Балтийский вокзал (Санкт-Петербург) — один из железнодорожных пассажирских вокзалов, расположенный на территории Адмиралтейского района. Первый поезд с него отправился в 1857 году. Изначально вокзал назывался Петергофский и был переименован только в 1872 году, когда на станцию прибыл первый поезд из Таллина. С 1933 года Балтийский вокзал перестал принимать поезда дальнего следования. Сейчас же он в основном обслуживает пригородные поезда, но в огромной количестве. По объему пригородных перевозок Балтийский вокзал занимает второе место в России, уступая лишь Финляндскому вокзалу Санкт-Петербурга.
АдресБалтийский железнодорожный вокзал находится по адресу: 1198095, г. Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д. 120. Рядом с ним располагается станция метро «Балтийская» и Музей железных дорог России.
Как добраться?Наиболее надежный и быстрый способ доехать до Балтийского вокзала — воспользоваться метро. Ближайшая станция — «Балтийская», выход прямо в здание вокзала. Как добраться наземным транспортом:
- автобусы: № 10, 43, 65, 67, 67б, 70/71, 62, 67, 186, 252, 281, 404;
- троллейбусы: № 3, 8.
ТелефоныЕдиная справочная служба РЖД: 8 (800) 775-00-00 Центр содействия мобильности: 8 (800) 775-00-00 доб. 1 Справочная: (812) 768-79-00 Начальник вокзала: (812) 436-15-67 Отделение милиции: (812) 457-21-55 Медицинский пункт: (812) 457-24-65
Время работы билетных касс
|Касса
|Время работы
|Комментарий
|№ 1
|круглосуточно
|Обед: с 14:00 до 15:00, с 23:00 до 00:00, с 03:00 до 04:00
|№ 2
|08:00 — 20:20
|Обед: с 13:00 до 14:00
Услуги на вокзале
- Информационно-справочные услуги
- Объявление информации по громкой связи
- Услуги по хранению ручной клади и багажа
- Офисные услуги (изготовление ксерокопий)
- Платный туалет
- Медпункт (подразделение НУЗ «Дорожная клиническая поликлиника», круглосуточно)