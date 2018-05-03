Ярославский вокзал города Москвы — крупный транспортный узел, связывающий столицу России с городами Урала, Сибири, Дальнего Востока, а также с Монголией, КНДР и Китаем. Само же здание пассажирского вокзала является памятником архитектуры начала XX века. Ярославский вокзал имеет 16 путей: 6 — для поездов дальнего следования, 2 — для поезда «Спутник», остальные — для пригородных электричек. Станция Москва-Ярославская ежедневно обслуживает более 300 поездов, в основном северного направления. Железнодорожные билеты можно приобрести на поезда до Ярославля, Перми, Воркуты, а на пригородных электричках добраться до Балакирево, Сергиева Посада, Мытищ и др. На нашем сайте вы можете ознакомиться с расписанием следующих с вокзала поездов, а также приобрести электронные билеты на необходимый рейс.

Адрес

автобусы № 40, 122;

троллейбусы № 14, 22, 25к;

трамваи № 7, 37, 50.

Как добраться на метро?

Телефоны

Касса Время работы Комментарий № 1 09:00 — 21:00 гибкий график работы для обслуживания льготных категорий граждан и УВОВ, в том числе для маломобильных пассажиров № 2 00:00 — 24:00 № 3 00:00 — 24:00 Администратор № 4 08:00 — 20:00 гибкий график работы № 5 10:00 — 22:00 гибкий график работы касса возврата билетов № 6 08:00 — 20:00 гибкий график работы № 7 00:00 — 24:00 гибкий график работы перерыв — с 15:00 до 16:00, с 03:30 до 04:30 № 8 00:00 — 24:00 гибкий график работы касса разных сборов, для оформления багажа в специально оборудованном купе, ручной клади и провоза животных № 9 10:00 — 22:00 гибкий график работы № 10 07:00 — 19:00 гибкий график работы № 11 11:00 — 23:00 гибкий график работы № 12 09:00 — 21:00 гибкий график работы № 13 10:00 — 22:00 гибкий график работы № 18 10:00 — 22:00 гибкий график работы № 27 00:00 — 24:00 гибкий график работы касса для оформления справок о стоимости проезда

Услуги на Ярославском вокзале

Информационно-справочные услуги

Услуги пребывания/проживания на вокзале

Услуги по хранению ручной клади и багажа (тарифы)

Транспортные услуги

Коммуникационные услуги

Офисные услуги (ксерокопирование)

Санитарно-гигиенические услуги

Место для пеленания ребенка, комната матери и ребенка

Линейный отдел полиции

Банкоматы (ВТБ, Сбербанк, банк Москва-Сити)

Услуги носильщиков

Зона отдыха для пассажиров

Кафе, магазины

Платный туалет

Медпункт (Узловая поликлиника на станции Лосиноостровская, круглосуточно)

бесплатный Wi-Fi

Платный зал ожидания (телефонная связь по городу, подзарядка гаджетов)

Услуги платной автостоянки (на южном фасаде — 200 руб/час, бесплатно 15 минут; на восточном фасаде — 150 руб/час, 1200 руб/сутки)

Заказ такси

Оформление проездных документов на поезда дальнего следования

Оформление проездных документов на поезда пригородного сообщения

VIP-Сопровождение

Расписание поездов

Расписание электричек

Фото Ярославского вокзала

Ярославский жд вокзал располагается на площади трех вокзалов по адресу: 107140, г. Москва, Комсомольская площадь, д. 5. Рядом с ним находится павильон станции московского метро «Комсомольская», Казанский и Ленинградский вокзалы, платформа Каланчевская Курского, Рижского и Смоленского направлений Московской железной дороги. Как проехать наземным транспортом:Быстрее всего добраться до Ярославского вокзала Москвы — на метро. Ближайшие станции — Комсомольская Кольцевая и Комсомольская Радиальная Сокольнической линии. Станция метро имеет два наземных вестибюля. Наземный вестибюль работает только для выхода пассажиров, для входа в метро следует использовать подземный переход.Единая справочная служба РЖД:Центр содействия мобильности:Справочная Ярославского вокзала:Дежурный:Багажное отделение:Стол находок и камера хранения:Вход в здание и выход на привокзальную площадь Ярославского вокзала оборудованы пандусами. В зале № 2 отведены места для лиц с ограниченными возможностями и установлены телефоны-автоматы для инвалидов-колясочников. На втором этаже можно перекусить в кафе «Картошка», «Пицца и блины», «Кафе и кулинария», а на первом — в «Стардогс» или «KFC». В здании также расположены салоны мобильной связи и сувенирные магазины. Каждый пассажир может в любое время узнать информацию об интересующем поезде (номер пути, время прибытия/отбытия, номер состава). Для этого на всех этажах Ярославского вокзала установлены табло прибытия и отбытия.