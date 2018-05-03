Казанский железнодорожный вокзал

Казанский вокзал (Москва) — один из трех железнодорожных пассажирских вокзалов, расположенный на Комсомольской площади. Также он признан одним из крупнейших вокзалов Европы и работает сразу на три направления: восток, юго-восток и юг. Станция Москва-Казанская обслуживает поезда дальнего следования, включая международные, и пригородные электрички, курсирующие по Московской области. Казанский вокзал — это не только крупный железнодорожный узел, но и настоящий шедевр архитектуры. Он по праву считается яркой достопримечательностью столицы. Казанский вокзал представляет собой комплекс разных по высоте зданий с богатым резным декором, выполненных в неорусском стиле. Однако современные технологии только улучшили интерьер, превратив Казанский вокзал в развлекательный центр для детей и взрослых с магазинами, кино, ресторанами быстрого обслуживания. На нашем сайте вы можете купить билеты на выбранный рейс онлайн, узнать расписание движения поездов и пригородных электричек, следующих с Казанского вокзала.

Адрес

Казанский жд вокзал находится по адресу: 107140, г. Москва, Комсомольская площадь, д. 2. Рядом с ним располагается станция метро «Комсомольская» и Музей Московской железной дороги. Где находится Казанский вокзал на карте:

Как добраться?

Метрополитен — самый быстрый способ попасть на Казанский вокзал. Какая станция метро — «Комсомольская» Сокольнической линии. Доехав до станции и пройдя по подземному переходу, поднимитесь на широкую поперечную платформу к поездам и поверните налево. Как добраться наземным транспортом:
  • автобусы: № 40, 122;
  • троллейбусы: № 22 (остановка «Новорязанская улица»).
Казанский вокзал парковка — платная, располагается на Комсомольской площади. На Новорязанской улице (с обратной стороны вокзала) также есть платная охраняемая парковка.

Телефоны

Единая справочная служба РЖД: 8 (800) 775-00-00 Центр содействия мобильности: 8 (800) 775-00-00 доб. 1 Справочная: (499) 264-65-56 Багажное отделение: (499) 266-21-09 Отделение полиции: (499) 266-97-79 Медицинский пункт: (499) 623-52-21

Время работы билетных касс

Кассы Казанского вокзала располагаются на первом этаже здания. Пассажиры могут приобрести билеты на поезд, электричку или самолет.
Кассы Время работы Комментарий
№ 1 круглосуточно Для обслуживания льготных категорий граждан и УВОВ, маломобильных пассажиров
№ 2, 3, 4, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 37 10:00 — 22:00 № 2 — для обслуживания льготных категорий граждан и УВОВ, маломобильных пассажиров
№ 36 10:00 — 22:00 Касса разных сборов Для оформления багажа в специально оборудованном купе, ручной клади и провоза животных
№ 5, 6, 7, 32 08:00 — 20:00 Обед: с 13:00 — 14:00 № 32 — международная
№ 19, 20, 21, 26 09:00 — 21:00 Возможен гибкий режим работы
№ 29, 30, 31, 34, 35 круглосуточно № 35 — касса возврата, для оформления багажа в специально оборудованном купе, оформление ручной клади и провоза животных
№ 33 круглосуточно Администратор

Услуги на вокзале

  • Информационно-справочные услуги
  • Услуги пребывания/проживания на вокзале (гостиница «Город Отель»)
  • Услуги по хранению ручной клади и багажа (тарифы)
  • Транспортные услуги
  • Коммуникационные услуги
  • Офисные услуги (ксерокопии)
  • Санитарно-гигиенические услуги
  • Место для пеленания ребенка
  • Медпункт (24 часа, Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко на ст. Люблино)
  • Услуги платной автостоянки
  • VIP-Сопровождение
На первом этаже здания Казанского вокзала можно выпить горячего кофе, перекусить в бистро или плотно поужинать в ресторане. Кафе представлены на любой вкус: «Осетинские пироги», «Стардогс», «Еда по-домашнему», «Зайди и попробуй», «Шаурма Тандыр», «Subway» и т.д. Также в здании располагаются банкоматы, аптеки, магазины сувениров, цветов, продуктов и мороженого, свежей прессы и книг, гаджетов и вещей. Православные пассажиры могут перед дорогой посетить Храм иконы Казанской Божей Матери и церковную лавку (1 этаж). Здание вокзала полностью приспособлено для людей с ограниченными возможностями — выходы на платформу оборудованы пандусами, есть лифты и туалеты для инвалидов, работают специальные жд кассы и телефоны-автоматы.

Расписание поездов дальнего следования

Станция Москва-Казанская обслуживает поезда в двух направлениях:
  • в восточном — через Муром к Казани;
  • в юго-восточном — через Рязань.
В восточном направлении отправляются поезда на Чебоксары, Йошкар-Олу, Казань, Екатеринбург, Тынду, Новокузнецк, Петропавловск, Барнаул, Омск и другие города. В юго-восточном направлении пассажирские поезда следуют на Самару, Саранск, Пензу, Адлер, Ростов-на-Дону, Ульяновск, Нальчик, Челябинск, Владикавказ, а также в столицы некоторых стран СНГ: Астану, Бишкек, Ташкент. Казанский вокзал: расписание поездов

Расписание электричек

С Казанского вокзала отправляются электрички до ст. Люберцы-1 через Перово и Выхино. В Люберцах происходит разветвление по двум направлениям:
  • восточное — на Вековку;
  • юго-восточное — на Рязань.
Электропоезда по восточному маршруту следуют до станций Черусти, Вековка, Куровская, Шатура, 47 км и Рязановка. В юго-восточном направлении — до станций Быково, Раменское, Виноградово, Шиферная, Голутвин и Рязань. Казанский вокзал: табло отправления электричек

Вам также может быть интересно
Младенцев до 1 месяца разрешено перевозить в поездах без свидетельства о рождении
0 1 959
На днях вступило в силу Постановление правительства РФ, которое разрешает перевозку грудных детей в
О поезде
0 1 586
«Ласточка» — скоростные электропоезда ЭС1 и ЭС2Г, которые используются для пригородных, городских и региональных пассажирских перевозок. Данное семейство пассажирских электропоездов было специально создано по заказу ОАО «Российские железные дороги» немецкой компанией «Siemens AG». В частности, ЭС1 были произведены в г. Крефельд (Германия) на одноименном заводе конгломерата, а ЭС2Г — в г. Верхняя Пышма (Свердловская область) на заводе «Уральские локомотивы». Серии ЭС1П и ЭС2ГП также собирались в России по лицензии Siemens
Расписание движения поезда «Сапсан»
0 2 328
Расписание движения скоростного поезда «Сапсан» включает более 10 ежедневных рейсов между двумя столицами и
«Сапсан»: схема вагонов, расположение мест и направление движения
0 1 686
«Сапсан» — высокоскоростной поезд, произведенный немецкой компанией «Siemens». Он развивает скорость до 250 км/ч
Услуги в поезде
0 1 374
Услуги для пассажиров поездов "Ласточка" Поезда "Ласточка" предлагают пассажирам различные уровни комфорта: от базового до бизнес-класса. В зависимости от выбранного вагона, доступны такие услуги, как кожаные кресла с регулировкой, мобильный бар, розетки для зарядки устройств, дорожные и детские наборы, пресса, а также гардероб и доступ к Медицентру. Пассажиры бизнес-класса также получают питание и возможность выбора меню. Дополнительно предоставлена информация о телефонах камер хранения забытых вещей на станциях Санкт-Петербург, Бологое и Великий Новгород.
Вагон № 1 (первый класс) поезда «Сапсан»
0 1 618
«Сапсан» — комфортабельный скоростной поезд, предлагающий пассажирам высококлассное обслуживание. Отличительной чертой «Сапсана» является вагон
Вагон № 10 (эконом+ класс) поезда «Сапсан»
0 3 047
Вагон № 10 относится к классу «Эконом +» и отличается от обычного экономического конструктивными
Вагон № 2 (бизнес-класс) поезда «Сапсан»
0 1 504
В скоростном поезде «Сапсан» вагон № 2 относится к бизнес-классу. В стоимость билета сразу
Вагон № 3 (эконом-класс) поезда «Сапсан»
0 1 192
Вагоны эконом-класса скоростного поезда «Сапсан» наиболее востребованные. Именно в них путешествует большинство пассажиров между
Вагон № 4 (эконом-класс) поезда «Сапсан»
0 1 370
Четвертый вагон скоростного поезда «Сапсан» относится к классу «Экономический». Как и другие вагоны фирменного

Отзывы пассажиров: 1

  1. Наталья

    Добрый день! Прошу ответить на вопрос: по каким числам (четным или нечетным) будет ходить поезд 014Е (Москва-Магнитогорск) в феврале 2020г. Очень важно. Спасибо.

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
