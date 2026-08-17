Расписание поездов Сосногорск — Вологда
Какие поезда ходят по этому маршруту
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Погода на станциях Сосногорск и Вологда
Маршрут движения поездов Сосногорск — Вологда
Расстояние между станциями составляет
1003
км.
Приблизительное время следования составляет:
21 ч. 19 мин.
- 19 ч. 16 мин. – время в пути на поезде 615Я (самый быстрый поезд);
- 1 д. 0 ч. 40 мин. – время в пути на поезде 575В (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 17
поездов
без пересадки.
Билеты на поезд Сосногорск — Вологда
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Обратное направление:
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Популярные направления в Вологда:
Карта маршрута Сосногорск — Вологда
Стоимость билетов на поезд Сосногорск — Вологда по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
- Плацкарт: 2856 рублей.
- Купе: 4284 рублей.
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Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
Уважаемое руководство!!! Ответьте кто вернет мне деньги за билеты на поезд, на который я не успела по причине не от меня зависящей?? Я пишу на оф. сайт вы кинули в меня ссылкой на закон, который ничего не объясняет. Я купила билеты онлайн через ваш оф. сайт - в кассах меня послали далеко и надолго, сказали списываться в интернете. Требую от Вас нормального
Хорошие девочки проводницы. Вагон старый но чистый. Постельное белье белоснежное – как я люблю))))) Вагон дергался конечно. У нас тут в некоторых участках дорогу уже давно менять нужно.
Грязный туалет, закончилась бумага и ее пол дня не пополняли. Мыли редко, от чего к концу поездки из туалета несло неприятными феромонами.
Очень хочется верить что в скором времени поезда все же поменяются и станут лучше. Туалет как был старым так и остался. Хорошо хоть бумагу начали вешать и мыло не обычное, а жидкое в дозаторе.
Жаль что до сих пор такое старье ездит и его никак не заменят на что-то стоящее. Очень хотелось бы наконец-то увидеть что-то похожее на немецкие поезда, которые там уже много лет ездят.
Поезд хорошо обновили. Я на нем раньше ездила – было все добитое. Сейчас вагоны чистые и считай новые. Установили биотуалет.
Что сказать – если с пассажирами рядом повезет – то и выспитесь и получите от поездки удовольствие. Мне в этом плане не повезло. Половину дороги пришлось терпеть потного мужика, который к тому же еще ночью и храпел. Выспаться так и не получилось!!!!!!!!!!!!!
3 вагон, плацкарт. Уборка была по расписанию, в вагоне чисто. Если бы не некоторый контингент, который ехал с нами в одном поезде, то было бы вообще все супер. Ну и цены на билеты нужно делать меньше, с такими тарифами мы скоро по миру пойдем.
Обычный поезд, ничего сверх меры. Ехал на нем уже третий раз и все было хорошо, как в прошлые два раза, так и в этот. На приятность поездки также пассажиры сильно влияют. Один раз была шумная компания и было некомфортно
Добрый вечер. Проводница была очень приятная женщина, помогла нам, когда возникла необходимость. Когда было ночью прохладно она выдала нам дополнительнй плед, который мы положили около окна, чтобы мужу не так дуло. Если бы еще ехать было не так долго, то поезд был бы просто идеальным.
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