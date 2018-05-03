Перед путешествием на поезде требуется решить ряд важных вопросов: подобрать оптимальный маршрут, выбрать дату и время отправления, класс вагона, забронировать удобное место и т.д. На популярные направления билеты раскупают очень быстро, поэтому оформлять проездной документ лучше заранее. Мы расскажем, за сколько дней можно купить ЖД билеты.

Главный оператор железнодорожного сообщения нашей страны — ОАО «РЖД». Компания установила несколько сроков предварительного бронирования билетов — купить проездной документ можно за 90, 45 и 10 дней до поездки.На большинство поездов внутрироссийского следования продажа билетов открывается за 90 дней до даты отправления поезда. Для некоторых направлений срок короче — 45 суток. Купить ЖД билеты можно и через железнодорожную кассу, и онлайн. Чтобы получить достоверную информацию, позвоните на горячую линию РЖД или обратитесь в кассу вокзала. На составы пригородного сообщения оформить проездной можно за 10 суток.Продажа ЖД билетов на все поезда дальнего следования по РФ и в Абхазию начинается за 90 дней до отправления. Например, 10 сентября вы можете купить билет на 10 декабря. Эти сроки действуют на все типы вагонов, включая высокоскоростные поезда «Сапсан». На некоторые поезда бронирование начинается за 45 суток до отправления состава. Продажа ЖД билетов начинается согласно времени страны назначения. Покупка билетов доступна с 8 утра по столичному времени. Сроки покупки билетов привязаны к месту прибытия поезда, поэтому чаще всего неизменны. Однако бывают редкие исключения. Вы можете отслеживать интересующую информацию на нашем сайте.