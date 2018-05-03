Скидки на ЖД билеты
Всегда можно воспользоваться скидками, которые предоставляет РЖД на поезда дальнего следования. Их несколько, а некоторые скидки действуют определенное время. Также любой пассажир может стать участником программы «РЖД-бонус» и покупать билеты за накопленные баллы.
|Акция
|Условия предоставления скидки
|Размер льготы
|Именинникам
|за 7 дней до и после дня рождения
|10%
|Многодетным семьям
|семьям с тремя и более детьми
|10%
|На определенные места
|при проезде на верхнем месте в вагонах всех типов
|от 30 до 40%
|На определенные вагоны
|как правило, в плацкартные вагоны
|от 30 до 40%
|На определенные маршруты
|в вагоны всех типов
|от 5 до 30%
|При покупке билетов заранее (размер скидки зависит от поезда)
|от 90 до 45 дней
|до 40%
|от 44 до 30 дней
|до 20%
|от 29 до 15 дней
|до 10%
Есть ли скидки на ЖД билеты для пенсионеров?
Практически каждый российский пенсионер пользовался услугами РЖД. Например, для поездки к родным или на отдых. Однако многие и не подозревают, что статус пенсионера дает возможность получить льготные билеты на поезда дальнего следования. Мы расскажем, как воспользоваться льготой и какие еще скидки доступны пенсионерам при покупке ЖД билета.
РЖД: льготы пенсионерам
Государство заботится о старшем поколении, предоставляя различные льготы и субсидии, в том числе и на проезд. Выбор между льготой и субсидией каждый пенсионер Российской Федерации делает самостоятельно. Если он отказывается от льготы, то получает денежную надбавку к пенсии — купить льготный билет на железнодорожный транспорт он не может. Размер льготы зависит от статуса пенсионера, который представлен в таблице:
|Статус пенсионера
|Форма поддержки
|Документы для оформления льготного билета
|Герои Советского Союза
|Бесплатный проезд в поездах и вагонах всех категорий: - 2 раза в год — по личным надобностям; - 1 раз в год — к месту лечения и обратно
|Книжка Героя Советского Союза Книжка талонов
|Герои РФ
|Книжка Героя Российской Федерации Книжка талонов
|Полные кавалеры ордена Славы
|Орденская книжка Лист талонов
|Герои Социалистического Труда
|Бесплатный проезд в поездах и вагонах всех категорий 1 раз в год
|Книжка Героя Социалистического Труда Книжка талонов
|Лица, награжденные орденом Трудовой Славы трех степеней
|Орденская книжка Книжка талонов
|Лица, награжденные орденами «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» трех степеней
|Орденская книжка Книжка талонов
Льготные билеты на поезд можно оформить в железнодорожной кассе или через интернет. Если покупаете электронный ЖД билет — достаточно паспорта, остальные документы понадобятся при посадке на поезд. Оплачивает проездные документы государство за счет федерального бюджета. Обратите внимание, что поддержка полным кавалерам орденов «Трудовой славы» предоставляется в меньшем размере. Однако областные власти могут устанавливать дополнительные льготы ветеранам труда на проезд в поездах дальнего следования. Список возможных пособий зависит от регионального бюджета, который принимается каждый год.
Льготы на ЖД билеты пенсионерам предусматривают бесплатный проезд на поездах дальнего следования минимум раз в год.
Есть ли льготы пенсионерам на проезд к месту лечения?
Да, такие привилегии предоставлены в первую очередь бывшим участникам военных действий. Они могут бесплатно доехать к месту лечения и обратно по направлению медицинской организации. Как правило, направления выдаются после полного обследования или пенсионерам, страдающим хроническими заболеваниями. Льгота на проезд к месту лечения и обратно по территории Российской Федерации:
|Статус пенсионера
|Форма поддержки
|Документы для оформления льготного билета
|Ветераны, инвалиды и трудящиеся тыла ВОВ
|Бесплатный проезд к месту лечения и обратно (только по территории России)
|Для электронного ЖД билета — документ, удостоверяющий личность. Для бумажного ЖД билета — документ, удостоверяющий личность и специальный талон, полученный в региональном отделении ФСС РФ.
|Ветераны боевых действий
|Бывшие несовершеннолетние узники фашизма
|Ликвидаторы аварии ЧАЭС и жители загрязненных в результате аварии районов
|Блокадники Ленинграда
|Инвалиды любой группы и их сопровождающие
Для оформления льготного ЖД билета нужно предъявить документы, удостоверяющие личность и дающие право на бесплатный проезд, а также специальный талон, который выдает орган социального страхования.
РЖД: акции для пенсионеров
РЖД ежегодно проводит акции, позволяющие купить билеты на поезд по меньшей цене. Как правило, они приурочены к памятным датам нашей истории или дают скидку на популярное направление в конкретный сезон. Например, в 2018 году в честь дня победы каждый участник ВОВ мог бесплатно посетить любой регион России. Стоит упомянуть о льготе на ЖД билет пенсионерам на проезд в пригородных электричках. Но такая поддержка зависит от места проживания пенсионера. Некоторые регионы за счет бюджета покрывают лишь половину стоимости билета на пригородный транспорт или вводят временные льготы на летнее время и майские праздники. Однако большинство выдают пенсионерам бесплатные проездные. Например, для пенсионеров Санкт-Петербурга на весь дачный сезон с апреля по октябрь действует свободный проезд на электричке, а в Ленинградской области — круглый год.
Обо всех действующих акциях для пенсионеров можно узнать на сайте РЖД.
А если пенсионер не герой, ни кавалер? Сколько осталось узников плена, блокадников, участников Отечественной войны 1812 года? А начато как красиво: "Государство заботится о старшем поколении, предоставляя различные льготы и субсидии, в том числе и на проезд". Если сосчитать пенсионеров попадающих под льготы, то их будет мизерный процент. А как вам такая скидка: верхние боковые полки. Как ту корячиться 60-70 летним? Как писал В.И.Л. "по форме правильно, а по сути издевательство"
Все верно. Зачем лапшу вешать людям. Действительно 60 или 70 лет корячьтесь, вам же скидку сделали. Всеж для людей. Так мерзотно и противно. Катаетесь сами.
согласен. Но так было и к сожалению, так будет. Власть лицемерна.
Абсолютно согласна с высказыванием, странные скидки для тех, о ком заботятся...
По поводу боковых верхних полок, эти скидки предлогают не пенсионерам, а всем пассажирам...Разница между верхней боковой и нижней боковой, порядка 800-1000 рублей-существенная.Пример: берет верхний билет "ушлая" мамаша с малолетним ребенком, и нагло занимает дорогую нижнюю полку пенсионера, и очень сложно бывает, совестливому пожилому человеку, отвоевать своё законное место...Так что никакие это не льготы, а СТЫД и ПОЗОР для основной Российской жел.дороги
Подскажите для пенсионеров без статуса есть какие-либо скидки на проезд в поездах дальнего следования? С ув. ВМ
К сожалению, для пенсионеров без статуса скидок нет. Купить билет на поезд со скидкой можно только по действующим акциям РЖД.
Для ветеранов военной службы имеется ли скидка на проезд на поездах дальнего следования?
А для ветеранов труда старше 60 лет есть скидки на билеты?
Среди городов, куда пенсионер мог бесплатно доехать (со слов Собянина), значился и г. Гагарин Смоленской обл. На сегодня это оказалось блефом? (нет электричек)
Еще раз о заботе государства: на сайте РЖД в перечне лиц, получающих бесплатный проезд в поездах дальнего следования, имеются члены совета федерации и депутаты госдумы. Это очень бедный слой населения и государство о них в очередной раз заботится. А обычные граждане, отработавшие по 40 лет, работайте дальше... Противно...
Полностью согласен с предыдущими высказываниями, о том что льготы такие пенсионерам что воспользоваться ими может мизерное количество людей. Особенно льготной для лиц награжденных орденами за выслугу лет. Я прослужил более 28 календарных лет, имею медали /а не ордена/ за выслугу лет. Это медали за безупречную службу 1 ,2, 3 степени. Может кто то /пошутил/ написав ордена. Да в положении о прохождении службы раньше было такое понятие /красные штаны , орден красного заменил , орден красной звезды, орден Ленина соответственно за выслугу лет. Но эти люди уже не могут никуда ездить по причине преклонных лет и здоровья, а иные уже умерли...и таких /льгот/ очень много. Я инвалид тоже имнею право на проезд бесплатно, НО ЕСЛИ СОБЕС ВЫДЕЛИТ путевку...
Подскажите для пенсионеров, если является еще и ветераном труда есть какие-либо скидки на проезд в поездах дальнего следования?
Подскажите, пожалуйста, как воспользоваться скидкой 40% при покупке билетов за 90 дней, если я (пенсионер) покупаю билеты на сайте РЖД. Спасибо.
День добрый. Скажите: есть ли скидки для пенсионеров со званием «ветеран труда»?
Я получаю пенсию, имею удостоверение пенсионера по старости, но мой возраст не достиг пенсионного. Я выработала педстаж 25 лет. Хочу ехать в Москву. Могу ли я воспользоваться льготным проездом на электричке? А по месту жительства такая льгота есть?
Хочу получать сообщения по продаже билетов по акции! А то ездишь и ни кто тебе не подскажет , что билет можно ку пить по акции!
Зато членам совета федерации и депутатам государственной думы бесплатно в любых категориях вагонов без ограничений количества!
Есть ли скидки на билеты на Ласточку для инвалидов, ветеранов труда, блокадников? Конкретнее: Ласточка по маршруту Санкт-петербург - Бологое.
купила билет и потом узнала, что именниникам скидка за 7 дней до и после дня рождения, у меня как раз юбилей будет в поезде, как оформить скидку ?
Здравствуйте, скидка распространяется не на любые поезда, более точная информация на сайте РЖД https://www.rzd.ru/ru/9318/page/9001?id=3#
Подскажите пожалуйста, надо ли возвращать карту открывания двери купе, если случайно её унёс с собой. Дома обнаружила её у себя. Мне то она не нужна!