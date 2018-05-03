Ленинградский вокзал (Москва) — единственный пассажирский вокзал в столице, который относится к Октябрьской, а не Московской железной дороге. Он обслуживает около 50 пассажирских поездов дальнего следования. Железнодорожная станция Москва-Октябрьская принимает поезда северного и северо-западного направлений России и зарубежья. Здание Ленинградского вокзала — старое, построено в середине 19-го века. Оно выполнено в русско-византийском стиле и является близнецом Московского вокзала в Петербурге. Такое решение при строительстве было принято не случайно — здания стали символом объединения двух столиц России. Сегодня с Ленинградского вокзала можно добраться до Санкт-Петербурга, Пскова, Мурманска, Петрозаводска. Поражает и расписание пригородных электричек, которые идут в десятки направлений — от Москвы до Твери, Клина, станции Конаково и других городов. С Ленинградского вокзала Москвы в путь отправляются и фирменные поезда до Хельсинки, Таллина и Санкт-Петербурга: «Невский экспресс», «Гранд-экспресс», «Красная стрела», «Лев Толстой», «Смена-А. Бетанкур (двухэтажный)», «Мегаполис» и высокоскоростной поезд «Сапсан». На нашем сайте вы можете ознакомиться с расписанием движения поездов, следующих с Ленинградского вокзала Москвы, а также приобрести билеты на нужный рейс онлайн.
АдресЛенинградский жд вокзал находится по адресу: 107140, г. Москва, Комсомольская площадь, д. 3. Рядом с ним располагается Казанский и Ярославский вокзалы, а также станция метро «Комсомольская».
Как добраться?Самый быстрый и надежный способ добраться до Ленинградского вокзала — на метро. Ближайшие станции — Комсомольская Кольцевая и Комсомольская Радиальная Сокольнической линии. Доехать до Ленинградского вокзала можно и наземным транспортом:
- автобусы № 40, 122;
- троллейбусы № 14, 22, 25к;
- трамваи № 7, 37, 50.
ТелефоныЕдиная справочная служба РЖД: 8 (800) 775-00-00 Центр содействия мобильности: 8 (800) 775-00-00 доб. 1 Справочная: (495) 262-91-43 Багажное отделение: (495) 262-98-76 Камера хранения Ленинградского вокзала: (495) 260-23-38
Время работы билетных касс
|Номер кассы
|Время работы
|Комментарий
|№ 1
|07:40 — 19:30 19:40 — 07:30
|Администратор Оформление перевозки транспортного средства (автомобилевоз) Оформление домашних (комнатных) животных на особых условиях Оформление несопровождаемых детей Оформление справок Обед: 13:00 — 14:00, 03:00 — 04:00
|№ 2
|07:30 — 19:20 19:30 — 07:20
|Касса возврата Оформление багажа и живности Обед: 13:00 — 14:00, 02:30 — 03:30
|№ 3
|07:40 — 19:30 19:40 — 07:30
|Обед: 13:00 — 14:00, 03:00 — 04:00
|№ 4
|07:50 — 19:40 19:50 — 07:40
|Обед: 13:30 — 14:30, 03:30 — 04:30
|№ 5
|07:40 — 19:30 19:40 — 07:30
|Обед: 14:00 — 15:00, 02:00 — 03:00
|№ 6
|07:30 — 19:20 19:30 — 07:20
|Обед: 12:00 — 13:00, 03:00 — 04:00
|№ 7
|07:50 — 19:40 19:50 — 07:40
|Обед: 14:30 — 15:30, 03:30 — 04:30
|№ 8
|07:40 — 19:30 19:40 — 07:30
|Обед: 12:30 — 13:30, 02:30 — 03:30 Внеочередное обслуживание инвалидов и участников ВОВ, инвалидов общего заболевания
|№ 9
|10:00 — 21:40
|Обед: 13:30 — 14:30 Внеочередное обслуживание инвалидов и участников ВОВ, инвалидов общего заболевания
|№ 10
|10:00 — 21:40
|Обед: 15:30 — 16:30
|№ 11
|10:00 — 21:40
|Обед: 14:30 — 15:30
|№ 12
|08:00 — 19:40
|Обед: 12:30 — 13:30
|№ 13
|10:00 — 21:40
|Обед: 14:00 — 15:00
|№ 14
|08:00 — 19:40
|Обед: 13:00 — 14:00
|№ 15
|10:00 — 21:40
|Обед: 15:00 — 16:00
|№ 16
|08:00 — 19:40
|Обед: 12:00 — 13:00
|№ 17
|08:00 — 19:40
|Обед: 12:00 — 13:00
|№ 18
|08:00 — 19:40
|Обед: 12:00 — 13:00
|№ 19
|08:00 — 19:40
|Обед: 12:00 — 13:00
|№ 20
|08:00 — 19:40
|Обед: 13:00 — 14:00 Работает при увеличении пассажиропотока
|№ 26
|круглосуточно
|Оформление перевозки транспортного средства (автомобилевоз) Оформление домашних (комнатных) животных на особых условиях Оформление несопровождаемых детей
|№ 28
|11:20 — 23:00
|Оформление проездных документов в Калининград и Калининградскую область Оформление международных билетов Хельсинки, Ницца, Париж с возможностью оплатить и сдать билет по банковской карте Обед: 15:00 — 16:00
Услуги на Ленинградском вокзале
- Информационно-справочные услуги
- Объявление информации по громкой связи
- Услуги пребывания/проживания на вокзале
- Услуги по хранению ручной клади и багажа
- Транспортные услуги
- Бесплатный Wi-Fi
- Коммуникационные услуги
- Офисные услуги (изготовление ксерокопий)
- Санитарно-гигиенические услуги
- Услуги бытового обслуживания
- Комната матери и ребенка
- Медпункт (подразделение НУЗ «Узловая поликлиника на станции Ховрино», работает круглосуточно)
- Услуги платной автостоянки (тарифы)
- Видеовесточка (бесплатная служба видеопочты. Отправить видеописьмо можно с помощью специальных терминалов)
Отзывы пассажиров: 1
Почему в туалете на Ленинградском вокзале Москвы отсутствуют одноразовые покрытия на унитазы.???? На московском вокзале Санкт -Петербурга они есть!!!!!!!