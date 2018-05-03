РЖД — монополист на российском рынке пассажирских железнодорожных перевозок. Поэтому как и положено солидному перевозчику, компания заботится о своих пассажирах, устраивая различные акции и предлагая воспользоваться бонусной программой. Мы расскажем, что представляет из себя программа «РЖД-бонус», каковы ее плюсы и минусы, а также реально ли накопить на бесплатный ЖД билет.
Что такое программа «РЖД-бонус»?
Программа «РЖД-бонус» — это способ поощрения пассажиров, которые часто путешествуют по стране железнодорожным транспортом. Такая программа лояльности позволяет прилично сэкономить ее участникам на поездке за счет накопленных баллов.
Какие возможности она дает пассажирам:
- приобрести ЖД билеты в обмен на накопленные баллы;
- быстрее накопить баллы, оплачивая повседневные покупки совместными банковскими картами;
- купить билеты в поезда на специальных условиях в период проведения акций;
- пользоваться скидками и привилегиями от партнеров программы.
Также каждому участнику программы «РЖД-бонус» сразу зачислят 500 баллов в качестве приветствия.
Карта «РЖД-бонус»: как получить?
Стать участником бонусной программы нетрудно — достаточно пройти простую процедуру регистрации на официальном сайте РЖД.
Как только вы заполните и отправите анкету, на указанную электронную почту придет письмо со ссылкой, переход по которой активирует профиль. Также на ваш e-mail и сотовый телефон направят уникальный идентификационный номер — это номер личного бонусного счета. Именно его необходимо использовать при покупке железнодорожных билетов, чтобы получать бонусные баллы.
Как оформить карту «РЖД-бонус» онлайн?
Если вы хотите получить пластиковый аналог электронной бонусной карты РЖД, то необходимо перейти в раздел «Получить карту». Однако в настоящее время такая услуга недоступна из-за технических проблем. Когда возобновится отправка карт «РЖД-бонус» по почте — неизвестно.
Зарегистрироваться в качестве участника программы «РЖД-бонус» и открыть бонусный карточный счет может любой пассажир.
Привилегии в программе лояльности РЖД
Программа «РЖД-бонус» включает два уровня: базовый и элитный. Достичь второго может каждый участник, накопив на персональном счете 35 000 баллов или совершив 50 поездок в вагонах классом не ниже «Купе» за календарный год. Естественно, привилегированные участники имеют больше преимуществ, чем пассажиры с базовым уровнем.
|Привилегия
|Базовый уровень
|Элитный уровень
|Условие получения
|при регистрации
|за 35 000 баллов или 50 поездок за календарный год (в классе не ниже купе)
|Курс начисления баллов
|1 балл = 3,34 рубля
|1 балл = 2,23 рубля
|Приветственные баллы
|+ 500 баллов за регистрацию
|+ 500 баллов за переход на элитный уровень
|Ограничение по количеству мест
|да
|нет
|Служба поддержки
|круглосуточно
|приоритетное обслуживание
|Доступ в залы повышенной комфортности
|скидка 50%
|бесплатно
|Авансирование в баллах
|нет
|20% от стоимости премиальной услуги
Также в рамках программы реализованы специальные проекты:
Позволяет создать один счет для всех членов семьи (папа, мама, ребенок) и совместно накапливать баллы. Для этого вся семья должна зарегистрироваться в бонусной программе, отправить документы о родстве и определить, на каком именно счете будут копиться общие баллы.
Студенты и аспиранты очных отделений российских ВУЗов могут получать 25% скидку на проезд в купейных и сидячих вагонах, которые приравнены к купейным (скоростные поезда «Стриж» , «Ласточка» и т.д.). Поезда должны курсировать только по территории страны и принадлежать АО «ФПК».
Как накопить баллы по программе «РЖД-бонус»?
Накапливать бонусные баллы легко: каждый раз при покупке билета на сайте онлайн
или в привокзальной кассе указывайте персональный номер участника программы. Если вы оформляете ЖД билет на сайте, то в графе «Бонусные карты»:
- выберите «Начисление баллов РЖД-бонус»
Накапливать баллы можно за совершенные поездки в поездах, принадлежащих ОАО «ФПК» и курсирующих по территории России и за ее пределами, а также в поездах «Сапсан», «Аллегро» и других партеров.
Бонусы РЖД за покупку билетов автоматически зачисляются в течение 30 дней с момента начала поездки. Количество начисленных баллов зависит от стоимости проездного документа. Учтите, что билет оформляется только на Ф.И.О. владельца карты.
Сейчас 1 балл начисляется на карту за каждые 3,34 рубля (только за оплаченные и совершенные поездки). Например, путешествие из Москвы в Санкт-Петербург обойдется в 4310 рублей на скором поезде «Арктика». Если указали номер бонусной карты, то вам зачислят 1290 баллов.
Участникам программы «РЖД-бонус» с элитным уровнем накапливать баллы гораздо проще — 1 балл начисляется за каждые 2,23 потраченных на поездку рубля.
Существует еще два способа зачислить бонусные баллы:
- «задним числом»
Если вы забыли ввести номер карты при покупке билета, то неучтенные баллы можно внести в личном кабинете. Но такая возможность доступна только спустя 30 дней после совершения поездки, но не позднее 120 дней.
- после регистрации
Если до регистрации вы путешествовали по российским железным дорогам, то можно внести неучтенные поездки в соответствующий раздел в личном кабинете. Учитываются билеты за последние 30 дней до регистрации.
Также можно воспользоваться кобрендинговыми картами, чтобы копить бонусы гораздо быстрее. Например, оформить совместную карту РЖД и Альфа-Банка. Получается, что оформив обычную Визу или Мастеркард и расплачиваясь за покупки в магазинах, вам начисляются бонусы. Так, в Альфа-Банке за каждые потраченные 30 руб. начисляется до 1,75 баллов в программе РЖД.
Кобрендинговые карты позволят накапливать бонусные баллы гораздо быстрее. В партнерском проекте участвуют «Росбанк», «Альфа-Банк», Банк «Открытие», «Газпромбанк».
Сколько хранятся баллы РЖД?
Бонусы действуют неограниченное время (не сгорают и не теряют своей силы). Однако необходимо соблюсти одно условие — путешествовать по российским железным дорогам как минимум раз в 2 года. Отсутствие транзакций на карточном счете за последние 24 месяца приводит к аннулированию баллов.
Как потратить бонусы РЖД?
Многие участники программы не знают, как использовать баллы РЖД. Все просто — их можно обменять на премиальные поездки. В стоимость услуги включены цена билета и плацкарты, сервисные услуги и комплект постельного белья оплачиваются отдельно за деньги.
Цена премиального билета, выраженная в бонусных единицах, зависит от дальности поездки и типа купе. За сколько можно купить премиальный билет, показано в таблице:
|Дальность поездки, км
|до 500
|от 501 до 1250
|от 1251 до 2500
|от 2501 до 5000
|от 5001
|Поезда АО «ФПК»
|«Купе»
|4000
|7000
|12 000
|20 000
|35 000
|«СВ»
|7000
|12 000
|20 000
|35 000
|55 000
|«Люкс»
|24 000
|40 000
|70 000
|110 000
|150 000
|«Стриж»
|Места для сидения
|4000
|
|
|
|
|«СВ»
|7000
|
|
|
|
|«Ласточка» (Москва — Нижний Новгород)
|Места для сидения
|4000
|
|
|
|
|«Невский проспект»
|Места для сидения
|4000
|
|
|
|
|«Сапсан»
|Базовый
|4000
|7000
|
|
|
|Эконом-класс
|4000
|7000
|
|
|
|Эконом +
|4500
|7500
|
|
|
|Бистро
|4000
|7000
|
|
|
|Бизнес-класс
|7000
|10 000
|
|
|
|1-й класс
|15 000
|25 000
|
|
|
Обратите внимание, что купить премиальный билет «РЖД-бонус» в вагон «Люкс» можно исключительно на одного пассажира с одновременным бронированием купе полностью.
Можно ли вернуть премиальный билет?
Возврат билета, купленного за бонусы, можно осуществить за 8 часов до отправления состава. В этом случае вам вернут на счет списанные за премиальный билет баллы и уплаченные за поездку деньги. При возврате премиальных билетов менее, чем за 8 часов до отправления поезда, вам вернут сервисный сбор, но о списанных баллах можно забыть.
Плюсы и минусы программы «РЖД-Бонус»
Любая программа лояльности имеет свои преимущества и недостатки. Бонусная программа «РЖД-бонус» возможно подойдет не каждому, но для многих окажется выгодной.
Плюсы программы:
- можно быстро накопить бонусные баллы на бесплатный билет, если пользоваться кобрендинговой картой или совершать частые поездки;
- акции для участников программы;
- наличие среди партнеров крупных онлайн-магазинов, за покупки в которых начисляются дополнительные бонусы.
Минусы программы:
- нельзя оформить премиальный билет в плацкарт или сидячий вагон, кроме «Сапсана», «Ласточки», «Стрижа» и «Невского экспресса»;
- не всегда получится оформить бесплатный билет в период повышенного спроса. Участники с элитным уровнем имеют такую возможность, но и получить такой статус нелегко;
- бонусы сгорают, если вы не путешествовали на поезде и не начисляли бонусы за последние 24 месяца;
- сомнительные плюсы при элитном статусе, можно было сделать и посолиднее.
В любом случае, программой «РЖД-бонус» активно пользуются пассажиры. Отрадно, что можно оформить семейный счет или воспользоваться 25% скидкой для студентов. Да и на бесплатный билет скопить не так уж сложно, если пользоваться совместными картами РЖД и банков-партнеров.
Не могу купить билет за ржд бонусы