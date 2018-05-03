Витебский вокзал (Санкт-Петербург) — самый первый железнодорожный вокзал, построенный в России в 1904 году. Его здание завораживает — выполнено в элегантном стиле модерн с использованием большого количества металлических конструкций, имеет оригинальное купольное завершение, часовую башню, а дебаркадер — арочное перекрытие. Внутренний интерьер украшен витражами, бронзой, мрамором, художественной ковкой. Витебский вокзал — не только охраняемый государством памятник архитектуры, но и важный транспортный жд узел. Он является одним из пяти пассажирских вокзалов северной столицы, который обслуживает как поезда дальнего следования, так и пригородные электрички. На нашем сайте вы можете ознакомиться с расписанием движения поездов, следующих с Витебского вокзала Санкт-Петербурга, а также приобрести билеты на нужный рейс онлайн.

Адрес

Как добраться?

автобусы: № 25, 90, 124, 177, 187, 258;

троллейбусы: № 3, 8, 15, 17.

Телефоны

Время работы билетных касс

Касса Время работы Комментарий № 8 09:00 — 21:00 Обед: с 13:30 до 14:30 № 9 10:00 — 22:00 Обед: с 14:00 до 15:00 № 10 10:00 — 22:00 Обед: с 15:00 до 16:00 № 11 08:00 — 20:00 Обед: с 12:00 до 13:00 № 12 07:00 — 07:00 Обед: с 11:00 до 12:00, c 03:00 до 04:00 Оформление проездных документов в международном сообщении № 13 08:00 — 20:00 Обед: с 13:00 до 14:00 5 ТТС круглосуточно Терминалы самообслуживания

Услуги на вокзале

Информационно-справочные услуги

Услуги по хранению ручной клади и багажа

Банкоматы (Сбербанк)

Зона отдыха для пассажиров

Бронирование мест в комнатах отдыха

Спальные места в комнатах отдыха

Грузовой лифт

Багажные тележки

Платный туалет

Медпункт (подразделение НУЗ «Дорожная клиническая поликлиника», круглосуточно)

Бесплатный Wi-Fi

Комната длительного отдыха

Витебский вокзал находится по адресу: 198013, г. Санкт-Петербург, Загородный проспект, д. 52. Рядом с ним располагаются станции метро «Пушкинская» и «Звенигородская».Самый быстрый способ добраться до Витебского вокзала — на метро. Ближайшие станции — «Пушкинская» (1-ая красная линия) и «Звенигородская» (4-ая фиолетовая линия). Доехать до Витебского вокзала можно и наземным транспортом:Единая справочная служба РЖД:Центр содействия мобильности:Справочная:Багажное отделение:Кассы поездов дальнего следования расположены на 1 этаже. Кассы пригородных поездов — у перрона и на первом этаже со стороны Введенского канала.На первом этаже здания Витебского вокзала можно перекусить в кафе «Шеф Кебаб», а на втором — в «Хот-Дог Бар», «Chicken Inn», «Горячая выпечка» или столовой «Комфорт». Также в здании располагаются аптека, магазины сувениров, продуктов и вещей. Камеры хранения ручной клади и крупногабаритных вещей находятся на первом этаже и работают круглосуточно. С помощью информационных табло можно в любое время узнать время отправления и прибытия поездов. Ниже представлено онлайн табло Витебского вокзала.Витебский вокзал обслуживает поезда, следующие по маршруту в Белоруссию, Молдавию, Украину, страны Балтии, в крупнейшие города Европы — Берлин, Будапешт, Прагу, Варшаву, а также в российские города — Калининград, Псков, Новгород, Великие Луки, Смоленск, Ржев и т.д.Со станции Санкт-Петербург — Витебский ежесуточно отправляются 70 пар пригородных поездов, курсирующих до станций Оредеж и Поселок, Новолисино и Новгород на Волхове. Особенно популярны электрички до загородного Пушкина и Павловска. Проход осуществляется через турникеты.