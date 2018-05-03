Ярославский вокзал города Москвы — крупный транспортный узел, связывающий столицу России с городами Урала, Сибири, Дальнего Востока, а также с Монголией, КНДР и Китаем. Само же здание пассажирского вокзала является памятником архитектуры начала XX века. Ярославский вокзал имеет 16 путей: 6 — для поездов дальнего следования, 2 — для поезда «Спутник», остальные — для пригородных электричек. Станция Москва-Ярославская ежедневно обслуживает более 300 поездов, в основном северного направления. Железнодорожные билеты можно приобрести на поезда до Ярославля, Перми, Воркуты, а на пригородных электричках добраться до Балакирево, Сергиева Посада, Мытищ и др. На нашем сайте вы можете ознакомиться с расписанием следующих с вокзала поездов, а также приобрести электронные билеты на необходимый рейс.
АдресЯрославский жд вокзал располагается на площади трех вокзалов по адресу: 107140, г. Москва, Комсомольская площадь, д. 5. Рядом с ним находится павильон станции московского метро «Комсомольская», Казанский и Ленинградский вокзалы, платформа Каланчевская Курского, Рижского и Смоленского направлений Московской железной дороги. Как проехать наземным транспортом:
- автобусы № 40, 122;
- троллейбусы № 14, 22, 25к;
- трамваи № 7, 37, 50.
Как добраться на метро?Быстрее всего добраться до Ярославского вокзала Москвы — на метро. Ближайшие станции — Комсомольская Кольцевая и Комсомольская Радиальная Сокольнической линии. Станция метро имеет два наземных вестибюля. Наземный вестибюль работает только для выхода пассажиров, для входа в метро следует использовать подземный переход.
ТелефоныЕдиная справочная служба РЖД: 8 (800) 775-00-00 Центр содействия мобильности: 8 (800) 775-00-00 доб. 1 Справочная Ярославского вокзала: (495) 921-08-17, 921-59-14 Дежурный: (495) 266-93-20 Багажное отделение: (495) 266-61-23 Стол находок и камера хранения: (495) 266-83-10
Время работы билетных касс
|Касса
|Время работы
|Комментарий
|№ 1
|09:00 — 21:00
|гибкий график работы для обслуживания льготных категорий граждан и УВОВ, в том числе для маломобильных пассажиров
|№ 2
|00:00 — 24:00
|№ 3
|00:00 — 24:00
|Администратор
|№ 4
|08:00 — 20:00
|гибкий график работы
|№ 5
|10:00 — 22:00
|гибкий график работы касса возврата билетов
|№ 6
|08:00 — 20:00
|гибкий график работы
|№ 7
|00:00 — 24:00
|гибкий график работы перерыв — с 15:00 до 16:00, с 03:30 до 04:30
|№ 8
|00:00 — 24:00
|гибкий график работы касса разных сборов, для оформления багажа в специально оборудованном купе, ручной клади и провоза животных
|№ 9
|10:00 — 22:00
|гибкий график работы
|№ 10
|07:00 — 19:00
|гибкий график работы
|№ 11
|11:00 — 23:00
|гибкий график работы
|№ 12
|09:00 — 21:00
|гибкий график работы
|№ 13
|10:00 — 22:00
|гибкий график работы
|№ 18
|10:00 — 22:00
|гибкий график работы
|№ 27
|00:00 — 24:00
|гибкий график работы касса для оформления справок о стоимости проезда
Услуги на Ярославском вокзале
- Информационно-справочные услуги
- Услуги пребывания/проживания на вокзале
- Услуги по хранению ручной клади и багажа (тарифы)
- Транспортные услуги
- Коммуникационные услуги
- Офисные услуги (ксерокопирование)
- Санитарно-гигиенические услуги
- Место для пеленания ребенка, комната матери и ребенка
- Линейный отдел полиции
- Банкоматы (ВТБ, Сбербанк, банк Москва-Сити)
- Услуги носильщиков
- Зона отдыха для пассажиров
- Кафе, магазины
- Платный туалет
- Медпункт (Узловая поликлиника на станции Лосиноостровская, круглосуточно)
- бесплатный Wi-Fi
- Платный зал ожидания (телефонная связь по городу, подзарядка гаджетов)
- Услуги платной автостоянки (на южном фасаде — 200 руб/час, бесплатно 15 минут; на восточном фасаде — 150 руб/час, 1200 руб/сутки)
- Заказ такси
- Оформление проездных документов на поезда дальнего следования
- Оформление проездных документов на поезда пригородного сообщения
- VIP-Сопровождение
Отзывы пассажиров: 1
Сегодня в 9.32 ехала в Монинской электричке 6622 от Ростокино до Загорянки.Что происходит с нашими электричками с Ярославского направления?Электрички ,старые,вонючие,ехала во втором вагоне с хвоста,в вагон не войдешь,запах мочи ,дышать не возможно.Перешла в последний вагон,там вообще ужас,соседство с туалетом,это вообще невообразимо.Кто ответит за этот беспредел?Хоть кто нибудь проверяет чистоту в туалетах?Как в такой вони работают машинисты?Ощущение,что на ярославское направление сбросили все списанные электрички.Когда будет обновление поездов?