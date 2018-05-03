Проездной документ на поезд лучше покупать заранее — это известно всем. Однако запланированная поездка может неожиданно сорваться из-за болезни или других форс-мажоров. Означает ли это, что вы теряете уплаченные деньги, а купленный билет нельзя сдать обратно в кассу? Нет, не означает. Давайте рассмотрим основные правила возврата билетов на поезда.
Можно ли сдать билет на поезд?Многие пассажиры, которые приобрели билет, но не могут отправиться в путешествие, интересуются: «Можно ли сдать билет ЖД обратно?». Приказ Минтранса РФ четко гласит, что проездной документ разрешается вернуть ЖД оператору до отправления состава. Размер возмещения зависит от даты сдачи билета. Чем меньше дней осталось до поездки, тем меньшую сумму вам вернут.
Как сдать электронный билет на поезд, купленный через интернет?Оформление проездных документов онлайн — относительно новая опция, поэтому не все пассажиры знают, как сдать купленный ЖД билет через интернет. На нашем сайте вы можете не только забронировать поездку и купить билет на поезд, но и оформить возврат. Деньги вернутся на карту, с которой вы оплачивали заказ. Возврат можно оформить двумя способами:
- Через личный кабинет
- Через железнодорожную кассу
Максимальный срок возврата ж/д билета после авторизации — 1 час до отправления состава.
Как сдать билеты, купленные в кассе?Вернуть бумажный билет можно только через кассу на вокзале в начальной точке маршрута. Вам потребуется:
- оригинал билета;
- удостоверение личности, которое вы использовали при покупке (паспорт или свидетельство о рождении).
Уплаченные за билет деньги возвращаются тем же способом, каким вы его оплачивали.
Возврат денег за ЖД билет, купленный другим лицомЕще один вопрос, который часто задают пассажиры: «Можно ли оформить возврат ЖД билетов за другого человека?». Да, это возможно, но только при наличии нотариальной доверенности. Если ваш родственник или друг оформлял покупку через сайт, войдите в его личный кабинет. В соответствующем окне введите номер заказа и регистрационные данные несостоявшегося пассажира (e-mail или номер мобильного, указанный при оформлении заказа). После этого отправляйтесь на вокзал начальной точки маршрута. Например, если проездной документ оформлен на направление «Красноярск — Москва», езжайте в кассу красноярского вокзала. При себе необходимо иметь:
- оригинал билета;
- нотариальную доверенность на ваше имя, подписанную покупателем;
- ваш паспорт.
Возврат ЖД билетов: сколько теряешь?Как мы уже говорили, если поездка отменилась — можно сдать ЖД билеты. Сколько теряешь при этом — зависит от даты сдачи. При возврате проездного вы получите меньше средств, чем заплатили изначально. Сумма снижается пропорционально времени, оставшемуся до отправки состава. Из нее дополнительно вычтут:
- обязательный сбор — 192 руб. 70 коп.;
- процент за предварительную продажу документа;
- сервисный сбор — сумма зависит от категории вагона.
Возврат электронных билетов: сроки возврата денегВозврат средств за покупку электронного билета составит:
- от 7 до 30 дней — на банковскую карту;
- от 10 до 60 дней — на электронный кошелек.
Правила возврата ЖД билетов после отправления составаЕсли вы не успели вернуть проездной документы до отправления состава, его еще можно сдать. Правила ООО "РЖД" устанавливают 12-часовой период, в который допускается вернуть неиспользованный билет. Вернуть билет на ушедший поезд можно только через железнодорожную кассу. Однако, помимо обязательных сборов, с вас удержат штраф. Если с момента отправления состава прошло более 12 часов, вернуть ЖД билет не получится.
Здравствуйте.мною были куплены через Ваш сайт ж/д билеты 24.06.19г. на 3 членов семьи, а именно:3 билета Смоленск- Москва"Ласточка" и 3 билета Москва- Агрыз на 28.06.19г.,но М*****в И.В. не может выехать по причине болезни. № купонов: 7449******0371, 7449******3203 .Имею ли я возможность вернуть свои денежные средства за возврат данных билетов по его паспорту (копии?) Спасибо. сот.тел. +7922****
Большая просьба не публикуйте личные данные в комментариях. Так как комментарии доступны абсолютно всем пользователям. Отвечаем на вопрос: Если билеты покупали через наш сайт povagonam.ru и вы хотите оформить возврат билетов, либо обменять их, то позвоните по телефону 8 800 301 61 12 (бесплатно по РФ). Вам оформят возврат средств за билеты, либо обменяют их на другие. Консультанты и администраторы сайта не имеют возможности оформлять обмен/возврат билетов.
Добрый день. Я сдала билеты в кассе, но дала для возврата карту не свою, а мамы. Деньги вернутся на ее карту или где нибудь зависнут?
Здравствуйте. Мной был куплен билет на электропоезд до Москвы 11.06.19г. Не далеко от станции отправления, во время движения возле ст. Трофимово, сошел с рельс последний вагон. После 45 мин ожидания, сообщили что нужно освободить поезд. Поездка сорвалась, пришлось возвращаться в пункт отправления своим ходом. Заявление о возврате денег за билет было оформлено в кассе 12.06.19г.. Так же в кассе сообщили, что время рассмотрения заявления 1 мес. и мне перезвонят. На данный момент 12.07.19г. никто так и не перезвонил.
Здравствуйте! Билеты куплены через терминал, маршрут Санкт-Петербург- Челябинск. Нужно вернуть. Как и где могу сделать возврат!
полный бардак.сдать билет проблематично.деньги возвращают с большими затруднениями и в долгий срок.вообщем лучше не пользоватся
Здравствуйте. Куплены билеты в кассе. Но введён чс в связи с паводками. Добраться до жд касс нет возможности. Как мне поступить в этой ситуации?
Здравствуйте, в меню сайта перейдите в раздел "Мой заказ" там есть возможность сдать билеты.