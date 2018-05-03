Компания ОАО «РЖД» с 2010 года запустила единую телефонную справочную службу. Теперь пассажирам не нужно звонить в местную справочную отдельной станции, чтобы узнать стоимость билета или расписание поездов. Теперь каждый россиянин может получить интересующую информацию по единому бесплатному номеру службы поддержки РЖД.

Справочная служба РЖД: телефон

8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов РФ) 8 (499) 605-20-00 (по всему миру, оплата в соответствии с тарифами вашего оператора связи)

Для каких случаев предназначена справочная служба РЖД?

расписание движения пассажирских поездов и электричек;

актуальную информацию об изменениях в существующем расписании;

маршрут движения поездов дальнего следования;

стоимость и наличие билетов на поезд;

правила провоза домашних животных, багажа, ручной клади;

правила приобретения и возврата билетов онлайн;

режим работы билетных касс на вокзалах РЖД.

Задайте свой вопрос на почту ticket@rzd.ru (только вопросы, связанные с электронными билетами. Размер электронного письма с вложением не должен превышать 14 Мб)

Справочная служба РЖД принимает звонки круглосуточно.

В каких ситуациях специалисты не смогут помочь?

Новый сервис РЖД значительно упростил получение справочной информации пассажирами — больше не нужно искать и запоминать местные телефоны, а лишь один федеральный номер. Однако ждать ответа оператора приходится намного дольше: сначала идет блок вводной информации (около минуты), и лишь затем проходит звонок. Справочная служба РЖД обслуживает как дальних, так и пригородных пассажиров. Также можно воспользоваться сервисом автоматической справки и получить ответ от робота. Система распознавания голоса позволяет определить названные пассажиром станции и даты поездки, после чего выдает информацию о расписании состава и наличии мест. Телефон справочной службы РЖД — единый и многоканальный. Звонки с мобильных и городских номеров на территории России бесплатны. Горячая линия РЖД работает круглосуточно — около 2500 операторов по звонку ответят в любое время на все возникающие вопросы.С ее помощью пассажиры могут решить вопросы, связанные с железнодорожными поездками, и узнать:Кроме этого, операторы принимают жалобы пассажиров и предложения по улучшению качества обслуживания ОАО «РЖД». Также в службу поддержки можно обратиться за помощью при утере багажа или подобрать вариант проезда с пересадками при отсутствии мест.Если пассажиру необходимо забронировать билеты на поезд, то сделать это через единую горячую линию РЖД не получится. Лучше обратиться на вокзал по месту пребывания.