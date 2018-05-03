Вокзал Ростов-Главный — самый крупный пассажирский железнодорожный узел Северо-Кавказской железной дороги. Железнодорожный вокзал города Ростова-на-Дону представляет собой многофункциональный комплекс, состоящий из здания жд вокзала, платформ с навесами, вокзального перехода, административного корпуса и других служебных построек. Вокзал Ростов-Главный ежедневно принимает и отправляет сотни поездов, как пригородных, так и курсирующих по всей России. Территория железнодорожного вокзала оборудована просторными залами ожидания (в том числе и VIP-класса), информационными табло, гостиницей с уютными номерами, ресторанами и магазинами — все для удобства пассажиров.
АдресВокзал Ростов-Главный удобно расположен в центре города по адресу: 344001, Ростовская область, Ростов-На-Дону, Железнодорожный район, Привокзальная площадь, 1/2. Как проехать:
- автобусы № 3, 7, 7-а, 12, 21, 33, 70, 80, 95, 98;
- троллейбусы № 1, 5, 9, 22.
ТелефоныСправочная жд вокзала Ростов-на-Дону Главный: 8 (800) 775-00-00 Центр содействия мобильности: 8 (800) 775-00-00 доб. 1
Время работы билетных касс
|Номер кассы
|Время работы
|Перерыв
|Пересмена
|№ 1
|09:00 — 20:30
|13:00 — 14:00
|№ 2
|13:00 — 21:30
|17:00 — 18:00
|№ 4
|09:30 — 21:00
|12:30 — 13:30
|№ 5
|08:30 — 20:00
|11:30 — 12:30
|№ 6
|09:30 — 21:00
|14:00 — 15:00
|№ 7
|00:00 — 24:00
|10:00 — 11:00 01:00 — 02:00
|06:30 — 07:00 18:30 — 19:00
|№ 8
|09:50 — 21:20
|14:30 — 15:30
|№ 9
|00:00 — 24:00
|11:00 — 12:00 02:00 — 03:00
|07:00 — 07:30 19:00 — 19:30
|№ 10
|08:00 — 19:30
|13:30 — 14:30
|№ 11
|00:00 — 24:00
|12:00 — 13:00 03:00 — 04:00
|07:30 — 08:00 19:30 — 20:00
|№ 12
|12:00 — 23:30
|16:00 — 17:00
Услуги на вокзале
- Информационно-справочные услуги
- Услуги по хранению ручной клади и багажа
- Офисные услуги (набор текста, ксерокопирование, сканирование и ламинирование документов, предоставление ПК и факсимильной связи, факс)
- Санитарно-гигиенические услуги
- Банкоматы (ВТБ, Альфа-консалт, Сбербанк России)
- Услуги носильщиков
- Зона отдыха для пассажиров
- Бесплатный Wi-Fi
- Услуги платной автостоянки (тарифы)
- Комната длительного отдыха (1-о, 2-х, 3-х и 4-х местные номера; 3-х местные улучшенные номера; номера класса «Люкс»; комната матери и ребенка)
- VIP-зал
- Услуги оказания помощи и сопровождения маломобильным пассажирам
- Прием-отправка грузобагажа на особых условиях (малые почтовые отправления)
- Терминалы самообслуживания