Вокзал Ростов-Главный — самый крупный пассажирский железнодорожный узел Северо-Кавказской железной дороги. Железнодорожный вокзал города Ростова-на-Дону представляет собой многофункциональный комплекс, состоящий из здания жд вокзала, платформ с навесами, вокзального перехода, административного корпуса и других служебных построек. Вокзал Ростов-Главный ежедневно принимает и отправляет сотни поездов, как пригородных, так и курсирующих по всей России. Территория железнодорожного вокзала оборудована просторными залами ожидания (в том числе и VIP-класса), информационными табло, гостиницей с уютными номерами, ресторанами и магазинами — все для удобства пассажиров. На нашем сайте вы можете ознакомиться с расписанием поездов, следующих со станции Ростов-Главный, а также приобрести электронные билеты на нужный рейс.

Адрес

автобусы № 3, 7, 7-а, 12, 21, 33, 70, 80, 95, 98;

троллейбусы № 1, 5, 9, 22.

Телефоны

8 (800) 775-00-00

8 (800) 775-00-00 доб. 1

Время работы билетных касс

Номер кассы Время работы Перерыв Пересмена № 1 09:00 — 20:30 13:00 — 14:00 № 2 13:00 — 21:30 17:00 — 18:00 № 4 09:30 — 21:00 12:30 — 13:30 № 5 08:30 — 20:00 11:30 — 12:30 № 6 09:30 — 21:00 14:00 — 15:00 № 7 00:00 — 24:00 10:00 — 11:00 01:00 — 02:00 06:30 — 07:00 18:30 — 19:00 № 8 09:50 — 21:20 14:30 — 15:30 № 9 00:00 — 24:00 11:00 — 12:00 02:00 — 03:00 07:00 — 07:30 19:00 — 19:30 № 10 08:00 — 19:30 13:30 — 14:30 № 11 00:00 — 24:00 12:00 — 13:00 03:00 — 04:00 07:30 — 08:00 19:30 — 20:00 № 12 12:00 — 23:30 16:00 — 17:00

Услуги на вокзале

Информационно-справочные услуги

Услуги по хранению ручной клади и багажа

Офисные услуги (набор текста, ксерокопирование, сканирование и ламинирование документов, предоставление ПК и факсимильной связи, факс)

Санитарно-гигиенические услуги

Банкоматы (ВТБ, Альфа-консалт, Сбербанк России)

Услуги носильщиков

Зона отдыха для пассажиров

Бесплатный Wi-Fi

Услуги платной автостоянки (тарифы)

Комната длительного отдыха (1-о, 2-х, 3-х и 4-х местные номера; 3-х местные улучшенные номера; номера класса «Люкс»; комната матери и ребенка)

VIP-зал

Услуги оказания помощи и сопровождения маломобильным пассажирам

Прием-отправка грузобагажа на особых условиях (малые почтовые отправления)

Терминалы самообслуживания

Вокзал Ростов-Главный удобно расположен в центре города по адресу: 344001, Ростовская область, Ростов-На-Дону, Железнодорожный район, Привокзальная площадь, 1/2. Как проехать:Справочная жд вокзала Ростов-на-Дону Главный:Центр содействия мобильности:На привокзальной территории также расположена Православная часовня Николая Чудотворца, а на втором этаже жд вокзала — военная комендатура, воинский зал и детская игровая площадка. Проголодавшиеся пассажиры могут перекусить в одном из многочисленных кафе: на 1 этаже — в Coffee, Snack, Subway, Вкуснолюбов, Столовая № 55; на 2 этаже — в Love Coffee, Атамань-Кафе, Карамель, Кафе.