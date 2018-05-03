Перед путешествием на поезде требуется решить ряд важных вопросов: подобрать оптимальный маршрут, выбрать дату и время отправления, класс вагона, забронировать удобное место и т.д. На популярные направления билеты раскупают очень быстро, поэтому оформлять проездной документ лучше заранее. Мы расскажем, за сколько дней можно купить ЖД билеты.
За сколько дней начинается продажа ЖД билетов?Главный оператор железнодорожного сообщения нашей страны — ОАО «РЖД». Компания установила несколько сроков предварительного бронирования билетов — купить проездной документ можно за 90, 45 и 10 дней до поездки.
За сколько суток можно купить ЖД билет на маршрут по территории России?На большинство поездов внутрироссийского следования продажа билетов открывается за 90 дней до даты отправления поезда. Для некоторых направлений срок короче — 45 суток. Купить ЖД билеты можно и через железнодорожную кассу, и онлайн. Чтобы получить достоверную информацию, позвоните на горячую линию РЖД или обратитесь в кассу вокзала. На составы пригородного сообщения оформить проездной можно за 10 суток.
Узнать, за какое время можно купить ЖД билеты заранее, можно в привокзальной кассе или у оператора РЖД.
За сколько дней продают билеты на поезда дальнего следования?Продажа ЖД билетов на все поезда дальнего следования по РФ и в Абхазию начинается за 90 дней до отправления. Например, 10 сентября вы можете купить билет на 10 декабря. Эти сроки действуют на все типы вагонов, включая высокоскоростные поезда «Сапсан». На некоторые поезда бронирование начинается за 45 суток до отправления состава. Продажа ЖД билетов начинается согласно времени страны назначения. Покупка билетов доступна с 8 утра по столичному времени. Сроки покупки билетов привязаны к месту прибытия поезда, поэтому чаще всего неизменны. Однако бывают редкие исключения. Вы можете отслеживать интересующую информацию на нашем сайте.
Узнать, на какое число сегодня продают ЖД билеты, вы можете онлайн на нашем сайте.
Отзывы пассажиров:
Добрый день подскажите пожалуйста с Кулунды на Москву за сколько дней начинается продажа билетов через кассу (ни онлайн)интересует на июнь месяц билеты,когда лучше купить билеты
Добрый день, Лариса. На поезд из Кулунды в Москву продажа билетов начинается за 90 дней до отправления поезда, как в кассах дальнего следования, так и онлайн. Например, сегодня (21 января 2019 года) вы можете приобрести билет на поезд на 20 апреля 2019 года.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста когда можно купить билеты и за сколько дней на 2 июля в Лоо. Заранее Спасибо!
Здравствуйте! На поезд С Архангельска до Анапы когда можно покупать билеты на 8 июня 2019
Здравствуйте!Подскажите,пожалуйста,когда начинается продажа билетов на поезд 150б по территории России.Спасибо!
Здравствуйте,скажите,когда начнётся продажа билетов Вологда-Анапа на летний период?
Добрый день! У вас супер понятная информация и все легко читается, обновите пожалуйста информацию по этой статье про 120 дней добавьте!
Здравствуйте! За сколько суток начинается продажа билетов на поезда 029Ч и 147Ч Москва - Калининград на летний период 2019 года?
Нет продажи билетов на поезд 83/84 Приобье- Москва на октябрь месяц. 90 суток до отправления уже есть. Подскажите когда начнётся продажа билетов на 15 октября?
На направление Тюмень-Новый Уренгой на 25 декабря 2019 года и обратно на 15 января 2020 года когда можно приобрести билеты?
Здравствуйте,за сколько суток начинается продажа билетов на 306 поезд Москва - Сухуми?
Подскажите когда начнется продажа билетов через онлайн на 18января 2020 года из Сочи на Уфу.
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста будет ли без пересадок прямое сообщение до Крыма из Зеленодольска(Татарстан) на летний период 2020 года?Спасибо.
Поезд Саратов 1 -Адлер 014Ж не вижу на сайтах продажу билетов на него. Где купить? Глубина продаж? Спасибо заранее!
Здравствуйте.Можно узнать будет ли возможно без пересадок добраться из Мурманска до Саратова в 2020 году.Несколько лет назад мы уезжали из Мурманска на 285,а за тем нас в Мичуринске перецепляли к 005.И мы с удовольствием ехали и мест пустых не было.А потом отменили.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста когда можно купить билет на поезд 012м на 3 апреля2020 Москва- Анапа и обратно.?
Здравствуйте!Из Брянска в Лазаревское,за сколько суток можно купить билеты?
Добрый день! С 2020 г меняется расписание поездов Пенза-Ессентуки. Каким поездом мне попасть в Ессентуки и за сколько суток брать? Уехать из Пензы нужно 13.09.2020г. Спасибо!
Когда можно купить билет да Анапы с красноярск на 3 июля
Здравствуйте за сколько суток можно купить билет до Новороссийска из Нижнего Новгорода?
Здравствуйте! Когда можно купить билеты Пенза-Анапа на 08.06.2020?
когда начнется продажа билетов на поезд Курск-Адлер
Здравствуйте! Помогите пожалуйста узнать, почему не открыта продажа билетов на прямой поезд 293 А Мурманск-Анапа на 12.06.2020 г. В прошлые годы начало продажи билетов было всегда за 90 суток до поездки. В ЖД кассе - ничего не знают. Очень волнуемся, переживаем, т.к. едем с двумя детьми, один из которых на инвалидности, нужны удобные места. Спасибо.
Подскажите с какого числа начнётся продажа билетов в рыбинске на 12 июля до Туапсе?
Подскажите,могу я купить билет без дополнительного бронирования за 30 дней на поезд √105 Новый Уренгой-Волгоград1 Заранее большое спасибо!
Да, конечно, вы можете купить билет даже за 90 дней до отправления поезда.
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, Москва- Петрозаводск за сколько дней билет можно купить на поезд 018А Карелия ?
Добрый день, билеты на поезд поступают в продажу за 90 дней до отправления.
Здравствуйте, скажите пожалуйста за сколько дней можно купить билеты Санкт-Петербург- Новороссийск
Здравствуйте, билеты в любые направления можно приобретать за 90 дней до отправления.
Добрый день! Подскажите, пож-та, за сколько дней начнется продажа билетов Москва-Петрозаводск!? Спасибо
Здравствуйте, Владимир! Куда и откуда билеты вам нужны?
Добрый вечер.Когда начнётся старт продаж билетов на ,,Таврию,,? На конец июля-август?
Добрый день подскажите где я могу увидеть бронь сегодня внесла предоплату на ту-ту до Санкт-Петербурга на 19 июня в заказе не высвечивается
Скажите, пожалуйста, когда начнётся продажа билетов на поезд Северная Пальмира в Воронеже на 17 июля 2023