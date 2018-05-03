Скидки на ЖД билеты пенсионерам

Скидки на ЖД билеты

Всегда можно воспользоваться скидками, которые предоставляет РЖД на поезда дальнего следования. Их несколько, а некоторые скидки действуют определенное время. Также любой пассажир может стать участником программы «РЖД-бонус» и покупать билеты за накопленные баллы.

Акция Условия предоставления скидки Размер льготы
Именинникам за 7 дней до и после дня рождения 10%
Многодетным семьям семьям с тремя и более детьми 10%
На определенные места при проезде на верхнем месте в вагонах всех типов от 30 до 40%
На определенные вагоны как правило, в плацкартные вагоны от 30 до 40%
На определенные маршруты в вагоны всех типов от 5 до 30%
При покупке билетов заранее (размер скидки зависит от поезда) от 90 до 45 дней до 40%
от 44 до 30 дней до 20%
от 29 до 15 дней до 10%

Есть ли скидки на ЖД билеты для пенсионеров?

Практически каждый российский пенсионер пользовался услугами РЖД. Например, для поездки к родным или на отдых. Однако многие и не подозревают, что статус пенсионера дает возможность получить льготные билеты на поезда дальнего следования. Мы расскажем, как воспользоваться льготой и какие еще скидки доступны пенсионерам при покупке ЖД билета.

РЖД: льготы пенсионерам

Государство заботится о старшем поколении, предоставляя различные льготы и субсидии, в том числе и на проезд. Выбор между льготой и субсидией каждый пенсионер Российской Федерации делает самостоятельно. Если он отказывается от льготы, то получает денежную надбавку к пенсии — купить льготный билет на железнодорожный транспорт он не может. Размер льготы зависит от статуса пенсионера, который представлен в таблице:

Статус пенсионера Форма поддержки Документы для оформления льготного билета
Герои Советского Союза Бесплатный проезд в поездах и вагонах всех категорий: - 2 раза в год — по личным надобностям; - 1 раз в год — к месту лечения и обратно Книжка Героя Советского Союза Книжка талонов
Герои РФ Книжка Героя Российской Федерации Книжка талонов
Полные кавалеры ордена Славы Орденская книжка Лист талонов
Герои Социалистического Труда Бесплатный проезд в поездах и вагонах всех категорий 1 раз в год Книжка Героя Социалистического Труда Книжка талонов
Лица, награжденные орденом Трудовой Славы трех степеней Орденская книжка Книжка талонов
Лица, награжденные орденами «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» трех степеней Орденская книжка Книжка талонов

Льготные билеты на поезд можно оформить в железнодорожной кассе или через интернет. Если покупаете электронный ЖД билет — достаточно паспорта, остальные документы понадобятся при посадке на поезд. Оплачивает проездные документы государство за счет федерального бюджета. Обратите внимание, что поддержка полным кавалерам орденов «Трудовой славы» предоставляется в меньшем размере. Однако областные власти могут устанавливать дополнительные льготы ветеранам труда на проезд в поездах дальнего следования. Список возможных пособий зависит от регионального бюджета, который принимается каждый год.

Льготы на ЖД билеты пенсионерам предусматривают бесплатный проезд на поездах дальнего следования минимум раз в год.

Есть ли льготы пенсионерам на проезд к месту лечения?

Да, такие привилегии предоставлены в первую очередь бывшим участникам военных действий. Они могут бесплатно доехать к месту лечения и обратно по направлению медицинской организации. Как правило, направления выдаются после полного обследования или пенсионерам, страдающим хроническими заболеваниями. Льгота на проезд к месту лечения и обратно по территории Российской Федерации:

Статус пенсионера Форма поддержки Документы для оформления льготного билета
Ветераны, инвалиды и трудящиеся тыла ВОВ Бесплатный проезд к месту лечения и обратно (только по территории России) Для электронного ЖД билета — документ, удостоверяющий личность.   Для бумажного ЖД билета — документ, удостоверяющий личность и специальный талон, полученный в региональном отделении ФСС РФ.
Ветераны боевых действий
Бывшие несовершеннолетние узники фашизма
Ликвидаторы аварии ЧАЭС и жители загрязненных в результате аварии районов
Блокадники Ленинграда
Инвалиды любой группы и их сопровождающие

Для оформления льготного ЖД билета нужно предъявить документы, удостоверяющие личность и дающие право на бесплатный проезд, а также специальный талон, который выдает орган социального страхования.

РЖД: акции для пенсионеров

РЖД ежегодно проводит акции, позволяющие купить билеты на поезд по меньшей цене. Как правило, они приурочены к памятным датам нашей истории или дают скидку на популярное направление в конкретный сезон. Например, в 2018 году в честь дня победы каждый участник ВОВ мог бесплатно посетить любой регион России. Стоит упомянуть о льготе на ЖД билет пенсионерам на проезд в пригородных электричках. Но такая поддержка зависит от места проживания пенсионера. Некоторые регионы за счет бюджета покрывают лишь половину стоимости билета на пригородный транспорт или вводят временные льготы на летнее время и майские праздники. Однако большинство выдают пенсионерам бесплатные проездные. Например, для пенсионеров Санкт-Петербурга на весь дачный сезон с апреля по октябрь действует свободный проезд на электричке, а в Ленинградской области — круглый год.

Обо всех действующих акциях для пенсионеров можно узнать на сайте РЖД.

Младенцев до 1 месяца разрешено перевозить в поездах без свидетельства о рождении
0 1 959
На днях вступило в силу Постановление правительства РФ, которое разрешает перевозку грудных детей в
О поезде
0 1 586
«Ласточка» — скоростные электропоезда ЭС1 и ЭС2Г, которые используются для пригородных, городских и региональных пассажирских перевозок. Данное семейство пассажирских электропоездов было специально создано по заказу ОАО «Российские железные дороги» немецкой компанией «Siemens AG». В частности, ЭС1 были произведены в г. Крефельд (Германия) на одноименном заводе конгломерата, а ЭС2Г — в г. Верхняя Пышма (Свердловская область) на заводе «Уральские локомотивы». Серии ЭС1П и ЭС2ГП также собирались в России по лицензии Siemens
Расписание движения поезда «Сапсан»
0 2 328
Расписание движения скоростного поезда «Сапсан» включает более 10 ежедневных рейсов между двумя столицами и
«Сапсан»: схема вагонов, расположение мест и направление движения
0 1 686
«Сапсан» — высокоскоростной поезд, произведенный немецкой компанией «Siemens». Он развивает скорость до 250 км/ч
Услуги в поезде
0 1 373
Услуги для пассажиров поездов "Ласточка" Поезда "Ласточка" предлагают пассажирам различные уровни комфорта: от базового до бизнес-класса. В зависимости от выбранного вагона, доступны такие услуги, как кожаные кресла с регулировкой, мобильный бар, розетки для зарядки устройств, дорожные и детские наборы, пресса, а также гардероб и доступ к Медицентру. Пассажиры бизнес-класса также получают питание и возможность выбора меню. Дополнительно предоставлена информация о телефонах камер хранения забытых вещей на станциях Санкт-Петербург, Бологое и Великий Новгород.
Вагон № 1 (первый класс) поезда «Сапсан»
0 1 617
«Сапсан» — комфортабельный скоростной поезд, предлагающий пассажирам высококлассное обслуживание. Отличительной чертой «Сапсана» является вагон
Вагон № 10 (эконом+ класс) поезда «Сапсан»
0 3 046
Вагон № 10 относится к классу «Эконом +» и отличается от обычного экономического конструктивными
Вагон № 2 (бизнес-класс) поезда «Сапсан»
0 1 503
В скоростном поезде «Сапсан» вагон № 2 относится к бизнес-классу. В стоимость билета сразу
Вагон № 3 (эконом-класс) поезда «Сапсан»
0 1 191
Вагоны эконом-класса скоростного поезда «Сапсан» наиболее востребованные. Именно в них путешествует большинство пассажиров между
Вагон № 4 (эконом-класс) поезда «Сапсан»
0 1 369
Четвертый вагон скоростного поезда «Сапсан» относится к классу «Экономический». Как и другие вагоны фирменного

Отзывы пассажиров: 22

  1. Виктор

    А если пенсионер не герой, ни кавалер? Сколько осталось узников плена, блокадников, участников Отечественной войны 1812 года? А начато как красиво: "Государство заботится о старшем поколении, предоставляя различные льготы и субсидии, в том числе и на проезд". Если сосчитать пенсионеров попадающих под льготы, то их будет мизерный процент. А как вам такая скидка: верхние боковые полки. Как ту корячиться 60-70 летним? Как писал В.И.Л. "по форме правильно, а по сути издевательство"

    Ответить
    1. Наталья

      Все верно. Зачем лапшу вешать людям. Действительно 60 или 70 лет корячьтесь, вам же скидку сделали. Всеж для людей. Так мерзотно и противно. Катаетесь сами.

      Ответить
    2. ВИКТОР

      согласен. Но так было и к сожалению, так будет. Власть лицемерна.

      Ответить
    3. Наталья

      Абсолютно согласна с высказыванием, странные скидки для тех, о ком заботятся...

      Ответить
    4. Galina

      По поводу боковых верхних полок, эти скидки предлогают не пенсионерам, а всем пассажирам...Разница между верхней боковой и нижней боковой, порядка 800-1000 рублей-существенная.Пример: берет верхний билет "ушлая" мамаша с малолетним ребенком, и нагло занимает дорогую нижнюю полку пенсионера, и очень сложно бывает, совестливому пожилому человеку, отвоевать своё законное место...Так что никакие это не льготы, а СТЫД и ПОЗОР для основной Российской жел.дороги

      Ответить
  2. Виктор Моисеевич

    Подскажите для пенсионеров без статуса есть какие-либо скидки на проезд в поездах дальнего следования? С ув. ВМ

    Ответить
    1. Проводник

      К сожалению, для пенсионеров без статуса скидок нет. Купить билет на поезд со скидкой можно только по действующим акциям РЖД.

      Ответить
  3. Марина

    Для ветеранов военной службы имеется ли скидка на проезд на поездах дальнего следования?

    Ответить
  4. Ирина

    А для ветеранов труда старше 60 лет есть скидки на билеты?

    Ответить
  5. Геннадий Григорьевич

    Среди городов, куда пенсионер мог бесплатно доехать (со слов Собянина), значился и г. Гагарин Смоленской обл. На сегодня это оказалось блефом? (нет электричек)

    Ответить
  6. Татьяна

    Еще раз о заботе государства: на сайте РЖД в перечне лиц, получающих бесплатный проезд в поездах дальнего следования, имеются члены совета федерации и депутаты госдумы. Это очень бедный слой населения и государство о них в очередной раз заботится. А обычные граждане, отработавшие по 40 лет, работайте дальше... Противно...

    Ответить
  7. Игорь

    Полностью согласен с предыдущими высказываниями, о том что льготы такие пенсионерам что воспользоваться ими может мизерное количество людей. Особенно льготной для лиц награжденных орденами за выслугу лет. Я прослужил более 28 календарных лет, имею медали /а не ордена/ за выслугу лет. Это медали за безупречную службу 1 ,2, 3 степени. Может кто то /пошутил/ написав ордена. Да в положении о прохождении службы раньше было такое понятие /красные штаны , орден красного заменил , орден красной звезды, орден Ленина соответственно за выслугу лет. Но эти люди уже не могут никуда ездить по причине преклонных лет и здоровья, а иные уже умерли...и таких /льгот/ очень много. Я инвалид тоже имнею право на проезд бесплатно, НО ЕСЛИ СОБЕС ВЫДЕЛИТ путевку...

    Ответить
  8. Олеся

    Подскажите для пенсионеров, если является еще и ветераном труда есть какие-либо скидки на проезд в поездах дальнего следования?

    Ответить
  9. Елена

    Подскажите, пожалуйста, как воспользоваться скидкой 40% при покупке билетов за 90 дней, если я (пенсионер) покупаю билеты на сайте РЖД. Спасибо.

    Ответить
  10. Елена

    День добрый. Скажите: есть ли скидки для пенсионеров со званием «ветеран труда»?

    Ответить
  11. Ольга

    Я получаю пенсию, имею удостоверение пенсионера по старости, но мой возраст не достиг пенсионного. Я выработала педстаж 25 лет. Хочу ехать в Москву. Могу ли я воспользоваться льготным проездом на электричке? А по месту жительства такая льгота есть?

    Ответить
  12. Татьяна

    Хочу получать сообщения по продаже билетов по акции! А то ездишь и ни кто тебе не подскажет , что билет можно ку пить по акции!

    Ответить
  13. Тимофей

    Зато членам совета федерации и депутатам государственной думы бесплатно в любых категориях вагонов без ограничений количества!

    Ответить
  14. Кутыева

    Есть ли скидки на билеты на Ласточку для инвалидов, ветеранов труда, блокадников? Конкретнее: Ласточка по маршруту Санкт-петербург - Бологое.

    Ответить
  15. татьяна

    купила билет и потом узнала, что именниникам скидка за 7 дней до и после дня рождения, у меня как раз юбилей будет в поезде, как оформить скидку ?

    Ответить
    1. Проводник

      Здравствуйте, скидка распространяется не на любые поезда, более точная информация на сайте РЖД https://www.rzd.ru/ru/9318/page/9001?id=3#

      Ответить
  16. Наталья

    Подскажите пожалуйста, надо ли возвращать карту открывания двери купе, если случайно её унёс с собой. Дома обнаружила её у себя. Мне то она не нужна!

    Ответить
Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
