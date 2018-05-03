Финляндский железнодорожный вокзал (Финбан)

Финляндский вокзал (Финбан) — один из пяти железнодорожных вокзалов северной столицы. В нем расположен пассажирский терминал жд станции Санкт-Петербург-Финляндский, который относится к Октябрьской железной дороге. Современное здание вокзала возвели в 1960-м году. И хотя раньше отсюда отправлялись поезда дальнего следования, с момента открытия нового Ладожского вокзала в 2003 году ситуация изменилась. Теперь Финляндский вокзал обслуживает только пригородные маршруты. Со станции уходят электрички в северо-западном и северо-восточном направлениях (до Сестрорецка, Приморска, Зеленогорска и других городов). Однако с 2010-го года компания РЖД запустила скоростные составы между Россией и Финляндией. Ежедневно с вокзала отправляется фирменный поезд «Аллегро», доставляющий пассажиров до Хельсинки всего за 3,5 часа. На Финляндском вокзале также продаются железнодорожные билеты на скоростные электропоезда «Ласточка», следующие до Выборга, Сортавала и Маткаселькя (по выходным дням). На нашем сайте вы можете ознакомиться с расписанием движения поезда «Аллегро» и пригородных электричек, следующих с Финляндского вокзала Санкт-Петербурга, а также приобрести электронные билеты на нужный рейс.

Адрес

Финляндский жд вокзал находится по адресу: 195009, Санкт-Петербург, площадь Ленина, дом 6, литера Е. Перед зданием вокзала простирается изумительная по красоте площадь Ленина с фонтанами и цветочными клумбами.

Как добраться?

Быстрее всего доехать до Финляндского вокзала на метро. Ближайшая станция — Площадь Ленина (1-ая красная линия). Вход на станцию расположен в левом крыле здания. Вход в здание Финляндского вокзала расположен со стороны площади В.И. Ленина. Добраться до Финляндского вокзала Санкт-Петербурга можно и наземным транспортом:
  • автобусы № 15, 25, 34, 90, 258,
  • троллейбусы № 3, 8, 15, 17;
  • трамвай № 14.

Телефоны

Единая справочная служба РЖД: 8 (800) 775-00-00 Центр содействия мобильности: 8 (800) 775-00-00 доб. 1 Справочная: (812) 436-67-46 Начальник Финляндского вокзала: (812) 457-71-34 Медпункт: (812) 545-15-28, 458-38-38 Отделение полиции: (812) 457-74-32 Помощь в передвижении на инвалидных колясках: (812) 457-77-03

Время работы билетных касс

Кассы Время работы Комментарий
№ 3 круглосуточно Обед: 01:00 — 05:00 Касса дальнего следования Вход с ул. Боткинской Оформление проездных документов в международном, межгосударственном и во внутреннем сообщениях Возврат проездных документов во внутреннем и международном сообщении Оформление ручной клади и животных (птиц)
4 ТТС круглосуточно Расположены в зале «Экспресс» Вход с ул. Боткинская Доступна покупка проездных документов по банковской карте и распечатка проездных документов заказанных и оплаченных в сети Интернет
№ 1-15 08:00 — 20:00 № 8 — круглосуточно Пригородные кассы Работают с часовым перерывом на обед

Услуги на Финляндском вокзале

  • Информационно-справочные услуги
  • Объявление информации по громкой связи
  • Услуги по хранению ручной клади и багажа
  • Банкоматы (Сбербанк)
  • Услуги носильщиков
  • Справки письменные о стоимости проезда
  • Справки по городу
  • Бесплатный Wi-Fi
  • Выдача справки о приобретенном ранее или утерянном билете
  • Предоставление письменной справки о жд перевозках (простая, сложная)
  • Медпункт (подразделение НУЗ «Дорожная клиническая больница», время работы с 08:00 до 20:00)
Верующие пассажиры могут посетить церковную лавку Храма имени Святителя Николая. На первом этаже расположены уютные кафе «Булки Баранки», «Кофе» и «Столовая № 1», в которых можно выпить горячего чаю, кофе и сытно перекусить. В здании Финляндского вокзала Санкт-Петербурга также расположены сувенирный, книжный и текстильный магазины. С помощью информационных табло, расположенных в здании вокзала, можно в любое время узнать время отправления и прибытия фирменного поезда «Аллегро» или пригородных электричек. Ниже представлено онлайн табло Финляндского вокзала.

8 908
Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
