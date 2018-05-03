Казанский вокзал (Москва) — один из трех железнодорожных пассажирских вокзалов, расположенный на Комсомольской площади. Также он признан одним из крупнейших вокзалов Европы и работает сразу на три направления: восток, юго-восток и юг. Станция Москва-Казанская обслуживает поезда дальнего следования, включая международные, и пригородные электрички, курсирующие по Московской области. Казанский вокзал — это не только крупный железнодорожный узел, но и настоящий шедевр архитектуры. Он по праву считается яркой достопримечательностью столицы. Казанский вокзал представляет собой комплекс разных по высоте зданий с богатым резным декором, выполненных в неорусском стиле. Однако современные технологии только улучшили интерьер, превратив Казанский вокзал в развлекательный центр для детей и взрослых с магазинами, кино, ресторанами быстрого обслуживания. На нашем сайте вы можете купить билеты на выбранный рейс онлайн, узнать расписание движения поездов и пригородных электричек, следующих с Казанского вокзала.
АдресКазанский жд вокзал находится по адресу: 107140, г. Москва, Комсомольская площадь, д. 2. Рядом с ним располагается станция метро «Комсомольская» и Музей Московской железной дороги. Где находится Казанский вокзал на карте:
Как добраться?Метрополитен — самый быстрый способ попасть на Казанский вокзал. Какая станция метро — «Комсомольская» Сокольнической линии. Доехав до станции и пройдя по подземному переходу, поднимитесь на широкую поперечную платформу к поездам и поверните налево. Как добраться наземным транспортом:
- автобусы: № 40, 122;
- троллейбусы: № 22 (остановка «Новорязанская улица»).
ТелефоныЕдиная справочная служба РЖД: 8 (800) 775-00-00 Центр содействия мобильности: 8 (800) 775-00-00 доб. 1 Справочная: (499) 264-65-56 Багажное отделение: (499) 266-21-09 Отделение полиции: (499) 266-97-79 Медицинский пункт: (499) 623-52-21
Время работы билетных кассКассы Казанского вокзала располагаются на первом этаже здания. Пассажиры могут приобрести билеты на поезд, электричку или самолет.
|Кассы
|Время работы
|Комментарий
|№ 1
|круглосуточно
|Для обслуживания льготных категорий граждан и УВОВ, маломобильных пассажиров
|№ 2, 3, 4, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 37
|10:00 — 22:00
|№ 2 — для обслуживания льготных категорий граждан и УВОВ, маломобильных пассажиров
|№ 36
|10:00 — 22:00
|Касса разных сборов Для оформления багажа в специально оборудованном купе, ручной клади и провоза животных
|№ 5, 6, 7, 32
|08:00 — 20:00
|Обед: с 13:00 — 14:00 № 32 — международная
|№ 19, 20, 21, 26
|09:00 — 21:00
|Возможен гибкий режим работы
|№ 29, 30, 31, 34, 35
|круглосуточно
|№ 35 — касса возврата, для оформления багажа в специально оборудованном купе, оформление ручной клади и провоза животных
|№ 33
|круглосуточно
|Администратор
Услуги на вокзале
- Информационно-справочные услуги
- Услуги пребывания/проживания на вокзале (гостиница «Город Отель»)
- Услуги по хранению ручной клади и багажа (тарифы)
- Транспортные услуги
- Коммуникационные услуги
- Офисные услуги (ксерокопии)
- Санитарно-гигиенические услуги
- Место для пеленания ребенка
- Медпункт (24 часа, Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко на ст. Люблино)
- Услуги платной автостоянки
- VIP-Сопровождение
Расписание поездов дальнего следованияСтанция Москва-Казанская обслуживает поезда в двух направлениях:
- в восточном — через Муром к Казани;
- в юго-восточном — через Рязань.
Расписание электричекС Казанского вокзала отправляются электрички до ст. Люберцы-1 через Перово и Выхино. В Люберцах происходит разветвление по двум направлениям:
- восточное — на Вековку;
- юго-восточное — на Рязань.
Добрый день! Прошу ответить на вопрос: по каким числам (четным или нечетным) будет ходить поезд 014Е (Москва-Магнитогорск) в феврале 2020г. Очень важно. Спасибо.