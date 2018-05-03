Планируя путешествие на поезде, мы первым делом задумываемся о покупке железнодорожных билетов. Конечно, оформить их можно и через интернет, однако многим гражданам спокойнее действовать по-старинке и оформлять проездные документы в привокзальной кассе. Но кассы РЖД нужны не только для покупки билетов, через нее можно оформить возврат или электронную регистрацию.
Как узнать, где находится касса РЖД?Если вы не знаете, где располагается железнодорожный вокзал в вашем населенном пункте или хотите уточнить информацию о поездке, на сайте РЖД можно узнать адрес, телефон и расписание работы железнодорожной кассы. В разделе «Пассажирам» → «Услуги» → «Кассы и терминалы» есть специальная форма. Введите наименование станции или населенного пункта, укажите регион и отметьте галочками дополнительные параметры. Система выдаст информацию о всех близлежащих железнодорожных кассах: тип (дальнего или пригородного следования), адрес, часы работы и дополнительные возможности (например, наличие терминала). Там же можно посмотреть место расположения кассы на карте.
Билетные кассы РЖД: как купить билет на поезд?Все просто — достаточно посетить железнодорожный вокзал. Кассы РЖД располагаются практически во всех населенных пунктах. Для покупки проездного документа потребуется предъявить документ, удостоверяющий личность. Если покупаете билет на поезд ребенку, то не забудьте взять его свидетельство о рождении. При оформлении льготного билета понадобятся документы, подтверждающие право на льготу (справка из общеобразовательного учреждения, удостоверение ветерана труда, специальный талон из ФСС и т.д.). Учтите, что купить билет на поезд можно и по временному удостоверению личности. Например, при замене или потере паспорта. Приобрести проездной документ можно только в кассе вокзала, онлайн-бронирование недоступно. Оплатить билет в кассе дальнего следования РЖД можно наличными или банковской картой. Если вы купили электронный жд билет и не прошли регистрацию, то получить его можете только через кассу РЖД или специальный терминал на вокзале.
Билеты на поезд продаются только по удостоверению личности — паспорту или свидетельству о рождении (для детей).
Как сдать электронный билет на поезд в кассе РЖД?Если вы заказали билет на поезд через сайт, а поездка сорвалась, через кассу РЖД можно оформить возврат. Сдать билет может только пассажир или человек, действующий от его имени по доверенности. Для возврата необходимо предъявить:
- контрольный купон или номер электронного билета/заказа;
- паспорт или иной удостоверяющий личность документ, указанный в билете.