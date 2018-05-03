Вокзал Краснодар-1 — главный пассажирский железнодорожный вокзал города. Он относится к Северо-Кавказской железной дороге, позволяя пассажирам без пересадок добраться практически до любого региона России, а также в Абхазию, Беларусь и Украину. Вокзал Краснодар-1 ежедневно обслуживает более 70 пассажирских поездов дальнего следования, которые идут в сторону Черноморского побережья. Летом их количество возрастает до 150. В расписании жд вокзала Краснодар-1 также есть пригородные электрички до Ростова-на-Дону, Сочи, Майкопа, Ставрополя и других городов Краснодарского края. Станция оснащена четырьмя платформами: первые три используются для пассажирского движения, четвертая — для грузового.
АдресВокзал Краснодар-1 расположен по адресу: 350033, Краснодарский край, г. Краснодар, Привокзальная площадь, 1. Как проехать:
- автобусы № 15, 31;
- троллейбусы № 2, 4, 6, 7, 8, 20;
- трамвай № 4, 5, 8, 11.
ТелефоныСправочная жд вокзала Краснодар-1: 8 (800) 775-00-00 Центр содействия мобильности: 8 (800) 775-00-00 доб. 1
Время работы билетных касс
|Номер кассы
|Время работы
|Перерыв
|Пересмена
|№ 1
|09:00 — 21:00
|11:30 — 12:00
|№ 2
|00:00 — 24:00
|10:30 — 11:00 01:15 — 02:00
|17:00 — 18:00 01:30 — 02:00
|№ 3
|00:00 — 24:00
|10:00 — 10:30 14:00 — 14:30
|17:30 — 18:00 02:00 — 02:45
|№ 4
|06:45 — 18:45
|10:30 — 11:00
|№ 5
|00:00 — 24:00
|09:00 — 09:30 13:00 — 13:30
|16:30 — 17:00 03:30 — 04:15
|№ 6
|07:15 — 19:15
|13:30 — 14:00
|№ 8
|08:00 — 20:00
|10:30 — 11:00
|№ 9
|09:30 — 21:30
|12:00 — 12:30
Услуги на вокзале
- Информационно-справочные услуги
- Услуги по хранению ручной клади и багажа
- Офисные услуги (набор текста, ксерокопирование, сканирование и ламинирование документов, предоставление ПК и факсимильной связи, факс)
- Санитарно-гигиенические услуги
- Банкоматы (ВТБ)
- Зона отдыха для пассажиров
- Медпункт (отделенческая клиническая больница на станции Краснодар, открыта круглосуточно)
- Бесплатный Wi-Fi
- Услуги платной автостоянки
- Комната длительного отдыха (1-о, 2-х, 3-х и 5-и местные номера; номера класса «Люкс»)
- Комната матери и ребенка
- VIP-зал
- Услуги оказания помощи и сопровождения маломобильным пассажирам
- Прием-отправка грузобагажа на особых условиях (малые почтовые отправления)
- Терминалы самообслуживания