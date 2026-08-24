Расписание поездов Рязань — Анапа
Какие поезда ходят по этому маршруту
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Погода на станциях Рязань и Анапа
Маршрут движения поездов Рязань — Анапа
Расстояние между станциями составляет
1225
км.
Приблизительное время следования составляет:
1 д. 5 ч. 38 мин.
- 19 ч. 2 мин. – время в пути на поезде 012М (самый быстрый поезд);
- 2 д. 6 ч. 32 мин. – время в пути на поезде 593В (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 18
поездов
без пересадки.
Билеты на поезд Рязань — Анапа
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Обратное направление:
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Карта маршрута Рязань — Анапа
Стоимость билетов на поезд Рязань — Анапа по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
- Плацкарт: 2812 рублей.
- Купе: 4218 рублей.
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Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
Поездка 27.06-29.06.24, поезд N539, 9 вагон. Проводник Салтыков Егор- ответственный,доброжелательный, вежливый и чистюля.В вагоне чистота, в туалете идеальная чистота, мусора никогда нет, влажная уборка постоянная. Молодец Егор. Начальник поезда Зайцев Алексей, проводил опрос по обслуживанию, вежливый, внимателен к пассажирам. Поездкой очень довольны. Большое Вам спасибо. Руководство АО"ФПК"в преддверии профессионального праздника прошу отметить молодого, перспективного проводника Егора Салтыкова. С уважением, семья Бабкиных.
Несколько лет ездим этим поездом. И только этим, все замечательно! Спасибо за обслуживание. Дороговато, но не критично. За удовольствие надо платить.
Уважаемое руководство!!! Ответьте кто вернет мне деньги за билеты на поезд, на который я не успела по причине не от меня зависящей?? Я пишу на оф. сайт вы кинули в меня ссылкой на закон, который ничего не объясняет. Я купила билеты онлайн через ваш оф. сайт - в кассах меня послали далеко и надолго, сказали списываться в интернете. Требую от Вас нормального
Вагоны старые до ужаса едим в жару, окно не откроешь, оно от старости закисло. Освещение ужас я 2 раза проверял ничего ли я не забыл. Из приятных моментов, работали розетки, и проводница была дружелюбная и пыталась скрасить пребывание в поезде своими шутками.
Поезд хорошо обновили. Я на нем раньше ездила – было все добитое. Сейчас вагоны чистые и считай новые. Установили биотуалет.
Проводница очень приятная женщина. В вагоне постоянно проводилась уборка. На любой вопрос у проводницы был ответ. Было видно что профессионал в своем деле. Ехали и наслаждались поездкой на море))))
Добрый вечер. Поехали с мужем, взяли купе. 15 вагон, приятная проводница. Само купе тоже аккуратное, но было очень пыльно. Ощущение что вагон давно не убирался и не видел влажной уборки. Было душно. Открывали форточку но не помогало. Поездка на 3 из 5.
На улице было +27, у нас по началу было хорошо, но ближе к вечеру как-то душновато. Кондиционер не справлялся с нагрузкой
Мы ехали с мамой в первом вагоне и всем остались довольны. В вагоне было очень чисто, несколько раз проводили влажную уборку. Когда становилось сильно холодно по нашей просьбе на время отключали кондиционер.
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