Правила перевозки животных в поезде

Порой пассажиры, отправляясь в путешествие на поезде, берут с собой домашних питомцев. Однако правила их перевозки строго регламентированы. Чтобы избежать неприятностей при посадке в вагон, их следует четко соблюдать. Мы расскажем, как правильно перевозить мелких и крупных животных железнодорожным транспортом, и можно ли их отправить одних.

Первый вопрос, который интересует владельцев животных при их перевозке на поезде — нужна ли справка от ветеринара? Нет, не нужна. ОАО «РЖД» отменило требование о ветеринарном контроле с 2017 года.
Однако в пассажирский вагон можно взять только домашних питомцев — дикие животные, включая пчел, перевозятся вместе с багажом. Ухаживать за питомцем и обеспечивать чистоту окружающего пространства обязан хозяин. Провоз комнатных и диких животных на поезде разрешен за отдельную плату. Это касается и пригородных составов. А вот собаки-поводыри перевозятся на железнодорожном транспорте бесплатно, поскольку сопровождают людей с ограниченными возможностями и заменяют им органы чувств. Данные правила действуют только на территории России. Если вы решили путешествовать за рубеж, стоит отдельно ознакомиться с порядком провоза животных в конкретной стране.
Домашние животные едут в купе вместе с владельцем, а дикие — отдельно в багажном вагоне.

Провоз животных в поезде РЖД: в каком вагоне разрешено?

На поездах РЖД допускается провоз животных, но не везде — все зависит от вида животного и типа вагона.
Категория вагона Класс обслуживания Правила провоза животных
Люкс 1А, 1И, 1М Можно перевозить мелких животных и птиц, а крупных собак — нельзя. Плата не взимается.
СВ (с возможностью проезда не более одного пассажира в купе) Возможен провоз мелких животных или одной крупной собаки. За провоз плата не взимается.
СВ (с обязательном выкупом всех мест) Возможен провоз комнатных питомцев. Крупных собак перевозить нельзя. Дополнительно ничего оплачивать не нужно.
СВ 1Э, 1У, 1Л Возможен провоз мелких животных или одной крупной собаки. Необходимо выкупить все места в купе.
Купейный 2Э, 2Б Возможен провоз мелких животных или одной крупной собаки. Для провоза необходим выкуп всего купе.
2К, 2У, 2Л, 2Н Допускается перевозка мелких животных или крупных собак. За провоз мелких животных взимается плата и производится оформление перевозочного документа. Перевозка крупных собак производится с оплатой полной стоимости проезда всех мест в купе. Количество проезжающих в купе собак и их владельцев или сопровождающих не должно превышать количества мест в купе.
Плацкартный 3Д, 3У Возможен провоз мелких животных. Не предусмотрен провоз крупных собак. Услуга платная, на питомца оформляется перевозочный документ.
Сидячий вагон Бесплатно перевозятся мелкие питомцы, крупных собак перевозить нельзя.
2В, 2Ж, 3Ж Разрешен провоз только мелких питомцев, крупных собак в вагон не пустят. Оформляется перевозочный документ, взимается оплата.
Собак нельзя провозить в плацкарте, сидячем вагоне и купе категории «Люкс». Запрещается брать с собой животных и птиц, перевозка которых может угрожать жизни и здоровью пассажиров.

Провоз мелких животных

Как правило, домашние питомцы не представляют опасности для других пассажиров. Но для их удобства лучше перевозить мелких животных в специальных контейнерах (корзина, дорожная клетка, дом-переноска). Контейнер должен помещаться в отсек для ручной клади и быть просторным. В нем может находиться максимум два комнатных животных. В поездах пригородного сообщения разрешается перевозка мелких собак без тары в намордниках и на поводке, а кошек — под наблюдением их владельцев или сопровождающих.
Перевозка мелких комнатных животных, собак и птиц в поездах дальнего следования осуществляется без предъявления ветеринарных документов.

Провоз собак крупной породы в поезде РЖД

Собак крупной породы можно провозить только в вагонах определенной категории — учтите этот факт при покупке билетов. Собака не должна представлять опасности для окружающих людей, поэтому необходимо надеть на нее намордник и поводок. Уход за питомцем и поддержание чистоты в купе ложится на плечи хозяина. Перевозка крупных собак производится в отдельном купе купейного вагона, кроме вагонов-повышенной комфортности. Оплачивается полная стоимость всех мест в купе (без дополнительной оплаты за провоз собаки). Правила перевозки домашних питомцев на поезде: мелкиех зверьков, крупных собак, стоимость проезда

Правила провоза животных в скоростных поездах

К скоростным относятся поезда «Ласточка», «Сапсан» и «Стриж». В них правила провоза домашних питомцев немного отличаются — за животных взимается отдельная плата, в некоторых случаях она изначально включена в стоимость билета. Как провозить домашних животных в скоростных поездах:
  • Эконом-класс
Разрешается брать в вагон крупных и мелких питомцев. Дополнительно оплачивать их проезд не нужно.
  • Бизнес-класс
Питомцев не пускают в вагон, их можно оставить в специально предназначенном для этого месте, которое укажет проводник. Это дополнительная услуга, ее нужно заказать минимум за 3 дня до отправления состава и оплатить отдельно.
  • Купе для переговоров
Перевозить домашних питомцев в купе для переговоров можно, если выкупить его целиком.
В скоростных поездах нельзя провозить крупных животных и размещать в проходах клетки с питомцами.

Перевозка домашних питомцев на поезде за границу

Правила провоза домашних питомцев в каждой стране свои. Перед поездкой важно уточнить:
  • каких питомцев можно ввозить в данное государство;
  • какие бумаги необходимо иметь на питомца;
  • требуются ли справки о прививках;
  • нужен ли чип (в некоторые страны запрещено ввозить животных без чипа).
Если путешествуете в страны ближнего зарубежья или СНГ, то можете провозить домашних животных в купе с полным выкупом всех мест. Мелкие питомцы перевозятся в клетках, крупные собаки — в наморднике и на поводке. Один человек может взять с собой только одну собаку крупной породы. Правила провоза домашних животных в Европе аналогичны российским. Но в Великобританию и Норвегию питомцев ввозить запрещено. Если планируете посетить Азию (например, Монголию или Вьетнам), то сможете провезти питомцев только в отдельном купе.
Заранее уточняйте условия провоза домашних питомцев у заграничных перевозчиков.

Перевозка животных без сопровождения хозяина

АО «ФПК» предоставляет пассажирам специальную услугу — перевозка домашнего питомца на поезде без сопровождения владельца. Пока такой сервис распространяется на 13 поездов дальнего следования. Мелкие комнатные питомцы (кошки, собаки, кролики, черепахи, морские свинки и хомячки) могут путешествовать в багажном купе. За провоз взимается плата — от 730 рублей. Цена зависит от дальности поездки. Один человек может купить максимум 3 места для перевозки животных, но в общей сложности клетки не должны занимать более 180 см. Правила провоза животных без хозяина предельно просты: они должны быть в контейнерах. В одной клетке или контейнере разрешается перевозить два питомца. Вместе с питомцем можно отправить одну игрушку, поилку с водой, кормушку и корм, абсорбент и сопроводительные документы в конверте. Присматривать за животным будет проводники пассажирских вагонов.
На поездах АО «ФПК» можно отправить питомца без хозяина.

36 582
Отзывы пассажиров: 3

  1. Елена

    Здравствуйте. Из информации вашего сайта следует что мелкую собачку в переноске нельзя провозить в сидячем вагоне 2С. А можно только в купе где ещё и нужен выкуп всего купе. А что делать если Санкт Петербург - Таллин. Эстония. Сидячий вагон только 2С где запрещён перевоз мелких домашних животных.

    Ответить
  2. Максим

    Где узнать про как купить билет на кошку в поезд онлайн ржд

    Ответить
    1. Виктория

      Онлайн никак.Продают ТОЛЬКО в определёной кассе вокзала

      Ответить
Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://povagonam.ru/
билеты онлайн