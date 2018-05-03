Компания ОАО «РЖД» с 2010 года запустила единую телефонную справочную службу. Теперь пассажирам не нужно звонить в местную справочную отдельной станции, чтобы узнать стоимость билета или расписание поездов. Теперь каждый россиянин может получить интересующую информацию по единому бесплатному номеру службы поддержки РЖД.
Справочная служба РЖД: телефонНовый сервис РЖД значительно упростил получение справочной информации пассажирами — больше не нужно искать и запоминать местные телефоны, а лишь один федеральный номер. Однако ждать ответа оператора приходится намного дольше: сначала идет блок вводной информации (около минуты), и лишь затем проходит звонок. Справочная служба РЖД обслуживает как дальних, так и пригородных пассажиров. Также можно воспользоваться сервисом автоматической справки и получить ответ от робота. Система распознавания голоса позволяет определить названные пассажиром станции и даты поездки, после чего выдает информацию о расписании состава и наличии мест. Телефон справочной службы РЖД — единый и многоканальный. Звонки с мобильных и городских номеров на территории России бесплатны. Горячая линия РЖД работает круглосуточно — около 2500 операторов по звонку ответят в любое время на все возникающие вопросы.
8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов РФ) 8 (499) 605-20-00 (по всему миру, оплата в соответствии с тарифами вашего оператора связи)
Для каких случаев предназначена справочная служба РЖД?С ее помощью пассажиры могут решить вопросы, связанные с железнодорожными поездками, и узнать:
- расписание движения пассажирских поездов и электричек;
- актуальную информацию об изменениях в существующем расписании;
- маршрут движения поездов дальнего следования;
- стоимость и наличие билетов на поезд;
- правила провоза домашних животных, багажа, ручной клади;
- правила приобретения и возврата билетов онлайн;
- режим работы билетных касс на вокзалах РЖД.
Задайте свой вопрос на почту ticket@rzd.ru (только вопросы, связанные с электронными билетами. Размер электронного письма с вложением не должен превышать 14 Мб)Кроме этого, операторы принимают жалобы пассажиров и предложения по улучшению качества обслуживания ОАО «РЖД». Также в службу поддержки можно обратиться за помощью при утере багажа или подобрать вариант проезда с пересадками при отсутствии мест.
Справочная служба РЖД принимает звонки круглосуточно.
Здравствуйте. Мне нужна справка о стоимости проезда в купе поезда 059 Нижний Новгород - Тверь. Дело в том, что я проехал в СВ, а на работе оплачивают только купе и требуют справку о стоимости проезда.
Подскажите пожалуйста, нужно ли разрешение от родителей на поездку. Еду с внучкой из Москвы в Самару.
Здравствуйте! Подскажите где на сайте можно получить справку об отсутствии ж/д билетов?
Здравствуйте！Хочу пожаловаться на перевозчика за ненадлежаще оказанные услуги по перевозке в электропоездах Ярославского направления. Рейс в 18.25 15 августа 2019 г.,запланированный по расписанию, как экспресс, вместо вагонов повышенной комфортности Рекс, был заменен обычным составом. При этом, пассажиры заплатили за проезд полную стоимость, как и полагается на экспрессе. Оповещений о замене состава не было, табло на платформе, откуда отправился состав, не работало. Имеет ли право перевозчик, производить такие замены без оповещения пассажиров, и практически, лишая их права выбора за собственные деньги. Так как, турникеты у Спутника и обычных электричек, разные, то заранее увидеть, что состав заменен, не представляется возможным. Кроме того, я как подмосковный пенсионер, имею право на бесплатный проезд только в обычных электропоездах, на Спутник, я покупаю билет за полную стоимость, а в результате получаю вот такую услугу. Просьба ответить на мои комментарии. Спасибо
Добрый день, как заказать справку для налогового учета о стоимости питания, включенного в ЖД билет по направления (в категории У): Хабаровск -Уссурийск поезд Океан, Хабаровск-Тында, Хабаровск-Владивосток, Хабаровск-Улан-Удэ.
Мы купили два электронных билета на Ласточку из Адлера до Армавира на 18 декабря.Однако собираемся выехать из станции Лоо этим же числом , вагоном и местом. Сообщите на электронный адрес посадят нас по приобретенным билетам в Лоо или придётся сдавать билеты и приобретать новые. Николай.
Осторожно , мошенники . Вот их сайт: ООО "Тикетс-Агент". Продают электронные билеты на Сапсан в результате билеты никто не бронирует а деньги с карты списываются под предлогом сбоя системы. Обещают вернуть в течение 24 часов и не возвращают ничего
Уже 3 часа не могу дозвониться до оператора горячей линии,чтобы узнать,могу ли я заказать ребёнку онлайн билет ученический (ребенок учится в техникуме,и есть ученический билет)? Или нужно ещё какую-то справку?
Начали ли действовать социальные карты москвича на Экспрессе Рязань - Москва? Спасибо.
Кто ответственен за чистоту в подземных ж/д переходах????Спуститесь из кабинетов и посмотрите на состояние Ваших объектов...Электрички без кондишенов,вокзалы загаженные,уборка в переходах по всем направлениям никогда не проводится.Кошмар и ужас и пофигизм...
Добрый день! На пл 14 км часто нет посадочных талонов, касса не работает. Почему пассажиры должны платить штрафы за плохую работу ржд?
Добрый вечер.Почему на 113км.КАЗАНСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ нет и очень часто не бывает посадочных талонов и почему?КТО ДОЛЖЕН ЗА ЭТО НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ?ПРОШУ РАЗОБРАТЬСЯ В ЭТОМ ДЕЛЕ.
Добрый вечер сегодня изменилась расписание поездов из за ЧП во Владимирской области мой ребёнок выехал с Москвы поезд номер 092 Москва -Северобайкальск , сейчас он позвонил и сообщил что их развернули обратно в Москву как узнать точное время прибытия поезда
Здравствуйте, пожалуйста позвоните по телефону горячей линии РЖД — 8-800-775-00-00
Можно ли с просроченным паспортом уехать поездом Москва-Казань?Не могут ли высадить с поезда?
Добрый день! Могу ли я приобрести билет , сообщив паспортные данные, но без самого паспорта? Можно ли выкупить купе целиком, если нас 3 человека? Спасибо.
У меня был утерян паспорт и выдан вместо него временный и меня отправили в командировку а из нее мне нужно обратно но временный паспорт просрочился есть ли вариант по нему взять билет или уже нет возможности
В справочную службу не дозвониться, висела на линии 10 минут - тишина.
Добрый вечер. У вас на горячей линии дали телефон для покупки билетов он-лайн: 8(800)2501520. Звонил по нему в течении 1 часа 17 минут. Ответа так и не услышал. Если всё руководство ржд не может организовать нормальную работу такого сервиса, то руководство ржд должно уволиться, а на их место должны прийти люди, которые могут это сделать, потому как 1 час 17 минут ожидания до получения ответа - это ненормально!!!!!!
Время ожидания ответа дложно быть не более 3 минут!!!!!!
Безобразие на РЖД.Справочная служба не может ответить на вопрос -когда будет открыта продажа билетов из Лазаревская до Самары с13 октября.В справочной службе РЖД оператор Дмитрий постоянно переспрашивает информацию,которую я четко,точно изложил.Телефон Федеральной пассажирской компании дать не могут.Секрет,видимо большой.
Здравствуйте. Мне нужна справка о том что я ездила в Анапу в 2018 году туда и обратно все поездки за 2018 год. Где и как можно её получить?
Здравствуйте! Можно ли приобрести билет гражданину Республики Беларусь на российский поезд онлайн?
Хочу выразить благодарность проводнице поезда 025яц москва елец белгород но не знаю её имя фамилию. Можете помочь
Заказала сейчас билет на 25 июня до Краснодара поезд СПБ -Анапа но не записала номер заказа и электронную почту указала не верно Билет оплатила Что делать?
Добрый день! 06-07 июля 2023 года Казанское направление электричка Стандарт Плюс комфорт в сторону Москвы на 07-45 ехал со станции Удельной и второй день как назло в самую жару кондиционеры чудным образом не работают от слова совсем!!! Люди потные злые! Второй день подряд не доезжая до Казанского приходится выскакивать на Выхино иначе пот градом! Что это за комфорт отвратительный плане кондиционирования в новых вагонах? Разве за это я оплачиваю регулярно проезд пропуская древние электрички? Разве это нормально? Почему не информируют об этом и не решают вопрос? В ожидании обратной связи!