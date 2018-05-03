Порой пассажиры, отправляясь в путешествие на поезде, берут с собой домашних питомцев. Однако правила их перевозки строго регламентированы. Чтобы избежать неприятностей при посадке в вагон, их следует четко соблюдать. Мы расскажем, как правильно перевозить мелких и крупных животных железнодорожным транспортом, и можно ли их отправить одних.
Животные: правила перевозки в поезде
Первый вопрос, который интересует владельцев животных при их перевозке на поезде — нужна ли справка от ветеринара? Нет, не нужна. ОАО «РЖД» отменило требование о ветеринарном контроле с 2017 года.Однако в пассажирский вагон можно взять только домашних питомцев — дикие животные, включая пчел, перевозятся вместе с багажом. Ухаживать за питомцем и обеспечивать чистоту окружающего пространства обязан хозяин. Провоз комнатных и диких животных на поезде разрешен за отдельную плату. Это касается и пригородных составов. А вот собаки-поводыри перевозятся на железнодорожном транспорте бесплатно, поскольку сопровождают людей с ограниченными возможностями и заменяют им органы чувств. Данные правила действуют только на территории России. Если вы решили путешествовать за рубеж, стоит отдельно ознакомиться с порядком провоза животных в конкретной стране.
Домашние животные едут в купе вместе с владельцем, а дикие — отдельно в багажном вагоне.
Провоз животных в поезде РЖД: в каком вагоне разрешено?На поездах РЖД допускается провоз животных, но не везде — все зависит от вида животного и типа вагона.
|Категория вагона
|Класс обслуживания
|Правила провоза животных
|Люкс
|1А, 1И, 1М
|Можно перевозить мелких животных и птиц, а крупных собак — нельзя. Плата не взимается.
|СВ (с возможностью проезда не более одного пассажира в купе)
|1Б
|Возможен провоз мелких животных или одной крупной собаки. За провоз плата не взимается.
|СВ (с обязательном выкупом всех мест)
|1Е
|Возможен провоз комнатных питомцев. Крупных собак перевозить нельзя. Дополнительно ничего оплачивать не нужно.
|СВ
|1Э, 1У, 1Л
|Возможен провоз мелких животных или одной крупной собаки. Необходимо выкупить все места в купе.
|Купейный
|2Э, 2Б
|Возможен провоз мелких животных или одной крупной собаки. Для провоза необходим выкуп всего купе.
|2К, 2У, 2Л, 2Н
|Допускается перевозка мелких животных или крупных собак. За провоз мелких животных взимается плата и производится оформление перевозочного документа. Перевозка крупных собак производится с оплатой полной стоимости проезда всех мест в купе. Количество проезжающих в купе собак и их владельцев или сопровождающих не должно превышать количества мест в купе.
|Плацкартный
|3Д, 3У
|Возможен провоз мелких животных. Не предусмотрен провоз крупных собак. Услуга платная, на питомца оформляется перевозочный документ.
|Сидячий вагон
|1В
|Бесплатно перевозятся мелкие питомцы, крупных собак перевозить нельзя.
|2В, 2Ж, 3Ж
|Разрешен провоз только мелких питомцев, крупных собак в вагон не пустят. Оформляется перевозочный документ, взимается оплата.
Провоз мелких животныхКак правило, домашние питомцы не представляют опасности для других пассажиров. Но для их удобства лучше перевозить мелких животных в специальных контейнерах (корзина, дорожная клетка, дом-переноска). Контейнер должен помещаться в отсек для ручной клади и быть просторным. В нем может находиться максимум два комнатных животных. В поездах пригородного сообщения разрешается перевозка мелких собак без тары в намордниках и на поводке, а кошек — под наблюдением их владельцев или сопровождающих.
Перевозка мелких комнатных животных, собак и птиц в поездах дальнего следования осуществляется без предъявления ветеринарных документов.
Провоз собак крупной породы в поезде РЖДСобак крупной породы можно провозить только в вагонах определенной категории — учтите этот факт при покупке билетов. Собака не должна представлять опасности для окружающих людей, поэтому необходимо надеть на нее намордник и поводок. Уход за питомцем и поддержание чистоты в купе ложится на плечи хозяина. Перевозка крупных собак производится в отдельном купе купейного вагона, кроме вагонов-повышенной комфортности. Оплачивается полная стоимость всех мест в купе (без дополнительной оплаты за провоз собаки).
Правила провоза животных в скоростных поездахК скоростным относятся поезда «Ласточка», «Сапсан» и «Стриж». В них правила провоза домашних питомцев немного отличаются — за животных взимается отдельная плата, в некоторых случаях она изначально включена в стоимость билета. Как провозить домашних животных в скоростных поездах:
- Эконом-класс
- Бизнес-класс
- Купе для переговоров
В скоростных поездах нельзя провозить крупных животных и размещать в проходах клетки с питомцами.
Перевозка домашних питомцев на поезде за границуПравила провоза домашних питомцев в каждой стране свои. Перед поездкой важно уточнить:
- каких питомцев можно ввозить в данное государство;
- какие бумаги необходимо иметь на питомца;
- требуются ли справки о прививках;
- нужен ли чип (в некоторые страны запрещено ввозить животных без чипа).
Заранее уточняйте условия провоза домашних питомцев у заграничных перевозчиков.
Перевозка животных без сопровождения хозяинаАО «ФПК» предоставляет пассажирам специальную услугу — перевозка домашнего питомца на поезде без сопровождения владельца. Пока такой сервис распространяется на 13 поездов дальнего следования. Мелкие комнатные питомцы (кошки, собаки, кролики, черепахи, морские свинки и хомячки) могут путешествовать в багажном купе. За провоз взимается плата — от 730 рублей. Цена зависит от дальности поездки. Один человек может купить максимум 3 места для перевозки животных, но в общей сложности клетки не должны занимать более 180 см. Правила провоза животных без хозяина предельно просты: они должны быть в контейнерах. В одной клетке или контейнере разрешается перевозить два питомца. Вместе с питомцем можно отправить одну игрушку, поилку с водой, кормушку и корм, абсорбент и сопроводительные документы в конверте. Присматривать за животным будет проводники пассажирских вагонов.
Здравствуйте. Из информации вашего сайта следует что мелкую собачку в переноске нельзя провозить в сидячем вагоне 2С. А можно только в купе где ещё и нужен выкуп всего купе. А что делать если Санкт Петербург - Таллин. Эстония. Сидячий вагон только 2С где запрещён перевоз мелких домашних животных.
Где узнать про как купить билет на кошку в поезд онлайн ржд
Онлайн никак.Продают ТОЛЬКО в определёной кассе вокзала