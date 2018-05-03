Ленинградский вокзал (Москва) — единственный пассажирский вокзал в столице, который относится к Октябрьской, а не Московской железной дороге. Он обслуживает около 50 пассажирских поездов дальнего следования. Железнодорожная станция Москва-Октябрьская принимает поезда северного и северо-западного направлений России и зарубежья. Здание Ленинградского вокзала — старое, построено в середине 19-го века. Оно выполнено в русско-византийском стиле и является близнецом Московского вокзала в Петербурге. Такое решение при строительстве было принято не случайно — здания стали символом объединения двух столиц России. Сегодня с Ленинградского вокзала можно добраться до Санкт-Петербурга, Пскова, Мурманска, Петрозаводска. Поражает и расписание пригородных электричек, которые идут в десятки направлений — от Москвы до Твери, Клина, станции Конаково и других городов. С Ленинградского вокзала Москвы в путь отправляются и фирменные поезда до Хельсинки, Таллина и Санкт-Петербурга: «Невский экспресс», «Гранд-экспресс», «Красная стрела», «Лев Толстой», «Смена-А. Бетанкур (двухэтажный)», «Мегаполис» и высокоскоростной поезд «Сапсан». На нашем сайте вы можете ознакомиться с расписанием движения поездов, следующих с Ленинградского вокзала Москвы, а также приобрести билеты на нужный рейс онлайн.

Адрес

Как добраться?

автобусы № 40, 122;

троллейбусы № 14, 22, 25к;

трамваи № 7, 37, 50.

Телефоны

Время работы билетных касс

Номер кассы Время работы Комментарий № 1 07:40 — 19:30 19:40 — 07:30 Администратор Оформление перевозки транспортного средства (автомобилевоз) Оформление домашних (комнатных) животных на особых условиях Оформление несопровождаемых детей Оформление справок Обед: 13:00 — 14:00, 03:00 — 04:00 № 2 07:30 — 19:20 19:30 — 07:20 Касса возврата Оформление багажа и живности Обед: 13:00 — 14:00, 02:30 — 03:30 № 3 07:40 — 19:30 19:40 — 07:30 Обед: 13:00 — 14:00, 03:00 — 04:00 № 4 07:50 — 19:40 19:50 — 07:40 Обед: 13:30 — 14:30, 03:30 — 04:30 № 5 07:40 — 19:30 19:40 — 07:30 Обед: 14:00 — 15:00, 02:00 — 03:00 № 6 07:30 — 19:20 19:30 — 07:20 Обед: 12:00 — 13:00, 03:00 — 04:00 № 7 07:50 — 19:40 19:50 — 07:40 Обед: 14:30 — 15:30, 03:30 — 04:30 № 8 07:40 — 19:30 19:40 — 07:30 Обед: 12:30 — 13:30, 02:30 — 03:30 Внеочередное обслуживание инвалидов и участников ВОВ, инвалидов общего заболевания № 9 10:00 — 21:40 Обед: 13:30 — 14:30 Внеочередное обслуживание инвалидов и участников ВОВ, инвалидов общего заболевания № 10 10:00 — 21:40 Обед: 15:30 — 16:30 № 11 10:00 — 21:40 Обед: 14:30 — 15:30 № 12 08:00 — 19:40 Обед: 12:30 — 13:30 № 13 10:00 — 21:40 Обед: 14:00 — 15:00 № 14 08:00 — 19:40 Обед: 13:00 — 14:00 № 15 10:00 — 21:40 Обед: 15:00 — 16:00 № 16 08:00 — 19:40 Обед: 12:00 — 13:00 № 17 08:00 — 19:40 Обед: 12:00 — 13:00 № 18 08:00 — 19:40 Обед: 12:00 — 13:00 № 19 08:00 — 19:40 Обед: 12:00 — 13:00 № 20 08:00 — 19:40 Обед: 13:00 — 14:00 Работает при увеличении пассажиропотока № 26 круглосуточно Оформление перевозки транспортного средства (автомобилевоз) Оформление домашних (комнатных) животных на особых условиях Оформление несопровождаемых детей № 28 11:20 — 23:00 Оформление проездных документов в Калининград и Калининградскую область Оформление международных билетов Хельсинки, Ницца, Париж с возможностью оплатить и сдать билет по банковской карте Обед: 15:00 — 16:00

Услуги на Ленинградском вокзале

Информационно-справочные услуги

Объявление информации по громкой связи

Услуги пребывания/проживания на вокзале

Услуги по хранению ручной клади и багажа

Транспортные услуги

Бесплатный Wi-Fi

Коммуникационные услуги

Офисные услуги (изготовление ксерокопий)

Санитарно-гигиенические услуги

Услуги бытового обслуживания

Комната матери и ребенка

Медпункт (подразделение НУЗ «Узловая поликлиника на станции Ховрино», работает круглосуточно)

Услуги платной автостоянки (тарифы)

Видеовесточка (бесплатная служба видеопочты. Отправить видеописьмо можно с помощью специальных терминалов)

Расписание поездов дальнего следования

Фото Ленинградского вокзала

Ленинградский жд вокзал находится по адресу: 107140, г. Москва, Комсомольская площадь, д. 3. Рядом с ним располагается Казанский и Ярославский вокзалы, а также станция метро «Комсомольская».Самый быстрый и надежный способ добраться до Ленинградского вокзала — на метро. Ближайшие станции — Комсомольская Кольцевая и Комсомольская Радиальная Сокольнической линии. Доехать до Ленинградского вокзала можно и наземным транспортом:Единая справочная служба РЖД:Центр содействия мобильности:Справочная:Багажное отделение:Камера хранения Ленинградского вокзала:Для удобства родителей с детьми в зале ожидания установлен специальный детский уголок. На первом этаже можно выпить кофе и перекусить в кафе: «Петергоф», «Венская кофейня», «Daily Food», «Хлеб насущный». Для любителей плотно отобедать на втором этаже открыты рестораны: «Планета суши», «IL Патио», «T.G.I. Friday’s», «Costa Coffee», «Хлеб насущный». В здании Ленинградского вокзала расположены аптека, магазины сувениров, цветов, книг, прессы и военторг. С помощью информационных табло, расположенных на Ленинградском вокзале, можно в любое время узнать время отправления и прибытия поездов. Ниже представлено онлайн табло Ленинградского вокзала.