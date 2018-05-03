РЖД-бонус: как купить билет за баллы?

РЖД — монополист на российском рынке пассажирских железнодорожных перевозок. Поэтому как и положено солидному перевозчику, компания заботится о своих пассажирах, устраивая различные акции и предлагая воспользоваться бонусной программой. Мы расскажем, что представляет из себя программа «РЖД-бонус», каковы ее плюсы и минусы, а также реально ли накопить на бесплатный ЖД билет.

Что такое программа «РЖД-бонус»?

Программа «РЖД-бонус» — это способ поощрения пассажиров, которые часто путешествуют по стране железнодорожным транспортом. Такая программа лояльности позволяет прилично сэкономить ее участникам на поездке за счет накопленных баллов. Какие возможности она дает пассажирам:
  • приобрести ЖД билеты в обмен на накопленные баллы;
  • быстрее накопить баллы, оплачивая повседневные покупки совместными банковскими картами;
  • купить билеты в поезда на специальных условиях в период проведения акций;
  • пользоваться скидками и привилегиями от партнеров программы.
Также каждому участнику программы «РЖД-бонус» сразу зачислят 500 баллов в качестве приветствия.
Карта «РЖД-бонус»: как получить?

Стать участником бонусной программы нетрудно — достаточно пройти простую процедуру регистрации на официальном сайте РЖД. Как только вы заполните и отправите анкету, на указанную электронную почту придет письмо со ссылкой, переход по которой активирует профиль. Также на ваш e-mail и сотовый телефон направят уникальный идентификационный номер — это номер личного бонусного счета. Именно его необходимо использовать при покупке железнодорожных билетов, чтобы получать бонусные баллы.

Как оформить карту «РЖД-бонус» онлайн?

Если вы хотите получить пластиковый аналог электронной бонусной карты РЖД, то необходимо перейти в раздел «Получить карту». Однако в настоящее время такая услуга недоступна из-за технических проблем. Когда возобновится отправка карт «РЖД-бонус» по почте — неизвестно.
Зарегистрироваться в качестве участника программы «РЖД-бонус» и открыть бонусный карточный счет может любой пассажир.

Привилегии в программе лояльности РЖД

Программа «РЖД-бонус» включает два уровня: базовый и элитный. Достичь второго может каждый участник, накопив на персональном счете 35 000 баллов или совершив 50 поездок в вагонах классом не ниже «Купе» за календарный год. Естественно, привилегированные участники имеют больше преимуществ, чем пассажиры с базовым уровнем.
Привилегия Базовый уровень Элитный уровень
Условие получения при регистрации за 35 000 баллов или 50 поездок за календарный год (в классе не ниже купе)
Курс начисления баллов 1 балл = 3,34 рубля 1 балл = 2,23 рубля
Приветственные баллы + 500 баллов за регистрацию + 500 баллов за переход на элитный уровень
Ограничение по количеству мест да нет
Служба поддержки круглосуточно приоритетное обслуживание
Доступ в залы повышенной комфортности скидка 50% бесплатно
Авансирование в баллах нет 20% от стоимости премиальной услуги
Также в рамках программы реализованы специальные проекты:
  • семьям
Позволяет создать один счет для всех членов семьи (папа, мама, ребенок) и совместно накапливать баллы. Для этого вся семья должна зарегистрироваться в бонусной программе, отправить документы о родстве и определить, на каком именно счете будут копиться общие баллы.
  • студентам
Студенты и аспиранты очных отделений российских ВУЗов могут получать 25% скидку на проезд в купейных и сидячих вагонах, которые приравнены к купейным (скоростные поезда «Стриж» , «Ласточка» и т.д.). Поезда должны курсировать только по территории страны и принадлежать АО «ФПК».

Как накопить баллы по программе «РЖД-бонус»?

Накапливать бонусные баллы легко: каждый раз при покупке билета на сайте онлайн или в привокзальной кассе указывайте персональный номер участника программы. Если вы оформляете ЖД билет на сайте, то в графе «Бонусные карты»:
  • выберите «Начисление баллов РЖД-бонус»
  • укажите номер карты
Накапливать баллы можно за совершенные поездки в поездах, принадлежащих ОАО «ФПК» и курсирующих по территории России и за ее пределами, а также в поездах «Сапсан», «Аллегро» и других партеров. Бонусы РЖД за покупку билетов автоматически зачисляются в течение 30 дней с момента начала поездки. Количество начисленных баллов зависит от стоимости проездного документа. Учтите, что билет оформляется только на Ф.И.О. владельца карты. Сейчас 1 балл начисляется на карту за каждые 3,34 рубля (только за оплаченные и совершенные поездки). Например, путешествие из Москвы в Санкт-Петербург обойдется в 4310 рублей на скором поезде «Арктика». Если указали номер бонусной карты, то вам зачислят 1290 баллов.
Участникам программы «РЖД-бонус» с элитным уровнем накапливать баллы гораздо проще — 1 балл начисляется за каждые 2,23 потраченных на поездку рубля.
Существует еще два способа зачислить бонусные баллы:
  1. «задним числом»
Если вы забыли ввести номер карты при покупке билета, то неучтенные баллы можно внести в личном кабинете. Но такая возможность доступна только спустя 30 дней после совершения поездки, но не позднее 120 дней.
  1. после регистрации
Если до регистрации вы путешествовали по российским железным дорогам, то можно внести неучтенные поездки в соответствующий раздел в личном кабинете. Учитываются билеты за последние 30 дней до регистрации. Также можно воспользоваться кобрендинговыми картами, чтобы копить бонусы гораздо быстрее. Например, оформить совместную карту РЖД и Альфа-Банка. Получается, что оформив обычную Визу или Мастеркард и расплачиваясь за покупки в магазинах, вам начисляются бонусы. Так, в Альфа-Банке за каждые потраченные 30 руб. начисляется до 1,75 баллов в программе РЖД.
Кобрендинговые карты позволят накапливать бонусные баллы гораздо быстрее. В партнерском проекте участвуют «Росбанк», «Альфа-Банк», Банк «Открытие», «Газпромбанк».

Сколько хранятся баллы РЖД?

Бонусы действуют неограниченное время (не сгорают и не теряют своей силы). Однако необходимо соблюсти одно условие — путешествовать по российским железным дорогам как минимум раз в 2 года. Отсутствие транзакций на карточном счете за последние 24 месяца приводит к аннулированию баллов.
Как потратить бонусы РЖД?

Многие участники программы не знают, как использовать баллы РЖД. Все просто — их можно обменять на премиальные поездки. В стоимость услуги включены цена билета и плацкарты, сервисные услуги и комплект постельного белья оплачиваются отдельно за деньги. Цена премиального билета, выраженная в бонусных единицах, зависит от дальности поездки и типа купе. За сколько можно купить премиальный билет, показано в таблице:
Дальность поездки, км до 500 от 501 до 1250 от 1251 до 2500 от 2501 до 5000 от 5001
Поезда АО «ФПК»
«Купе» 4000 7000 12 000 20 000 35 000
«СВ» 7000 12 000 20 000 35 000 55 000
«Люкс» 24 000 40 000 70 000 110 000 150 000
«Стриж»
Места для сидения 4000
«СВ» 7000
«Ласточка» (Москва — Нижний Новгород)
Места для сидения 4000
«Невский проспект»
Места для сидения 4000
«Сапсан»
Базовый 4000 7000
Эконом-класс 4000 7000
Эконом + 4500 7500
Бистро 4000 7000
Бизнес-класс 7000 10 000
1-й класс 15 000 25 000
Обратите внимание, что купить премиальный билет «РЖД-бонус» в вагон «Люкс» можно исключительно на одного пассажира с одновременным бронированием купе полностью.

Можно ли вернуть премиальный билет?

Возврат билета, купленного за бонусы, можно осуществить за 8 часов до отправления состава. В этом случае вам вернут на счет списанные за премиальный билет баллы и уплаченные за поездку деньги. При возврате премиальных билетов менее, чем за 8 часов до отправления поезда, вам вернут сервисный сбор, но о списанных баллах можно забыть.
Плюсы и минусы программы «РЖД-Бонус»

Любая программа лояльности имеет свои преимущества и недостатки. Бонусная программа «РЖД-бонус» возможно подойдет не каждому, но для многих окажется выгодной. Плюсы программы:
  • можно быстро накопить бонусные баллы на бесплатный билет, если пользоваться кобрендинговой картой или совершать частые поездки;
  • акции для участников программы;
  • наличие среди партнеров крупных онлайн-магазинов, за покупки в которых начисляются дополнительные бонусы.
Минусы программы:
  • нельзя оформить премиальный билет в плацкарт или сидячий вагон, кроме «Сапсана», «Ласточки», «Стрижа» и «Невского экспресса»;
  • не всегда получится оформить бесплатный билет в период повышенного спроса. Участники с элитным уровнем имеют такую возможность, но и получить такой статус нелегко;
  • бонусы сгорают, если вы не путешествовали на поезде и не начисляли бонусы за последние 24 месяца;
  • сомнительные плюсы при элитном статусе, можно было сделать и посолиднее.
В любом случае, программой «РЖД-бонус» активно пользуются пассажиры. Отрадно, что можно оформить семейный счет или воспользоваться 25% скидкой для студентов. Да и на бесплатный билет скопить не так уж сложно, если пользоваться совместными картами РЖД и банков-партнеров.

Отзывы пассажиров: 1

  1. Новруз

    Не могу купить билет за ржд бонусы

    Ответить
Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
