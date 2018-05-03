Вокзал Краснодар-1 — главный пассажирский железнодорожный вокзал города. Он относится к Северо-Кавказской железной дороге, позволяя пассажирам без пересадок добраться практически до любого региона России, а также в Абхазию, Беларусь и Украину. Вокзал Краснодар-1 ежедневно обслуживает более 70 пассажирских поездов дальнего следования, которые идут в сторону Черноморского побережья. Летом их количество возрастает до 150. В расписании жд вокзала Краснодар-1 также есть пригородные электрички до Ростова-на-Дону, Сочи, Майкопа, Ставрополя и других городов Краснодарского края. Станция оснащена четырьмя платформами: первые три используются для пассажирского движения, четвертая — для грузового. На нашем сайте вы можете узнать подробную информацию о жд вокзале Краснодар-1: телефон справочной кассы, адрес и расписание следующих со станции поездов, а также приобрести жд билеты онлайн на нужный рейс.

автобусы № 15, 31;

троллейбусы № 2, 4, 6, 7, 8, 20;

трамвай № 4, 5, 8, 11.

Номер кассы Время работы Перерыв Пересмена № 1 09:00 — 21:00 11:30 — 12:00 № 2 00:00 — 24:00 10:30 — 11:00 01:15 — 02:00 17:00 — 18:00 01:30 — 02:00 № 3 00:00 — 24:00 10:00 — 10:30 14:00 — 14:30 17:30 — 18:00 02:00 — 02:45 № 4 06:45 — 18:45 10:30 — 11:00 № 5 00:00 — 24:00 09:00 — 09:30 13:00 — 13:30 16:30 — 17:00 03:30 — 04:15 № 6 07:15 — 19:15 13:30 — 14:00 № 8 08:00 — 20:00 10:30 — 11:00 № 9 09:30 — 21:30 12:00 — 12:30

Услуги по хранению ручной клади и багажа

Офисные услуги (набор текста, ксерокопирование, сканирование и ламинирование документов, предоставление ПК и факсимильной связи, факс)

Санитарно-гигиенические услуги

Банкоматы (ВТБ)

Зона отдыха для пассажиров

Медпункт (отделенческая клиническая больница на станции Краснодар, открыта круглосуточно)

Бесплатный Wi-Fi

Услуги платной автостоянки

Комната длительного отдыха (1-о, 2-х, 3-х и 5-и местные номера; номера класса «Люкс»)

Комната матери и ребенка

VIP-зал

Услуги оказания помощи и сопровождения маломобильным пассажирам

Прием-отправка грузобагажа на особых условиях (малые почтовые отправления)

Терминалы самообслуживания

Вокзал Краснодар-1 расположен по адресу: 350033, Краснодарский край, г. Краснодар, Привокзальная площадь, 1. Как проехать:Справочная жд вокзала Краснодар-1:Центр содействия мобильности:На привокзальной территории расположены удобные платформы, подземные переходы и магазинчики. В отреставрированном здании вокзала Краснодар-1 можно перекусить или выпить кофе в уютном кафе.