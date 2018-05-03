Компания ОАО «РЖД» с 2010 года запустила единую телефонную справочную службу. Теперь пассажирам не нужно звонить в местную справочную отдельной станции, чтобы узнать стоимость билета или расписание поездов. Теперь каждый россиянин может получить интересующую информацию по единому бесплатному номеру службы поддержки РЖД.

Справочная служба РЖД: телефон

Новый сервис РЖД значительно упростил получение справочной информации пассажирами — больше не нужно искать и запоминать местные телефоны, а лишь один федеральный номер. Однако ждать ответа оператора приходится намного дольше: сначала идет блок вводной информации (около минуты), и лишь затем проходит звонок. Справочная служба РЖД обслуживает как дальних, так и пригородных пассажиров. Также можно воспользоваться сервисом автоматической справки и получить ответ от робота. Система распознавания голоса позволяет определить названные пассажиром станции и даты поездки, после чего выдает информацию о расписании состава и наличии мест. Телефон справочной службы РЖД — единый и многоканальный. Звонки с мобильных и городских номеров на территории России бесплатны. Горячая линия РЖД работает круглосуточно — около 2500 операторов по звонку ответят в любое время на все возникающие вопросы.
8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов РФ) 8 (499) 605-20-00 (по всему миру, оплата в соответствии с тарифами вашего оператора связи)

Для каких случаев предназначена справочная служба РЖД?

С ее помощью пассажиры могут решить вопросы, связанные с железнодорожными поездками, и узнать:
Задайте свой вопрос на почту ticket@rzd.ru (только вопросы, связанные с электронными билетами. Размер электронного письма с вложением не должен превышать 14 Мб)
Кроме этого, операторы принимают жалобы пассажиров и предложения по улучшению качества обслуживания ОАО «РЖД». Также в службу поддержки можно обратиться за помощью при утере багажа или подобрать вариант проезда с пересадками при отсутствии мест.
Справочная служба РЖД принимает звонки круглосуточно.

В каких ситуациях специалисты не смогут помочь?

Если пассажиру необходимо забронировать билеты на поезд, то сделать это через единую горячую линию РЖД не получится. Лучше обратиться на вокзал по месту пребывания.

155 081
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Отзывы пассажиров: 26

  1. Андрей

    Здравствуйте. Мне нужна справка о стоимости проезда в купе поезда 059 Нижний Новгород - Тверь. Дело в том, что я проехал в СВ, а на работе оплачивают только купе и требуют справку о стоимости проезда.

    Ответить
  2. Валентина

    Подскажите пожалуйста, нужно ли разрешение от родителей на поездку. Еду с внучкой из Москвы в Самару.

    Ответить
  3. Ольга

    Здравствуйте! Подскажите где на сайте можно получить справку об отсутствии ж/д билетов?

    Ответить
  4. Лилия

    Здравствуйте！Хочу пожаловаться на перевозчика за ненадлежаще оказанные услуги по перевозке в электропоездах Ярославского направления. Рейс в 18.25 15 августа 2019 г.,запланированный по расписанию, как экспресс, вместо вагонов повышенной комфортности Рекс, был заменен обычным составом. При этом, пассажиры заплатили за проезд полную стоимость, как и полагается на экспрессе. Оповещений о замене состава не было, табло на платформе, откуда отправился состав, не работало. Имеет ли право перевозчик, производить такие замены без оповещения пассажиров, и практически, лишая их права выбора за собственные деньги. Так как, турникеты у Спутника и обычных электричек, разные, то заранее увидеть, что состав заменен, не представляется возможным. Кроме того, я как подмосковный пенсионер, имею право на бесплатный проезд только в обычных электропоездах, на Спутник, я покупаю билет за полную стоимость, а в результате получаю вот такую услугу. Просьба ответить на мои комментарии. Спасибо

    Ответить
  5. Наталья

    Добрый день, как заказать справку для налогового учета о стоимости питания, включенного в ЖД билет по направления (в категории У): Хабаровск -Уссурийск поезд Океан, Хабаровск-Тында, Хабаровск-Владивосток, Хабаровск-Улан-Удэ.

    Ответить
  6. Николай

    Мы купили два электронных билета на Ласточку из Адлера до Армавира на 18 декабря.Однако собираемся выехать из станции Лоо этим же числом , вагоном и местом. Сообщите на электронный адрес посадят нас по приобретенным билетам в Лоо или придётся сдавать билеты и приобретать новые. Николай.

    Ответить
  7. Вера

    Осторожно , мошенники . Вот их сайт: ООО "Тикетс-Агент". Продают электронные билеты на Сапсан в результате билеты никто не бронирует а деньги с карты списываются под предлогом сбоя системы. Обещают вернуть в течение 24 часов и не возвращают ничего

    Ответить
  8. Лариса

    Уже 3 часа не могу дозвониться до оператора горячей линии,чтобы узнать,могу ли я заказать ребёнку онлайн билет ученический (ребенок учится в техникуме,и есть ученический билет)? Или нужно ещё какую-то справку?

    Ответить
  9. Саша

    Начали ли действовать социальные карты москвича на Экспрессе Рязань - Москва? Спасибо.

    Ответить
  10. Лариса

    Кто ответственен за чистоту в подземных ж/д переходах????Спуститесь из кабинетов и посмотрите на состояние Ваших объектов...Электрички без кондишенов,вокзалы загаженные,уборка в переходах по всем направлениям никогда не проводится.Кошмар и ужас и пофигизм...

    Ответить
  11. Ольга

    Добрый день! На пл 14 км часто нет посадочных талонов, касса не работает. Почему пассажиры должны платить штрафы за плохую работу ржд?

    Ответить
  12. Ольга

    Добрый вечер.Почему на 113км.КАЗАНСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ нет и очень часто не бывает посадочных талонов и почему?КТО ДОЛЖЕН ЗА ЭТО НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ?ПРОШУ РАЗОБРАТЬСЯ В ЭТОМ ДЕЛЕ.

    Ответить
  13. Дмитрий

    Добрый вечер сегодня изменилась расписание поездов из за ЧП во Владимирской области мой ребёнок выехал с Москвы поезд номер 092 Москва -Северобайкальск , сейчас он позвонил и сообщил что их развернули обратно в Москву как узнать точное время прибытия поезда

    Ответить
    1. Проводник

      Здравствуйте, пожалуйста позвоните по телефону горячей линии РЖД — 8-800-775-00-00

      Ответить
  14. Алена

    Можно ли с просроченным паспортом уехать поездом Москва-Казань?Не могут ли высадить с поезда?

    Ответить
  15. Елена

    Добрый день! Могу ли я приобрести билет , сообщив паспортные данные, но без самого паспорта? Можно ли выкупить купе целиком, если нас 3 человека? Спасибо.

    Ответить
  16. Максим

    У меня был утерян паспорт и выдан вместо него временный и меня отправили в командировку а из нее мне нужно обратно но временный паспорт просрочился есть ли вариант по нему взять билет или уже нет возможности

    Ответить
  17. Кира

    В справочную службу не дозвониться, висела на линии 10 минут - тишина.

    Ответить
  18. Андрей

    Добрый вечер. У вас на горячей линии дали телефон для покупки билетов он-лайн: 8(800)2501520. Звонил по нему в течении 1 часа 17 минут. Ответа так и не услышал. Если всё руководство ржд не может организовать нормальную работу такого сервиса, то руководство ржд должно уволиться, а на их место должны прийти люди, которые могут это сделать, потому как 1 час 17 минут ожидания до получения ответа - это ненормально!!!!!!

    Ответить
  19. Андрей

    Время ожидания ответа дложно быть не более 3 минут!!!!!!

    Ответить
  20. Виталий

    Безобразие на РЖД.Справочная служба не может ответить на вопрос -когда будет открыта продажа билетов из Лазаревская до Самары с13 октября.В справочной службе РЖД оператор Дмитрий постоянно переспрашивает информацию,которую я четко,точно изложил.Телефон Федеральной пассажирской компании дать не могут.Секрет,видимо большой.

    Ответить
  21. Зацаринная Татьяна Николаевна

    Здравствуйте. Мне нужна справка о том что я ездила в Анапу в 2018 году туда и обратно все поездки за 2018 год. Где и как можно её получить?

    Ответить
  22. Сергей Гусаков

    Здравствуйте! Можно ли приобрести билет гражданину Республики Беларусь на российский поезд онлайн?

    Ответить
  23. Игорь

    Хочу выразить благодарность проводнице поезда 025яц москва елец белгород но не знаю её имя фамилию. Можете помочь

    Ответить
  24. Лукичева

    Заказала сейчас билет на 25 июня до Краснодара поезд СПБ -Анапа но не записала номер заказа и электронную почту указала не верно Билет оплатила Что делать?

    Ответить
  25. Ильдар

    Добрый день! 06-07 июля 2023 года Казанское направление электричка Стандарт Плюс комфорт в сторону Москвы на 07-45 ехал со станции Удельной и второй день как назло в самую жару кондиционеры чудным образом не работают от слова совсем!!! Люди потные злые! Второй день подряд не доезжая до Казанского приходится выскакивать на Выхино иначе пот градом! Что это за комфорт отвратительный плане кондиционирования в новых вагонах? Разве за это я оплачиваю регулярно проезд пропуская древние электрички? Разве это нормально? Почему не информируют об этом и не решают вопрос? В ожидании обратной связи!

    Ответить
Оставить отзыв:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
