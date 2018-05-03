Казанский вокзал (Москва) — один из трех железнодорожных пассажирских вокзалов, расположенный на Комсомольской площади. Также он признан одним из крупнейших вокзалов Европы и работает сразу на три направления: восток, юго-восток и юг. Станция Москва-Казанская обслуживает поезда дальнего следования, включая международные, и пригородные электрички, курсирующие по Московской области. Казанский вокзал — это не только крупный железнодорожный узел, но и настоящий шедевр архитектуры. Он по праву считается яркой достопримечательностью столицы. Казанский вокзал представляет собой комплекс разных по высоте зданий с богатым резным декором, выполненных в неорусском стиле. Однако современные технологии только улучшили интерьер, превратив Казанский вокзал в развлекательный центр для детей и взрослых с магазинами, кино, ресторанами быстрого обслуживания. На нашем сайте вы можете купить билеты на выбранный рейс онлайн, узнать расписание движения поездов и пригородных электричек, следующих с Казанского вокзала.

автобусы: № 40, 122;

троллейбусы: № 22 (остановка «Новорязанская улица»).

Кассы Время работы Комментарий № 1 круглосуточно Для обслуживания льготных категорий граждан и УВОВ, маломобильных пассажиров № 2, 3, 4, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 37 10:00 — 22:00 № 2 — для обслуживания льготных категорий граждан и УВОВ, маломобильных пассажиров № 36 10:00 — 22:00 Касса разных сборов Для оформления багажа в специально оборудованном купе, ручной клади и провоза животных № 5, 6, 7, 32 08:00 — 20:00 Обед: с 13:00 — 14:00 № 32 — международная № 19, 20, 21, 26 09:00 — 21:00 Возможен гибкий режим работы № 29, 30, 31, 34, 35 круглосуточно № 35 — касса возврата, для оформления багажа в специально оборудованном купе, оформление ручной клади и провоза животных № 33 круглосуточно Администратор

Медпункт (24 часа, Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко на ст. Люблино)

VIP-Сопровождение

в восточном — через Муром к Казани;

в юго-восточном — через Рязань.

восточное — на Вековку;

юго-восточное — на Рязань.

Казанский жд вокзал находится по адресу: 107140, г. Москва, Комсомольская площадь, д. 2. Рядом с ним располагается станция метро «Комсомольская» и Музей Московской железной дороги.Метрополитен — самый быстрый способ попасть на Казанский вокзал. Какая станция метро — «Комсомольская» Сокольнической линии. Доехав до станции и пройдя по подземному переходу, поднимитесь на широкую поперечную платформу к поездам и поверните налево. Как добраться наземным транспортом:Казанский вокзал парковка — платная, располагается на Комсомольской площади. На Новорязанской улице (с обратной стороны вокзала) также есть платная охраняемая парковка.Единая справочная служба РЖД:Центр содействия мобильности:Справочная:Багажное отделение:Отделение полиции:Медицинский пункт:Кассы Казанского вокзала располагаются на первом этаже здания. Пассажиры могут приобрести билеты на поезд, электричку или самолет.На первом этаже здания Казанского вокзала можно выпить горячего кофе, перекусить в бистро или плотно поужинать в ресторане. Кафе представлены на любой вкус: «Осетинские пироги», «Стардогс», «Еда по-домашнему», «Зайди и попробуй», «Шаурма Тандыр», «Subway» и т.д. Также в здании располагаются банкоматы, аптеки, магазины сувениров, цветов, продуктов и мороженого, свежей прессы и книг, гаджетов и вещей. Православные пассажиры могут перед дорогой посетить Храм иконы Казанской Божей Матери и церковную лавку (1 этаж). Здание вокзала полностью приспособлено для людей с ограниченными возможностями — выходы на платформу оборудованы пандусами, есть лифты и туалеты для инвалидов, работают специальные жд кассы и телефоны-автоматы.Станция Москва-Казанская обслуживает поезда в двух направлениях:В восточном направлении отправляются поезда на Чебоксары, Йошкар-Олу, Казань, Екатеринбург, Тынду, Новокузнецк, Петропавловск, Барнаул, Омск и другие города. В юго-восточном направлении пассажирские поезда следуют на Самару, Саранск, Пензу, Адлер, Ростов-на-Дону, Ульяновск, Нальчик, Челябинск, Владикавказ, а также в столицы некоторых стран СНГ: Астану, Бишкек, Ташкент.С Казанского вокзала отправляются электрички до ст. Люберцы-1 через Перово и Выхино. В Люберцах происходит разветвление по двум направлениям:Электропоезда по восточному маршруту следуют до станций Черусти, Вековка, Куровская, Шатура, 47 км и Рязановка. В юго-восточном направлении — до станций Быково, Раменское, Виноградово, Шиферная, Голутвин и Рязань.