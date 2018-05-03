Многие родители сталкивались с ситуацией, когда ребенка нужно отправить в путешествие, а времени на сопровождение нет. Например, на каникулы к родственникам, олимпиаду или экскурсию в другой город. И встает закономерный вопрос: со скольки лет ребенок может один ездить на поезде? Давайте обратимся к правилам междугородной перевозки детей на жд транспорте.
Со скольки лет можно ездить в поезде без сопровождения взрослых?По российским законам, ребенок в возрасте до 10 лет может ездить на поездах дальнего следования только с родителями или сопровождающими. Исключение сделано для двух случаев:
- ребенок едет в общеобразовательное учреждение, а другой возможности туда попасть нет;
- для организованных групп детей.
Ребенку запрещено ездить одному в электричках до 7 лет, в поездах дальнего следования — до 10 лет.
Со скольки лет можно одной ездить на поезде: услуга РЖДЕсли вы боитесь отправлять ребенка одного на поезде, то с 2013 года РЖД предоставляет услугу по перевозке детей железнодорожным транспортом без сопровождения взрослых. Ее можно оформить на скоростной поезд «Сапсан» и «Невский проспект», курсирующих по маршруту Москва — Санкт-Петербург. В частности, для данной услуги в «Сапсане» специально выделены места в купе вагона № 10 (в «Детской зоне»).
Путешествовать под присмотром экипажа поезда могут дети в возрасте от 10 до 16 лет.
Сколько стоит услуга по перевозке детей без сопровождения взрослых?Заказать услугу могут родители или законные представители ребенка за двое суток до отправления поезда. Стоимость услуги для «Сапсана» — 1600 руб., для «Невского проспекта» — 1500 руб. Оформить услугу можно в сервисных центрах:
- Москва, Ленинградский вокзал(кассовое окно № 1);
- Москва, Восточный вокзал (касса № 2) – с 01.01.23;
- Санкт-Петербург, Московский вокзал (окно старшего билетного кассира);
- Москва, Курский вокзал (кассовое окно № 9);
- Нижний Новгород вокзал (кассовое окно № 6);
- Нижний Новгород, ул. Октябрьской революции, д. 7а (кассовое окно № 1);
- Краснодар вокзал (кассовое окно № 2);
- Адлер вокзал (кассовое окно № 4);
- Сочи вокзал (кассовое окно № 6);
- Екатеринбург вокзал (окно «Администратор»);
- Тюмень вокзал (окно «Администратор»)
Ребенка можно отправить в путешествие под присмотром проводника на скоростных поездах «Сапсан» и «Невский экспресс».
Какие документы нужны для оформления услуги?Родители должны заполнить заявление на предоставление услуги и предъявить кассиру:
- удостоверение личности (свое и ребенка);
- документ, подтверждающий законное представительство.
Как проходит посадка ребенка на поезд?Необходимо приехать с ребенком на вокзал за 30 минут до отправления состава. Там вас встретит сотрудник сервисного центра. Ему нужно передать жд билет, квитанцию об оплате услуги и ребенка. Сотрудник разместит его в зале повышенной комфортности до посадки на поезд. Затем ребенка проводят в специальный вагон и помогут с размещением. До конца поездки за ним будут следить проводник вагона и начальник поезда.
Передать ребенка сотруднику РЖД нужно за 30 минут до отправления поезда.
Как происходит передача ребенка встречающему лицу?По прибытию сотрудник РЖД передаст ребенка встречающему, которого вы указали в заявлении. Начальник поезда проверит его документы. Если встречающий опаздывает, ребенка разместят в зале повышенной комфортности. За ним присмотрит работник сервисного центра, пока его не заберут.
Со скольки лет можно одной ездить на поезде и какие документы нужны?Билет для ребенка можно купить:
- с 10 лет — по свидетельству о рождении;
- с 14 лет — по паспорту.
- Ф. И. О ребенка;
- адрес и номер школы;
- дата выдачи;
- подпись директора учебного заведения.
Ребенок может купить жд билет по паспорту или свидетельству о рождении.
Сколько стоит билет на поезд для ребенка?Если ребенку нет 10 лет, то покупается детский проездной. Детям старше 10 лет оформляется взрослый билет по полному тарифу. Однако для школьников на протяжении учебного года действуют скидки. По правилам РЖД, такие льготы предоставляются школьникам и воспитанникам общеобразовательных учреждений старше 10 лет. Скидка в 50% действует на проезд в общих, плацкартных, сидячих вагонах скорых и пассажирских поездов дальнего следования во внутригосударственном сообщении. Если поезд фирменный, то скидка тоже будет, но придется доплатить разницу между стоимостью проезда в фирменном поезде и стоимостью проезда в обычном скором или пассажирском поезде.
Билеты для ребенка с 50% скидкой можно купить с 1 сентября по 31 мая.
полный отрыв башки едем на отдых
Здравствуйте, мне 16 лет и я еду в другой город на море (на поезде) ОДНА, мне нужен ли какой-нибудь документ, что я еду одна и вообще какие нужны документы?
Прочитайте, пожалуйста, статью.
Нет не нужен. В поезд паспорт +билет.
Здравствуйте интересует вопрос можно ли отправить ребёнка почти шесть лет с парнем 16 лет без родителей ? Ехать сутки
Надежда, если ребёнок 6лет едет с парнем 16 лет можно ,но нужно будет взять свидетельство о рождение ребёнка которому 6 лет
А должен ли кто то встречать на вокзале в другом городе ?
Здравствуйте,хотел спросить так как из статьи не очень понял.Мне 14 И я могу самостоятельно купить билет,и при посадке на поезд я должен показать паспорт, верно? Или ещё какие то документы.И я живу в Украине, могу ли я отправиться сам ну в Москву например,и в принципе в Россию? Заранее спасибо.
Доброго дня. При выезде заграницу обязательно нужно разрешение от родителей. Самостоятельно и без разрешения родителей можно передвигаться только на поездах внутригосударственного сообщения.
Здравствуйте ,мне 16 могу ли купить билет самостоятельно и поехать без сопровождения в другой город по России ?И обязательно ли ,чтобы в другом городе меня встречали родственники если я еду путешествовать одна (просто в другом городе нет родственников)?
Здравствуйте. Мне 12 лет. Я могу сама купить билет и ехать имея с собой только св. о рождении? И никакого согласия/разрешения родителей не нужно? Никто меня не высадит из поезда?
Здравствуйте, нужно разрешение от родителей и справка от школы, если я правильно поняла.
Вопрос таков: нужно ли доплачивать за перемещение семнадцатилетнего подростка,тоесть вы пишите что сопровождение идёт как доп услуга с 10-16, правильно ли я поняла что с семнадцати ничего доплачивать не надо
Могу ли я дочь 9 летнюю отправить на поезде с сыном с 16 летним????
Елена, можно только не забудьте нужные документы взять которые написаны в статье
Хотим одну отправить внучку 10 лет 8 мес скоростной электричкой Москва-Дзержинск, где ее встретят. Есть ли услуга сопровождения и если * нет*, то что необходимо предоставить при посадке ?
Могу ли я отправить сына 14 лет и племянника8 лет (его посадит мама а я встречаю) одних на фирменном поезде (кепе берём рядом с проводником)
Можно конечно, самое главное не забыть документы 8летнего вашего племянника
В каком нормативном документе указан пункт о том, что детям от 10 лет можно проезжать без сопровождения взрослых?
Можно ли в 14 лет путешествовать однаму ? И какие документы кроме паспорта брать ? Здравствуйте *
Здравствуйте, путешевствовать одному можно, докумены-паспорт,медецинское страхование,справка от школы(все самые нужные документы)
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, могу ли я отправить двоих детей в возрасте 14 и 7 лет без сопровождения. Маршрут Нижневартовск - Омск? Спасибо
Здравствуйте ! Могу ли я отправить ребенка с Архангельска на юг с сопровождением ?
Можно ли в 15 лет без сопровождение родителей на ласточке Псков - Питер?
Здравствуйте, мне 12 лет. Могу ли я отправится из Москвы в Славгород, один? Ехать два дня.
Здравствуйте могу ли я с братом 5 лет мне 14 ехать на поезде ну скажет там Магнитогорск Уфа без сопровождения родителей (ну можно и на автобусе) подскажите пожалуйста
Здравствуйте. Могу ли я отправить своего 9 летнего ребенка с 16 летним на поезде Киров - Екатеринбург? В поезд они сядут самостоятельно. А в Екатеринбурге их встретит мама, тоесть Я))?
здраствуйте мне 17 лет через пол года могу ли я одна поехать в москву но меня там встретит модой человек если да то что для этого нужно
Здравствуйте, в возрасте 16 лет разрешены самостоятельные поездки, как в поездах дальнего следования, так и пригородных.
Добрый день! могули я отправить поездом свою дочь 15 лет с ее братом 8лет без сопровождения взрослых ? я родитель посажу на поезд а бабушка встретит их
Добрый день, если планируется поездка в поезде дальнего следования, то вам необходимо передать ваших детей, на время поездки, под присмотр экипажа. Данная услуга платная, подробнее уточняйте на жд станции или по горячей линии. Если же поездка в электричке пригородного сообщения, то детей можно отправлять без сопровождения.
Здравствуйте! Правильно я понимаю, что 5 чужих детей могут поехать вместе со мной в поезде Пермь-Казань и никакие дополнительные документы ( доверенность) не понадобятся? Они берут с собой справку из школы о льготе и паспорт. Все ?
а можно ехать на поезде одному в другой город с 15 лет
Здравствуйте, мы с мамой в следующем году собираемся поехать на Чёрное море, но мама хочет на самолете, а я на поезде в то время мне будет 11 лет, могу ли я сам ехать?
Здравствуйте, я могу купить билет и поехать в другую область без разрешения родителей? мне 14 лет. Мне нужно их Челябинской области в Татарстан. Такое вообще возможно?
Добрый день, с 10 лет детям можно путешествовать самостоятельно. Но разрешение у родителей конечно лучше спросить, так как вы еще не совершеннолетний и родители несут ответственность за вас.
Добрый день ! Ребенку 12 лет , может ли она самостоятельно доехать с Москвы до бабушке в Минск при наличие оригинала свидетельства
Светлана, да можно
Здравствуйте. Я иностранных гражданин, приехал с Казахстана в РФ по учёбе. Мне 17 лет. Могу ли я, без согласия родителей, перемешаться на поезде между городами неродной страны? Для иностранных гражданин какие-то дополнительные требования будут? Какие документы брать? Про иностранцев небыло написано
Здравствуйте могу ли я поехать на поезде мне 13 из Барнаула в Пермь
Здравствуйте,можно ли поехать ребёнку 15 лет с братом которому 4 года без сопровождения
Добрый день. Ребенку только исполнилось 14 лет. Может он ехать один по свидетельству о рождении?
Подскажите пожалуйста . Прочитал статью . Ребенку 10 лет скоро 11 как понял могу ему купить билет на Сапсан и отправить его к бабушке из Москвы в Санкт Петербург самостоятельно .Есть вопрос , Есть брат ему 8 лет скоро 9 . Может ли он с старшим вместе проехать до Санк-Петербурга ? Получается старшему 10 лет и младший 8 лет . Могу я просто купить им два билета на Сапсан и отправить в Санкт Петербург ?
У нас многодетная семья, проживаем в Нижнем Новгороде. Сын 16 лет хочет поехать на пригородной электричке. Для многодетных я знаю в Нижегородской области действуют льготы. Может ли сын сам купить билет по льготе, какие документы, в том числе и льготные, он должен предоставить? Может ли он предоставить свой паспорт и удостоверение многодетной семьи оригинал, выданное нам с мужем?
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, могу ли я отправить детей без взрослого сопровождения , детям 9 и 12 лет?
Может ли ребенок 12лет сам купить билет в кассе без родителей