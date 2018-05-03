В жизни всегда есть место непредвиденным обстоятельствам. Если срочно потребовалось обменять или вернуть заранее приобретенный билет на более подходящий, это можно сделать в кассе вокзала или через интернет. Чтобы обмен жд билета прошел быстро и без особых проблем, рекомендуем ознакомиться с правилами и особенностями этой процедуры.
Правила обмена бумажных жд билетовПервое правило, которое стоит запомнить, — проездной документ нельзя переоформить на другое лицо. Однако детский билет разрешается менять на взрослый, доплатив разницу в стоимости. Второе — бумажный билет можно заменить на более ранний проезд, если до отправки состава осталось менее 24 часов. Но это правило действует только для скорых и пассажирских поездов. И в-третьих, можно обменять жд билет на вагон более высокого или низкого класса. Главное, чтобы он принадлежал тому же перевозчику. Разрешается обмен на другое место в пределах одного вагона или на тот же поезд, но в вагон более высокого класса. Это правило распространяется и на детские билеты.
Билет можно обменять, если пункты отправления и назначения не меняются.
Обмен электронных билетов на поездЕсли вы оформляли покупку жд билета онлайн, порядок обмена такой же. Просто распечатайте посадочный талон и предоставьте вместе с паспортом в железнодорожную кассу. Но учтите, что не каждый электронный билет можно обменять. Оператор откажет в замене, если билет на поезд приобретен:
- без указания места;
- на международный состав;
- в другой стране и оплачен по безналу.
Переоформить ЖД билет на другого пассажира нельзя.
Сколько стоит обмен ЖД билетов?Обмен железнодорожных билетов — платная услуга. Придется заплатить специальный сбор РЖД за замену каждого проездного документа. Комиссию банка или платежной системы, через которые вы оплачивали первоначальную покупку, не вернут. Если возможности доехать до вокзала у вас нет, можно оформить возврат билета РЖД через сайт и заново купить подходящий проездной документ. Деньги вернут через несколько дней на тот счет, с которого произведена оплата. Если вы уже прошли электронную регистрацию и до отправления состава осталось менее часа, возврат оформляется в претензионном порядке. Заполните в железнодорожной кассе специальный бланк, а деньги перечислят после рассмотрения заявки.
За возврат и обмен ЖД билетов взимается дополнительная плата.
Как вернуть билеты на поезд?Если вам не удалось обменять посадочный талон — не расстраивайтесь. Можно сдать неактуальный билет и купить новый на подходящий маршрут и дату. Но помните, что часть денег вы потеряете, так как уплаченные при покупке сборы и комиссии не возвращаются. Если покупали ЖД билет за наличные, кассир вернет деньги сразу. Если платили по карте, возврат может занять до 30 дней. Отказной билет вернется в систему и будет доступен к заказу спустя несколько часов после сдачи. Если хотите выкупить его заново для другого человека, придется ждать появления на сайте. Учтите, что билет доступен любому человеку, который может забронировать его раньше.
Вернуть проездной документ можно через сайт или железнодорожную кассу.
До какого срока можно вернуть билет на поезд?Вернуть железнодорожный билет можно вернуть в любой момент до отправления состава и еще в течение 12 часов после отбытия. Но если поезд уже уехал, вернуть ЖД билет можно исключительно через кассу вокзала. Помимо обязательных сборов, из цены вычтут штраф.
Через 12 часов после отправления поезда вернуть билет нельзя.