За сколько дней можно купить билет?

Перед путешествием на поезде требуется решить ряд важных вопросов: подобрать оптимальный маршрут, выбрать дату и время отправления, класс вагона, забронировать удобное место и т.д. На популярные направления билеты раскупают очень быстро, поэтому оформлять проездной документ лучше заранее. Мы расскажем, за сколько дней можно купить ЖД билеты.

За сколько дней начинается продажа ЖД билетов?

Главный оператор железнодорожного сообщения нашей страны — ОАО «РЖД». Компания установила несколько сроков предварительного бронирования билетов — купить проездной документ можно за 90, 45 и 10 дней до поездки.

За сколько суток можно купить ЖД билет на маршрут по территории России?

На большинство поездов внутрироссийского следования продажа билетов открывается за 90 дней до даты отправления поезда. Для некоторых направлений срок короче — 45 суток. Купить ЖД билеты можно и через железнодорожную кассу, и онлайн. Чтобы получить достоверную информацию, позвоните на горячую линию РЖД или обратитесь в кассу вокзала. На составы пригородного сообщения оформить проездной можно за 10 суток.
Узнать, за какое время можно купить ЖД билеты заранее, можно в привокзальной кассе или у оператора РЖД.

За сколько дней продают билеты на поезда дальнего следования?

За сколько дней начинается продажа билетов на поезд? Подробная информация о предпродаже билетов на povagonam.ru Продажа ЖД билетов на все поезда дальнего следования по РФ и в Абхазию начинается за 90 дней до отправления. Например, 10 сентября вы можете купить билет на 10 декабря. Эти сроки действуют на все типы вагонов, включая высокоскоростные поезда «Сапсан». На некоторые поезда бронирование начинается за 45 суток до отправления состава. Продажа ЖД билетов начинается согласно времени страны назначения. Покупка билетов доступна с 8 утра по столичному времени. Сроки покупки билетов привязаны к месту прибытия поезда, поэтому чаще всего неизменны. Однако бывают редкие исключения. Вы можете отслеживать интересующую информацию на нашем сайте.
Узнать, на какое число сегодня продают ЖД билеты, вы можете онлайн на нашем сайте.

139 965
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Отзывы пассажиров: 42

  1. Лариса

    Добрый день подскажите пожалуйста с Кулунды на Москву за сколько дней начинается продажа билетов через кассу (ни онлайн)интересует на июнь месяц билеты,когда лучше купить билеты

    Ответить
    1. Проводник

      Добрый день, Лариса. На поезд из Кулунды в Москву продажа билетов начинается за 90 дней до отправления поезда, как в кассах дальнего следования, так и онлайн. Например, сегодня (21 января 2019 года) вы можете приобрести билет на поезд на 20 апреля 2019 года.

      Ответить
  2. Максим

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста когда можно купить билеты и за сколько дней на 2 июля в Лоо. Заранее Спасибо!

    Ответить
  3. Ирина

    Здравствуйте! На поезд С Архангельска до Анапы когда можно покупать билеты на 8 июня 2019

    Ответить
  4. Елена

    Здравствуйте!Подскажите,пожалуйста,когда начинается продажа билетов на поезд 150б по территории России.Спасибо!

    Ответить
  5. Катя

    Здравствуйте,скажите,когда начнётся продажа билетов Вологда-Анапа на летний период?

    Ответить
  6. Натали

    Добрый день! У вас супер понятная информация и все легко читается, обновите пожалуйста информацию по этой статье про 120 дней добавьте!

    Ответить
  7. Елена

    Здравствуйте! За сколько суток начинается продажа билетов на поезда 029Ч и 147Ч Москва - Калининград на летний период 2019 года?

    Ответить
  8. Наталья

    Нет продажи билетов на поезд 83/84 Приобье- Москва на октябрь месяц. 90 суток до отправления уже есть. Подскажите когда начнётся продажа билетов на 15 октября?

    Ответить
  9. Любовь

    На направление Тюмень-Новый Уренгой на 25 декабря 2019 года и обратно на 15 января 2020 года когда можно приобрести билеты?

    Ответить
  10. Татьяна

    Здравствуйте,за сколько суток начинается продажа билетов на 306 поезд Москва - Сухуми?

    Ответить
  11. Наталья

    Подскажите когда начнется продажа билетов через онлайн на 18января 2020 года из Сочи на Уфу.

    Ответить
  12. Светлана

    Здравствуйте.Подскажите пожалуйста будет ли без пересадок прямое сообщение до Крыма из Зеленодольска(Татарстан) на летний период 2020 года?Спасибо.

    Ответить
  13. Георгий

    Поезд Саратов 1 -Адлер 014Ж не вижу на сайтах продажу билетов на него. Где купить? Глубина продаж? Спасибо заранее!

    Ответить
  14. Татьяна

    Здравствуйте.Можно узнать будет ли возможно без пересадок добраться из Мурманска до Саратова в 2020 году.Несколько лет назад мы уезжали из Мурманска на 285,а за тем нас в Мичуринске перецепляли к 005.И мы с удовольствием ехали и мест пустых не было.А потом отменили.

    Ответить
  15. ольга

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста когда можно купить билет на поезд 012м на 3 апреля2020 Москва- Анапа и обратно.?

    Ответить
  16. Екатерина

    Здравствуйте!Из Брянска в Лазаревское,за сколько суток можно купить билеты?

    Ответить
  17. Ирина

    Добрый день! С 2020 г меняется расписание поездов Пенза-Ессентуки. Каким поездом мне попасть в Ессентуки и за сколько суток брать? Уехать из Пензы нужно 13.09.2020г. Спасибо!

    Ответить
  18. ИРИНА

    Когда можно купить билет да Анапы с красноярск на 3 июля

    Ответить
  19. Татьяна

    Здравствуйте за сколько суток можно купить билет до Новороссийска из Нижнего Новгорода?

    Ответить
  20. Елена

    Здравствуйте! Когда можно купить билеты Пенза-Анапа на 08.06.2020?

    Ответить
  21. сергей

    когда начнется продажа билетов на поезд Курск-Адлер

    Ответить
  22. Татьяна

    Здравствуйте! Помогите пожалуйста узнать, почему не открыта продажа билетов на прямой поезд 293 А Мурманск-Анапа на 12.06.2020 г. В прошлые годы начало продажи билетов было всегда за 90 суток до поездки. В ЖД кассе - ничего не знают. Очень волнуемся, переживаем, т.к. едем с двумя детьми, один из которых на инвалидности, нужны удобные места. Спасибо.

    Ответить
  23. Оксана

    Подскажите с какого числа начнётся продажа билетов в рыбинске на 12 июля до Туапсе?

    Ответить
  24. Павел

    Подскажите,могу я купить билет без дополнительного бронирования за 30 дней на поезд √105 Новый Уренгой-Волгоград1 Заранее большое спасибо!

    Ответить
    1. Проводник

      Да, конечно, вы можете купить билет даже за 90 дней до отправления поезда.

      Ответить
  25. Наталья

    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, Москва- Петрозаводск за сколько дней билет можно купить на поезд 018А Карелия ?

    Ответить
    1. Проводник

      Добрый день, билеты на поезд поступают в продажу за 90 дней до отправления.

      Ответить
  26. Екатерина

    Здравствуйте, скажите пожалуйста за сколько дней можно купить билеты Санкт-Петербург- Новороссийск

    Ответить
    1. Проводник

      Здравствуйте, билеты в любые направления можно приобретать за 90 дней до отправления.

      Ответить
  27. Евгения

    Добрый день! Подскажите, пож-та, за сколько дней начнется продажа билетов Москва-Петрозаводск!? Спасибо

    Ответить
    1. Проводник

      Билеты можно купить за 90 дней

      Ответить
  28. Владимир

    Нужны на какое число сегодня продают жд билеты

    Ответить
    1. Veronika

      Здравствуйте, Владимир! Куда и откуда билеты вам нужны?

      Ответить
    2. Проводник

      Здравствуйте, билеты в любые направления можно приобретать за 90 дней до отправления.

      Ответить
  29. Александр

    Нужен на какое число сегодня продают жд билеты

    Ответить
  30. Серега

    Хочу купить на какое число сегодня продают жд билеты

    Ответить
  31. Надежда

    Добрый вечер.Когда начнётся старт продаж билетов на ,,Таврию,,? На конец июля-август?

    Ответить
    1. Проводник

      Добрый день. Билеты можно купить за 90 дней до отправления.

      Ответить
  32. Галина

    Добрый день подскажите где я могу увидеть бронь сегодня внесла предоплату на ту-ту до Санкт-Петербурга на 19 июня в заказе не высвечивается

    Ответить
  33. Елена

    Где узнать про на какое число сегодня продают жд билеты

    Ответить
  34. Давыдова Людвига Владимировна

    Скажите, пожалуйста, когда начнётся продажа билетов на поезд Северная Пальмира в Воронеже на 17 июля 2023

    Ответить
Оставить отзыв:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://povagonam.ru/
