Балтийский вокзал (Санкт-Петербург) — один из железнодорожных пассажирских вокзалов, расположенный на территории Адмиралтейского района. Первый поезд с него отправился в 1857 году. Изначально вокзал назывался Петергофский и был переименован только в 1872 году, когда на станцию прибыл первый поезд из Таллина. С 1933 года Балтийский вокзал перестал принимать поезда дальнего следования. Сейчас же он в основном обслуживает пригородные поезда, но в огромной количестве. По объему пригородных перевозок Балтийский вокзал занимает второе место в России, уступая лишь Финляндскому вокзалу Санкт-Петербурга. На нашем сайте вы можете узнать расписание движения пригородных поездов, следующих с Балтийского вокзала Санкт-Петербурга, а также приобрести билеты на нужный рейс онлайн.

Адрес

Как добраться?

Телефоны

Время работы билетных касс

Касса Время работы Комментарий № 1 круглосуточно Обед: с 14:00 до 15:00, с 23:00 до 00:00, с 03:00 до 04:00 № 2 08:00 — 20:20 Обед: с 13:00 до 14:00

Услуги на вокзале

Информационно-справочные услуги

Объявление информации по громкой связи

Услуги по хранению ручной клади и багажа

Офисные услуги (изготовление ксерокопий)

Платный туалет

Медпункт (подразделение НУЗ «Дорожная клиническая поликлиника», круглосуточно)

Расписание «Ласточек»

Расписание электричек

Фото Балтийского вокзала

Балтийский железнодорожный вокзал находится по адресу: 1198095, г. Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д. 120. Рядом с ним располагается станция метро «Балтийская» и Музей железных дорог России.Наиболее надежный и быстрый способ доехать до Балтийского вокзала — воспользоваться метро. Ближайшая станция — «Балтийская», выход прямо в здание вокзала. Как добраться наземным транспортом:Единая справочная служба РЖД:Центр содействия мобильности:Справочная:Начальник вокзала:Отделение милиции:Медицинский пункт:На первом этаже здания Балтийского вокзала можно выпить горячего кофе, купить горячей выпечки или перекусить в кафе «Быстроежка», «Subway» и т.д. Также в здании располагаются банкоматы ВТБ, магазины сувениров, продуктов, книг, гаджетов и вещей.Со станции Санкт-Петербург — Балтийский в путь ежедневно отправляются скоростные поезда «Ласточка» до Пскова.С Балтийского вокзала отправляются пригородные поезда в направлении: Петродворец, Гатчина, Псков, Гдов, Ораниенбаум, Калище, Краснофлотск, Луга, Красное Село.