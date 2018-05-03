Витебский вокзал (Санкт-Петербург) — самый первый железнодорожный вокзал, построенный в России в 1904 году. Его здание завораживает — выполнено в элегантном стиле модерн с использованием большого количества металлических конструкций, имеет оригинальное купольное завершение, часовую башню, а дебаркадер — арочное перекрытие. Внутренний интерьер украшен витражами, бронзой, мрамором, художественной ковкой. Витебский вокзал — не только охраняемый государством памятник архитектуры, но и важный транспортный жд узел. Он является одним из пяти пассажирских вокзалов северной столицы, который обслуживает как поезда дальнего следования, так и пригородные электрички. На нашем сайте вы можете ознакомиться с расписанием движения поездов, следующих с Витебского вокзала Санкт-Петербурга, а также приобрести билеты на нужный рейс онлайн.
АдресВитебский вокзал находится по адресу: 198013, г. Санкт-Петербург, Загородный проспект, д. 52. Рядом с ним располагаются станции метро «Пушкинская» и «Звенигородская».
Как добраться?Самый быстрый способ добраться до Витебского вокзала — на метро. Ближайшие станции — «Пушкинская» (1-ая красная линия) и «Звенигородская» (4-ая фиолетовая линия). Доехать до Витебского вокзала можно и наземным транспортом:
- автобусы: № 25, 90, 124, 177, 187, 258;
- троллейбусы: № 3, 8, 15, 17.
ТелефоныЕдиная справочная служба РЖД: 8 (800) 775-00-00 Центр содействия мобильности: 8 (800) 775-00-00 доб. 1 Справочная: (812) 457-59-39 Багажное отделение: (812) 768-57-93
Время работы билетных кассКассы поездов дальнего следования расположены на 1 этаже. Кассы пригородных поездов — у перрона и на первом этаже со стороны Введенского канала.
|Касса
|Время работы
|Комментарий
|№ 8
|09:00 — 21:00
|Обед: с 13:30 до 14:30
|№ 9
|10:00 — 22:00
|Обед: с 14:00 до 15:00
|№ 10
|10:00 — 22:00
|Обед: с 15:00 до 16:00
|№ 11
|08:00 — 20:00
|Обед: с 12:00 до 13:00
|№ 12
|07:00 — 07:00
|Обед: с 11:00 до 12:00, c 03:00 до 04:00 Оформление проездных документов в международном сообщении
|№ 13
|08:00 — 20:00
|Обед: с 13:00 до 14:00
|5 ТТС
|круглосуточно
|Терминалы самообслуживания
Услуги на вокзале
- Информационно-справочные услуги
- Услуги по хранению ручной клади и багажа
- Банкоматы (Сбербанк)
- Зона отдыха для пассажиров
- Бронирование мест в комнатах отдыха
- Спальные места в комнатах отдыха
- Грузовой лифт
- Багажные тележки
- Платный туалет
- Медпункт (подразделение НУЗ «Дорожная клиническая поликлиника», круглосуточно)
- Бесплатный Wi-Fi
- Комната длительного отдыха