в начальной точке маршрута. Вам потребуется:
  • оригинал билета;
  • удостоверение личности, которое вы использовали при покупке (паспорт или свидетельство о рождении).
Деньги вернут тем же способом, которым вы оплачивали покупку. Если платили наличными, сумму выдаст кассир. Если рассчитывались кредиткой, то средства переведут на нее. В последнем случае придется подождать несколько дней, пока деньги поступят на счет.
Уплаченные за билет деньги возвращаются тем же способом, каким вы его оплачивали.

Возврат денег за ЖД билет, купленный другим лицом

Еще один вопрос, который часто задают пассажиры: «Можно ли оформить возврат ЖД билетов за другого человека?». Да, это возможно, но только при наличии нотариальной доверенности. Если ваш родственник или друг оформлял покупку через сайт, войдите в его личный кабинет. В соответствующем окне введите номер заказа и регистрационные данные несостоявшегося пассажира (e-mail или номер мобильного, указанный при оформлении заказа). После этого отправляйтесь на вокзал начальной точки маршрута. Например, если проездной документ оформлен на направление «Красноярск — Москва», езжайте в кассу красноярского вокзала. При себе необходимо иметь:
  • оригинал билета;
  • нотариальную доверенность на ваше имя, подписанную покупателем;
  • ваш паспорт.
Если билет приобретен в бумажном варианте, сразу отправляйтесь в кассу ОАО« РЖД».
Чтобы сдать билет за другого человека, потребуется нотариально оформленная доверенность.

Возврат ЖД билетов: сколько теряешь?

Как мы уже говорили, если поездка отменилась — можно сдать ЖД билеты. Сколько теряешь при этом — зависит от даты сдачи. При возврате проездного вы получите меньше средств, чем заплатили изначально. Сумма снижается пропорционально времени, оставшемуся до отправки состава. Из нее дополнительно вычтут:
  • обязательный сбор — 192 руб. 70 коп.;
  • процент за предварительную продажу документа;
  • сервисный сбор — сумма зависит от категории вагона.
Если оформляете возврат на карту, придется оплачивать комиссию вашего банка или электронной платежной системы. Таким образом, отвечая на вопрос: «За сколько дней можно сдать билеты на поезд без потерь?», можно сказать, что в любом случае вам не удастся вернуть всю сумму. Единственный способ потерять меньше денег — обменять билет на более позднее дату.

Возврат электронных билетов: сроки возврата денег

Возврат средств за покупку электронного билета составит:
  • от 7 до 30 дней — на банковскую карту;
  • от 10 до 60 дней — на электронный кошелек.
Если вы оплачивали поездку наличными, получить деньги можно в момент сдачи билета в кассе.

Правила возврата ЖД билетов после отправления состава

Если вы не успели вернуть проездной документы до отправления состава, его еще можно сдать. Правила ООО "РЖД" устанавливают 12-часовой период, в который допускается вернуть неиспользованный билет. Вернуть билет на ушедший поезд можно только через железнодорожную кассу. Однако, помимо обязательных сборов, с вас удержат штраф. Если с момента отправления состава прошло более 12 часов, вернуть ЖД билет не получится.
Сдать проездной документ можно в течение 12 часов с момента отправления поезда.

Отзывы пассажиров: 9

  1. Михалева О.С.

    Здравствуйте.мною были куплены через Ваш сайт ж/д билеты 24.06.19г. на 3 членов семьи, а именно:3 билета Смоленск- Москва"Ласточка" и 3 билета Москва- Агрыз на 28.06.19г.,но М*****в И.В. не может выехать по причине болезни. № купонов: 7449******0371, 7449******3203 .Имею ли я возможность вернуть свои денежные средства за возврат данных билетов по его паспорту (копии?) Спасибо. сот.тел. +7922****

  2. Проводник

    Большая просьба не публикуйте личные данные в комментариях. Так как комментарии доступны абсолютно всем пользователям. Отвечаем на вопрос: Если билеты покупали через наш сайт povagonam.ru и вы хотите оформить возврат билетов, либо обменять их, то позвоните по телефону 8 800 301 61 12 (бесплатно по РФ). Вам оформят возврат средств за билеты, либо обменяют их на другие. Консультанты и администраторы сайта не имеют возможности оформлять обмен/возврат билетов.

  3. Олеся

    Добрый день. Я сдала билеты в кассе, но дала для возврата карту не свою, а мамы. Деньги вернутся на ее карту или где нибудь зависнут?

  4. Павел

    Здравствуйте. Мной был куплен билет на электропоезд до Москвы 11.06.19г. Не далеко от станции отправления, во время движения возле ст. Трофимово, сошел с рельс последний вагон. После 45 мин ожидания, сообщили что нужно освободить поезд. Поездка сорвалась, пришлось возвращаться в пункт отправления своим ходом. Заявление о возврате денег за билет было оформлено в кассе 12.06.19г.. Так же в кассе сообщили, что время рассмотрения заявления 1 мес. и мне перезвонят. На данный момент 12.07.19г. никто так и не перезвонил.

    1. Геннадий Горин

      Тебя кинули)

  5. Олеся

    Здравствуйте! Билеты куплены через терминал, маршрут Санкт-Петербург- Челябинск. Нужно вернуть. Как и где могу сделать возврат!

  6. виталя

    полный бардак.сдать билет проблематично.деньги возвращают с большими затруднениями и в долгий срок.вообщем лучше не пользоватся

  7. Ирина

    Здравствуйте. Куплены билеты в кассе. Но введён чс в связи с паводками. Добраться до жд касс нет возможности. Как мне поступить в этой ситуации?

    1. Проводник

      Здравствуйте, в меню сайта перейдите в раздел "Мой заказ" там есть возможность сдать билеты.

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
