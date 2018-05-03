Московский вокзал (Санкт-Петербург) — третий по объему пассажирских перевозок в стране. Он был открыт в 1851 году и является близнецом Ленинградского вокзала Москвы. Изначально вокзал назывался Николаевским, но с 1930 года был переименован в Московский вокзал Санкт-Петербурга. Здесь впервые в России появились бизнес-центр, навесы, билетно-кассовый центр, залы повышенной комфортности, а также отправился первый фирменный поезд «Красная стрела». Московский вокзал обслуживает не только поезда дальнего следования и пригородные электрички, но и скоростные «Сапсаны». На нашем сайте вы можете ознакомиться с расписанием движения поездов и пригородных электричек, следующих с Московского вокзала, а также купить жд билеты онлайн.
АдресМосковский вокзал находится в центре северной столицы по адресу: 191036, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 85.
Как добраться?Метро — быстрый и удобный способ попасть на Московский вокзал. Какая станция метро — «Площадь Восстания» (1-ая красная линия) и «Маяковская» (3-я зеленая линия). Пройти к ним можно через центральный зал здания станции по подземному переходу. Как доехать наземным транспортом:
- автобусы: № 3, 26, 54, 65, 74, 76, 91;
- трамвай: № 7.
ТелефоныЕдиная справочная служба РЖД: 8 (800) 775-00-00 Центр содействия мобильности: 8 (800) 775-00-00 доб. 1 Справочная: (812) 457-44-28 Багажное отделение: (812) 768-54-22 Отделение полиции: (812) 436-44-30 Медицинский пункт: (812) 457-50-27
Время работы билетных кассКассы Московского вокзала находятся на первом этаже здания. Пассажиры могут приобрести билеты на поезд, электричку или самолет.
|Кассы
|Время работы
|Комментарий
|№ 1
|08:00 — 19:50 20:00 — 07:50
|Обед: 12:30 — 13:30; 03:00 — 05:00
|№ 2
|07:10 — 19:00 19:10 — 07:00
|Обед: 11:00 — 12:00; 02:00 — 04:00
|№ 3
|08:20 — 20:10 20:20 — 08:10
|Обед: 14:00 — 15:00; 02:00 — 04:00
|№ 4
|07:10 — 19:00 19:10 — 07:20
|Обед: 11:00 — 12:00; 02:00 — 04:00
|№ 5
|08:00 — 19:40
|Обед: 15:00 — 16:00
|№ 6
|08:00 — 19:40
|Обед: 12:00 — 13:00
|№ 7
|08:00 — 18:40
|Обед: 11:30 — 12:30
|№ 8
|09:20 — 21:00
|Обед: 14:00 — 15:00
|№ 9
|08:00 — 19:50 20:00 — 07:50
|Обед: 13:00 — 14:00; 03:00 — 05:00 Для представительств и льготной категории граждан
|№ 10
|11:00 — 22:40
|Обед: 15:00 — 16:00 Для представительств и льготной категории граждан
|№ 11
|10:00 — 21:40
|Обед: 12:00 — 13:00
|№ 12
|08:00 — 19:40
|Обед: 11:00 —12:00 Оформление билетов в международном сообщении
|№ 13
|09:00 — 20:40
|Обед: 13:00 — 14:00
|№ 14
|10:00 — 22:00
|Обед: 12:00 — 13:00
|№ 15
|09:00 — 21:00
|Обед: 11:00 — 12:00
|№ 16
|10:00 — 22:00
|Обед: 13:30 — 14:30
|№ 17
|10:00 — 22:00
|Обед: 14:30 — 15:30
|№ 18
|08:00 — 20:00
|Обед: 12:00 — 13:00
|№ 19
|08:00 — 20:00
|Обед: 11:00 — 12:00
|№ 20
|08:00 — 20:00
|Обед: 14:00 — 15:00
|№ 21
|08:00 — 20:00
|Гибкий режим работы
|№ 22
|08:00 — 20:00
|Открывается при увеличении пассажиропотока
Услуги на вокзале
- Информационно-справочные услуги
- Услуги по хранению ручной клади и багажа
- Бронирование мест в комнатах отдыха
- Кафе, магазины
- Платный туалет
- Медпункт (24 часа, подразделение НУЗ «Дорожная клиническая поликлиника»)
- Предоставление зала официальных делегаций для приемов и деловых встреч
- Парковка автотранспорта
- Услуги платной автостоянки
- Комната длительного отдыха
- Видеовесточка
Отзывы пассажиров: 1
Часто бываю в Туле, а ранее являлась жителем этого городка. Есть в городе много положительных перемен, что не может не радовать,но речь пойдёт о железнодорожном вокзале "Московский". Это просто дичайший ужас.Лучше бы в этом громадном и совершенно не пригодном для современного вокзала здании открыли бы музей! Краеведческий например. Можно экспонаты древних мамонтов в натуральную величину выставлять. Но не как не вокзал. Входы в здание все закрыты, есть только потайные,где злые охранники потрашат вещи пассажиров с видом такой важности ,будто война!!! И о войне:памятников о трагической нашей истории в районе вокзала просто ужасный перебор! Не надо спикулирывать на горе народа до такой степени. Что же о самом вокзале; покушать элементарно НЕГДЕ!!! В углу имеется грязнейший буфет напоминающий грязные забегаловки с алкашами из 70х годов. В середине красуются убогие растения загороженные мальбертами с детскими рисунками. Такое громадное пространство просто захламленно и нефункционально.