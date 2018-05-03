Покупка жд билетов онлайн — это всегда быстро и удобно. Но услуга электронной регистрации доступна не на каждый состав. Как правило, она обозначается специальным значком «ЭР» — тогда проблем с покупкой билета на поезд онлайн не возникнет. После оплаты через интернет, на ваш e-mail придет уведомление с прикрепленным файлом. В нем содержится информация о посадочном талоне. Если электронная регистрация билетов доступна для выбранного поезда, вам достаточно оплатить заказ и предъявить проводнику:

удостоверяющий личность документ, на который оформлен проездной;

распечатку электронного билета, его изображение на мобильном устройстве или бумажный посадочный талон, полученные в кассе вокзала;

документ, подтверждающий право на получение льгот.

Посадка в вагон осуществляется только по тому документу, который вы использовали при покупке электронного билета.

Как получить бумажные билеты в кассе?

В привокзальной кассе

В терминале самообслуживания

Если на вокзале стоит терминал самообслуживания, кассир оформит бумажный проездной за 50 руб. Если терминала нет, билет выдадут бесплатно.

Что необходимо учесть при получении бумажных билетов?

Получить бумажный проездной документ можно только на российском вокзале.

Какой бы вариант железнодорожного билета вы не предъявили проводнику, проблем с посадкой не возникнет.Получить бумажный проездной документ можно двумя способами:Оформить бумажный билет можно на любом жд вокзале РФ. Предъявите кассиру документ, удостоверяющий личность, и номер оплаченного через интернет билета (указан в верхней части электронного документа).В основном терминалы расположены на крупных железнодорожных станциях. Они делятся на два вида: самообслуживания и регистрации. Регистрационные терминалы предназначены только для распечатки электронных билетов. А вот через терминал самообслуживания можно получить бумажный проездной. Чтобы оформить бумажный билет на поезд, выберите в меню «Получить ранее оплаченные билеты», укажите номер или отсканируйте штрих-код с распечатанного бланка. Далее введите тип и номер документа, который вы использовали для покупки проездного. Терминал автоматически распечатает билет на бланке РЖД. Дополнительно ничего оплачивать не нужно.Оформить бумажные билеты, оплаченные онлайн, можно только на отечественных вокзалах и в городе Петропавловск (Казахстан). Если на поезд не предусмотрена электронная регистрация, а отправление предстоит с территории другой страны, лучше купите посадочный талон в привокзальной кассе. На международные составы билеты оформляются только в железнодорожной кассе. Через терминал самообслуживания можно распечатать билет на бланке РЖД для поезда, следующего в Финляндию. Если через интернет оформлено несколько билетов, то можно получить сразу весь комплект в кассе вокзала или терминале самообслуживания. Достаточно одного из указанных в заказе удостоверений личности. Естественно, ответственность по передаче билетов остальным пассажирам ложится на ваши плечи.