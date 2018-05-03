Финляндский вокзал (Финбан) — один из пяти железнодорожных вокзалов северной столицы. В нем расположен пассажирский терминал жд станции Санкт-Петербург-Финляндский, который относится к Октябрьской железной дороге. Современное здание вокзала возвели в 1960-м году. И хотя раньше отсюда отправлялись поезда дальнего следования, с момента открытия нового Ладожского вокзала в 2003 году ситуация изменилась. Теперь Финляндский вокзал обслуживает только пригородные маршруты. Со станции уходят электрички в северо-западном и северо-восточном направлениях (до Сестрорецка, Приморска, Зеленогорска и других городов). Однако с 2010-го года компания РЖД запустила скоростные составы между Россией и Финляндией. Ежедневно с вокзала отправляется фирменный поезд «Аллегро», доставляющий пассажиров до Хельсинки всего за 3,5 часа. На Финляндском вокзале также продаются железнодорожные билеты на скоростные электропоезда «Ласточка», следующие до Выборга, Сортавала и Маткаселькя (по выходным дням). На нашем сайте вы можете ознакомиться с расписанием движения поезда «Аллегро» и пригородных электричек, следующих с Финляндского вокзала Санкт-Петербурга, а также приобрести электронные билеты на нужный рейс.

автобусы № 15, 25, 34, 90, 258,

троллейбусы № 3, 8, 15, 17;

трамвай № 14.

Кассы Время работы Комментарий № 3 круглосуточно Обед: 01:00 — 05:00 Касса дальнего следования Вход с ул. Боткинской Оформление проездных документов в международном, межгосударственном и во внутреннем сообщениях Возврат проездных документов во внутреннем и международном сообщении Оформление ручной клади и животных (птиц) 4 ТТС круглосуточно Расположены в зале «Экспресс» Вход с ул. Боткинская Доступна покупка проездных документов по банковской карте и распечатка проездных документов заказанных и оплаченных в сети Интернет № 1-15 08:00 — 20:00 № 8 — круглосуточно Пригородные кассы Работают с часовым перерывом на обед

Объявление информации по громкой связи

Услуги по хранению ручной клади и багажа

Банкоматы (Сбербанк)

Услуги носильщиков

Справки письменные о стоимости проезда

Справки по городу

Бесплатный Wi-Fi

Выдача справки о приобретенном ранее или утерянном билете

Предоставление письменной справки о жд перевозках (простая, сложная)

Медпункт (подразделение НУЗ «Дорожная клиническая больница», время работы с 08:00 до 20:00)

Финляндский жд вокзал находится по адресу: 195009, Санкт-Петербург, площадь Ленина, дом 6, литера Е. Перед зданием вокзала простирается изумительная по красоте площадь Ленина с фонтанами и цветочными клумбами.Быстрее всего доехать до Финляндского вокзала на метро. Ближайшая станция — Площадь Ленина (1-ая красная линия). Вход на станцию расположен в левом крыле здания. Вход в здание Финляндского вокзала расположен со стороны площади В.И. Ленина. Добраться до Финляндского вокзала Санкт-Петербурга можно и наземным транспортом:Единая справочная служба РЖД:Центр содействия мобильности:Справочная:Начальник Финляндского вокзала:Медпункт: (Отделение полиции:Помощь в передвижении на инвалидных колясках:Верующие пассажиры могут посетить церковную лавку Храма имени Святителя Николая. На первом этаже расположены уютные кафе «Булки Баранки», «Кофе» и «Столовая № 1», в которых можно выпить горячего чаю, кофе и сытно перекусить. В здании Финляндского вокзала Санкт-Петербурга также расположены сувенирный, книжный и текстильный магазины. С помощью информационных табло, расположенных в здании вокзала, можно в любое время узнать время отправления и прибытия фирменного поезда «Аллегро» или пригородных электричек. Ниже представлено онлайн табло Финляндского вокзала.