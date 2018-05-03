Стоимость железнодорожных билетов — одна из главных статей расходов любого путешественника. Поэтому приятно, когда удается сэкономить на их покупке, не лишая себя привычного комфорта. Пассажиры, которые часто пользуются услугами РЖД, знают, что стоимость билетов на один и тот же маршрут может существенно различаться. Мы расскажем, как покупать проездные документы по самой выгодной цене.

Факторы, влияющие на цену жд билетов

Цена билетов на поезд зависит от многих факторов:

Комфортабельность посадочного места

Чем ниже класс вагона, тем дешевле стоимость билета. Но не стоит впадать в крайности, мало кому по силам выдержать неделю пути в общем вагоне.

Уровень сервиса

Если вы желаете пользоваться Wi-Fi и другими дополнительными благами в вагоне, то за сервис придется доплатить. О классах обслуживания в поездах РЖД можно прочитать здесь.

Дата путешествия

Цена жд билетов существенно варьируется в зависимости от сезона. Например, в летний период или новогодние каникулы их стоимость будет выше, чем весной или осенью.

День недели

Ближе к выходным железнодорожные билеты стоят намного дороже, чем в понедельник или вторник.

Направление и спрос

Чем популярнее маршрут, тем выше стоимость проезда в последние дни продажи билетов. Если в вагоне остается много свободных мест, они продаются со скидкой.

Длительность поездки

Чем дальше пункт назначения, тем дороже обойдется билет. Иногда выгоднее разбить путешествие на две части: первую половину проехать на поезде, а вторую — на автобусе.

Покупка билетов заранее — залог экономии. Как правило, их продажа на внутригосударственные рейсы начинается за 90 дней.

Простые правила экономии

Сегодня можно купить жд билет, не выходя из дома. Наш сервис позволит не только выбрать оптимальный маршрут и подходящие места, но и сравнивать цены на проезд. Если планировать поездку заранее, то без труда можно купить ЖД билет даже на самый востребованный маршрут. Продажа билетов обычно начинается за 2-3 месяца до фактического отправления поезда. Естественно, самые дешевые места быстро раскупают. Поэтому даже на самый востребованный поезд можно найти билет, если оформлять бронь со старта продаж. Еще один способ сэкономить на билетах — правильно выбирать класс вагона. Билет на фирменные поезда стоит намного дороже, ведь он подразумевает высокие стандарты обслуживания. Не стоит забывать и об акциях РЖД, с помощью которых можно купить место в купе по цене плацкарта. Поэтому рекомендуем постоянно отслеживать данную информацию. Кроме информации о стоимости билетов, рекомендуем ознакомиться в разделе «Справочная» с правилами перевозки домашних животных и багажа, узнать размер скидки для различных категорий льготников. На сайте также можно выбрать наиболее удобный способ оплаты и получить консультацию опытных специалистов по любому вопросу.

За комфорт приходится платить, поэтому выбирайте класс вагона с умом.