Со скольки лет можно ездить на поезде одному?

Многие родители сталкивались с ситуацией, когда ребенка нужно отправить в путешествие, а времени на сопровождение нет. Например, на каникулы к родственникам, олимпиаду или экскурсию в другой город. И встает закономерный вопрос: со скольки лет ребенок может один ездить на поезде? Давайте обратимся к правилам междугородной перевозки детей на жд транспорте.

По российским законам, ребенок в возрасте до 10 лет может ездить на поездах дальнего следования только с родителями или сопровождающими. Исключение сделано для двух случаев:
  1. ребенок едет в общеобразовательное учреждение, а другой возможности туда попасть нет;
  2. для организованных групп детей.
С 10 лет он может путешествовать самостоятельно. Для поездки на транспорте пригородного сообщения возрастной порог снижен — ребенок может ездить без сопровождения взрослых с 7 лет. Он вправе сам купить билет в кассе на электропоезд или ездить по проездному.
Ребенку запрещено ездить одному в электричках до 7 лет, в поездах дальнего следования — до 10 лет.

Со скольки лет можно одной ездить на поезде: услуга РЖД

Если вы боитесь отправлять ребенка одного на поезде, то с 2013 года РЖД предоставляет услугу по перевозке детей железнодорожным транспортом без сопровождения взрослых. Ее можно оформить на скоростной поезд «Сапсан» и «Невский проспект», курсирующих по маршруту Москва — Санкт-Петербург. В частности, для данной услуги в «Сапсане» специально выделены места в купе вагона № 10 (в «Детской зоне»).
Путешествовать под присмотром экипажа поезда могут дети в возрасте от 10 до 16 лет.

Сколько стоит услуга по перевозке детей без сопровождения взрослых?

Заказать услугу могут родители или законные представители ребенка за двое суток до отправления поезда. Стоимость услуги для «Сапсана» — 1600 руб., для «Невского проспекта» — 1500 руб. Оформить услугу можно в сервисных центрах:
  • Москва, Ленинградский вокзал(кассовое окно № 1);
  • Москва, Восточный вокзал (касса № 2) – с 01.01.23;
  • Санкт-Петербург, Московский вокзал (окно старшего билетного кассира);
  • Москва, Курский вокзал (кассовое окно № 9);
  • Нижний Новгород вокзал (кассовое окно № 6);
  • Нижний Новгород, ул. Октябрьской революции, д. 7а (кассовое окно № 1);
  • Краснодар вокзал (кассовое окно № 2);
  • Адлер вокзал (кассовое окно № 4);
  • Сочи вокзал (кассовое окно № 6);
  • Екатеринбург вокзал (окно «Администратор»);
  • Тюмень вокзал (окно «Администратор»)
Услуга по перевозке детей без сопровождения взрослых в поездах АО «ФПК» №747/748 «Невский экспресс» пока предоставляется в пилотном режиме.
Ребенка можно отправить в путешествие под присмотром проводника на скоростных поездах «Сапсан» и «Невский экспресс».

Какие документы нужны для оформления услуги?

Родители должны заполнить заявление на предоставление услуги и предъявить кассиру:
  • удостоверение личности (свое и ребенка);
  • документ, подтверждающий законное представительство.
Кассир оформит билет на ребенка и выдаст квитанцию на оплату услуги. Также потребуется указать данные и телефон лица, который встретит ребенка по прибытию.

Как проходит посадка ребенка на поезд?

Необходимо приехать с ребенком на вокзал за 30 минут до отправления состава. Там вас встретит сотрудник сервисного центра. Ему нужно передать жд билет, квитанцию об оплате услуги и ребенка. Сотрудник разместит его в зале повышенной комфортности до посадки на поезд. Затем ребенка проводят в специальный вагон и помогут с размещением. До конца поездки за ним будут следить проводник вагона и начальник поезда.
Передать ребенка сотруднику РЖД нужно за 30 минут до отправления поезда.

Как происходит передача ребенка встречающему лицу?

По прибытию сотрудник РЖД передаст ребенка встречающему, которого вы указали в заявлении. Начальник поезда проверит его документы. Если встречающий опаздывает, ребенка разместят в зале повышенной комфортности. За ним присмотрит работник сервисного центра, пока его не заберут.

Со скольки лет можно одной ездить на поезде и какие документы нужны?

Билет для ребенка можно купить:
  • с 10 лет — по свидетельству о рождении;
  • с 14 лет — по паспорту.
Учтите, что возраст считается на момент осуществления поездки, а не приобретения билетов. При посадке ребенка в вагон следует предоставить документы, по которым покупались билеты. Вместо оригинала свидетельства о рождении можно предъявить копию, заверенную у нотариуса. Если проезд осуществляется по льготному проездному, то вместе с основным документом ребенок должен предъявить справку, полученную в общеобразовательном учреждении. В ней должны быть указаны:
  • Ф. И. О ребенка;
  • адрес и номер школы;
  • дата выдачи;
  • подпись директора учебного заведения.
Справка должна быть заверена печатью учебного заведения — в противном случае, она недействительна.
Ребенок может купить жд билет по паспорту или свидетельству о рождении.

Сколько стоит билет на поезд для ребенка?

Если ребенку нет 10 лет, то покупается детский проездной. Детям старше 10 лет оформляется взрослый билет по полному тарифу. Однако для школьников на протяжении учебного года действуют скидки. По правилам РЖД, такие льготы предоставляются школьникам и воспитанникам общеобразовательных учреждений старше 10 лет. Скидка в 50% действует на проезд в общих, плацкартных, сидячих вагонах скорых и пассажирских поездов дальнего следования во внутригосударственном сообщении. Если поезд фирменный, то скидка тоже будет, но придется доплатить разницу между стоимостью проезда в фирменном поезде и стоимостью проезда в обычном скором или пассажирском поезде.
Билеты для ребенка с 50% скидкой можно купить с 1 сентября по 31 мая.

Отзывы пассажиров: 46

  1. я

    полный отрыв башки едем на отдых

    Ответить
  2. Валерия

    Здравствуйте, мне 16 лет и я еду в другой город на море (на поезде) ОДНА, мне нужен ли какой-нибудь документ, что я еду одна и вообще какие нужны документы?

    Ответить
    1. Проводник

      Прочитайте, пожалуйста, статью.

      Ответить
    2. Лариса

      Нет не нужен. В поезд паспорт +билет.

      Ответить
  3. Надежда

    Здравствуйте интересует вопрос можно ли отправить ребёнка почти шесть лет с парнем 16 лет без родителей ? Ехать сутки

    Ответить
    1. Дарья

      Надежда, если ребёнок 6лет едет с парнем 16 лет можно ,но нужно будет взять свидетельство о рождение ребёнка которому 6 лет

      Ответить
  4. максим

    А должен ли кто то встречать на вокзале в другом городе ?

    Ответить
  5. Тоша

    Здравствуйте,хотел спросить так как из статьи не очень понял.Мне 14 И я могу самостоятельно купить билет,и при посадке на поезд я должен показать паспорт, верно? Или ещё какие то документы.И я живу в Украине, могу ли я отправиться сам ну в Москву например,и в принципе в Россию? Заранее спасибо.

    Ответить
    1. Проводник

      Доброго дня. При выезде заграницу обязательно нужно разрешение от родителей. Самостоятельно и без разрешения родителей можно передвигаться только на поездах внутригосударственного сообщения.

      Ответить
  6. Елизавета

    Здравствуйте ,мне 16 могу ли купить билет самостоятельно и поехать без сопровождения в другой город по России ?И обязательно ли ,чтобы в другом городе меня встречали родственники если я еду путешествовать одна (просто в другом городе нет родственников)?

    Ответить
  7. Анна

    Здравствуйте. Мне 12 лет. Я могу сама купить билет и ехать имея с собой только св. о рождении? И никакого согласия/разрешения родителей не нужно? Никто меня не высадит из поезда?

    Ответить
    1. Ксения

      Здравствуйте, нужно разрешение от родителей и справка от школы, если я правильно поняла.

      Ответить
  8. Татьяна

    Вопрос таков: нужно ли доплачивать за перемещение семнадцатилетнего подростка,тоесть вы пишите что сопровождение идёт как доп услуга с 10-16, правильно ли я поняла что с семнадцати ничего доплачивать не надо

    Ответить
  9. Елена

    Могу ли я дочь 9 летнюю отправить на поезде с сыном с 16 летним????

    Ответить
    1. Дарья

      Елена, можно только не забудьте нужные документы взять которые написаны в статье

      Ответить
  10. Ирина

    Хотим одну отправить внучку 10 лет 8 мес скоростной электричкой Москва-Дзержинск, где ее встретят. Есть ли услуга сопровождения и если * нет*, то что необходимо предоставить при посадке ?

    Ответить
  11. Екатерина

    Могу ли я отправить сына 14 лет и племянника8 лет (его посадит мама а я встречаю) одних на фирменном поезде (кепе берём рядом с проводником)

    Ответить
    1. Дарья

      Можно конечно, самое главное не забыть документы 8летнего вашего племянника

      Ответить
  12. Денис

    В каком нормативном документе указан пункт о том, что детям от 10 лет можно проезжать без сопровождения взрослых?

    Ответить
  13. Егор

    Можно ли в 14 лет путешествовать однаму ? И какие документы кроме паспорта брать ? Здравствуйте *

    Ответить
    1. Дарья

      Здравствуйте, путешевствовать одному можно, докумены-паспорт,медецинское страхование,справка от школы(все самые нужные документы)

      Ответить
  14. Юлия

    Здравствуйте. Скажите пожалуйста, могу ли я отправить двоих детей в возрасте 14 и 7 лет без сопровождения. Маршрут Нижневартовск - Омск? Спасибо

    Ответить
  15. Светлана

    Здравствуйте ! Могу ли я отправить ребенка с Архангельска на юг с сопровождением ?

    Ответить
  16. Наталья

    Можно ли в 15 лет без сопровождение родителей на ласточке Псков - Питер?

    Ответить
  17. Тимон

    Здравствуйте, мне 12 лет. Могу ли я отправится из Москвы в Славгород, один? Ехать два дня.

    Ответить
  18. Карина

    Здравствуйте могу ли я с братом 5 лет мне 14 ехать на поезде ну скажет там Магнитогорск Уфа без сопровождения родителей (ну можно и на автобусе) подскажите пожалуйста

    Ответить
  19. Елена

    Здравствуйте. Могу ли я отправить своего 9 летнего ребенка с 16 летним на поезде Киров - Екатеринбург? В поезд они сядут самостоятельно. А в Екатеринбурге их встретит мама, тоесть Я))?

    Ответить
  20. анна

    здраствуйте мне 17 лет через пол года могу ли я одна поехать в москву но меня там встретит модой человек если да то что для этого нужно

    Ответить
    1. Проводник

      Здравствуйте, в возрасте 16 лет разрешены самостоятельные поездки, как в поездах дальнего следования, так и пригородных.

      Ответить
  21. Александр

    Добрый день! могули я отправить поездом свою дочь 15 лет с ее братом 8лет без сопровождения взрослых ? я родитель посажу на поезд а бабушка встретит их

    Ответить
    1. Проводник

      Добрый день, если планируется поездка в поезде дальнего следования, то вам необходимо передать ваших детей, на время поездки, под присмотр экипажа. Данная услуга платная, подробнее уточняйте на жд станции или по горячей линии. Если же поездка в электричке пригородного сообщения, то детей можно отправлять без сопровождения.

      Ответить
  22. Марина

    Здравствуйте! Правильно я понимаю, что 5 чужих детей могут поехать вместе со мной в поезде Пермь-Казань и никакие дополнительные документы ( доверенность) не понадобятся? Они берут с собой справку из школы о льготе и паспорт. Все ?

    Ответить
    1. Евсеев

      а можно ехать на поезде одному в другой город с 15 лет

      Ответить
  23. Святослав

    Здравствуйте, мы с мамой в следующем году собираемся поехать на Чёрное море, но мама хочет на самолете, а я на поезде в то время мне будет 11 лет, могу ли я сам ехать?

    Ответить
  24. Вика

    Здравствуйте, я могу купить билет и поехать в другую область без разрешения родителей? мне 14 лет. Мне нужно их Челябинской области в Татарстан. Такое вообще возможно?

    Ответить
    1. Проводник

      Добрый день, с 10 лет детям можно путешествовать самостоятельно. Но разрешение у родителей конечно лучше спросить, так как вы еще не совершеннолетний и родители несут ответственность за вас.

      Ответить
  25. Светлана

    Добрый день ! Ребенку 12 лет , может ли она самостоятельно доехать с Москвы до бабушке в Минск при наличие оригинала свидетельства

    Ответить
    1. Дарья

      Светлана, да можно

      Ответить
  26. Александр

    Здравствуйте. Я иностранных гражданин, приехал с Казахстана в РФ по учёбе. Мне 17 лет. Могу ли я, без согласия родителей, перемешаться на поезде между городами неродной страны? Для иностранных гражданин какие-то дополнительные требования будут? Какие документы брать? Про иностранцев небыло написано

    Ответить
  27. Анна

    Здравствуйте могу ли я поехать на поезде мне 13 из Барнаула в Пермь

    Ответить
  28. Светлана

    Здравствуйте,можно ли поехать ребёнку 15 лет с братом которому 4 года без сопровождения

    Ответить
  29. Светлана

    Добрый день. Ребенку только исполнилось 14 лет. Может он ехать один по свидетельству о рождении?

    Ответить
  30. Максим

    Подскажите пожалуйста . Прочитал статью . Ребенку 10 лет скоро 11 как понял могу ему купить билет на Сапсан и отправить его к бабушке из Москвы в Санкт Петербург самостоятельно .Есть вопрос , Есть брат ему 8 лет скоро 9 . Может ли он с старшим вместе проехать до Санк-Петербурга ? Получается старшему 10 лет и младший 8 лет . Могу я просто купить им два билета на Сапсан и отправить в Санкт Петербург ?

    Ответить
  31. Валентина

    У нас многодетная семья, проживаем в Нижнем Новгороде. Сын 16 лет хочет поехать на пригородной электричке. Для многодетных я знаю в Нижегородской области действуют льготы. Может ли сын сам купить билет по льготе, какие документы, в том числе и льготные, он должен предоставить? Может ли он предоставить свой паспорт и удостоверение многодетной семьи оригинал, выданное нам с мужем?

    Ответить
  32. Анастасия

    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, могу ли я отправить детей без взрослого сопровождения , детям 9 и 12 лет?

    Ответить
  33. $$$

    Может ли ребенок 12лет сам купить билет в кассе без родителей

    Ответить
Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
