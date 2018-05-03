Скидки на ЖД билеты

Всегда можно воспользоваться скидками, которые предоставляет РЖД на поезда дальнего следования. Их несколько, а некоторые скидки действуют определенное время. Также любой пассажир может стать участником программы «РЖД-бонус» и покупать билеты за накопленные баллы.

Акция Условия предоставления скидки Размер льготы Именинникам за 7 дней до и после дня рождения 10% Многодетным семьям семьям с тремя и более детьми 10% На определенные места при проезде на верхнем месте в вагонах всех типов от 30 до 40% На определенные вагоны как правило, в плацкартные вагоны от 30 до 40% На определенные маршруты в вагоны всех типов от 5 до 30% При покупке билетов заранее (размер скидки зависит от поезда) от 90 до 45 дней до 40% от 44 до 30 дней до 20% от 29 до 15 дней до 10%

Есть ли скидки на ЖД билеты для пенсионеров?

Практически каждый российский пенсионер пользовался услугами РЖД. Например, для поездки к родным или на отдых. Однако многие и не подозревают, что статус пенсионера дает возможность получить льготные билеты на поезда дальнего следования. Мы расскажем, как воспользоваться льготой и какие еще скидки доступны пенсионерам при покупке ЖД билета.

РЖД: льготы пенсионерам

Государство заботится о старшем поколении, предоставляя различные льготы и субсидии, в том числе и на проезд. Выбор между льготой и субсидией каждый пенсионер Российской Федерации делает самостоятельно. Если он отказывается от льготы, то получает денежную надбавку к пенсии — купить льготный билет на железнодорожный транспорт он не может. Размер льготы зависит от статуса пенсионера, который представлен в таблице:

Статус пенсионера Форма поддержки Документы для оформления льготного билета Герои Советского Союза Бесплатный проезд в поездах и вагонах всех категорий: - 2 раза в год — по личным надобностям; - 1 раз в год — к месту лечения и обратно Книжка Героя Советского Союза Книжка талонов Герои РФ Книжка Героя Российской Федерации Книжка талонов Полные кавалеры ордена Славы Орденская книжка Лист талонов Герои Социалистического Труда Бесплатный проезд в поездах и вагонах всех категорий 1 раз в год Книжка Героя Социалистического Труда Книжка талонов Лица, награжденные орденом Трудовой Славы трех степеней Орденская книжка Книжка талонов Лица, награжденные орденами «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» трех степеней Орденская книжка Книжка талонов

Льготные билеты на поезд можно оформить в железнодорожной кассе или через интернет. Если покупаете электронный ЖД билет — достаточно паспорта, остальные документы понадобятся при посадке на поезд. Оплачивает проездные документы государство за счет федерального бюджета. Обратите внимание, что поддержка полным кавалерам орденов «Трудовой славы» предоставляется в меньшем размере. Однако областные власти могут устанавливать дополнительные льготы ветеранам труда на проезд в поездах дальнего следования. Список возможных пособий зависит от регионального бюджета, который принимается каждый год.

Льготы на ЖД билеты пенсионерам предусматривают бесплатный проезд на поездах дальнего следования минимум раз в год.

Есть ли льготы пенсионерам на проезд к месту лечения?

Да, такие привилегии предоставлены в первую очередь бывшим участникам военных действий. Они могут бесплатно доехать к месту лечения и обратно по направлению медицинской организации. Как правило, направления выдаются после полного обследования или пенсионерам, страдающим хроническими заболеваниями. Льгота на проезд к месту лечения и обратно по территории Российской Федерации:

Статус пенсионера Форма поддержки Документы для оформления льготного билета Ветераны, инвалиды и трудящиеся тыла ВОВ Бесплатный проезд к месту лечения и обратно (только по территории России) Для электронного ЖД билета — документ, удостоверяющий личность. Для бумажного ЖД билета — документ, удостоверяющий личность и специальный талон, полученный в региональном отделении ФСС РФ. Ветераны боевых действий Бывшие несовершеннолетние узники фашизма Ликвидаторы аварии ЧАЭС и жители загрязненных в результате аварии районов Блокадники Ленинграда Инвалиды любой группы и их сопровождающие

Для оформления льготного ЖД билета нужно предъявить документы, удостоверяющие личность и дающие право на бесплатный проезд, а также специальный талон, который выдает орган социального страхования.

РЖД: акции для пенсионеров

РЖД ежегодно проводит акции, позволяющие купить билеты на поезд по меньшей цене. Как правило, они приурочены к памятным датам нашей истории или дают скидку на популярное направление в конкретный сезон. Например, в 2018 году в честь дня победы каждый участник ВОВ мог бесплатно посетить любой регион России. Стоит упомянуть о льготе на ЖД билет пенсионерам на проезд в пригородных электричках. Но такая поддержка зависит от места проживания пенсионера. Некоторые регионы за счет бюджета покрывают лишь половину стоимости билета на пригородный транспорт или вводят временные льготы на летнее время и майские праздники. Однако большинство выдают пенсионерам бесплатные проездные. Например, для пенсионеров Санкт-Петербурга на весь дачный сезон с апреля по октябрь действует свободный проезд на электричке, а в Ленинградской области — круглый год.

Обо всех действующих акциях для пенсионеров можно узнать на сайте РЖД.