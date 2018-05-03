Финляндский вокзал (Финбан) — один из пяти железнодорожных вокзалов северной столицы. В нем расположен пассажирский терминал жд станции Санкт-Петербург-Финляндский, который относится к Октябрьской железной дороге. Современное здание вокзала возвели в 1960-м году. И хотя раньше отсюда отправлялись поезда дальнего следования, с момента открытия нового Ладожского вокзала в 2003 году ситуация изменилась. Теперь Финляндский вокзал обслуживает только пригородные маршруты. Со станции уходят электрички в северо-западном и северо-восточном направлениях (до Сестрорецка, Приморска, Зеленогорска и других городов). Однако с 2010-го года компания РЖД запустила скоростные составы между Россией и Финляндией. Ежедневно с вокзала отправляется фирменный поезд «Аллегро», доставляющий пассажиров до Хельсинки всего за 3,5 часа. На Финляндском вокзале также продаются железнодорожные билеты на скоростные электропоезда «Ласточка», следующие до Выборга, Сортавала и Маткаселькя (по выходным дням).
АдресФинляндский жд вокзал находится по адресу: 195009, Санкт-Петербург, площадь Ленина, дом 6, литера Е. Перед зданием вокзала простирается изумительная по красоте площадь Ленина с фонтанами и цветочными клумбами.
Как добраться?Быстрее всего доехать до Финляндского вокзала на метро. Ближайшая станция — Площадь Ленина (1-ая красная линия). Вход на станцию расположен в левом крыле здания. Вход в здание Финляндского вокзала расположен со стороны площади В.И. Ленина. Добраться до Финляндского вокзала Санкт-Петербурга можно и наземным транспортом:
- автобусы № 15, 25, 34, 90, 258,
- троллейбусы № 3, 8, 15, 17;
- трамвай № 14.
ТелефоныЕдиная справочная служба РЖД: 8 (800) 775-00-00 Центр содействия мобильности: 8 (800) 775-00-00 доб. 1 Справочная: (812) 436-67-46 Начальник Финляндского вокзала: (812) 457-71-34 Медпункт: (812) 545-15-28, 458-38-38 Отделение полиции: (812) 457-74-32 Помощь в передвижении на инвалидных колясках: (812) 457-77-03
Время работы билетных касс
|Кассы
|Время работы
|Комментарий
|№ 3
|круглосуточно Обед: 01:00 — 05:00
|Касса дальнего следования Вход с ул. Боткинской Оформление проездных документов в международном, межгосударственном и во внутреннем сообщениях Возврат проездных документов во внутреннем и международном сообщении Оформление ручной клади и животных (птиц)
|4 ТТС
|круглосуточно
|Расположены в зале «Экспресс» Вход с ул. Боткинская Доступна покупка проездных документов по банковской карте и распечатка проездных документов заказанных и оплаченных в сети Интернет
|№ 1-15
|08:00 — 20:00 № 8 — круглосуточно
|Пригородные кассы Работают с часовым перерывом на обед
Услуги на Финляндском вокзале
- Информационно-справочные услуги
- Объявление информации по громкой связи
- Услуги по хранению ручной клади и багажа
- Банкоматы (Сбербанк)
- Услуги носильщиков
- Справки письменные о стоимости проезда
- Справки по городу
- Бесплатный Wi-Fi
- Выдача справки о приобретенном ранее или утерянном билете
- Предоставление письменной справки о жд перевозках (простая, сложная)
- Медпункт (подразделение НУЗ «Дорожная клиническая больница», время работы с 08:00 до 20:00)